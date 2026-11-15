La rutina de quien vive con diabetes involucra medir su glicemia, apegarse a ciertas pautas de alimentación y seguir la medicación. Sin embargo, hay aspectos de la enfermedad que van más allá de lo sistémico y que requieren también de monitoreo constante, como el control de la salud ocular.

María Soledad Fierro, académica del área de oftalmología de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad Andrés Bello precisa que esta enfermedad es una de las causas de pérdida de visión prevenibles, siempre que el daño se detecte a tiempo y la enfermedad esté bien controlada.

Cómo el azúcar daña la retina

La especialista explica que la retina es la estructura del ojo que recibe la luz y la transforma en señales que el cerebro convierte en imágenes y que para funcionar necesita una red de vasos sanguíneos muy finos que la mantengan oxigenada. “Las estructuras más vulnerables son la retina y su red de vasos sanguíneos, ya que la glicemia elevada produce daño vascular progresivo, alterando la irrigación y la oxigenación de los tejidos”, señala. De ese deterioro surgen las dos complicaciones que más comprometen la visión de los pacientes, la retinopatía diabética y el edema macular.

La retinopatía diabética afecta a los vasos más pequeños de la retina y avanza por etapas. Primero aparecen dilataciones en sus paredes, los microaneurismas. Luego vienen las hemorragias y las filtraciones de líquido hacia el tejido retinal. En la fase siguiente, los vasos se obstruyen y el oxígeno escasea.

“A medida que avanza la enfermedad los vasos sanguíneos se obstruyen y disminuyen el aporte de oxígeno, lo que provoca que el organismo intente generar nuevos vasos. Estos son anormales y frágiles, producen sangrados y complicaciones graves”, describe Fierro. En ese punto el riesgo de perder la visión de manera severa aumenta de forma considerable.

Las alteraciones metabólicas propias de la diabetes se asocian además a cataratas y glaucoma, que se suman al edema macular diabético.

El problema de no sentir nada

En el caso de la retinopatía, lo que vuelve tan esquiva a esta complicación es su discreción. En su etapa inicial no produce síntomas, y el paciente puede percibir una visión normal mientras el daño avanza. “Es lo más preocupante, ya que estas alteraciones pueden desarrollarse por años sin tener ningún síntoma visual, especialmente en las etapas tempranas de la retinopatía”, advierte.

Cuando las señales llegan, suelen ser visión borrosa, dificultad para enfocar, imágenes distorsionadas y la aparición de manchas o cuerpos flotantes. La pérdida de visión se manifiesta en fases más avanzadas. Por eso la académica insiste en que esperar a notar algo extraño es llegar tarde.

Cuándo y cómo revisarse

El calendario de controles depende de cada caso. “La frecuencia depende del tipo de diabetes, del tiempo de evolución de la enfermedad y de los hallazgos que se encuentren en la evaluación retinal”, indica. Quienes tienen diabetes tipo 2 deben hacerse el primer examen oftalmológico en el momento del diagnóstico. En la tipo 1 se recomienda realizarlo dentro de los primeros cinco años de la enfermedad.

Si esa primera evaluación no muestra lesiones y el paciente mantiene un buen control metabólico, los exámenes pueden espaciarse entre uno y dos años. Si aparecen alteraciones, deben ser más frecuentes.

La revisión incluye la medición de la agudeza visual, el fondo de ojo y la retinografía. Cuando el caso lo exige se suman estudios de mayor precisión. La tomografía de coherencia óptica, conocida como OCT, “nos permite evaluar las capas retinales y detectar edemas maculares”, explica la académica. La angiografía retinal, por su parte, permite observar cómo circula la sangre por la retina. Qué exámenes se indican y con qué periodicidad, aclara, depende de la progresión de la patología.

Los tratamientos disponibles

Cuando la retinopatía ya requiere intervención, la primera línea son las inyecciones intravítreas de medicamentos anti VEGF, que frenan la filtración de los vasos y reducen la formación de otros anormales. A ellas se suma la fotocoagulación con láser retinal, que Fierro describe como “uno de los tratamientos esenciales ya que previene las hemorragias y la pérdida de visión severa”.

En los casos más complejos, con hemorragias vítreas o desprendimiento de retina, puede ser necesaria una cirugía llamada vitrectomía.

Ninguno de estos recursos actúa por sí solo. “Es muy importante destacar que el tratamiento ocular debe estar siempre acompañado de un buen control de la diabetes, presión arterial y niveles de colesterol, además de cumplir rigurosamente con los controles oftalmológicos”, subraya la especialista.

El mensaje de fondo es que la visión de una persona con diabetes depende tanto de su glicemia como de las revisiones que se haga a tiempo. El examen de ojo debe entrar en la rutina para aminorar el impacto de la enfermedad.