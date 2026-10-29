Maquillaje de producción sacude a Codelco: ocho altos cargos despedidos tras auditorías

La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) anunció este jueves la desvinculación de ocho ejecutivos y profesionales de distintas divisiones de la compañía, luego de que investigaciones internas y auditorías externas detectaran nuevos antecedentes relacionados con irregularidades en el registro y reporte de producción correspondientes a los años 2024 y 2025.

La decisión fue adoptada por el directorio de la estatal tras conocer los avances de las auditorías encargadas a las consultoras KPMG y EY, además de las investigaciones desarrolladas por la propia empresa. Los despidos afectan a funcionarios de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Salvador, además de Casa Matriz.

Entre los desvinculados figura el gerente general de División Salvador, junto con el gerente corporativo de Recursos Mineros y Desarrollo de Casa Matriz y los gerentes de esa misma área en Ministro Hales, Salvador y Chuquicamata.

La medida también alcanza al jefe de Valorización Metalúrgica de la Gerencia de Contabilidad de Casa Matriz, al superintendente de Operaciones Fundición de Salvador y al jefe de Calidad y Balance Metalúrgico de Ministro Hales.

Investigaciones en curso y eventuales acciones legales

Según informó Codelco, las desvinculaciones forman parte de un proceso destinado a identificar deficiencias en la gestión, fortalecer los mecanismos de control y garantizar la confiabilidad de la información corporativa.

La compañía precisó que la decisión fue adoptada conforme a su normativa interna y a la legislación vigente, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan determinar los organismos competentes.

Además, dejó abierta la posibilidad de emprender acciones judiciales para proteger sus intereses, mientras continúan las investigaciones internas y las auditorías externas.

El origen del caso: 20 mil toneladas bajo cuestionamiento

Las irregularidades comenzaron a investigarse luego de que una auditoría interna detectara que cerca de 20 mil toneladas de cobre habrían sido incorporadas a los registros de producción de diciembre de 2025 sin cumplir los requisitos necesarios para ser contabilizadas como producción efectiva.

La revisión apuntó inicialmente a Chuquicamata, donde se detectaron inconsistencias en la validación de productos considerados terminados. El caso también abrió interrogantes sobre el cumplimiento de metas y el pago de bonos por desempeño.

En mayo, la Fiscalía Nacional designó al fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, para encabezar la investigación penal, tras las denuncias presentadas por Codelco y el diputado Jaime Mulet.

Nuevas irregularidades en Ministro Hales y Salvador

El caso sumó nuevos antecedentes a comienzos de octubre, cuando se conocieron eventuales duplicidades en la contabilización de cobre entre las divisiones Ministro Hales y Salvador durante 2024 y 2025.

Las investigaciones apuntan a que un mismo material habría sido registrado como producción por más de una división, provocando un eventual incremento artificial de las cifras reportadas.

Ante estos hallazgos, Codelco encargó a EY una auditoría específica para determinar la magnitud de las inconsistencias, sus eventuales responsables y posibles efectos económicos. Paralelamente, KPMG continuó revisando los registros de producción de las divisiones. Los antecedentes también fueron entregados al Ministerio Público.

Con los ocho despidos anunciados este jueves, la investigación suma consecuencias laborales para altos cargos de la estatal, mientras siguen pendientes las conclusiones definitivas de las auditorías y las eventuales responsabilidades que puedan establecer los organismos competentes.