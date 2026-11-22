Dos pacientes que llevan el mismo tiempo en lista de espera no necesariamente enfrentan el mismo riesgo. Mientras uno puede mantener una condición relativamente estable en el tiempo, otro podría experimentar un deterioro progresivo. Esta diferencia plantea un desafío clínico y de gestión que investigadores de la Universidad Católica del Maule (UCM) abordan mediante el desarrollo de diversas metodologías que integran modelos matemáticos, simulación computacional e inteligencia artificial explicable.

El trabajo forma parte del proyecto FONDECYT de Iniciación en Investigación N.º 11240214, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y dirigido por el académico Dr. Fabián Silva-Aravena.

La investigación dio origen a PRIMED, “una plataforma web de apoyo a la toma de decisiones desarrollada en colaboración con profesionales del Hospital Clínico San Borja Arriarán, en Santiago de Chile, tomando como referencia piloto a la unidad clínica de Otorrinolaringología”, precisó el investigador.

El desafío de las listas de espera

Las cirugías no GES corresponden a intervenciones que no están comprendidas en las garantías de oportunidad del régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES), que establece plazos máximos para determinadas prestaciones. Por ello, quienes requieren estas cirugías no cuentan con un plazo de atención garantizado por ley, y su priorización considera criterios clínicos y de gestión de cada establecimiento.

Según el Ministerio de Salud, a junio de 2026 había 412.834 personas en espera de intervenciones quirúrgicas no GES en Chile, asociadas a 475.553 solicitudes pendientes. La mediana del tiempo de espera alcanzaba los 277 días.

Frente a este escenario, los investigadores plantean que el tiempo transcurrido en la lista no basta por sí solo para determinar la prioridad de una cirugía. También es necesario considerar las condiciones clínicas y sociales de cada paciente, así como los posibles cambios que experimente su enfermedad durante la espera.

Más allá del tiempo

PRIMED considera 20 variables biopsicosociales, es decir, de carácter clínico, psicológico y social. Estas se relacionan con la condición de salud de los pacientes en espera, pero también incorporan otras dimensiones del entorno que los afectan. Todo ello se basa en criterios definidos y consensuados con especialistas del área clínica.

La selección de estos factores se vincula con investigaciones desarrolladas por el equipo UCM. En una revisión sistemática publicada en la revista Clinics, Fabián Silva-Aravena, Jenny Morales y Leonidas López Canales analizaron 71 artículos científicos sobre factores biopsicosociales en la priorización quirúrgica.

El estudio identificó variables relevantes, entre ellas el dolor, la gravedad de la enfermedad, las comorbilidades y las dificultades para trabajar o estudiar.

Para desarrollar la plataforma, los investigadores también recogieron la experiencia de profesionales del hospital, “cuyo conocimiento fue transformado en modelos matemáticos capaces de procesar simultáneamente múltiples factores y generar recomendaciones de prioridad”, explicó Silva-Aravena.

Cómo funciona PRIMED

PRIMED utiliza modelos matemáticos y herramientas computacionales para procesar y analizar simultáneamente la información de los pacientes. Ello permite generar recomendaciones de prioridad, que se actualizan cada día a medida que cambia el tiempo de espera.

Además de actualizarse con el paso del tiempo, las prioridades sugeridas por PRIMED pueden modificarse tras una nueva evaluación del paciente, de modo que la información utilizada para priorizar considere posibles cambios en su condición. Sin embargo, la plataforma no determina quién debe ser operado.

“La decisión de realizar una intervención quirúrgica continúa siendo responsabilidad del equipo clínico, quienes además deben considerar otros elementos de gestión, como la disponibilidad de pabellones, personal, equipamiento e infraestructura hospitalaria, entre otros”, agregó Silva-Aravena.

Estudios científicos sobre priorización quirúrgica

Además de la revisión publicada en Clinics, los investigadores han desarrollado estudios para evaluar distintas metodologías de priorización. En uno de ellos, publicado en Health Policy and Technology, el Dr. Fabián Silva-Aravena y la Dra. Jenny Morales analizaron, mediante simulaciones computacionales, un modelo de priorización dinámica para pacientes de otorrinolaringología, considerando un horizonte de 52 semanas.

Los investigadores compararon este enfoque con un sistema de prioridad estática y otro basado en el orden de llegada.

En los escenarios simulados, el tiempo promedio de espera fue de 91 días con el modelo dinámico, frente a 130 días con el sistema estático y 157 días con el orden de llegada. Esto representa diferencias de 39 y 66 días, respectivamente.

De la investigación a la gestión hospitalaria

El desarrollo de PRIMED contempló un trabajo conjunto entre investigadores y profesionales del Hospital Clínico San Borja Arriarán.

Equipos médicos, de enfermería y de gestión prequirúrgica aportaron conocimientos sobre las listas de espera y los procesos de atención, lo que permitió adaptar la herramienta a las necesidades y tecnologías del establecimiento.

El proceso incluyó capacitaciones para profesionales del hospital y culminó, en agosto de 2026, con la entrega formal de la plataforma, su documentación técnica y los manuales de uso.