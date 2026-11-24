Los termos, vasos térmicos y tumblers han pasado de ser un simple accesorio a un elemento esencial de la rutina diaria, gracias a su capacidad para mantener las bebidas calientes o frías durante varias horas y contribuir a la reducción de residuos desechables. Sin embargo, al tratarse de recipientes cerrados, húmedos y, en muchos casos, tibios, también pueden transformarse en un ambiente favorable para el crecimiento de microorganismos, por lo que su limpieza no debe limitarse a un simple enjuague.

Para la académica experta en inocuidad alimentaria de la Universidad Andrés Bello, Natalia Sánchez, existe una percepción errónea respecto a estos recipientes. “Muchas personas piensan que si solo transportan agua o café no existe riesgo de contaminación. Sin embargo, con cada sorbo ingresan microorganismos provenientes de la boca y los residuos de las bebidas pueden servirles de alimento. Si además el recipiente permanece cerrado y húmedo, se generan condiciones ideales para su multiplicación”, explica.

Esto puede ocurrir independientemente del tipo de bebida almacenada. El agua potable por sí sola no contamina el recipiente, pero basta una pequeña cantidad de saliva, restos de café, leche, azúcar o cualquier residuo orgánico para favorecer el crecimiento microbiano. Cada sorbo transfiere bacterias al borde y a la boquilla del termo, mientras que la humedad residual facilita su permanencia y proliferación.

El problema de las biopelículas

Sánchez señala que uno de los fenómenos más importantes es la formación de biopelículas, una capa viscosa que ocasionalmente puede percibirse al tacto en las paredes internas o en las tapas. “Las biopelículas son comunidades de microorganismos que producen una matriz protectora que les permite adherirse a las superficies y resistir mucho mejor los procesos de limpieza superficiales. Una vez establecidas, es necesario removerlas físicamente mediante detergente, agua caliente y fricción mecánica”, indica.

Las áreas más problemáticas suelen ser las tapas con mecanismos complejos, válvulas internas, sellos de silicona o goma y otros componentes difíciles de acceder durante el lavado. Las pajillas reutilizables son uno de los componentes más complejos de limpiar adecuadamente. Su diámetro reducido, la constante exposición a saliva y la acumulación de restos de bebidas favorecen la retención de humedad y nutrientes, creando condiciones ideales para la formación de biopelículas bacterianas y fúngicas en su interior. “Solo pueden eliminarse mediante una limpieza minuciosa con escobillas específicas que permitan ejercer fricción sobre toda la superficie”, explica Sánchez.Por esta razón recomienda evitar su uso cuando no sean estrictamente necesarias.

Riesgos para la salud

En recipientes de uso cotidiano pueden desarrollarse bacterias provenientes de la cavidad oral, microorganismos ambientales, levaduras y mohos. Las bebidas que contienen leche, azúcar, miel, frutas o jugos representan un riesgo mayor, ya que aportan nutrientes que favorecen el crecimiento microbiano. Además, los microorganismos tienden a multiplicarse más rápidamente entre los 5 °C y 60 °C, intervalo conocido como “zona de peligro”, que puede alcanzarse cuando una bebida permanece varias horas almacenada.

Las consecuencias para la salud dependerán del tipo de microorganismo presente y de la susceptibilidad de cada persona. En individuos sanos, los síntomas más frecuentes suelen ser gastrointestinales, incluyendo molestias digestivas, dolor abdominal o diarrea. En personas con alergias, asma o sistemas inmunológicos debilitados, la exposición a mohos también puede provocar congestión nasal, cefalea o fatiga.

“Muchas veces estos síntomas son leves y no se asocian al uso del termo, por lo que el origen del problema pasa inadvertido. Sin embargo, en niños, adultos mayores, embarazadas y personas inmunocomprometidas es especialmente importante extremar las medidas de higiene”, señala.

Cómo limpiarlo correctamente

La recomendación es desmontar completamente el recipiente siempre que sea posible, retirar las juntas o sellos removibles y lavar todas las piezas con agua caliente y detergente de loza.

Para ello se deben utilizar escobillas que alcancen el fondo del recipiente y cepillos pequeños para las tapas, válvulas y otros componentes.

“La limpieza efectiva requiere tres elementos fundamentales: detergente, agua caliente y fricción. Si no existe contacto físico que desprenda los residuos adheridos, es muy difícil eliminar completamente los microorganismos y las biopelículas”, enfatiza Sánchez.

Una vez finalizado el lavado, es fundamental dejar secar completamente todas las piezas antes de volver a ensamblarlas, ya que la humedad residual favorece el desarrollo de hongos y bacterias.

“Desde el punto de vista sanitario, es preferible elegir recipientes con estructuras simples, que puedan desmontarse completamente y que permitan acceder a todas sus superficies durante la limpieza. Muchos modelos incorporan mecanismos complejos, válvulas internas o compartimentos cerrados que dificultan el lavado y donde pueden acumularse residuos que no es posible remover adecuadamente”, explica.

Además del lavado diario, se recomienda realizar una limpieza profunda una vez por semana. Para ello se puede llenar el recipiente con agua caliente y agregar bicarbonato de sodio o una solución de vinagre blanco diluido, dejando actuar entre 10 y 30 minutos antes de enjuagar abundantemente.

“Nunca debe mezclarse vinagre con cloro, ya que esta combinación genera gases tóxicos. Además, el uso reiterado de cloro puede deteriorar el acero inoxidable con el tiempo”, advierte Sánchez.

Si persisten olores, manchas, superficies pegajosas o signos de corrosión después de una limpieza exhaustiva, lo recomendable es reemplazar el recipiente o la pieza dañada.

Respecto a los materiales, la especialista señala que el acero inoxidable de grado alimentario suele ser la opción más higiénica debido a su superficie lisa, resistencia a rayaduras y facilidad de limpieza. El vidrio comparte estas ventajas, aunque es más susceptible a roturas. Los plásticos, en cambio, tienden a desarrollar microfisuras con el uso, favoreciendo la acumulación de residuos y la adherencia microbiana.

“Al elegir un termo o tumbler, yo privilegiaría siempre materiales lisos, piezas desmontables y diseños que permitan una limpieza completa. Un recipiente fácil de limpiar será siempre una opción más segura para la salud”, concluye.