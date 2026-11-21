El mercado inmobiliario finalmente comienza a salir de una de las crisis más largas de su historia.

Ese fue el diagnóstico compartido por Fernando Errázuriz, director de Capital Markets de CBRE; Ariel Magendzo, gerente general de Inmobiliaria Paz; y Martín Figueroa, socio de Ameris, durante la cumbre “Capital que construye ciudades”, organizada por El Semanal y El Mostrador.

La recuperación aparece en varios frentes: mejora la ocupación de oficinas, disminuye el stock de viviendas, vuelven las grandes transacciones y los inversionistas institucionales comienzan a mirar nuevamente los activos inmobiliarios.

Pero no se trata de un rebote uniforme.

“Estamos en una recuperación inmobiliaria transversal, pero con velocidades distintas según el producto y el mercado”, explicó Errázuriz.

Los activos de calidad, con buenos contratos, ubicaciones consolidadas y flujos predecibles, están capturando primero el regreso de la demanda y el capital.

El caso más evidente es el de las oficinas Clase A en Las Condes.

“Ya tenemos niveles de ocupación mejores que antes del estallido social y la pandemia, y rentas que incluso superan las de 2019”, dijo Errázuriz.

La oferta disponible para grandes empresas es especialmente limitada. Según CBRE, en Las Condes quedan pocos edificios capaces de ofrecer superficies amplias y continuas.

“Cuando la absorción es baja, no significa que no haya demanda; significa que la oferta no está entregando lo que la demanda necesita”, afirmó.

La escasez favorece a los edificios modernos, bien conectados y con certificaciones ambientales. Los inmuebles más antiguos deberán invertir en renovaciones para competir.

El mercado residencial también comienza a normalizarse. Magendzo recordó que en 2022 se necesitaban más de 60 meses –cinco años de ventas– para agotar el stock disponible. Hoy el indicador se redujo a 29 meses.

El nivel todavía está por encima de los 20 a 24 meses considerados saludables, pero la tendencia alimenta el optimismo.

“Creemos que está terminando el ciclo malo y debería comenzar uno bueno”, dijo el gerente general de Paz.

La recuperación incluye tanto a los segmentos de altos ingresos como a la clase media.

“En los proyectos de más de 20.000 UF estamos viendo una demanda que no observábamos desde antes del estallido. En la clase media aparece un efecto represa: fueron años de demanda deprimida que ahora comienza a materializarse”.

El regreso del capital también podría convertirse en un riesgo.

Magendzo advirtió que una reacción excesiva de inmobiliarias, bancos y fondos podría volver a generar más proyectos de los que el mercado es capaz de absorber.

“Lo importante es no volver a meter un exceso de capital que termine generando otra vez un exceso de oferta”, dijo.

A esa amenaza se suma el escenario financiero internacional.

“La tasa de interés es el peor enemigo de la inversión local”, planteó Figueroa.

Cuando los inversionistas pueden obtener retornos atractivos en Estados Unidos u otros mercados desarrollados, los activos chilenos deben competir por ese capital.

El inversionista vuelve pero exige más. Ameris observa un mayor interés institucional en oficinas, parques industriales, centros logísticos y activos comerciales.

La prioridad está en los flujos estables. El capital regresa primero a los activos de renta y solo de manera gradual al desarrollo.

“Antes de mirar los números de un proyecto, miramos quién es el gestor y quién será nuestro socio. Aunque financiemos deuda, analizamos la inversión como si fuéramos accionistas”, explicó Figueroa.

El multifamily enfrenta una situación más compleja: sus altos niveles de ocupación no siempre se traducen en retornos suficientes después de pagar la deuda.

Logística y data centers. El mercado industrial-logístico consolidó buena parte del crecimiento alcanzado durante la pandemia.

Las rentas subieron desde alrededor de 0,10 UF por metro cuadrado antes de 2020 hasta 0,16 o 0,17 UF. Pese a la normalización del comercio electrónico, no volvieron a sus niveles anteriores.

“Hoy está en un nuevo equilibrio, con una vacancia de entre 7% y 8%, que es sana, y rentas muy por encima de los niveles previos a la pandemia”, detalló Errázuriz.

Los data centers aparecen como la nueva frontera. Chile cuenta con unos 342 MW de capacidad instalada y CBRE estima que podría duplicarse en cinco años.

El principal límite no es la demanda, sino la infraestructura eléctrica.

“El cuello de botella está en la transmisión: las subestaciones ya no soportan nuevos proyectos si no se amplía su capacidad”.

La IA no vaciará las oficinas. La evidencia recogida por CBRE contradice la idea de que la inteligencia artificial eliminará masivamente puestos de trabajo y metros cuadrados de oficina.

Solo un 15% de los usuarios encuestados anticipa una reducción de empleos debido a la IA. Cerca del 70% espera espacios más colaborativos, abiertos y flexibles.

Además, el 75% de las empresas estaría exigiendo al menos cuatro días de trabajo presencial.

“La presencialidad volvió y no vemos un riesgo inminente para las oficinas por la inteligencia artificial”, afirmó Errázuriz.

El optimismo de los participantes no se basa únicamente en las nuevas medidas de apoyo o en la baja gradual de las tasas hipotecarias.

También responde a la percepción de que Chile comienza a dejar atrás un período excepcionalmente largo de incertidumbre económica, política y social.

“Hace mucho tiempo que estamos moderadamente optimistas, pero nunca habíamos estado tan optimistas como ahora”, concluyó Magendzo. “Chile ya procesó muchas de sus crisis y creo que entramos en una época en que podemos empezar a cosechar”, afirmó.

La cumbre aborda el futuro de la vivienda, las oficinas, los activos logísticos, los data centers y el regreso de los inversionistas institucionales.



