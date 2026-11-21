El lunes 16 de noviembre, en la plaza Ba Dình de Hanói, el presidente José Antonio Kast depositó una ofrenda floral en el mausoleo de Ho Chi Minh, el líder comunista que condujo a Vietnam en sus guerras contra Francia, Japón y Estados Unidos.

En noviembre de 2017 Michelle Bachelet hizo lo mismo durante su visita oficial y Kast, entonces candidato, la criticó en redes sociales. Escribió que Ho Chi Minh había sido un dictador y le atribuyó la muerte de más de 30 mil civiles. Poco después, en una entrevista en TVN, lo llamó “asesino en serie”. Nueve años más tarde, el mismo Kast llevó flores al mismo lugar.

Cuando le preguntaron por la contradicción, respondió: “Quien habló en ese momento era el candidato”. Agregó que hoy representa a una nación y que se debe a las relaciones de Estado.

La explicación es reveladora. Kast distingue entre lo que se dice para ganar una elección y lo que se hace después con el poder, y lo admite sin incomodidad. Muchos chilenos se preguntarán entonces qué otras frases de aquella campaña hablaban también en nombre del candidato. Por ejemplo, la promesa de recuperar la seguridad desde el primer día, o la de que el crecimiento y el empleo llegarían con el cambio de gobierno. La ciudadanía ya hizo su propio balance. A un año de la primera vuelta, en la que obtuvo 23,93% de los votos, Kast marca 18% de aprobación en Criteria.

El gesto en Hanói, en todo caso, fue correcto. Honrar al fundador de la nación anfitriona forma parte del protocolo habitual de los jefes de Estado que visitan Vietnam, sean de derecha o de izquierda. Al depositar esas flores, Kast le dio la razón a Bachelet y desautorizó lo que él mismo había dicho en 2017. Habría bastado con entender a tiempo que la política exterior pertenece al país y que sus símbolos se cuidan, aunque cueste algunos aplausos en redes sociales.

Durante años la ultraderecha chilena trató la política exterior como un escenario para afirmar su identidad. Denunciaba a los gobiernos comunistas, celebraba a sus aliados ideológicos y clasificaba al mundo en amigos y enemigos. Ese repertorio rinde en campaña, pero desde La Moneda hay que lidiar con un hecho elemental: Chile vive del comercio, y buena parte de sus compradores están en Asia.

La gira lo muestra con claridad. Kast fue a Vietnam a buscar inversión y a pedir permisos sanitarios para que más plantas chilenas exporten carne. Desde Hanói voló a Shenzhen para participar en la cumbre de la APEC y reunirse por primera vez con Xi Jinping. Es el mismo presidente que sumó a Chile al Escudo de las Américas y que ha hecho de su cercanía con Donald Trump un sello de su gobierno. Esa cercanía, por cierto, convivió con el arancel de 12,5% que Estados Unidos impuso en julio a productos chilenos.

Shenzhen fue además el escenario de la reunión entre Xi, Trump y Vladimir Putin. Mientras el gobierno se presenta en Chile como una trinchera de Occidente, las grandes potencias se sentaron a negociar según sus propios intereses, y los países que se atan a un bloque suelen quedar con menos margen de maniobra.

Por eso las flores de Hanói dicen más de lo que parece. El gobierno sostiene dos discursos exteriores a la vez. Hacia adentro ofrece retórica de Guerra Fría, alineamiento con Washington y denuncia del comunismo. Hacia afuera, ofrendas florales, foros empresariales y la foto con Xi. Un país pequeño y abierto como Chile se beneficia de una política estable y predecible, que defienda sus intereses con todos sus socios y mantenga distancia frente a las disputas entre potencias. Esa autonomía fue durante décadas el rasgo distintivo de la diplomacia chilena, con gobiernos de distinto signo.

El episodio también deja una pregunta para la política interna. El Presidente mostró en Hanói que puede tratar con deferencia la memoria de un pueblo cuyo líder antes despreciaba. Sería razonable esperar ese mismo respeto hacia la oposición, los movimientos sociales y las víctimas que su sector suele descalificar en Chile.

Le corresponde ahora al gobierno explicar cuál es su política exterior y cuál de sus dos discursos expresa los intereses del país.

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