Según cifras preliminares del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Minsal, durante 2025 las muertes por cáncer de pulmón en Chile aumentaron cerca de un 4% respecto del año anterior, superando los 10 fallecimientos diarios. Entre enero y octubre de 2026, en tanto, se registraron más de 3.000 decesos. El diagnóstico tardío continúa siendo uno de los principales factores asociados a esta alta mortalidad.

De acuerdo con datos de Globocan 2024 (IARC/OMS), en Chile fallecen, en promedio, nueve personas por cada 10 nuevos casos de cáncer de pulmón diagnosticados al año. Esta es la proporción más alta entre los cinco tipos de cáncer más frecuentes del país.

En el contexto del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, conmemorado el pasado 17 de noviembre, Clínica IRAM hizo un llamado a fortalecer la prevención y el autocuidado, poniendo énfasis en la detección oportuna de la enfermedad.

La importancia de detectar la enfermedad a tiempo

Uno de los principales desafíos del cáncer de pulmón es que suele avanzar sin presentar síntomas en sus primeras etapas. Por ello, cuando aparecen las primeras señales de alerta, la enfermedad frecuentemente ya se encuentra en una fase avanzada.

“El cáncer de pulmón casi no da síntomas al comienzo, y una vez que éstos aparecen la enfermedad suele estar en etapas avanzadas. La diferencia es enorme: en el tipo más frecuente (el cáncer pulmonar de células no pequeñas) cerca de 67% de los pacientes sigue vivo a cinco años si el tumor se detecta en etapa localizada. En pacientes que se diagnostican en etapa metastásica esta cifra cae a 12%”, explica el Dr. Augusto León García-Huidobro, oncólogo radioterapeuta de Clínica IRAM.

Según Globocan 2024, en Chile se diagnostican 4.368 nuevos casos de cáncer de pulmón cada año, lo que lo convierte en el quinto cáncer más frecuente en términos de incidencia. Sin embargo, ocupa el primer lugar en mortalidad y es responsable del 12,6% de todas las muertes por cáncer en el país.

El especialista también destaca las alternativas terapéuticas disponibles cuando la enfermedad se detecta oportunamente, incluso para pacientes que no pueden someterse a una cirugía.

“Cuando llegamos a tiempo hay alternativas incluso para pacientes que no pueden operarse por su edad o por otras enfermedades tales como como enfisema o problemas cardíacos. La radioterapia estereotáxica corporal (SBRT) trata el tumor en una a cinco sesiones, sin cirugía. En el estudio de referencia RTOG 0236 se logró controlar el tumor primario en 97,6% de los pacientes a tres años”, señala el Dr. León.

Factores de riesgo y señales de alerta

El oncólogo recomienda consultar ante síntomas como tos persistente, sensación de falta de aire, tos con sangrado o pérdida significativa de peso sin una causa aparente.

Además, entrega una serie de recomendaciones para identificar factores de riesgo y reconocer a quiénes se aconseja realizar exámenes de detección:

– El cáncer de pulmón también afecta a quienes nunca han fumado: entre el 15% y el 20% de los casos se diagnostican en personas que nunca han consumido tabaco. En Chile, otros factores de riesgo incluyen la exposición al humo de leña y la contaminación del agua con arsénico. En Antofagasta se registra un exceso de muertes por cáncer pulmonar cercano al 80% respecto de lo esperado, situación que investigadores relacionan con la contaminación por arsénico que afectó durante décadas al agua de la región.

– ¿Quiénes deberían realizarse un escáner de tórax?: las recomendaciones internacionales sugieren efectuar una tomografía computarizada (TAC) de tórax de baja dosis una vez al año a personas de entre 50 y 80 años que hayan fumado al menos una cajetilla diaria durante 20 años y que actualmente fumen o hayan dejado de hacerlo hace menos de 15 años.

– No esperar a tener antecedentes de tabaquismo: quienes presenten síntomas compatibles con la enfermedad deben acudir a una evaluación médica, independientemente de su edad o historial de consumo de tabaco.