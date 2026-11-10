Odontofobia: el miedo extremo al dentista afectaría al 8,6% de la población y podría ser mayor

Manos sudorosas, taquicardia y excusas de último minuto para cancelar una hora. Para algunas personas, acudir al dentista es una situación que intentan evitar a toda costa. Este temor extremo se conoce como odontofobia y, según distintos estudios, afecta entre el 3,3% y el 5% de la población mundial. En Chile, la cifra alcanzaría el 8,6%, aunque la Dra. Carolina Valenzuela, odontopediatra y académica de la Facultad de Odontología de la UNAB, considera que podría ser incluso mayor.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye las fobias dentro de los trastornos de ansiedad, caracterizados por un miedo intenso y desproporcionado ante un objeto o una situación específica. La diferencia con el temor habitual radica en el impacto que tiene en la vida cotidiana. “La fobia limita la vida de quien la padece, lleva a evitar aquello que provoca el miedo y, en los casos más severos, puede impedir por completo una actividad, como recibir atención odontológica”, explica la académica.

La odontofobia no responde necesariamente a una sola causa. Entre los factores más frecuentes se encuentran las experiencias dentales traumáticas y los temores transmitidos por familiares o amigos, señala la especialista. También pueden influir la predisposición individual a la ansiedad, que en algunos casos se relaciona con un trastorno de ansiedad generalizada, y determinadas características personales.

El temor al dentista que puede agravar la salud bucal

Evitar las consultas odontológicas puede desencadenar un círculo difícil de interrumpir. La falta de atención oportuna aumenta el riesgo de caries, enfermedad periodontal, halitosis y otras complicaciones de salud bucal. Según Valenzuela, muchas personas terminan consultando cuando el dolor es intenso o existe una infección, lo que puede obligarlas a someterse a procedimientos más complejos e incluso a la pérdida de piezas dentales.

La especialista advierte que estas situaciones pueden reforzar el miedo inicial y dificultar aún más el acceso a futuros tratamientos.

“esa urgencia, vivida con mucho dolor, se transforma en una nueva experiencia traumática que valida el miedo original. El deterioro, además, trasciende la boca y puede afectar el desempeño social y las opciones de empleo, y finalmente empeora la salud mental de la persona”.

Las estrategias para tratar la ansiedad dental

Existen instrumentos que permiten evaluar el nivel de ansiedad de cada paciente. A partir de esos resultados, junto con la complejidad del tratamiento, el equipo odontológico puede definir la estrategia más adecuada.

En los casos de fobia severa, puede ser necesario un abordaje conjunto con un psicólogo o psiquiatra, quienes pueden proporcionar herramientas farmacológicas o conductuales que faciliten el acceso a la atención dental.

Cuando la ansiedad es menos intensa y los procedimientos son poco invasivos, es posible avanzar de manera gradual. Para ello, el odontólogo puede explicar cada paso con un lenguaje cercano, mostrar los instrumentos que utilizará, incorporar técnicas de distracción y respetar los tiempos del paciente.

“Muchas veces el simple hecho de que el paciente se sienta comprendido y visto genera un gran cambio en su conducta. No resolverá el problema, pero es un buen inicio”, afirma Valenzuela.

Si existe una urgencia que no puede esperar, una alternativa puede ser realizar el tratamiento bajo anestesia general o mediante algún grado de sedación, desde mínima hasta profunda, según las necesidades de cada persona. Sin embargo, estas opciones permiten resolver el problema puntual, pero no eliminan necesariamente la fobia.

“Lo que ha mostrado beneficios sostenidos en el tiempo es la terapia cognitivo conductual, porque trata el problema principal y entrega herramientas para que el propio paciente maneje su ansiedad”, añade.

Cómo retomar las visitas al dentista

La recomendación principal es no esperar a que aparezca dolor o una infección para solicitar atención. “Consultar a tiempo permite acceder a tratamientos menos invasivos y, muchas veces, llevarlos a cabo con manejo conductual por parte del odontólogo”, subraya la docente de la UNAB.

Actualmente, más profesionales se han capacitado en el manejo de la ansiedad dental, una preparación que antes estaba vinculada principalmente a la odontopediatría. En Chile, además, es cada vez más frecuente encontrar clínicas con equipos transdisciplinarios especializados en atender a personas con fobia dental o ansiedad severa, que trabajan de manera conjunta para determinar la mejor alternativa en cada caso.

Para quienes sienten temor de acudir a una consulta, Valenzuela recomienda buscar un profesional capacitado y solicitar una primera cita destinada únicamente a conocerlo y explicarle la situación. Generar un vínculo de confianza es un paso fundamental para avanzar.

Posteriormente, el odontólogo debe evaluar el nivel de ansiedad y la urgencia del problema para establecer un plan de acción. Este puede incluir la derivación a un psicólogo o psiquiatra, o bien a otro profesional de la odontología que cuente con las herramientas necesarias para acompañar al paciente durante el tratamiento.