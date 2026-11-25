Un juego de mesa y mapas didácticos sobre las cuencas de Los Ríos son los resultados de Lewfü Kawen Aukantün, un proyecto financiado por el Fondart Regional 2026 y liderado por Valentina Chavarría, profesora de Historia y Ciencias Sociales y estudiante del Magíster en Educación de la Universidad Austral de Chile. La iniciativa busca incorporar conocimientos mapuche y memorias territoriales a la enseñanza de la historia ambiental.

El proyecto nació en la línea optativa “Aprendizaje, Creatividad y Juego” de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la UACh. Desarrolló materiales sobre las cuencas del Ainil Lewfü y Wenülewfü, con un equipo integrado por el educador tradicional de Lengua y Cultura Mapuche Jesús Palacios, la ilustradora Kassandra Mardones, la diseñadora gráfica Patricia Zúñiga y la académica Patricia Thibaut, especialista en educación y juego.

Los materiales fueron revisados con comunidades educativas de la Escuela Rural Los Pellines, el Liceo Las Ánimas y la Escuela Rural de Raluya, que participaron desde las asignaturas de Historia y Mapuzungun. Sus observaciones permitieron realizar ajustes antes de distribuir los recursos didácticos.

“El proyecto trató de generar un material didáctico en torno a las cuencas”, explicó Chavarría en una publicación de la Universidad Austral. La profesora señaló que el objetivo es incorporar perspectivas de la historia ambiental que provengan de los propios territorios y comunidades, y que la participación de las escuelas fue parte del proceso de creación.

Según Thibaut, la enseñanza escolar y universitaria suele dejar fuera los conocimientos mapuche como una forma de comprender la historia ambiental. El proyecto busca abrir otras posibilidades de aprendizaje mediante el juego y los mapas.

Los materiales quedarán disponibles para la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la UACh, para que puedan utilizarlos docentes, personas egresadas y estudiantes en formación.

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