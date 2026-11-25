-La verdadera educación superior es la educación inicial. ¿Comparte esta afirmación, rector De la Llera?

-En parte, porque yo siempre he pensado que la educación es un continuo. Va desde la educación inicial hasta la educación superior. Son etapas dentro de un proceso, donde cualquier eslabón que uno corte o esté mal enganchado, va a generar un problema en la vida de una persona. Obviamente si uno tiene una educación inicial de mala calidad o inadecuada, eso condiciona todo lo que viene hacia adelante, es como cuando el río se contamina aguas arriba. De ahí para abajo todo se va a dañar. Por eso creo que hay que cuidar la calidad en todas las etapas de ese continuo que es la educación.

El ingeniero estructural, académico, investigador y especialista en modelamiento y dinámica estructural Juan Carlos De la Llera (63) es rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde hace un año y medio. Entre sus múltiples quehaceres hay uno que llama la atención: es parte del directorio de Educación Inicial 2030, una red de colaboración que reúne a unas 50 instituciones dedicadas a la formación de los niños y niñas en sus primeros años.

-Los expertos en desarrollo neurológico dicen que es en los primeros años de vida cuando el cerebro absorbe con mayor facilidad conocimiento. Por eso, muchos insisten en que esa es la etapa en que se iguala la cancha de las oportunidades. ¿Lo considera así?

-Sí, sin duda. Desde el punto de vista de las conexiones neuronales es ahí donde todo parte. Pero insisto en la importancia de todas las etapas. No sacamos nada con tener a un niño o a una niña okey en el inicio si luego su educación flaquea por el camino. Después de esa etapa inicial empiezan a desarrollarse un montón de otras habilidades, incluso en la etapa universitaria. No me refiero solo a las habilidades técnicas, sino también a las personales. Hay que considerar que la corteza prefrontal de un individuo madura entre los 18 y los 26, 27 años. Por eso, si en esa etapa, la persona no logra un discernimiento adecuado, por mucho que haya tenido una educación inicial sólida, tampoco va a desarrollarse a plenitud. Cada etapa tiene su sentido -insiste el ingeniero De la Llera, con su modo reposado.

Hace notar que “hoy en cuarto básico la mitad de los niños no saben leer. Eso está condenando cualquier aprendizaje hacia adelante. Desde ese punto de vista, estoy totalmente de acuerdo en que hay que poner un énfasis especial en la educación inicial”.

-Sí, porque claramente es algo que no se puede revertir.

-Tal cual. Cuando uno tiene un mal desarrollo del lenguaje o del pensamiento matemático en el inicio es muchísimo más difícil revertirlo en las etapas siguientes. Es cosa de ver lo que pasa con un niño pequeño expuesto a una segunda lengua, que no es la propia. La aprende facilísimo. Y hay otros elementos en esta etapa, tan valiosos como la relación con otros, la capacidad de jugar. Por eso los jardines infantiles son tan importantes. Muchas familias deciden no mandar a sus niños al jardín por miedo a que se resfríen o se contagien pestes o porque consideran que están más seguros en casa. Se comete un grave error ahí, porque esa exposición a las relaciones que uno construye en la infancia son fundamentales para el desarrollo.

Cuál es el reto

“Dejarlo en casa es dejarlo atrás” fue el eslogan anterior de la Red Educación Inicial 2030. En 2025, el énfasis estuvo puesto en que los niños y las niñas volvieran a asistir al jardín infantil, dado el fenómeno que se produjo post pandemia. En ese extraño y duro periodo, las familias, en particular las más vulnerables, sintieron que podían saltarse esta etapa educativa. Que había maneras de cuidar a los niños en casa, privándolos de una etapa crucial para su desarrollo.

Este año 2026, el lema es “Partir con equidad” y habla de una realidad contable, por ponerle un calificativo.

Hoy, en Chile, para el Estado no todos los párvulos valen igual y se privilegia con un mayor subsidio por niño a los que asisten a los jardines infantiles de la red estatal (de JUNJI y de Fundación Integra) versus a los matriculados en establecimientos administrados por municipalidades, corporaciones municipales u organizaciones sin fines de lucro. Este último es el caso de los 35 jardines infantiles y salas cuna que tiene Hogar de Cristo entre Arica y Puerto Montt, y que constituyen la red privada y gratuita más grande del país.

-¿Cómo se explica esa diferencia? ¿De dónde salió algo tan peregrino?

-Terminar con esa desigualdad es fundamental. Es uno de los elementos críticos que hay que corregir en materia de educación inicial, porque resulta absurdo que, dependiendo de quién provea esa educación, el subsidio sea distinto cuando los niños son los mismos, son todos iguales. No sé de dónde proviene esa diferencia, pero creo que ha existido siempre debido a esta tensión entre lo que es la educación pública versus la educación privada. De hecho, toda la reforma del sistema educativo superior tuvo que ver con eso.

Instalado en el noveno piso de un moderno edificio que los alumnos del Campus San Joaquín de la UC llaman “el pantalón invertido”, el rector reflexiona:

-Hay personas que consideran que toda la educación debería ser pública. Yo siempre he pensado que estas cosas son imposibles. Primero porque no hay capacidad del Estado para eso. Lo que hay que buscar son sistemas mixtos, que estén equilibrados, que sean justos, porque el niño o la niña deben recibir algo equivalente en materia educativa, independiente de donde estén situados.

Lograr que se resuelva esta evidente injusticia es uno de los objetivos centrales de Educación Inicial 2030: equiparar los subsidios. Pero existen otros, “como la distribución geográfica de los jardines infantiles, por ejemplo. Hay concentración en algunos lugares, escasez en otros. Esa es otra preocupación que tenemos. Se agrega a todo el tema demográfico que nos va a pegar durísimo”, comenta el rector.

-Usted habla de la baja natalidad. ¿Qué va a pasar con esto? Al haber menos niños va a sobrar capacidad en los jardines y la tentación siempre va a ser: a menos niños, menos recursos.

-Estos son todos elementos que esta red de Educación Inicial 2030 está constantemente revisando y empujando. En el fondo, nuestra misión es poner en el centro en la mente del tomador de decisión la importancia de la política pública en educación inicial. Ese es el reto.

El emocionante Global Teacher Prize

Al rector De la Llera le gusta hacer recuerdos. Es un hombre familiar. Conocedor de sus orígenes y orgulloso de sus ancestros. Por el lado paterno, los De la Llera proceden de Villaviciosa, un pueblo que por su nombre no debe llamar a error. La Real Academia Española de la Lengua precisa que Villaviciosa proviene de la unión de la palabra villa (población o lugar habitado) y el antiguo adjetivo castellano vicioso, que en su sentido etimológico significa vigoroso, abundante, fértil o con gran capacidad de producción, y no tiene ninguna relación con el concepto moral de vicio. Por lo tanto, Villaviciosa significa literalmente “villa fértil” o “pueblo abundante”.

Cerca de este pueblo asturiano hay un conocido balneario con el que los De la Llera bautizaron el negocio que fundaron en la esquina de Esmeralda con la Alameda, en plena Estación Central: Rodiles.

-Rodiles era una suerte de mini Falabella o París, o lo que fuera. Era un negocio que tenía línea blanca, sastrería, zapatería, menaje. Una pequeña gran tienda. El frontis debe haber tenido unos 20 metros de ancho, pero hacia atrás medía una cuadra completa.

Él y su hermano ayudaban en la tienda, sobre todo en Navidad. “Mi padre, quien tenía una notable habilidad manual, nos impulsaba a hacer cosas. Nos proponía cosas como ´¿Por qué no venden pañuelos estampados?´. Hacíamos cosas que no eran de un niño y no siempre resultaban, como los pañuelos pintados. Yo tenía entonces unos 9, 10 años”.

Cuando en tiempos de la Unidad Popular el negocio familiar quebró y su padre perdió todo, se fueron a España. “Estuvimos unos 6 meses, pero mi papá no se halló, había perdido la conexión con su tierra natal. Gracias a que mi abuelo había dejado una pequeña propiedad en Gijón, al lado de Oviedo, pudimos volver a Chile”. Acá se instalaron con un negocio en el Faro de Apoquindo. “Se llamaba Pro Shop. Fue una tienda de deportes en la que yo insistí; entonces tenía 13 años y sentía que mi vida era jugar tenis. Impulsé ese negocio donde todos ayudábamos. Alfredo, mi hermano, y yo, después del colegio, íbamos a encordar raquetas de tenis. En eso logramos récords bien grandes. Es una tarea para la que se requiere destreza”.

Juan Carlos De la Llera tuvo lo que necesita un niño: educación, capital cultural, una familia sólida, responsabilidad, disciplina. Por eso tiene sentido hoy preguntarle:

-¿Qué efecto tiene un buen jardín infantil en un niño nacido en un ambiente vulnerable, de pobreza severa?

-Es muy impresionante. El desarrollo cognitivo necesita de la interacción con otros. Aunque el cerebro de un niño tiene una notable ductilidad neuronal, es bien distinto ver cómo se comporta un niño estimulado por profesionales que uno que no asiste al jardín y está agarrado de la falda de la mamá. De hecho, tengo un ejemplo reciente.

Se refiere a la entrega de premios del famoso Global Teacher Prize que se entrega a los mejores docentes en Chile. “Había nueve candidatos, hombres y mujeres que presentaban videos de sus realidades. Me emocionó ver la contribución social y educativa que puede hacer un buen docente en cualquiera de las etapas, desde la parvularia hasta la educación media. De ahí nace una gran esperanza. Ahí uno descubre que es posible, con ese apoyo, darle la vuelta a esa realidad adversa”.

Los efectos de la gratuidad

-¿Por qué como país seguimos tan concentrados en invertir en educación superior gratuita y de calidad?

-Lo primero que hay que decir es que ese tema surge porque los estudiantes universitarios y los secundarios tienen voz, marchan, protestan. Los pequeñitos carecen de esa voz. Ahí está el origen de muchas de estas cosas. Lo que se hizo con la gratuidad fue trasladar un recurso que ponían, en muchos casos, las familias, a un recurso que hoy pone el Estado. El problema es que, en ese proceso, que se suponía no iba a generar detrimento a las universidades, se produjo un daño importante. Hoy, para nosotros como Universidad Católica, la gratuidad representa más de 20 mil millones de pesos anuales. Ese alto costo nos impide hacer otras cosas, como investigación. Es preocupante, pero por ningún motivo eso significa que no haya que poner énfasis en la educación inicial. Creo que los gobiernos jugaron una ficha que fue poner muchos recursos en educación superior como Estado y no en las etapas anteriores. En eso se cometió un error.

Afirma tajante que no considera que la gratuidad sea un error. Agrega:

-Fui yo quien impulsó Talento e Inclusión como decano en Ingeniería, antes de que existiera la gratuidad universal como concepto. Lo hice porque creo que las personas talentosas que no pueden acceder a la educación superior por razones económicas deben poder hacerlo. Pero cuando llevas esto a una dimensión fiscal, donde el Estado tiene que jugar con recursos de todos los chilenos, pasa lo que estamos viendo. Estamos hablando de 2.300, 2.400 millones de dólares anuales en gratuidad.

O sea, se desvistió un santo para desvestir a todos los otros, concluimos y aprovechamos de señalar una contradicción en la posición del rector De la Llera: preside Educación Inicial 2030, una red que busca poner a la primera infancia en el centro de las políticas públicas, pero también ha alzado la voz para defender el presupuesto de la educación superior.

-¿No es justamente ahora el momento de corregir el desequilibrio histórico que ha favorecido a las universidades en desmedro de los primeros años?

De la Llera no acepta que la discusión se plantee en esos términos. La defensa de la educación inicial, sostiene, no puede significar desvestir a la educación superior. “Lo que es incorrecto es el supuesto de que educación tiene un determinado volumen de recursos y lo que le saco a uno se lo doy a otro. Estoy en desacuerdo con eso. Lo considero un error. Hay que sumar recursos a educación porque necesita inversión y la necesita de manera urgente en todos los niveles”.

Aclara que no está pidiendo un aumento real para las universidades, sino que se mantenga su presupuesto, y que los nuevos recursos se destinen prioritariamente a la primera infancia y a los primeros años de la educación escolar. “Voy a defender ambos mundos con mucha fuerza”, afirma.

La discusión tiene, además, una dimensión concreta para la UC. Cuando se le recuerda que la ministra de Educación María Paz Arzola ha señalado que durante años se favoreció a la educación superior mientras el presupuesto de la inicial permanecía estancado, responde con un argumento que considera insuficientemente atendido y en el que vuelve a insistir: “A nosotros la gratuidad nos generó un delta negativo de 20 mil millones de pesos anuales. Y eso es un perjuicio tremendo”.

Analfabetismo funcional e ignorancia financiera

-Juan Carlos De la Llera reconoce que la educación inicial ha sido históricamente la más perjudicada. Lo que es lamentable, “porque condiciona mucho más que la capacidad de sumar, restar o aprender la mecánica de la lectura. Tiene que ver con el desarrollo intelectual completo, con el interés por las cosas y con las ganas de descubrir. También con la posibilidad de jugar, imaginar y aprender a desenvolverse sin depender permanentemente de un estímulo externo”.

-¿Cómo atenta contra todo eso el abuso de las pantallas?

-Estoy en absoluto desacuerdo con usar dispositivos electrónicos para entretener a los niños. Creo que hay que ser bien estricto en eso. Si a los niños se les ofrece entretenimiento a través de pantallas, en el fondo se está matando algo que es fabuloso: la capacidad de no aburrirse. En los restaurantes se ve a menudo cómo los adultos usan el celular para mantener tranquilos a los niños durante la comida. Pero aprender a entretenerse solo, usar la imaginación e inventarse juegos es parte del desarrollo integral del ser humano. También se trata de aprender que uno tiene que aguantarse de repente, que no siempre se puede hacer lo que se quiere. Creo que la infancia que nos tocó a nosotros era infinitamente más entretenida, porque había que ingeniárselas para entretenerse.

-¿Qué podríamos esperar en 20 años más si el país entendiera la importancia estratégica de la educación inicial? ¿Cómo serían esos chilenos?

-Creo que habría varios impactos posibles y bastante realistas. Uno de ellos es que, si desarrollas bien las habilidades iniciales, finalmente logras dos cosas fundamentales: el aprendizaje de la lectura, no solamente la mecánica, sino la comprensión lectora, y la habilidad matemática. Si tienes esos dos pilares sólidos, puedes construir sobre ellos casi cualquier cosa. Si son débiles, aparece lo que vemos hoy: un alto porcentaje de analfabetismo funcional y una ignorancia financiera total, donde las personas no saben evaluar cuánto les está costando un crédito. Es una realidad lamentable. Y enfréntala con el desarrollo de la inteligencia artificial. Hoy debemos preocuparnos de desarrollar desde la educación inicial esas habilidades transversales que permitan ir cambiando, porque muchas de las habilidades más técnicas van a ser reemplazadas.

Sostiene que sería extraordinario ver a ese niño o esa niña, sólidamente formados, transformados en adultos que no necesariamente tienen que ser ingenieros o médicos, pero sí personas capaces de adaptarse.

-Pueden ser técnicos o profesionales, pero con fundamentos muchísimo más sólidos que los que tenemos hoy. Eso les permitirá desempeñarse no solo en la vida laboral, sino también en la personal y social. La excesiva profesionalización que ha tenido la educación chilena va a cuestionarse fuertemente, producto de la inteligencia artificial y de esta necesidad de contar con personas con fundamentos educativos sólidos que les permitan mutar a lo largo de la vida. En Estados Unidos, un profesional cambia en promedio cinco veces de área de trabajo. En Chile eso es poco común. Tenemos que movernos en esa dirección: formar estas “células madre” que finalmente permitan cambiar y trabajar en distintas cosas a través de la vida”.

Una pregunta linda

Siguiendo con los recuerdos, le pedimos:

-Hábleme de su mamá.

-Mi madre es una persona increíble, extraordinaria, de un esfuerzo infinito. Es chilena, hija de padre español, gallego, de la ciudad de Vigo. Su madre era chilena. Elena, mi abuela, era profesora de francés, educada como se educaba antiguamente a los docentes. Estricta. Falleció muy jovencita, entonces mi madre quedó sola con su hermano. A los 12 años tuvo que hacerse cargo de él, rodeada de tías abuelas muy duras. A los 18 años, cruzando una calle en Providencia, conoció a mi padre. Él tenía 31. Así nació mi familia.

Pausado, como es, rescata de su madre la fuerza interior, el empuje. “Era emprendedora como ella sola. Fue quien construyó el negocio de mi padre cuando él había quebrado. Si hubiera sido mi padre solo, no habría reconstruido nada. Fue mi madre la que lo impulsó. Ella era la que atendía, la que vendía en la tienda. Él se ocupaba de lo administrativo.

-Si su mamá hubiera podido estudiar, ¿qué carrera habría escogido?

-Es una pregunta muy linda esa -dice, y se concentra en darnos una respuesta. Finalmente, dice: -Nunca me lo ha manifestado, porque nunca se ha quejado de nada. Es cero quejas, puro trabajo. Trabaja los 365 días del año. Yo creo que habría sido una notable profesora.