DT de Portugal negó ser el responsable del retiro internacional de Cristiano Ronaldo

El director técnico de la selección de fútbol de Portugal, Jorge Jesús, aseguró estar sorprendido tras la noticia del retiro de Cristiano Ronaldo del deber internacional.

Ronaldo, de 41 años, anunció este jueves 5 que colgaría los botines representando a su país. Esta salida se da en el marco de una serie de conflictos con Jesús, que lo llevaron a abandonar la concentración portuguesa y salir de las nóminas por una sanción interna. Aunque la sanción ya terminó, el delantero del Al Nassr saudí no volvió.

“Claro que pensaba que volvería, pensaba convocarlo, hablar con él. Pero tengo que respetarlo. Él decidió que era hora de abandonar la selección. Tarde o temprano tenía que suceder”, dijo el seleccionador en una rueda de prensa. Además, agregó que no se enteró de la retirada del astro luso antes que el público. “Hasta ese momento no tenía conocimiento de nada”, estipuló.

Sobre el conflicto que tuvo con Ronaldo, el técnico prometió que “no hay ningún resentimiento”. Es más, indicó que tenía una fuerte amistad” con el jugador, uno de los mejores de la historia del deporte.

“Tomé una decisión como entrenador. Una decisión pensando en mi equipo, en la selección portuguesa. Soy consciente de que no hice nada para que esto ocurriera. No me siento culpable de nada”, aseveró Jesús.