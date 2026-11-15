Vodanovic (PS) cuestiona acuerdo con camioneros: “Es haber negociado con la billetera abierta”

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, cuestionó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los gremios de camioneros para poner fin a las movilizaciones por el alza de los combustibles, apuntando al elevado costo fiscal de las medidas y a la falta de conducción política del Ejecutivo.

En entrevista con el programa Estado Nacional, la parlamentaria calificó como una negociación desfavorable para el Estado el paquete de medidas comprometido por La Moneda, cuyo costo podría alcanzar los US$900 millones. “Es haber negociado con la billetera abierta arriba de la mesa. Yo no sé si eso es una negociación”, sostuvo.

Vodanovic también cuestionó que los beneficios acordados favorezcan principalmente a grandes empresas transportistas, mientras otros sectores productivos enfrentan dificultades para absorber el incremento de los costos. En particular, apuntó al aumento de la devolución del impuesto específico al diésel para compañías que facturan sobre 20 mil UF.

“Le estamos dando un tremendo beneficio a empresas que ni siquiera salieron a protestar”, afirmó, agregando que los recursos comprometidos equivalen a 3,2 hospitales de alta complejidad o 4,7 veces la Ley Ricarte Soto.

En esa línea, la timonel socialista cuestionó que el Ejecutivo no haya anticipado los efectos del alza de los combustibles y recordó las advertencias que, desde hace meses, había realizado la oposición respecto del impacto del costo de la vida. “Esta solución de ahora es más cara que lo que habría sido aplicar el Mepco, por ejemplo”, señaló.

La senadora también apuntó a la conducción política del Gobierno durante los días de movilización, acusando que el Ejecutivo terminó favoreciendo a las grandes empresas y no entregó respuestas oportunas a otros sectores afectados, como los pequeños y medianos agricultores.

“Lo que hemos visto aquí es una semana entera, donde finalmente terminan favoreciendo a las grandes empresas”, afirmó. Asimismo, cuestionó la ausencia de autoridades sectoriales durante la crisis y apuntó directamente al ministro del Interior, Claudio Alvarado. “El ministro Alvarado es errático, no hay una conducción clara”.

A su juicio, el problema excede la negociación con los transportistas, lo que refleja una debilidad más amplia en la gestión del Ejecutivo debido a que “no hay conducción política”.

Respecto del proyecto de ley que contempla revertir las alzas de los combustibles y establecer un bono de $100 por litro hasta marzo, Vodanovic evitó comprometer el respaldo de su sector y recalcó que la iniciativa debe ser revisada antes de adoptar una definición. “Yo no tramito ni voto por la tele. Yo estudio los proyectos seriamente”, concluyó.