Con la llegada de la temporada de mayor radiación ultravioleta, el uso de protector solar suele concentrarse en el rostro, los brazos y otras zonas expuestas del cuerpo. Sin embargo, existe una superficie que frecuentemente queda fuera de esta rutina: el cuero cabelludo. En personas con calvicie o una pérdida importante de densidad capilar, esta zona queda directamente expuesta al sol y puede acumular daños que van desde quemaduras hasta lesiones cutáneas de mayor gravedad.

La preocupación también cuenta con respaldo científico. Una investigación publicada en la revista Nature Communications, analizó información genética de miles de pacientes, identificó asociaciones entre la calvicie masculina y determinados tipos de cáncer de piel, particularmente aquellos localizados en la cabeza y el cuello.

Los resultados apuntan a que una de las principales explicaciones sería la pérdida de la barrera física que proporciona el cabello, más que un efecto directo de las hormonas masculinas. Esto significa que, al disminuir la cobertura capilar, una mayor superficie de piel recibe directamente la radiación ultravioleta.

“El riesgo se explica principalmente por la pérdida de la barrera física que representa el pelo. La caída capilar deja el cuero cabelludo más expuesto a la luz solar, lo que puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de piel, incluyendo melanoma y carcinomas basocelulares y espinocelulares”, explica la doctora Sofía Viaux, directora de Investigación y Desarrollo de Clínica Témpora.

¿Cuántos casos de melanoma se diagnostican en Chile?

En Chile, el escenario también merece atención. Según antecedentes entregados por el Ministerio de Salud en enero de 2025, en el país se diagnostican cerca de mil casos de melanoma maligno al año y se registran 244 fallecimientos asociados a esta enfermedad. La autoridad sanitaria advierte que la radiación ultravioleta es uno de los principales factores de riesgo modificables para el cáncer de piel y que sus efectos son acumulativos a lo largo de la vida.

Uno de los aspectos que destaca la especialista es que las lesiones en esta zona pueden pasar inadvertidas durante mucho tiempo, especialmente cuando no existe el hábito de revisar el cuero cabelludo. “Los melanomas de cabeza y cuello, particularmente aquellos que se desarrollan en el cuero cabelludo, se han asociado con una mayor mortalidad que los de otras localizaciones, por lo que es importante prestar atención a cualquier cambio en la piel”, señala.

Entre las principales señales de alerta se encuentran las manchas nuevas o que modifican su forma, color o tamaño, las heridas que no cicatrizan, costras persistentes, zonas ásperas o descamativas y cualquier nódulo o lesión que presente un crecimiento progresivo. Ante estos signos, se recomienda acudir a una evaluación dermatológica.

El sol también puede afectar la salud del cabello

La radiación ultravioleta no solo representa una amenaza para la piel. También puede afectar directamente la estructura del cabello y la actividad de los folículos pilosos. Estudios experimentales han observado que la exposición UV puede reducir el crecimiento del tallo capilar, alterar la proliferación de las células que participan en su formación e inducir procesos de daño celular.

“Se ha observado que la radiación ultravioleta puede comprometer directamente la biología del folículo piloso, reduciendo la elongación del cabello y provocando alteraciones celulares. Esto resulta especialmente relevante en personas que ya presentan folículos miniaturizados producto de la alopecia”, explica Viaux.

¿Cómo proteger el cuero cabelludo de la radiación UV?

Frente a este escenario, la especialista enfatiza que la protección no debe limitarse al uso de bloqueador. Recomienda aplicar protector solar de amplio espectro con FPS 30 o superior en las zonas descubiertas, reaplicarlo cada dos horas y después de actividades que impliquen sudoración intensa o contacto con agua. A esto se debe sumar el uso de sombreros de ala ancha, idealmente de al menos 10 centímetros, que permitan cubrir la cabeza y reducir la exposición directa.

¿Qué pasa si te sometiste a un implante capilar?

La protección también cobra especial importancia en quienes se han sometido a un implante capilar. Durante las primeras semanas, tanto la zona receptora como la donante se encuentran en proceso de cicatrización, por lo que la exposición solar directa puede favorecer alteraciones de pigmentación, afectar la recuperación y aumentar la visibilidad de las cicatrices.

“En estos casos se debe evitar la exposición solar directa y priorizar la protección física, utilizando un sombrero amplio y holgado que no genere roce sobre los injertos. La aplicación de protector solar directamente sobre el área intervenida debe esperar hasta que las costras hayan cicatrizado por completo, siguiendo siempre las indicaciones del equipo médico”, concluye la especialista.