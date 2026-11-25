Un juego de mesa para enseñar historia ambiental desde los conocimientos mapuche
La profesora Valentina Chavarría lideró una iniciativa financiada por Fondart que desarrolló recursos didácticos sobre cuencas regionales. Tres comunidades escolares participaron en la revisión de los materiales.
Un juego de mesa y mapas didácticos sobre las cuencas de Los Ríos son los resultados de Lewfü Kawen Aukantün, un proyecto financiado por el Fondart Regional 2026 y liderado por Valentina Chavarría, profesora de Historia y Ciencias Sociales y estudiante del Magíster en Educación de la Universidad Austral de Chile. La iniciativa busca incorporar conocimientos mapuche y memorias territoriales a la enseñanza de la historia ambiental.
El proyecto nació en la línea optativa “Aprendizaje, Creatividad y Juego” de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la UACh. Desarrolló materiales sobre las cuencas del Ainil Lewfü y Wenülewfü, con un equipo integrado por el educador tradicional de Lengua y Cultura Mapuche Jesús Palacios, la ilustradora Kassandra Mardones, la diseñadora gráfica Patricia Zúñiga y la académica Patricia Thibaut, especialista en educación y juego.
Los materiales fueron revisados con comunidades educativas de la Escuela Rural Los Pellines, el Liceo Las Ánimas y la Escuela Rural de Raluya, que participaron desde las asignaturas de Historia y Mapuzungun. Sus observaciones permitieron realizar ajustes antes de distribuir los recursos didácticos.
“El proyecto trató de generar un material didáctico en torno a las cuencas”, explicó Chavarría en una publicación de la Universidad Austral. La profesora señaló que el objetivo es incorporar perspectivas de la historia ambiental que provengan de los propios territorios y comunidades, y que la participación de las escuelas fue parte del proceso de creación.
Según Thibaut, la enseñanza escolar y universitaria suele dejar fuera los conocimientos mapuche como una forma de comprender la historia ambiental. El proyecto busca abrir otras posibilidades de aprendizaje mediante el juego y los mapas.
Los materiales quedarán disponibles para la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la UACh, para que puedan utilizarlos docentes, personas egresadas y estudiantes en formación.
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