Que Chile importe más proteínas lácteas no significa que cada kilo termine en un batido de gimnasio. En 2025 ingresaron 575,4 toneladas de lactoalbúmina, incluidos concentrados de proteínas del lactosuero, por US$7,05 millones. El cálculo proviene de los registros de ODEPA, elaborados con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Esa categoría aumentó frente a 2024, pero incluye ingredientes que pueden utilizarse en distintas preparaciones alimenticias. Importaciones, ventas de suplementos y consumo de los hogares son mediciones diferentes. Para entender el mercado hay que reunir esas piezas sin confundirlas.

Lo que muestran las importaciones

Los archivos de ODEPA permiten comparar dos categorías relacionadas con el suero lácteo. La siguiente tabla resume una elaboración propia a partir de sus bases anuales:

Categoría aduanera Volumen en 2024 Volumen en 2025 Lactosuero, código 040410 12.183,3 toneladas 15.216,7 toneladas Lactoalbúmina y concentrados comprendidos en 350220 428,6 toneladas 575,4 toneladas

En la primera categoría, el volumen creció aproximadamente 24,9%; en la segunda, 34,3%. El valor importado también subió: el lactosuero pasó de US$24,03 millones a US$27,90 millones, mientras la lactoalbúmina avanzó desde US$4,9 millones hasta US$7,05 millones. Son valores CIF, que incluyen costo, seguro y flete.

El dinero importado no equivale a la facturación del comercio. Faltan impuestos, distribución y márgenes; además, una variación del valor puede reflejar cambios de precios o de composición, no solo más cantidad.

El crecimiento del comercio exterior tampoco mide exactamente lo mismo que el del consumo. En su análisis de nutrición deportiva para Chile de 2025, Euromonitor proyectaba una expansión de las ventas en valor corriente, aunque más lenta que en los dos años anteriores. Esa medición incorpora precios: para saber si aumentó la cantidad comprada habría que revisar también unidades o volumen.

Tampoco conviene sumar ambas filas y presentar el resultado como “proteína deportiva”. Para medir los suplementos terminados habría que identificar las preparaciones correspondientes y distinguirlas de los ingredientes industriales.

De dónde viene el suministro

En el lactosuero de 2025, Argentina encabezó el valor importado, con US$15,63 millones. Estados Unidos lideró el volumen, con unas 7.784 toneladas. Irlanda, Alemania y Países Bajos también figuran entre los proveedores. Que cambie el líder según la variable muestra por qué origen, cantidad y valor deben leerse juntos.

Un mercado con productos distintos bajo nombres parecidos

La oferta comercial transforma esos ingredientes en categorías reconocibles para quien entrena. Los productos Whey Protein tienen como base proteínas del suero de leche, pero pueden combinar diferentes grados de concentración y otros ingredientes. Compartir esa denominación no vuelve equivalentes sus etiquetas.

Dentro de ese grupo, la proteína Whey puede presentarse como concentrada o como una mezcla de fuentes de suero. Para comparar alternativas, importan el aporte proteico por porción, la composición y la cantidad total de producto. El tamaño del envase, por sí solo, dice poco sobre su rendimiento.

Aisladas y posicionamiento premium

En los productos Whey Protein Isolate, un procesamiento adicional eleva la proporción proteica y reduce componentes como grasas y lactosa respecto de una concentrada. Es una diferencia de formulación: no basta para concluir que toda persona necesita esa opción o que cualquier aislada tiene idéntica composición.

La comparación entre una concentrada y una Whey aislada también muestra cómo se construyen segmentos comerciales. El procesamiento, la formulación y la marca pueden justificar diferencias de posicionamiento. Para el comprador, lo relevante es saber qué característica concreta está pagando y si responde a sus necesidades.

Entre las líneas internacionales, la Gold Standard de Optimum Nutrition ejemplifica una oferta que combina reconocimiento de marca y formulaciones diferenciadas. El fabricante describe su Gold Standard 100% Whey como una mezcla con aislado, concentrado y proteína de suero hidrolizada. No corresponde confundirla automáticamente con una fórmula exclusivamente aislada.

Una línea como Whey Gold Standard también permite distinguir visibilidad de participación de mercado. Glanbia, dueña de Optimum Nutrition, presenta a esta última como líder mundial de nutrición deportiva, citando a Euromonitor. Ese liderazgo internacional no demuestra, por sí mismo, que encabece las ventas chilenas: para afirmarlo hacen falta datos locales comparables.

Quién compra: del gimnasio a otros intereses

El gimnasio sigue siendo un punto de partida documentado. Un estudio de Morales Ojeda y colaboradores, publicado en 2022 en la Revista Observatorio del Deporte, encuestó a 204 usuarios de cinco gimnasios de Chillán. El 40,2% declaró consumir algún suplemento nutricional y los preparados proteicos fueron los más mencionados.

Para describir mejor a ese comprador también habría que conocer su frecuencia de compra, cuánto gasta, qué canal utiliza y si mantiene el consumo. Los registros aduaneros no contienen esas respuestas: muestran mercancías que ingresan, no las decisiones de cada hogar.

El desarrollo muscular figuró entre las motivaciones. Sin embargo, una encuesta de gimnasios de una ciudad no representa a toda la población chilena, y sus resultados tampoco describen necesariamente el comportamiento actual. Sirve para reconocer un grupo de consumidores, no para calcular cuántos compradores existen en el país.

El interés comercial es más amplio. En su informe de salud del consumidor para Chile de 2025, Euromonitor vincula el dinamismo de suplementos y nutrición deportiva con tendencias de bienestar y envejecimiento saludable.

Ese contexto tiene una base demográfica: el Censo 2024 situó en 14% la proporción de personas de 65 años o más. Pero el dato del INE no permite concluir qué porcentaje compra proteína en polvo. Envejecer, interesarse por la alimentación y adquirir un suplemento son situaciones distintas.

¿Cómo se ubica Chile frente a la región?

Euromonitor identifica en América Latina una expansión de la nutrición deportiva hacia consumidores que buscan bienestar y envejecimiento activo, además de deportistas y asistentes a gimnasios. Chile participa de esa conversación, aunque eso no establece que todos los mercados tengan igual tamaño o composición.

Brasil ofrece una referencia de escala: el informe de Euromonitor sobre salud del consumidor de 2025 lo ubica como el cuarto mercado mundial de nutrición deportiva. Ese lugar corresponde a una categoría más amplia que los polvos proteicos y no puede compararse directamente con las toneladas de lactosuero importadas por Chile.

La comparación regional necesita la misma definición de producto, el mismo periodo y una variable común: ventas, volumen o gasto por habitante. Mezclar indicadores puede producir un titular llamativo y una conclusión equivocada.

¿Qué permite concluir el crecimiento?

Las cifras de ODEPA muestran mayores importaciones en las dos categorías lácteas revisadas durante 2025. A su vez, el resumen del informe chileno de nutrición deportiva de Euromonitor identifica presión de precios sobre los polvos y búsqueda de alternativas más económicas. Crecer no elimina la sensibilidad del comprador al presupuesto.

Lo que falta es una cifra única, validada con estas fuentes, que reúna exclusivamente suplementos proteicos terminados y permita repartir sus ventas por marca y perfil de usuario. Presentar esa limitación también forma parte de informar el mercado.

Si quieres evaluar una cifra o comparar productos, revisa primero qué se está contando. Una importación mayor, una marca conocida y una compra conveniente responden a preguntas diferentes. Separarlas ayuda a entender el crecimiento sin convertir cada dato en una promesa comercial.