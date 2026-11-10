Primer FIDOCS sin Patricio Guzmán:”Su forma de entender el festival sigue orientando lo que hacemos”

Este jueves parte una nueva edición del Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS), que se extenderá hasta el 19 de noviembre, en lo que será su trigésima edición.

El evento estará marcado por la reciente muerte de su fundador, el cineasta Patricio Guzmán, y contará con la portuguesa Susana de Sousa Dias como invitada de honor.

“Después de revisar parte de la historia del festival durante octubre en Camino a FIDOCS, ahora en esta trigésima edición queremos ponerla en diálogo con el cine que se está haciendo hoy”, anticipa Martín Castillo, director del evento, a El Mostrador.

Ese cruce estará en la función inaugural, donde reunirán dos películas separadas por casi siete décadas: se exhibirá la versión restaurada de “Día de organillos”, de Sergio Bravo (1927-2023), una obra fundacional del documental chileno, junto a “Para los contrincantes”, del argentino Federico Luis, quien ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje en Cannes y estará durante el festival.

Funciones especiales

Además habrá una serie de Funciones Especiales, en un reencuentro con cineastas que han marcado la identidad de FIDOCS.

Carmen Castillo, Sergei Loznitsa y Alain Cavalier vuelven con sus películas más recientes, al igual que Mariano Llinás, que sigue como un detective las pistas de la vida de Jorge Luis Borges en una biografía monumental.

También se presentan dos biografías de cineastas muy importantes para FIDOCS: “Barbara Forever” recorre la vida y la obra de Barbara Hammer, mientras que “Revolutionaries Never Die” vuelve sobre la trayectoria de Jocelyne Saab.

Otra de las novedades es “Rehearsals for a Revolution”, de Pegah Ahangarani, ganadora del Ojo de Oro al mejor documental en Cannes. A partir de archivos personales y familiares, la película recorre más de cuatro décadas de la historia de Irán.

En tanto, la invitada de honor, Susana de Sousa Dias, llega a FIDOCS con un foco sobre su trabajo con las imágenes de la dictadura portuguesa y dará una clase magistral en el marco de la Cátedra Raúl Ruiz, junto a la Universidad Diego

Portales.

El festival también recibirá por primera vez en FIDOCS a Alan Berliner, cineasta con más de cuarenta años de trayectoria.

“El presente y el pasado se encuentran en esta edición”, asegura Castillo.

Fallecimiento de Guzmán

En cuanto al impacto por el fallecimiento de Patricio Guzmán, Castillo cuentan que ya estaban preparando una edición conectada con la memoria, revisando los hitos programáticos de la primera edición “y la partida de Patricio le dio un sentido más profundo a esa revisión”.

“Patricio estuvo al frente de FIDOCS durante dos décadas, primero como director y luego como presidente. Con los años fue tomando distancia pero su manera de entender el festival sigue orientando lo que hacemos”, cuenta.

En octubre el evento abrió “Camino a FIDOCS” con “El primer año” y lo cerró con “Chile, la memoria obstinada”. Durante el festival se mostrarán las tres partes de “La batalla de Chile” con entrada gratuita en la Cineteca Nacional.

“Es una manera de recordarlo y de compartir su cine con quienes ya lo conocen y con quienes lo están descubriendo ahora. En cada función del festival sigue presente el impulso con que fundó FIDOCS, el de reunir a la gente para ver películas y conversar sobre ellas”.

Hitos

Castillo cuenta que varios son los hitos en la trayectoria de FIDOCS desde su creación. El primero fue la retrospectiva del documental chileno en 1997. Reunió películas que hasta entonces habían circulado poco, como “El Charles Bronson chileno”, de Carlos Flores, y “Cien niños esperando un tren”, de Ignacio Agüero. En esa misma edición, “La batalla de Chile” llegó a exhibirse por primera vez.

Otro hito fue la creación de Escuela FIDOCS en 2007, que recogió la experiencia de los seminarios impulsados por Patricio Guzmán y le dio continuidad al encuentro entre estudiantes y cineastas.

También fue importante el crecimiento del festival en la ciudad. FIDOCS empezó en el Goethe-Institut y, con los años, su programación se extendió a otras salas, como Cine UC, el GAM y Centro Arte Alameda.

Añade que fueron muy significativas las ediciones del estallido social y de la pandemia. En 2019 el festival adaptó su programación y abrió un espacio para conversar sobre lo que estaba pasando en la calle.

Y en 2020 la pandemia obligó a hacer el festival en línea, aunque uno de los momentos más especiales de esa edición ocurrió en el espacio público, “cuando Delight Lab realizó una intervención lumínica en homenaje a Lotty Rosenfeld en Plaza Dignidad”.

“Son muchas las historias, pero creo que hay una anécdota que define muy bien el espíritu del festival. En los primeros años de FIDOCS, las copias viajaban en formatos analógicos y a veces recorrían medio mundo para llegar a Chile. Así llegó ‘The Revolution Will Not Be Televised’, un documental irlandés sobre el golpe contra Hugo Chávez. La copia venía en inglés y sin subtítulos, así que Patricio, con esa voz tan especial y reconocible, improvisó un doblaje en vivo. Quienes estuvieron ahí todavía recuerdan cómo la función terminó convirtiéndose en una especie de performance. En ese gesto está la impronta que Patricio le dio al festival, las ganas de compartir una película y la convicción de que siempre se podía encontrar una manera de hacerlo”, rememora.

Avance de ultraderecha

Al ser consultado sobre cómo lidia FIDOCS con el actual momento histórico, marcado por la elección del Presidente José Antonio Kast y el avance de la ultraderecha a nivel mundial, Castillo recuerda que el pasado 11 de septiembre, al cumplirse 53 años del golpe de Estado, el Gobierno no realizó un acto oficial para recordar a las víctimas de la dictadura.

“En ese contexto, nos parece especialmente importante que las generaciones más jóvenes puedan ver películas como ‘La

batalla de Chile’ y ‘Calle Santa Fe'”, analiza Castillo.

“Cuando yo estaba en el colegio, las clases de historia llegaban hasta 1970. Para mí, el cine fue una manera de acercarme a lo que vino después. Por eso importa que esas películas sigan circulando y que podamos verlas junto a las que se están haciendo hoy”.

Temáticas actuales del documental

Castillo señala que la actualidad de ese pasado queda patente en las participantes en la Competencia Nacional de este año deja en evidencia cómo la dictadura sigue apareciendo en historias familiares, desde experiencias muy distintas.

En “Aquí se escucha el silencio”, de Gabriela Pena y Picho García, se cuenta desde el regreso de una hija del exilio. En “No todas las niñas”, Carolina Astudillo escucha a mujeres que eran niñas durante la dictadura y que hoy son madres. Y en “Los niños sin tierra”, René Ballesteros aborda el robo de niños y las adopciones ilegales.

“Las tres películas se preguntan qué pasa con esa historia cuando llega a la generación siguiente”, expresa.

Y dice que eso también dialoga con lo que ocurre fuera de Chile: en “48”, Susana de Sousa Dias “reúne fotografías de presos políticos tomadas por la policía de la dictadura portuguesa con las voces de las personas retratadas. Al escuchar lo que recuerdan de ese momento, uno empieza a ver otras cosas en esas fotos”.

Estado del documental chileno

Castillo ve en el ámbito local “una escena muy vital, sobre todo por la diversidad de formas que está explorando. Eso se nota mucho en la Selección de cortos emergentes”.

“Hay quienes trabajan con archivos familiares, quienes incorporan elementos de ficción y quienes vuelven al soporte analógico para experimentar con la textura de la imagen”, afirma.

“Nos parece interesante cómo esa experimentación convive con preguntas que el cine chileno lleva tiempo haciéndose sobre la memoria, la familia o el territorio. Lo que cambia es el lugar desde donde se hacen esas preguntas”, concluye.