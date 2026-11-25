Clases de pilates, productos para el cuidado de la piel, escapadas de fin de semana y aplicaciones de meditación forman parte de una oferta cada vez más amplia asociada al bienestar personal. Sin embargo, cuando estas actividades se convierten en gastos habituales para responder a expectativas sociales o compensar el agotamiento, pueden terminar presionando el presupuesto y aumentando el endeudamiento.

La consultora y especialista en bienestar financiero Paola Schiaffino advierte sobre esta contradicción: el autocuidado, pensado como una forma de mejorar la calidad de vida, puede transformarse en una nueva fuente de estrés cuando depende de un consumo que las personas no pueden sostener económicamente.

“Ya no basta con descansar o hacer ejercicio. Hay una presión silenciosa por consumir el bienestar: pagar la terapia de moda, comprar suplementos carísimos o ir al retiro que todos publican. El problema es que la gente se está estresando para pagar exactamente aquello que compró para desestresarse”, explica Schiaffino.

El costo de sostener el consumo cotidiano

El escenario financiero del país plantea un contexto complejo para los gastos vinculados al estilo de vida. Según el Informe de Deuda Morosa de la Universidad San Sebastián y Equifax correspondiente a 2026, casi 4 millones de personas en Chile tienen deudas impagas y la mora promedio supera los $2,4 millones.

El informe también identifica al sector retail, particularmente las tarjetas de casas comerciales, como el segmento que concentra la mayor cantidad de documentos impagos. Este dato apunta al peso que tiene el crédito en el financiamiento del consumo cotidiano.

En ese contexto, los desembolsos asociados al bienestar pueden convertirse en una dificultad adicional cuando se acumulan junto con otros compromisos financieros. El problema no está necesariamente en pagar por una actividad recreativa o un producto de cuidado personal, sino en sostener gastos recurrentes que superan la capacidad económica de cada persona.

Redes sociales y la presión por consumir bienestar

La búsqueda de alivio frente al cansancio también puede impulsar compras que entregan satisfacción inmediata. Una cena, un viaje o una actividad recreativa pueden funcionar como una recompensa después de una semana exigente, pero esa decisión cambia cuando el gasto responde principalmente a la necesidad de mostrar una determinada forma de vida.

Un estudio de Zurich sobre el valor de la salud mental, publicado en 2026, expone que cerca de una de cada cuatro personas en Chile vivirá con alguna condición de salud mental hacia 2030.

La presión por encontrar bienestar en el consumo se cruza así con un escenario de agotamiento y exposición constante a estilos de vida idealizados en redes sociales. Experiencias que antes se asociaban principalmente al disfrute personal pueden adquirir un componente de estatus cuando se convierten en contenido para compartir.

“Las plataformas nos han convencido de que para ‘vivir bien’ hay que consumir ciertas experiencias ‘instagrameables’. Muchas veces no estamos pagando por el disfrute real del momento, sino por la validación social, por demostrarle al resto que tenemos una vida interesante. Y eso, cuando la deuda promedio en algunos sectores llega a ser 5 veces su ingreso mensual, es insostenible”, detalla la experta.

De esta manera, el gasto deja de responder únicamente a una preferencia individual y puede convertirse en una forma de cumplir expectativas externas. Si además se financia con crédito, el efecto se prolonga más allá del momento de satisfacción.

Cómo distinguir el autocuidado de un gasto difícil de sostener

Para Schiaffino, enfrentar este fenómeno no significa eliminar las actividades recreativas ni adoptar una austeridad absoluta. La clave, plantea, está en revisar qué motiva cada compra y si el gasto genera una satisfacción real o responde a la presión por mantener determinado estándar.

La especialista propone evaluar las decisiones asociadas al estilo de vida antes de desembolsar dinero, especialmente cuando se trata de experiencias o productos que se promocionan como indispensables para sentirse bien.

“El verdadero bienestar financiero significa que tus decisiones con la plata te dejen dormir tranquilo por las noches, no que te obliguen a endeudarte o a trabajar horas extras para pagar las clases de yoga”, afirma.

Su recomendación es hacerse una pregunta antes de pagar por una experiencia, un viaje o un producto: ¿lo compraría si no pudiera contarlo ni publicarlo en redes sociales? El ejercicio busca identificar si la decisión responde al disfrute personal o a la necesidad de recibir reconocimiento de otras personas.

La relación entre consumo y bienestar no depende únicamente del precio de una actividad, sino también de su impacto en el presupuesto y de las razones que llevan a realizarla. Un gasto puede ser satisfactorio si se ajusta a las posibilidades de la persona, mientras que la acumulación de compromisos para sostener una imagen puede generar una presión difícil de manejar.

En esa línea, revisar las compras recurrentes, distinguir entre necesidades y expectativas sociales y evaluar la capacidad de pago permite observar con mayor claridad cuánto cuesta mantener determinado estilo de vida.