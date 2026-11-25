Una sala equipada con distintos implementos para atender las desregulaciones que presentan estudiantes neurodivergentes inauguró el miércoles pasado la Escuela Básica D-24 “Gabriela Mistral”, establecimiento que pertenece al Servicio Local de Educación Pública “Chinchorro” (SLEPCh).

Sobre este proyecto, el director ejecutivo suplente del SLEPCh, Manuel Rodríguez, señaló que “corresponde a una necesidad porque en la educación pública atendemos a los estudiantes más vulnerables, especialmente a aquellos que no reciben atención en ninguna parte. Este nuevo espacio es educativo y de contención emocional. En este espacio se atenderán prioritariamente a los alumnos del PIE o aquellos que sufran una descompensación emocional. Aquí, mediante actividades lúdicas, vuelven a compensarse y a ser felices, porque nos interesa que los estudiantes aprendan y sean felices”.

La iniciativa fue impulsada por la coordinadora del Programa de Integración Escolar del establecimiento y sicóloga, Gritzy Marín. La profesional señaló que, a su llegada al colegio el año pasado, decidió implementar este proyecto, “dada la gran diversidad de estudiantes. Nuestra población de estudiantes autistas bordea el 11% en la escuela y, por lo mismo, tenemos que estar preparados, darles las condiciones a los niños para puedan sentirse seguros. Bridarles este espacio significa un lugar físico donde el niño pueda volver a la calma”.

La sala cuenta con hamacas sensoriales, domos, luces, mantas de peso, botellas sonoras y texturas sobre las cuales los niños pueden caminar descalzos. El uso de estos implementos están bajo supervisión de un profesional, lo que les permite, según Marín, “volver a encantar a los estudiantes para evitar que queden con secuelas cuando viven momentos de desregulación. Esos momentos de desregulación generan en algunos niños la dificultad de volver a la sala con sus compañeros. Para nuestro establecimiento es relevante trabajar el área socioemocional”.

El director del establecimiento, Patricio Tabalí, dijo que la implementación de la sala sensorial constituye un hito, “especialmente el haber conseguido los recursos a través del Servicio Local de Educación Chinchorro. Estos espacios deberían estar en todos los establecimientos educacionales. Esta sería la segunda o tercera escuela dentro de la red SLEP que cuenta con un espacio debidamente habilitado con las condiciones para atender las desregulaciones emocionales y conductuales de los estudiantes con necesidades educativas especiales”.

El directivo manifestó que esta iniciativa es coherente con uno de los objetivos del proyecto educacional, específicamente el de diversificar la enseñanza y hacerla inclusiva. Respecto de las estadísticas del colegio, mencionó que 199 estudiantes acceden al Programa de Integración Escolar (PIE) y existe otro grupo de 50 alumnos que también son atendidos, pese a no tener un cupo en el PIE. Así, estos educandos hoy significan un 25% del total de la matrícula de la escuela.

Asimismo, la apoderada Margarita Gómez agradeció la concreción de esta iniciativa, señalando que si bien su hija Isabella egresará de octavo básico, “estamos muy contentas de que esta sala quede para las futuras generaciones. Esto es una ayuda muy valiosa para los niños con necesidades educativas especiales. Quienes convivimos con un niño con necesidades educativas especiales, sabemos lo importante que es la inclusión. Hoy hay una evolución positiva del ser humano que reconoce que cada uno tiempo un ritmo de aprendizaje”.

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