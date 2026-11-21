El nombre de la exposición “Contar el mar(itorio)” contiene un verbo: contar, narrar, mostrar, ahondar, exponer… Eso es lo que se propuso la artista visual Viviana Silva Flores quien tras obtener el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, convocatoria 2024, se trasladó hacia la Región de Los Lagos, especialmente hasta el Archipiélago de Chiloé, para realizar una investigación artística situada, en torno a las consecuencias e impactos de la industria acuícola en la región, con énfasis en la salmonicultura y la miticultura.

De allí, y en un diálogo profundo con habitantes de este territorio, construyó un archivo oral, audiovisual y artístico de ese proceso, material que el público de la Región de Valparaíso conoció entre octubre y noviembre en el Parque Cultural de la ciudad puerto.

“Contar el mar(itorio)” se compone de una instalación contemporánea que articula imagen-movimiento, sonido y materia. Su núcleo es un dispositivo de video mapping proyectado sobre una estructura a escala que remite a una jaula de cultivo de salmón, construida a partir de módulos acrílicos que contienen agua. También, cuenta con fotografías, dibujos, esquemas informativos, testimonios de especialistas, activistas y habitantes del maritorio, así como objetos recolectados en terreno.

Así, la artista egresada de la U. de Chile y Doctora en Bellas Artes por la U. Complutense de Madrid abordó la experiencia de la salmonicultura en este territorio, tras lo cual se adentró luego en lo ocurrido en Aysén, como una segunda etapa de esta investigación artística. Ambas experiencias están precedida de obras previas como Pescando Incertezas (2016) y Cruzar el paso… (2018). Este vínculo se materializó además en que esta exposición estuvo previamente montada en la XVII Muestra Regional de Arte Contemporáneo. Museo de Arte Moderno de Chiloé, Castro, 2025.

-¿Cómo eliges los territorios que abordas artísticamente?

Elegir un territorio para trabajar tiene un componente político. Necesito que me interese su historia, más bien una historia en particular y no solo un contexto general, y que esa historia esté atravesada por un detonante sociopolítico que la vuelva necesaria de abordar. Eso ocurrió al definir las dos fases de Contar el mar(itorio). Elegí primero Los Lagos porque es el epicentro histórico de la salmonicultura en Chile, y luego Aysén porque hoy concentra la mayor densidad en cuanto a producción de los centros de cultivo, incluso en áreas definidas como reservas naturales.

No es la primera vez que trabajo en este maritorio, llevo una década investigando sobre la industria acuícola en esta zona, de maneras más indirecta en obras como Pescando Incertezas (2016) y Cruzar el paso… (2018), por lo que es una línea contínua de trabajo. Lo que pasa es que en Contar el mar(itorio) ya es decididamente una obra sobre la problemática de esta industria que amplifica y abre lo realizado anteriormente. A eso se suma un componente afectivo, vinculado a mi relación con el archipiélago de Chiloé.

-¿De dónde viene tu interés por el tema del medioambiente?

Viene de un interés por pensar el sistema en que vivimos, lo que Nancy Fraser llama “capitalismo caníbal”, un modelo en el que todo, incluída la vida, queda subordinado al capital. Bajo esa lógica todo se consume, se vende y se explota, sobre todo el medio ambiente. Me parece una lógica brutal, de mucha violencia, a la que nos hemos acostumbrado a vivir, y que está muy lejos de nuestras raíces indígenas y del vínculo que alguna vez tuvimos con la naturaleza. Que todo se haya vuelto mercancía, una transacción económica sin importar las consecuencias, ni a corto ni a largo plazo, es lo que más me inquieta y lo que finalmente me lleva a trabajar sobre esto.

A ello se suma otra de mis líneas de investigación de hace años: la desaparición forzada de personas en contextos dictatoriales, tema que he trabajado tanto desde la obra como desde la investigación, y que fue además el eje de mi tesis doctoral. Es un tema que me moviliza profundamente. Hoy no desaparecen personas por una política de Estado sistematizada, pero sí está desapareciendo la vida tal como la conocemos, en pos del capital. Esto se produce además bajo un modelo económico instaurado en dictadura que lleva a que en la actualidad el maritorio esté desapareciendo. Peces que desaparecen, copépodos que desaparecen, relaciones simbióticas que desaparecen, hasta el oxígeno en los mares que desaparece. También desaparecen las formas de relacionarnos con un lugar: las relaciones socioculturales, las formas de habitar, el tiempo mismo. Es un modelo que va haciendo desaparecer la vida, y eso es algo que debiera preocuparnos, y ocuparnos.

-¿En qué se centra tu trabajo?

Mi trabajo investiga la crisis ecológica producida por la industria acuícola desde dentro de la práctica artística, articulando fuentes científicas, testimonios y memoria territorial en un mismo dispositivo sensible. Trabajo en terreno, durante años, en diálogo con comunidades, especialistas, trabajadores y extrabajadores de la industria, porque me interesa que la obra piense junto a ellas y ellos, desde una posición dialógica antes que observacional. Todo esto metodológicamente lo realizo desde la práctica artística como investigación.

Además, pienso el maritorio como categoría central, un espacio habitado, con historia y memoria propias, cuya condición de hábitat se erosiona bajo lógicas extractivas que subordinan la vida a la acumulación de capital. En esta obra en particular, proyecto video mapping sobre agua contenida en la réplica de una jaula de cultivo de salmón, porque quiero que la forma de mostrar el conflicto reproduzca de algún modo y materialmente, el dispositivo que lo produce.

Con todo, en mi práctica artística me interesa sostener esa tensión, entre economía, ecología y comunidad, entre el dato duro y el relato hidropoético, entre la evidencia y la memoria que se resiste a desaparecer, sin resolverla en denuncia fácil.

-Hay una dimensión testimonial en el trabajo de campo, ¿qué claves tiene para luego ser parte de un dispositivo artístico?

La dimensión que llamas testimonial tiene que ver con la recopilación de historias y memorias de habitantes y de personas vinculadas de alguna manera a esta industria. Con ellas me reúno, dialogo, y en el trabajo de campo registro esas conversaciones en audio. Sin embargo, salvo un caso muy excepcional, esos audios no los muestro, los uso como material que va guiando los tópicos sobre los que trata la obra. Es decir, mediante un trabajo de conversación y escucha, voy seleccionando los temas y problemáticas que luego se traducen en imágenes y textos dentro de la obra que presento. En ocasiones elijo algunas frases puntuales y las incorporo en los videos o en la instalación, pero sobre todo es parte del trabajo de investigación que me ayuda a estructurar la obra. En ese sentido, opera bajo lo que en el arte se conoce como “estéticas dialógicas”, concepto de Grant Kester que implica procesos de escucha, diálogo y colaboración entre una artista y una comunidad determinada.

Es importante indicar que todas las conversaciones pasan por un proceso de consentimiento informado, y cada persona elige si quiere ser visible y aparecer en los créditos de la obra, o si prefiere mantenerse en el anonimato. Este es un tema importante y delicado. Sé de casos, entre las personas con las que he conversado, de represalias del empresariado de la industria salmonera hacia quienes se atreven a denunciar malas prácticas, por lo que varias prefieren el anonimato y, por lo mismo, sus voces no son públicas en la obra.

A partir de ahí compongo cruzando fragmentos de distintas personas con material científico y estadístico, buscando poner en diálogo la memoria con el dato, siempre de manera situada. La decisión sobre qué fragmento queda no ocurre en el momento del registro sino después, tras escuchar la conversación varias veces. A ese cruce se suma algo que fui aprendiendo en el proceso mismo y que me ha llevado a generar mis propias frases y preguntas, que también entran en el montaje. Ahí todo se mezcla, lo dicho por otras/os y lo que yo misma escribo a partir de todo lo estudiado. Desde esos cruces trabajo.

-Un aspecto que critican las comunidades es que una vez que se realizan los trabajos de campo no hay una devolución posterior. ¿Cómo “devuelves” o generas una bidireccionalidad desde tu trabajo?

En mi caso, lo primero que hago es que la obra, una vez finalizada, vuelve al territorio y a la comunidad con la que se trabajó. En otras experiencias de hecho, la obra realizada ha quedado en el territorio, en su contexto local. Para el caso de Contar el mar(itorio), que es una obra hecha para montarse y desmontarse en un espacio cerrado y controlado, lo que he hecho es que la primera vez que se muestra es en el propio territorio. En este caso, la versión I centrada en la región de Los Lagos se inauguró por primera vez en el Museo de Arte Moderno de Chiloé ante público local. Para la versión II que se centra en la región de Aysén, la obra se mostrará por primera vez en el Museo Regional de Aysén en diciembre de este año, por lo que nuevamente, su primera muestra es para y con la propia comunidad.

Pero la devolución no se resuelve solo con el lugar de estreno. A quienes participaron con sus historias y memorias les invito directamente a la inauguración, y en general asisten. Con quienes participaron de forma anónima y prefieren no ir a la muestra, les hago llegar de manera privada fotografías y registros de la obra, para que la devolución exista de algún modo, ajustada a la forma en que cada persona decidió exponerse o no. Ya después considero que la obra puede circular a otros territorios, pero al principio, debe estar en vínculo directo con la comunidad que la hizo posible. Con todo, reconozco que la devolución sigue siendo puntual, pero me encuentro buscando otras formas de bidireccionalidad e intento mantener contacto con esas personas.

-¿Cuán “universal” puede ser la experiencia y qué aporta la forma en que la abordas para ello?

Creo que es universal en el sentido de que la lógica extractiva que retrata no es exclusiva de Chiloé ni de Chile, es la misma lógica que opera donde sea que un territorio se convierta en recurso, así que aunque la obra nace de un archipiélago específico, y se trabaja en regiones específicas, lo que expone es un patrón que se repite. Entonces, que ahora se muestre en Valparaíso, y no solo en el territorio donde ocurren los hechos, me parece necesario puesto que el problema no le pertenece solo a quienes lo viven en primera persona, sino que nos afecta a todas/os.

La forma en que trabajo ayuda a que esa experiencia viaje. La obra está pensada para montarse y desmontarse en distintos espacios cerrados y controlados, no depende arquitectónicamente del lugar donde ocurrieron los hechos, así como la industria que denuncia tampoco depende de un solo territorio para operar. Además, cruzar el testimonio con datos duros saca la historia del registro puramente anecdótico y la sube a un registro sistémico. Alguien en Valparaíso no necesita haber vivido en Chiloé para reconocer el patrón, porque lo que ve no es solo el relato de una persona sino una estructura, ya decía, el modelo bajo el que vivimos y que el dato confirma.