¿Puede una pequeña semilla influir en el funcionamiento de nuestro intestino y, eventualmente, en procesos relacionados con el cerebro? Aunque durante años la chía ha sido reconocida principalmente por su contenido de omega-3, nuevas investigaciones científicas están descubriendo que sus propiedades podrían ir mucho más allá.

Así lo plantea la doctora Loreto Muñoz, investigadora y académica de la Universidad Central de Chile, quien publicó recientemente el capítulo científico Health-promoting properties of chia, en el libro Chia Seeds, de la editorial internacional Elsevier.

El trabajo reúne evidencia científica sobre los efectos potenciales de la chía en la microbiota intestinal, la digestión, el metabolismo y la inflamación, abriendo nuevas preguntas sobre la relación entre alimentación y salud.

La inesperada conexión entre el intestino y el cerebro

Uno de los aspectos más interesantes de la investigación es el papel que podría desempeñar la fibra de chía en la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que habitan nuestro sistema digestivo.

Estas bacterias no sólo participan en la digestión, sino que también intervienen en procesos metabólicos e inmunológicos. Además, mantienen una compleja comunicación con el cerebro mediante el denominado eje intestino-cerebro.

En este escenario, el mucílago de chía, la sustancia gelatinosa que aparece cuando sus semillas entran en contacto con el agua, adquiere especial relevancia.

Investigaciones realizadas mediante modelos gastrointestinales han observado que esta fibra soluble puede favorecer la actividad de determinados microorganismos intestinales y la producción de compuestos como el butirato, que contribuye al mantenimiento de la barrera intestinal.

Sin embargo, la investigadora advierte que estos resultados todavía no permiten afirmar que consumir chía mejore la memoria o prevenga enfermedades neurológicas. Para establecer esos beneficios se requieren estudios clínicos específicos.

¿Puede ayudar a controlar la absorción de grasas y azúcares?

Otra de las propiedades estudiadas se relaciona con la capacidad del mucílago para modificar la disponibilidad de nutrientes durante la digestión.

En experimentos que simulan el funcionamiento del sistema gastrointestinal humano, se ha observado que esta fibra puede disminuir la disponibilidad de glucosa, colesterol y productos derivados de la digestión de grasas para su posterior absorción.

“Durante mucho tiempo, el interés por la chía se concentró principalmente en su contenido de omega-3. Nuestras investigaciones muestran que su fibra dietética también merece especial atención, porque puede modificar procesos digestivos y participar en mecanismos relacionados con la salud metabólica”, explica Muñoz.

Estos hallazgos podrían contribuir a comprender mejor cómo determinados componentes de los alimentos participan en la regulación metabólica, aunque sus efectos concretos en las personas todavía deben investigarse.

Resultados prometedores frente al hígado graso

La publicación también recoge evidencia sobre los posibles efectos de la fibra de chía en el hígado graso, una condición asociada frecuentemente con la obesidad y la resistencia a la insulina.

Un estudio realizado en 2024 con ratones alimentados con una dieta alta en grasas evaluó una fracción rica en fibra obtenida de semillas de chía parcialmente desgrasadas.

Después de cuatro semanas, los investigadores observaron una disminución significativa de la acumulación de grasa hepática, junto con mejoras en indicadores de colesterol, triglicéridos, inflamación y estrés oxidativo.

Aunque los resultados son alentadores, corresponden a experimentos en animales y no constituyen evidencia suficiente para recomendar la chía como tratamiento del hígado graso en seres humanos.

Un alimento saludable, pero no milagroso

La investigación también invita a mirar con cautela el concepto de los llamados superalimentos.

Si bien la chía contiene fibra, proteínas, antioxidantes y omega-3 vegetal, sus beneficios dependen de factores como la alimentación habitual, las cantidades consumidas y las características individuales.

De hecho, mientras algunos estudios en personas han encontrado mejoras en determinados indicadores metabólicos y en la respuesta de glucosa después de las comidas, otros no han registrado cambios significativos en el peso corporal.

El aporte de esta publicación está en ampliar la comprensión científica sobre cómo los alimentos interactúan con los microorganismos intestinales y participan en distintos procesos del organismo.

Más que presentar a la chía como una solución milagrosa, el trabajo de Loreto Muñoz pone sobre la mesa una pregunta que adquiere creciente importancia para la ciencia: ¿hasta qué punto lo que comemos puede influir en sistemas de nuestro cuerpo que van mucho más allá de la digestión?