El calor no desaparece necesariamente cuando termina el día. Durante la primavera, las altas temperaturas pueden mantenerse hasta la noche y dificultar que las personas encuentren condiciones adecuadas para dormir. El problema es especialmente relevante en las zonas urbanas, donde las viviendas pueden acumular calor durante el día y liberarlo lentamente, afectando la calidad del descanso.

Cómo afecta el calor nocturno a la calidad del sueño

Dormir durante una noche calurosa puede convertirse en una dificultad para muchas personas. Cuando las temperaturas se mantienen elevadas, conciliar el sueño puede tomar más tiempo y los despertares nocturnos pueden volverse más frecuentes.

Las consecuencias también pueden extenderse al día siguiente. El descanso interrumpido puede traducirse en cansancio, irritabilidad y dificultades para concentrarse, afectando el bienestar y el funcionamiento cotidiano.

Este fenómeno adquiere relevancia durante los meses de primavera, cuando las temperaturas comienzan a aumentar incluso antes de la llegada del verano. En las ciudades, además, las viviendas pueden retener parte del calor acumulado durante el día, lo que dificulta mantener una temperatura confortable durante la noche.

El impacto del calor sobre el descanso también ha sido objeto de investigaciones científicas. Un estudio de la Universidad de Copenhague, realizado en 68 países, advierte que, si las temperaturas continúan aumentando, hacia 2099 las personas podrían perder entre 50 y 58 horas de sueño al año.

La proyección equivale a casi dos días y medio de descanso menos durante un año. El antecedente pone en perspectiva cómo el aumento de las temperaturas puede trascender las molestias propias de una jornada calurosa y convertirse en un problema que afecta los hábitos de sueño.

La falta de descanso sostenida también puede repercutir en la salud mental y cognitiva, además de interferir en las actividades cotidianas.

En este escenario, mantener una temperatura adecuada dentro de los dormitorios adquiere importancia, especialmente durante los episodios de calor nocturno.

Ventiladores, enfriadores y aire acondicionado

Para refrescar los espacios interiores existen distintas alternativas, aunque no todas funcionan de la misma manera. La diferencia está principalmente en su capacidad para modificar la temperatura del ambiente y mantenerla durante varias horas.

“El ventilador mueve el aire y genera una sensación de frescura, pero no baja la temperatura de la habitación. El aire acondicionado sí permite regularla y mantenerla estable, algo que puede ayudar a conseguir mejores condiciones para dormir”, señala Manuel Eyzaguirre, gerente general de Kaltemp.

Otra alternativa son los enfriadores de aire, que utilizan agua para disminuir algunos grados la temperatura del ambiente. Sin embargo, su efectividad depende de las condiciones del lugar y no ofrecen el mismo nivel de control térmico que un sistema de aire acondicionado.

Los equipos portátiles, por su parte, pueden utilizarse para climatizar habitaciones sin necesidad de realizar una instalación fija. Según explica Eyzaguirre, algunos modelos disponibles en el mercado incorporan modos de funcionamiento nocturno que buscan reducir el ruido durante las horas de descanso.

El ejecutivo también menciona la incorporación de equipos con refrigerante R290, una alternativa con menor impacto ambiental en comparación con otros gases refrigerantes, de acuerdo con los antecedentes entregados por la empresa. En cualquier caso, la mantención periódica de los sistemas de climatización es relevante para conservar su rendimiento y evitar un consumo energético innecesario.

Qué hacer para mantener la habitación fresca durante la noche

Más allá del uso de sistemas de climatización, existen medidas cotidianas que pueden ayudar a reducir la temperatura acumulada dentro de las viviendas.

Una de ellas es aprovechar las primeras horas del día para ventilar los espacios, cuando las temperaturas suelen ser más bajas. Durante las horas de mayor calor, cerrar las ventanas y mantener las cortinas puede ayudar a limitar el ingreso de radiación solar y evitar que las habitaciones se calienten en exceso.

También se recomienda evitar el uso de artefactos que generen calor poco antes de acostarse y procurar que el dormitorio se encuentre fresco al momento de dormir.

Estas medidas pueden contribuir a mejorar las condiciones ambientales de la habitación, especialmente cuando las temperaturas exteriores se mantienen elevadas durante la noche.