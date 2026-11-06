Araña de rincón: 38% de las mordeduras ocurre mientras las personas duermen y 32% al vestirse

La llegada de los meses cálidos aumenta los accidentes por contacto con la araña de rincón, que concentra el 46% de los ingresos hospitalarios anuales durante la primavera y el verano. Las autoridades sanitarias advierten sobre los principales síntomas, las medidas de prevención y cómo actuar ante una mordedura.

La temporada de primavera-verano trae consigo un incremento de los accidentes por picaduras de araña de rincón, concentrando el 46% de los ingresos hospitalarios anuales a nivel nacional. La especie Loxosceles laeta, considerada de importancia médica por los efectos de su veneno, registra un aumento de los accidentes por contacto traumático a partir de septiembre, con un peak durante febrero.

De acuerdo con cifras oficiales, este arácnido está presente en cuatro de cada diez viviendas urbanas del país. En la Región Metropolitana, el 86,6% de los ataques ocurre al interior de los domicilios, principalmente en los dormitorios. De estos episodios, un 38% se produce mientras las personas duermen y un 32% cuando se visten.

La magnitud del problema también se refleja en los registros del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS). Entre 2020 y 2025, se contabilizaron 937 egresos hospitalarios en la Región Metropolitana asociados a este tipo de accidentes. Durante el mismo periodo, seis personas fallecieron por shock séptico y fallas orgánicas múltiples.

Cómo identificar una mordedura y reconocer sus efectos

El veneno de la araña de rincón puede provocar lesiones de distinta gravedad, debido a su capacidad de dañar los tejidos. La seremi de Salud, Pía Venegas, explicó las características de esta especie y las consecuencias que puede tener su mordedura.

“Suele habitar en rincones altos y oscuros. Su mordedura es capaz de generar daño grave a la salud, existiendo formas clínicas con efecto necrótico en el 75% de los casos o edematoso en el 20%”, advirtió la autoridad de la Secretaría Regional Ministerial.

Entre las primeras señales se encuentra una punzada dolorosa que puede intensificarse con el paso de las horas y provocar un aumento progresivo del volumen de la zona afectada. Posteriormente, puede acumularse líquido y aparecer una mancha oscura e irregular bajo la piel, indicios de la evolución de la lesión.

Ante la sospecha de una mordedura, las autoridades sanitarias recalcan la importancia de actuar oportunamente. Entre las medidas inmediatas se encuentra aplicar hielo sobre la zona afectada y acudir al servicio de urgencias más cercano. Asimismo, recomiendan capturar el ejemplar, siempre que sea posible hacerlo de manera segura, y llevarlo para facilitar su identificación y orientar el tratamiento.

Medidas para evitar la presencia de arañas de rincón en el hogar

La prevención es una de las principales herramientas para reducir los accidentes, especialmente durante los meses de mayor actividad de esta especie.

Desde el Ministerio de Salud recomiendan mantener las camas separadas de los muros, además de adoptar medidas que permitan disminuir los espacios donde estos arácnidos pueden refugiarse.

Respecto al control químico, las autoridades advierten que no se deben utilizar insecticidas comunes como método de eliminación. En su lugar, recomiendan emplear exclusivamente productos aracnicidas especializados que cuenten con autorización sanitaria para su comercialización.