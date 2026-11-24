Cada mes de noviembre, miles de hombres en todo el mundo se dejan crecer el bigote para sumarse a Movember, movimiento global y organización benéfica sin fines de lucro (Movember Foundation), cuyo objetivo es concientizar y recaudar fondos sobre los principales problemas de salud que afectan a los hombres. Durante este Mes de la Salud Masculina, especialistas locales se suman a este llamado internacional, instando a los hombres a mantener sus controles periódicos, especialmente aquellos con factores de riesgo por edad o antecedentes familiares.

El foco que plantea Movember es especialmente relevante al revisar las estadísticas de Chile, donde el de próstata es el cáncer más frecuente en la población masculina. Según cifras de Globalcan, en 2025 se registraron en el país cerca de 11 mil nuevos diagnósticos y más de 2 mil fallecimientos al año. Sin embargo, cuando la enfermedad es detectada en etapas tempranas, el pronóstico cambia radicalmente y hay diversas alternativas de tratamiento con altos niveles de efectividad.

Una de las opciones con mayor respaldo científico en la actualidad es la braquiterapia prostática de baja tasa (LDR), un procedimiento que utiliza pequeñas semillas radioactivas —de un tamaño similar a un grano de arroz— que se implantan directamente en la glándula. De esta manera, la radiación se concentra de forma exclusiva en el área que se necesita tratar, disminuyendo la exposición de estructuras cercanas como la vejiga y el recto.

“Uno de los principales beneficios de la braquiterapia prostática es que concentra la radiación exactamente donde se necesita. Esto permite obtener un excelente control del cáncer, reduciendo la irradiación de los tejidos vecinos y, por lo tanto, disminuyendo el riesgo de efectos secundarios urinarios, intestinales y sexuales en pacientes adecuadamente seleccionados”, explica el urólogo Felipe Balbontín, pionero en la aplicación de la braquiterapia prostática LDR en Chile.

La técnica está indicada principalmente para pacientes con cáncer de próstata localizado de bajo o mediano riesgo, aunque su viabilidad depende de las características particulares de cada caso, lo que debe ser definido por un equipo multidisciplinario. En determinadas situaciones, también puede combinarse con otras modalidades de radioterapia.

Referentes mundiales

La experiencia desarrollada en Chile en torno a este tratamiento no solo representa un alivio clínico para los pacientes, sino que ha sido objeto de investigación científica. Este año, un equipo médico encabezado por el oncólogo radioterapeuta Piero Bettoli y el propio médico Balbontín presentó en la Conferencia Anual de la American Brachytherapy Society (ABS), en Estados Unidos, los resultados de investigaciones realizadas a partir de pacientes tratados en el país.

Uno de los trabajos analizó 20 años de experiencia institucional en braquiterapia prostática en Clínica Dávila y Clínica Santa María, registrando excelentes resultados oncológicos y bajas toxicidades, estadísticas comparables con las reportadas por los centros internacionales de referencia.

“Los resultados de nuestra serie clínica consolidan la braquiterapia prostática como una alternativa de tratamiento efectiva, segura y con excelentes resultados funcionales para pacientes adecuadamente seleccionados, con resultados comparables a los de los mejores centros internacionales”, señala el doctor Bettoli.

A diferencia de tratamientos que requieren intervenciones quirúrgicas, la braquiterapia es un procedimiento mínimamente invasivo, el cual generalmente está asociado a una hospitalización muy breve y a una rápida reincorporación a las actividades habituales. Entre sus principales ventajas destacan la alta precisión, la protección de los tejidos sanos y un impacto considerablemente menor sobre las funciones urinaria, intestinal y sexual.

Para los especialistas, campañas globales como Movember representan la oportunidad perfecta para derribar las barreras culturales y los tabúes en torno al diagnóstico del cáncer de próstata. Conocer la enfermedad a tiempo permite que cada paciente, en conjunto con su médico, pueda elegir el tratamiento óptimo para su caso particular. “La clave está en seleccionar correctamente a los pacientes que más se benefician de esta técnica. Gracias a los avances tecnológicos y a una planificación cada vez más precisa, hoy podemos ofrecer tratamientos altamente efectivos, seguros y con un importante impacto en la calidad de vida de quienes enfrentan un cáncer de próstata”, concluye el doctor Balbontín.