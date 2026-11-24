La sección italiana de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA Italia) reconoció este lunes al pabellón de Chile con el primer lugar entre los 100 pabellones nacionales presentes en la 61ª Bienal de Arte de Venecia. Con ello, la obra “Inter-Reality”, del artista visual chileno, Norton Maza, se situó en lo más alto tras una votación de los miembros de la asociación.

El reconocimiento, otorgado por primera vez este año, es independiente de los premios oficiales de la Bienal y surge de una votación de críticos de arte basada en criterios de originalidad, innovación, coherencia, calidad artística, curaduría y relevancia contemporánea.

“Para mí, este reconocimiento tiene un valor enorme. No solo por lo que representa para mi trayectoria, sino también porque es el resultado de un esfuerzo colectivo que permitió llevar adelante este proyecto, superando innumerables dificultades”, dijo Norton Maza al conocer la noticia.

“Es un reconocimiento al trabajo de todo el equipo y al esfuerzo que implicó trabajar a distancia. Es una obra compleja y fue un riesgo que tomamos. A medida que la vas descubriendo, te vas acercando a su núcleo, a ese paisaje interior que habla de nuestra realidad. Quiero agradecer a todos los que participaron y también a AICA Italia por este reconocimiento que valoro mucho y que nunca esperé”, expresó.

“Que la comunidad de críticos de AICA Italia entregara este reconocimiento al pabellón chileno es muy importante para nuestro país. Se trata de una evaluación profesional, independiente y especializada, que destaca la originalidad, la coherencia conceptual y la visión curatorial de una propuesta que nos muestra al mundo, y que tuvo además una excelente recepción del público. Felicitaciones a Norton Maza, a las curadoras Marisa Caichiolo y Dermis León, y a todo el equipo que hizo posible este pabellón”, dijo el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.

La propuesta chilena obtuvo la mayoría de los votos de los integrantes de AICA. La evaluación consideró la originalidad, innovación, coherencia conceptual y artística, la calidad de las obras, la visión curatorial y la pertinencia de las propuestas. Grecia obtuvo el segundo lugar con “Escape Room”, de Andreas Angelidakis, y Bélgica el tercero con “IT NEVER SSST”, de Miet Warlop. La distinción contempla la entrega de una medalla y un diploma a Norton Maza.

“Inter-Reality” reunió esculturas, pinturas y sonido en una instalación inmersiva. A través de la ilusión y el juego con distintas perspectivas, la obra invitó a reflexionar sobre cómo se construye lo que entendemos por verdadero, en diálogo con temas como la desinformación, la migración y la crisis ecológica.

El pabellón de Chile registró 320.000 visitas durante el desarrollo de la Bienal (hasta el cierre de la exposición, el domingo 22 de noviembre). Este lunes comenzó la etapa de desmontaje.