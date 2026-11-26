El virus del papiloma humano (VPH) suele asociarse al cáncer cervicouterino y, por lo mismo, gran parte de la conversación sobre su prevención se ha concentrado históricamente en las mujeres. Sin embargo, esta infección de transmisión sexual también es frecuente entre los hombres y puede tener consecuencias para su salud.

Un estudio difundido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en septiembre de 2023 estimó que el 31% de los hombres mayores de 15 años a nivel mundial presenta al menos un tipo de VPH genital, es decir, aproximadamente uno de cada tres. Además, el 21% estaba infectado por uno o más tipos considerados de alto riesgo u oncogénicos. La investigación se realizó a partir de una revisión sistemática de estudios publicados entre 1995 y 2022.

La mayoría de las infecciones por VPH no presenta síntomas, por lo que una persona puede tener el virus y transmitirlo sin saberlo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), nueve de cada diez infecciones desaparecen espontáneamente dentro de dos años. Sin embargo, cuando el virus persiste puede provocar distintas lesiones y, en algunos casos, cáncer.

La uróloga y andróloga Natalia Calvo, miembro de SCHU, explica que “el virus del papiloma humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial, tanto en hombres como en mujeres”.

La especialista agrega que “este virus se transmite principalmente por contacto directo entre la piel y las mucosas durante las relaciones sexuales. La mayoría de las infecciones son asintomáticas, por lo que muchos hombres pueden tener el virus y transmitirlo sin saberlo”.

¿Qué enfermedades puede provocar el VPH en los hombres?

Una de las principales dificultades para abordar el VPH masculino es la percepción de que se trata de un virus que afecta principalmente a las mujeres.

No obstante, los hombres también pueden desarrollar enfermedades asociadas a la infección.

Kristal Torrado, uróloga y andróloga, presidenta de la Filial de Andrología de SCHU, explica que las manifestaciones pueden variar dependiendo del tipo de virus y de la evolución de la infección.

“En el hombre, las manifestaciones pueden ser muy variadas. La más conocida son los condilomas o verrugas genitales, que generalmente se relacionan con genotipos de bajo riesgo oncogénico, principalmente el 6 y el 11. Pero existe otro grupo de genotipos, especialmente el 16 y el 18, que tienen capacidad oncogénica y que pueden estar involucrados en el desarrollo de distintos tipos de cáncer”, detalla.

Entre las enfermedades asociadas, la especialista menciona el cáncer de pene, anal y de orofaringe, particularmente aquellos que afectan las amígdalas y la base de la lengua.

Sin embargo, aclara que contraer el virus no significa necesariamente desarrollar alguna de estas patologías. “Es importante señalar que la infección por VPH no significa necesariamente que el paciente vaya a desarrollar alguna de estas enfermedades. La mayoría de los hombres que adquieren el virus no presenta complicaciones y logra controlar la infección a través de su respuesta inmunológica”, explica la especialista.

El escenario de mayor preocupación se presenta cuando una infección por genotipos de alto riesgo persiste en el tiempo. En estos casos, puede favorecer la aparición de lesiones precancerosas que eventualmente podrían progresar hacia un cáncer.

Factores de riesgo y señales de alerta

El principal factor de riesgo para adquirir VPH es la exposición sexual. De acuerdo con la doctora Torrado, la transmisión ocurre por contacto directo de piel y mucosas, por lo que no es necesario que exista penetración para que se produzca el contagio.

“El riesgo aumenta con el número de parejas sexuales y la exposición a nuevas parejas. Sin embargo, hay otros factores que debemos considerar, especialmente cuando hablamos de persistencia de la infección y desarrollo de lesiones. Entre ellos destacan el tabaquismo y la inmunosupresión, particularmente en pacientes con VIH o que reciben tratamientos inmunosupresores”, comenta.

La especialista también advierte que existen grupos de mayor riesgo para determinadas localizaciones, como los hombres que tienen sexo con hombres, especialmente en relación con la infección y las lesiones anales.

Respecto de las manifestaciones clínicas, las verrugas genitales o condilomas son algunas de las señales más frecuentes. Estas pueden aparecer en el pene, el escroto, la región perineal o perianal. También es importante prestar atención a lesiones persistentes, cambios en la coloración o textura de la piel, engrosamientos, úlceras que no cicatrizan, sangrado o aparición de masas.

“Mi recomendación es que los hombres no normalicen ni minimicen la aparición de lesiones en la zona genital. No toda lesión es un condiloma y no toda lesión genital corresponde a VPH, por lo que es importante realizar una evaluación médica adecuada y establecer un diagnóstico”, enfatiza Torrado.

¿Cómo saber si un hombre tiene VPH?

A diferencia de lo que ocurre con el cáncer cervicouterino en las mujeres, actualmente no existe un examen de detección rutinaria recomendado para identificar el VPH en hombres.

La doctora Calvo explica que esta diferencia está relacionada con las herramientas disponibles para detectar la infección y prevenir sus complicaciones. “En el caso de los hombres, el VPH también puede provocar verrugas genitales y se asocia al desarrollo de cáncer de pene, ano y orofaringe. La diferencia con las mujeres radica en el testeo. Si bien existen laboratorios que ofrecen testeo de VPH en hombres, no existe ningún examen con respaldo científico que sea recomendado para pesquisar quiénes tienen o no VPH”, aclara.

La especialista agrega que un resultado positivo no significa necesariamente que exista una enfermedad ni permite anticipar si la infección persistirá o evolucionará hacia un cáncer. Asimismo, un resultado negativo tampoco descarta completamente la presencia del virus, ya que podría encontrarse en otras zonas que no fueron evaluadas.

Por esta razón, Calvo advierte sobre la importancia de distinguir entre los exámenes que se ofrecen comercialmente y aquellos que cuentan con utilidad clínica demostrada.

Las medidas de prevención disponibles

La prevención del VPH considera distintas herramientas de autocuidado. Entre ellas se encuentran la vacunación, el uso correcto del preservativo y la educación sexual, además de consultar con un profesional de salud ante la aparición de lesiones o manifestaciones sospechosas.

En ese sentido, Torrado destaca que “la vacunación contra el VPH permite prevenir la infección y reducir significativamente el riesgo de desarrollar verrugas genitales y determinados cánceres relacionados con el virus”.

La especialista también aclara que actualmente no existe un medicamento que elimine directamente el VPH del organismo. Los tratamientos están dirigidos a las lesiones que puede provocar, como los condilomas y las lesiones precancerosas.

Por otra parte, el uso correcto del preservativo ayuda a disminuir la probabilidad de transmisión, aunque no entrega una protección completa, debido a que el virus puede estar presente en zonas de la piel que no quedan cubiertas.

Por su parte, la doctora Calvo recalca que “desde la Sociedad Chilena de Urología creemos que la estrategia debe centrarse principalmente en la prevención, especialmente mediante la vacunación, la educación sexual y el uso de preservativo, entendiendo que este último disminuye el riesgo de transmisión, pero no lo elimina completamente”.

MSD y la Sociedad Chilena de Urología impulsan alianza para visibilizar el VPH masculino

En este contexto, la Sociedad Chilena de Urología y MSD desarrollaron un trabajo colaborativo para promover una mayor conciencia sobre el VPH en los hombres y acercar información médica a la población.

El doctor Felipe Águila, urólogo y director de Comunicaciones de la SCHU, explica que “la Sociedad Chilena de Urología tiene múltiples roles como sociedad científica. Sin embargo, uno también de estos roles tiene que ver con el acercar la urología hacia la comunidad y de cierta manera buscar, instalar algunos temas que creemos que son importantes desde el punto de vista de la educación ciudadana y por otro lado ser quienes también otorguen la información de buena calidad respecto a este punto”.

En esa línea, Águila explica que el trabajo con MSD se enmarca en una colaboración que busca unir esfuerzos comunicacionales para acercar información de calidad a los pacientes.

“Ya desde dos años que estamos realizando campaña en conjunto donde efectivamente juntamos equipos de comunicación estratégica”, señala el urólogo.

Sobre el aporte de esta colaboración, agrega que “eso ha generado este vínculo muy virtuoso entre ellos y nosotros porque obviamente lo que nosotros queremos fundamentalmente es llevar información de calidad hacia los pacientes”.

Como parte de esta iniciativa se desarrolla la campaña “El VPH también es cosa de HOMBRES”, que busca ampliar la conversación sobre esta infección y promover el autocuidado masculino.

El especialista también destaca la importancia de que los hombres conozcan las enfermedades que pueden afectar su salud y consulten oportunamente.

Finalmente, la invitación es a informarse, conversar con un profesional de salud sobre las alternativas de prevención y no considerar el VPH como un problema exclusivo de las mujeres. Para conocer más sobre el virus, sus consecuencias y las herramientas disponibles para prevenirlo, se puede visitar www.infovph.cl.

Contenido creado por El Mostrador para la campaña “El VPH también es cosa de HOMBRES” de MSD y SCHU.