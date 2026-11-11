Bajar cinco o siete kilos puede parecer un cambio menor para una persona que pesa 100 kilos. Sin embargo, esa reducción puede mejorar su salud metabólica y ayudar a prevenir la diabetes tipo 2. Así lo establecen las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) para 2026, que destacan los beneficios de una pérdida de peso moderada y sostenida, acompañada de alimentación saludable y actividad física.

En Chile, según el Atlas de Diabetes 2025 de la Federación Internacional de Diabetes, aproximadamente 1,86 millones de adultos vivían con diabetes durante 2024, de los cuales cerca de 318 mil no estaban diagnosticados. A ello se suma una investigación publicada en la Revista Médica de Chile en 2024, basada en la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, que estimó que el 5,7% de la población adulta presentaba simultáneamente obesidad y diabetes tipo 2, condición conocida como «diabesidad», antecedente destacado por la Sociedad Chilena de Diabetología.

Sebastián Berroeta, médico nutriólogo y director médico del Centro Médico Nueva Estoril, explica que el riesgo no depende exclusivamente del peso. «No se trata solamente de cuánto pesa una persona, sino de dónde se acumula la grasa y cómo funciona ese tejido adiposo».

La acumulación de grasa visceral, especialmente alrededor de los órganos abdominales, favorece la resistencia a la insulina y obliga al páncreas a aumentar su producción para mantener niveles normales de glucosa. Cuando el organismo deja de compensar esa demanda, puede desarrollarse diabetes tipo 2.

¿Cuánto peso es necesario perder?

El estudio internacional Diabetes Prevention Program, publicado en The New England Journal of Medicine, demostró que una intervención intensiva basada en alimentación, actividad física y reducción de peso disminuyó en un 58% la incidencia de diabetes tipo 2 durante aproximadamente tres años en personas con alto riesgo.

«Una persona de 100 kilos que pierde entre 5 y 7 kilos puede obtener beneficios clínicamente relevantes, aunque todavía presente obesidad», explica Berroeta. Esta reducción puede disminuir la grasa visceral y hepática, mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la exigencia sobre el páncreas.

La prevención es especialmente relevante en personas con prediabetes, condición en la que la glucosa está elevada, pero todavía no alcanza los criterios diagnósticos de diabetes. «La prediabetes no significa que desarrollar diabetes sea inevitable. Es una etapa en la que podemos modificar significativamente el pronóstico», sostiene.

Ejercicio y tratamientos médicos

El especialista destaca que la actividad física puede mejorar la sensibilidad a la insulina incluso sin una pérdida significativa de peso. La combinación de ejercicio aeróbico y entrenamiento de fuerza permite mejorar el metabolismo de la glucosa y mantener la masa muscular.

En pacientes que requieren intervenciones más intensivas, existen tratamientos farmacológicos como semaglutida y tirzepatida, mientras que en casos seleccionados puede considerarse cirugía metabólica. Estas alternativas deben evaluarse individualmente y siempre bajo supervisión médica.

Para detectar oportunamente alteraciones metabólicas, Berroeta recomienda evaluar los antecedentes familiares, la obesidad abdominal y los niveles de glicemia, mediante exámenes como la glucosa en ayunas y la hemoglobina glicada.

«La prevención de la diabetes no consiste en hacer dietas extremas ni en perseguir un peso ideal. Consiste en mejorar el funcionamiento metabólico y mantener esos beneficios a largo plazo», concluye.

En el marco del Mes de la Diabetes, que se conmemora en noviembre, el llamado es a no esperar la aparición de síntomas para preocuparse por la salud metabólica. Mantener hábitos saludables, realizar actividad física y controlar periódicamente los niveles de glicemia son medidas fundamentales para detectar oportunamente alteraciones y reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.