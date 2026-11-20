Este 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención de las Lesiones por Presión. La jornada, impulsada cada tercer jueves de este mes, promueve concientizar sobre el abordaje preventivo de estas afecciones y fortalecer la atención continua en los entornos hospitalarios. Según el Informe de Indicadores de Seguridad del Paciente del Ministerio de Salud, con datos de 2025, el 71% de los pacientes con riesgo moderado o alto, hospitalizados por más de seis horas en establecimientos públicos, recibió medidas preventivas, frente al 73,4% registrado en 2024. Es decir, el cumplimiento disminuyó 2,4 puntos porcentuales entre 2024 y 2025, casi tres de cada diez pacientes identificados con ese nivel de riesgo no registraron una aplicación correcta de las medidas preventivas.

Las lesiones por presión se generan en la piel y tejido blando subyacente, generalmente sobre una prominencia ósea o están relacionadas con un dispositivo médico u otro. Se pueden presentar como piel intacta o úlcera abierta y pueden ser dolorosas. La lesión ocurre por una presión intensa y prolongada o por la combinación con el cizallamiento. Esto se ve afectado aún más por la humedad, la nutrición, la perfusión, las comorbilidades del paciente y la condición del tejido.; como ejemplo de ello las personas con movilidad reducida, pacientes críticos y quienes pasan largos períodos en cama o sentados tienen más posibilidad de generar una lesión, y si no se tratan a tiempo estas avanzan, pueden infectarse y dejar secuelas físicas.

Entre las personas con mayor riesgo se encuentran:

Pacientes con movilidad reducida.

Personas que permanecen largos períodos en cama.

Pacientes que pasan muchas horas sentados.

Personas hospitalizadas en unidades de cuidados críticos.

Pacientes con enfermedades que afectan la circulación o el estado de la piel.

La prevención juega un rol fundamental y esta incluye valorar el riesgo del paciente desde el ingreso, revisar la piel con regularidad, cambiar de posición a los pacientes, cuidar la humedad de la piel, reforzar la nutrición, usar superficies especiales que redistribuyan la presión, entre otras medidas.

El cumplimiento de las medidas preventivas de lesiones por presión presenta diferencias según el nivel de complejidad hospitalaria, alcanzando un 88,3% en establecimientos de baja complejidad, un 71,9% en los de mediana y un 67,2% en los de alta complejidad. Si bien el informe del Minsal no profundiza en las causas de estas diferencias, los resultados evidencian la importancia de fortalecer las estrategias de prevención, especialmente en los establecimientos que atienden a pacientes con necesidades clínicas más complejas. El informe también muestra avances: La tasa nacional de lesiones por presión en establecimientos públicos de mediana y alta complejidad alcanzó 3,2 por cada 1.000 días cama ocupados, registrando una disminución de 5,6% respecto de 2024. El Minsal advierte que los cambios observados deben interpretarse con cautela porque la normativa comenzó a implementarse en 2024 y los procesos de registro todavía podrían presentar fluctuaciones.

Sandra Inzunza Hernández, Clinical Specialist Surgical de Solventum, plantea que la prevención se juega en cada turno: “Cuando esas medidas se aplican de forma consistente en cada turno, el equipo se adelanta a la lesión en vez de tratarla después. Esta fecha es una oportunidad para que los hospitales revisen sus protocolos, la capacitación de sus equipos y optimicen el uso de los recursos disponibles”.

A nivel internacional, ya está disponible la cuarta edición (2026) de la Guía para la Prevención y el Tratamiento de las Lesiones por Presión desarrollada por organizaciones de Estados Unidos, Europa y Asia-Pacífico (NPIAP, EPUAP y PPPIA). Evaluó más de 3.000 estudios publicados desde la edición anterior, de 2019, con la participación de más de 200 colaboradores de más de 40 países. Esta actualización incorpora nuevas recomendaciones basadas en evidencia científica para fortalecer la prevención y el tratamiento de estas lesiones.