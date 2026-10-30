Al Pan Pan: Kast se resiste a dejar caer a Rabat mientras oficialismo se descuadra en el Congreso

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, no logró aplacar las críticas en la Cámara de Diputadas y Diputados por los 56 condenados por delitos sexuales contra menores que fueron beneficiados con rebajas de sus condenas. Desde la oposición confirmaron que impulsarán una acusación constitucional en su contra.

A esto se suma que la Cámara aprobó un proyecto de resolución que solicita la renuncia de Rabat y de los subsecretarios de Justicia, Luis Silva, y de Derechos Humanos, Pablo Mira. Entre los votos a favor estuvieron los diputados independientes-UDI Hotuiti Teao y Marlene Pérez. Además, se registraron siete abstenciones, casi todas provenientes del oficialismo.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler, conversamos sobre este tema con la diputada independiente-UDI por la Región Metropolitana, Macarena Santelices.

En materia económica, ayer el presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, participaron en el Encuentro Nacional de la Empresa, en medio de un complejo escenario económico y político.

Ante los asistentes, el mandatario señaló que “así como vamos a rebajar impuestos, necesitamos que eso que no va al Estado no quede en una cuenta de ahorro, en un depósito a plazo, en un fondo mutuo. Necesitamos que con esos recursos se contrate a más personas”.

Luego agregó que para 2027 “se proyecta una inversión cercana al 8,1%”, cifra que contrastó con el promedio de inversión de la última década, que situó en 1,7%.

Analizamos este tema con el doctor en Economía y académico de la Universidad de Chile, Joseph Ramos.