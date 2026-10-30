Estudio clínico evaluará el uso de psicodélicos en pacientes con depresión resistente en Chile

El Instituto de Salud Pública (ISP) autorizó a comienzos de octubre el primer estudio clínico en Chile que utilizará un psicodélico como producto farmacéutico para tratar la depresión resistente. El ensayo de fase 2 contempla la participación de cerca de 68 personas de entre 18 y 65 años.

La investigación se realizará con pacientes diagnosticados con depresión resistente al tratamiento, condición que el ISP define como la “falta de respuesta al menos a dos tratamientos antidepresivos de dosis y duración adecuadas”.

Según explicó el organismo, los psicodélicos “son sustancias controladas en Estados Unidos y Chile, entre muchos otros países, y que últimamente han sido activamente investigadas en el mundo para el tratamiento de varios problemas de salud mental”.

En cuanto a su funcionamiento, el ISP detalló que la mayoría de los psicodélicos clásicos “ejercen su acción farmacológica principalmente a través del sistema 5-HT (5-hidroxitriptamina, el nombre químico de la serotonina), actuando principalmente como agonista del receptor 5-HT₂A, responsable de sus efectos agudos sobre la percepción, la cognición, el afecto y las experiencias de tipo místico”.

El potencial de los psicodélicos en salud mental

El interés científico en las posibles aplicaciones terapéuticas de estas sustancias ha crecido en los últimos años, especialmente para abordar condiciones como la depresión, la ansiedad, la adicción, los trastornos alimentarios y el trastorno de estrés postraumático (TEPT).

En este contexto, el ISP señaló que el estudio permitirá evaluar “la eficacia clínica y los mecanismos neurocognitivos de la terapia asistida con psicodélicos sintéticos (administrada por terapeutas capacitados)”.

El producto farmacéutico utilizado en el ensayo es fabricado en Reino Unido y, de acuerdo con el organismo, “cumple con Buenas Prácticas de Manufactura. Estudios previos han demostrado que se trata de una sustancia segura en pacientes con depresión resistente al tratamiento (DRT)”.