En menos de 10 días, más de 8 mil personas han firmado en www.cuidemoslaricarte.cl para pedir que se cuide la Ley Ricarte Soto (Ley N° 20.850), que desde 2015 ha financiado tratamientos de alto costo a más de 75 mil personas con enfermedades oncológicas, inmunológicas y raras o poco frecuentes, sin importar su previsión.

La campaña “Cuidemos la Ricarte” surge mientras el Congreso discute un proyecto de Presupuesto 2027 que reduce el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo de $189.696 millones a $166.951 millones, una caída real cercana a $28 mil millones (alrededor del 14%). Eso ocurre cuando el gasto del fondo ya supera los $200 mil millones al año.

Las organizaciones explican que hoy la ley asegura un piso de $100 mil millones al año, mientras el gasto del fondo ya supera los $200 mil millones. Subir ese piso a $185 mil millones dejaría asegurada por ley la mayor parte de lo que hoy se gasta y daría certeza a quienes están en tratamiento. “Más de 8 mil personas nos están diciendo que la Ricarte importa. Traemos una propuesta concreta para asegurar los tratamientos de quienes hoy dependen de esta ley y abrir espacio a quienes esperan”, señaló Cecilia Rodríguez, directora de Participación e Incidencia de Fundación Me Muevo.

El tema ya llegó al Senado. En la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, donde expusieron organizaciones de pacientes y el Colegio Médico, el presidente de la Comisión de Salud, senador Juan Luis Castro, advirtió que la reducción “es un impacto directo a pacientes”, porque interrumpir un tratamiento de cáncer o de una enfermedad grave acerca a las personas a complicaciones e incluso a la muerte.

A esto se suma una deuda pendiente: la ley no incorpora nuevas patologías desde 2019 y, según distintas estimaciones, más de 30 mil pacientes esperan cobertura.

“Cuando el Estado deja de financiar algo, quienes tienen que hacerlo son las familias. Y es imposible que ese peso siga cayendo encima de ellas”, advirtió Alejandro Andrade, presidente de la Federación Chilena de Enfermedades Raras (FECHER). “Más de 8 mil personas ya firmaron porque entienden lo que está en juego: la Ley Ricarte Soto no es un tecnicismo, es la diferencia entre poder tratarse o ver avanzar una enfermedad, ¡es vida!” agregó Jessica Cubillos, Presidenta de FENPOF Chile.

¿Qué proponen los pacientes para salvar la Ley Ricarte Soto?

1. Una ley corta, ahora: subir el aporte fiscal fijado por ley de $100 mil millones a $185 mil millones anuales, y permitir que hasta el 90% del fondo (hoy 80%) se destine a diagnósticos y tratamientos. Ambas medidas ya forman parte del proyecto Boletín 15.047-11, hoy en el Senado, y pueden aprobarse por separado junto al Presupuesto 2027.

2. Un compromiso para 2027: evaluar qué tratamientos que hoy cubre la Ley Ricarte Soto pueden pasar a otras garantías como el GES, para que cada tratamiento quede completo en un solo lugar, manteniendo el acceso y la calidad actuales y con aporte de las Isapres. Los recursos liberados permitirían incorporar enfermedades que hoy esperan cobertura.

3. Una ley para el futuro: iniciar en 2027 la discusión de una ley que asegure la sostenibilidad del fondo y actualice la forma de incorporar nuevas terapias.

¿Dónde firmar para apoyar la Ley Ricarte Soto?

Las personas interesadas en conocer la propuesta y respaldar la campaña pueden ingresar a www.cuidemoslaricarte.cl, donde se encuentran disponibles el formulario de firmas, la propuesta completa y materiales para compartir la iniciativa.