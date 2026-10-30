La verdad sobre el Presupuesto de Salud en Chile: ¿Por qué siempre falta plata?

Desglosamos cómo el sistema público arranca cada período con un déficit estructural del 15% al 20%, lo que inevitablemente genera una enorme deuda hospitalaria. Francisco nos explica las consecuencias directas de esta deuda en los pacientes: cuando los hospitales no tienen caja para pagar facturas, los proveedores cortan el suministro de insumos y medicamentos. Además, debatimos por qué las promesas políticas de “lista de espera cero” fallan constantemente y exploramos la necesidad de transitar de un modelo de asignación directa hacia un sistema que financie problemas de salud efectivamente resueltos.

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