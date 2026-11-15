La desnutrición invisible: un peligro que puede pasar inadvertido

50.000 muertes al año. Esa es la estimación de la Sociedad Alemana de Medicina Nutricional (DGEM) sobre la magnitud y las consecuencias de la desnutrición en Alemania. Dicho de otro modo: 50.000 personas podrían seguir viviendo si pudieran obtener y aprovechar los nutrientes que les faltan. El problema es que, a menudo, la desnutrición solo se manifiesta cuando sus consecuencias ya son graves.

“En la mayoría de los casos, al principio no se nota absolutamente nada”, explica Matthias Pirlich, especialista en medicina nutricional y medicina interna, y exvicepresidente de la DGEM. “Una persona puede tener una deficiencia grave de vitamina D durante meses, o incluso meses, antes de presentar síntomas. Lo mismo ocurre con la vitamina B12. Y cuando aparecen los síntomas, por ejemplo, daños en los nervios, en realidad ya es demasiado tarde”.

Una deficiencia prolongada de vitamina B12 puede, por caso, dañar la médula espinal. Esto puede provocar entumecimiento de las extremidades, debilidad muscular o síntomas de parálisis. En casos menos frecuentes, también puede afectar al cerebro y causar trastornos de memoria y problemas psicológicos.

¿Cuál es la diferencia entre subalimentación y desnutrición?

Todas las vitaminas del grupo B son importantes para el metabolismo, la formación de células sanguíneas y el funcionamiento del sistema nervioso. Junto con diversos minerales, como el calcio, el magnesio, el hierro, el yodo y el zinc, forman parte de los llamados micronutrientes. El organismo no los produce por sí mismo, por lo que debe obtenerlos a través de los alimentos.

Para que nuestro cuerpo reciba suficientes nutrientes, necesitamos tanto micronutrientes como macronutrientes, que son los que nos aportan energía: carbohidratos, proteínas y grasas.

Cuando una persona consume durante un período prolongado menos alimentos de los que su organismo necesita para mantener todas sus funciones, se habla de subalimentación. Según las estimaciones actuales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alrededor de 645 millones de personas padecen subalimentación crónica.

En cambio, en la desnutrición por deficiencia de nutrientes, una persona puede consumir suficientes calorías, pero carecer de determinados macro o micronutrientes. Esta situación también perjudica la salud a largo plazo e incluso puede provocar la muerte. Alrededor de 2.000 millones de personas en todo el mundo padecen este fenómeno, conocido como “hambre oculta”. La mayoría vive en el Sur Global.

No obstante, la falta de micronutrientes esenciales también es frecuente en los países industrializados. Un estudio de investigadores estadounidenses reveló que, entre 2007 y 2010, casi tres cuartas partes de la población de Estados Unidos no alcanzaban la ingesta diaria recomendada de vitamina D, mientras que más de dos tercios no consumían suficiente vitamina E.

En Alemania, según la Sociedad Alemana de Nutrición, aproximadamente un tercio de la población presentaba deficiencia de vitamina D en 2017, mientras que una proporción similar tampoco recibía suficiente yodo.

Las causas del “hambre oculta”

La desnutrición puede ser consecuencia de una alimentación poco variada que, aunque proporciona sensación de saciedad y aporta energía, carece de micronutrientes. Algunos ejemplos de alimentos que aportan “calorías vacías” son la comida rápida, los productos ultraprocesados, el pan blanco y el arroz blanco.

La pobreza suele ser una de las causas de una alimentación poco variada. Esto ocurre, por ejemplo, cuando las personas solo pueden permitirse alimentos básicos, como harina o arroz.

Las personas con depresión también presentan un mayor riesgo de sufrir deficiencias nutricionales. “A menudo pierden el apetito y, si descuidan su cuidado personal, pueden terminar alimentándose de manera muy poco variada”, indica Matthias Pirlich.

Las investigaciones del especialista también demuestran que las personas mayores y quienes viven solos desarrollan con frecuencia problemas de desnutrición. Además, el riesgo aumenta cuanto mayor es la cantidad de medicamentos que consumen.

¿Cómo prevenir las deficiencias nutricionales?

Las recomendaciones básicas son sencillas: cuanto más colorida sea nuestra alimentación, mejor. También conviene cocinar las verduras de manera que conserven la mayor cantidad posible de nutrientes, ya que las temperaturas excesivas y mantener los alimentos calientes durante mucho tiempo destruyen vitaminas.

El almacenamiento prolongado tambié provocan pérdidas de vitaminas. Por eso, es especialmente recomendable consumir alimentos de temporada y de producción local.

Sin embargo, incluso quienes se esfuerzan por mantener una alimentación saludable y equilibrada pueden desarrollar deficiencias nutricionales. Un análisis de sangre puede ayudar a detectarlas.