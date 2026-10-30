Producción industrial vuelve a caer en septiembre: minería retrocede 8,7%

La producción industrial chilena volvió a registrar cifras negativas en septiembre de 2026, con una caída interanual de 2,7%, arrastrada principalmente por el desempeño de la minería y la menor extracción y procesamiento de cobre.

Así lo informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en la antesala de la publicación del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), prevista para la próxima semana.

Aunque el Índice de Producción Industrial (IPI) completó otro mes de contracción, el retroceso fue menos pronunciado que en agosto, cuando cayó 5,7%, y julio, período en que disminuyó 5,1%.

La minería volvió a explicar buena parte del resultado. El Índice de Producción Minera (IPMin) registró una baja de 8,7% respecto de septiembre de 2025, debido principalmente a la contracción de 12% de la minería metálica.

Este último segmento restó 10,277 puntos porcentuales al indicador minero, afectado especialmente por una menor actividad de extracción y procesamiento de cobre.

Pese a ello, el desempeño minero mostró una moderación respecto de agosto, cuando la producción del sector había retrocedido 11,7%.

En contraste, la industria manufacturera presentó cifras positivas. Su índice de producción aumentó 2% en doce meses, impulsado principalmente por la elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

Esta actividad creció 12,5% y aportó 1,232 puntos porcentuales a la variación del indicador manufacturero.

Por su parte, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) avanzó 0,8% interanual. Dentro de este componente destacó la generación eléctrica, que aumentó 0,7%, favorecida por una mayor producción de centrales hidráulicas.

Mientras la actividad industrial continuó en terreno negativo, el comercio mostró un comportamiento distinto durante septiembre.

Según el INE, el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes registró un crecimiento interanual de 2,7%, acumulando una expansión de 2,9% entre enero y septiembre de 2026.

El principal impulso provino del comercio minorista, excluyendo vehículos y motocicletas, que creció 4,1% en doce meses y aportó 1,881 puntos porcentuales al resultado general. Dentro de este segmento destacaron las ventas por correo e internet.

También aumentó la actividad del comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas, con un avance de 5,3%, mientras que el comercio mayorista creció 0,5%.

En el caso de los supermercados, las ventas registraron un incremento interanual de 0,4% y acumularon un crecimiento de 0,2% durante los primeros nueve meses del año.

Sin embargo, la serie desestacionalizada y corregida por efecto calendario mostró un avance de 1,7% respecto de agosto y de 2,6% frente a septiembre de 2025.

El comercio electrónico minorista, en tanto, mantuvo un crecimiento superior al resto de los segmentos. Su índice a precios corrientes aumentó 20,2% interanual y acumuló un alza de 15,8% entre enero y septiembre.

Según el organismo estadístico, la mayor incidencia en este resultado correspondió a las ventas de productos electrónicos, tecnológicos y de equipamiento para el hogar.

Los indicadores sectoriales entregan así un panorama de contrastes antes de conocerse el Imacec de septiembre: una actividad industrial que sigue retrocediendo por el desempeño minero, frente a una expansión del comercio y la producción manufacturera.