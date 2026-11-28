Si la vitamina D se fabrica en la piel gracias a la radiación ultravioleta B, y el protector solar bloquea parte de esa radiación, es natural tener dudas en cuanto a que usarlo cada día puede dejar al organismo con menos de lo que necesita. Un ensayo clínico publicado en 2025 arrojó que las personas que se aplicaron a diario un FPS 50+ durante cerca de un año alcanzaron niveles algo menores que quienes lo usaron según su propio criterio.

Sin embargo, la directora de la carrera de Medicina de la Universidad Andrés Bello, Ionit Rosemblum, explica que, si bien es verdad que el protector aplicado con rigor y con factores altos reduce parcialmente la síntesis cutánea, la evidencia acumulada indica que, en la vida cotidiana, su uso habitual no necesariamente provoca un déficit. “Esto indica que puede existir un efecto, pero no justifica dejar de protegerse del sol”, afirma.

¿Por qué no se recomienda dejar de usar bloqueador solar?

Para Rosemblum dejar de utilizar protección solar para promover la absorción de la vitamina D no es recomendable. La razón de fondo es de salud pública. “La radiación ultravioleta es un factor de riesgo conocido para el cáncer de piel, incluido el melanoma. En su lugar, propone mantener la fotoprotección y cubrir los requerimientos mediante la alimentación, los alimentos fortificados y, cuando exista indicación clínica, la suplementación.

“No debemos sacrificar la protección de nuestra piel para obtener vitamina D. Ambas necesidades pueden abordarse de manera segura, individualizando las recomendaciones según los factores de riesgo y las condiciones de salud de cada persona.”

Ahora bien, la carencia no golpea a todos por igual. “Existen grupos especialmente vulnerables, como las personas mayores, los lactantes y quienes presentan enfermedades que dificultan su absorción o metabolismo”, explica. De ahí que, según subraya, sea “importante identificar los factores de riesgo y actuar oportunamente“.

Para mantener niveles adecuados de vitamina D se puede recurrir a distintas fuentes:

Alimentación: incorporar alimentos que aporten vitamina D, como pescados grasos, huevos y otros productos que la contienen.

Alimentos fortificados: consumir productos a los que se les ha añadido esta vitamina, según su disponibilidad.

Suplementación: utilizar suplementos cuando exista una indicación clínica y de acuerdo con las necesidades de cada persona.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de presentar déficit de vitamina D?

Que esta vitamina sea fundamental no implica que deba consumirse sin criterio. “Una suplementación innecesaria o en dosis excesivas puede ser perjudicial. Lo importante es individualizar las indicaciones y evitar la automedicación”, advierte.

Del mismo modo, la prevención no puede descansar solo en la exposición solar ni en los suplementos. Rosemblum insiste en que “debe abordarse desde una estrategia integral que considere alimentación, condiciones individuales, prevención y evaluación clínica cuando corresponda”.

Entre ellos se encuentran:

Personas mayores: pueden tener una menor capacidad de producir vitamina D a través de la piel.

pueden tener una menor capacidad de producir vitamina D a través de la piel. Lactantes: requieren especial atención para asegurar un aporte adecuado durante su desarrollo.

requieren especial atención para asegurar un aporte adecuado durante su desarrollo. Personas con problemas de absorción: algunas enfermedades pueden dificultar la incorporación de esta vitamina.

algunas enfermedades pueden dificultar la incorporación de esta vitamina. Personas con alteraciones del metabolismo: determinadas condiciones de salud pueden afectar la utilización de la vitamina D por el organismo.

En definitiva, el uso de bloqueador solar y el cuidado de los niveles de vitamina D no son medidas incompatibles. La clave está en mantener la protección frente a la radiación ultravioleta, llevar una alimentación adecuada y consultar con un profesional de salud si existen factores de riesgo de déficit. Así, es posible cuidar la salud ósea e inmunológica sin exponer innecesariamente la piel a los daños del sol.