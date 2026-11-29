Durante décadas, la fertilidad ha sido abordada principalmente desde la salud de las mujeres. Los controles ginecológicos, la reserva ovárica y el reloj biológico femenino suelen ocupar el centro de las conversaciones sobre reproducción. Sin embargo, la calidad de los espermatozoides y su posible deterioro asociado a factores ambientales, enfermedades y hábitos cotidianos han comenzado a ganar protagonismo en la investigación médica.

La preocupación se sustenta en investigaciones internacionales. Un estudio publicado en Human Reproduction Update, que reunió información de 223 investigaciones y muestras de más de 57 mil hombres, identificó una disminución significativa de la concentración espermática entre 1973 y 2018. Sus estimaciones apuntan a una caída de 51,6% durante ese período y sugieren que la tendencia se habría acelerado desde comienzos de este siglo.

Los resultados han encendido alertas en la comunidad científica, aunque existen investigaciones que cuestionan la posibilidad de extrapolar una tendencia uniforme a todos los países. Las diferencias entre poblaciones, técnicas de laboratorio y muestras estudiadas obligan a interpretar las cifras con cautela. Además, una reducción en el recuento de espermatozoides no equivale automáticamente a una pérdida proporcional de la fertilidad.

El tema también involucra a hombres jóvenes que todavía no piensan en la paternidad, sobre todo por los cambios que ha traído la vida actual. La pregunta es: ¿qué efectos pueden tener el sedentarismo, el consumo de cigarrillos electrónicos, la obesidad o el uso de testosterona sobre su capacidad reproductiva futura?

El riesgo de una generación sedentaria

Las extensas jornadas frente a pantallas, la menor actividad física, las alteraciones del sueño y el aumento del sobrepeso y la obesidad forman parte de un estilo de vida que también preocupa a la medicina reproductiva.

En Chile, la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 reflejó un escenario complejo: el 74,2% de la población adulta presentaba exceso de peso, el 86,7% fue clasificado como sedentario durante el tiempo libre y el 33,3% declaraba fumar. Aunque son indicadores históricos de la población general y no mediciones de infertilidad masculina, permiten dimensionar la exposición a factores que pueden afectar la salud reproductiva.

La obesidad, por ejemplo, puede alterar el equilibrio hormonal, favorecer la inflamación crónica y aumentar el estrés oxidativo, un proceso asociado al daño celular que también puede comprometer la función de los espermatozoides.

Una revisión científica publicada en 2026, que reunió evidencia sobre factores de riesgo de infertilidad masculina, encontró asociaciones entre obesidad, trastornos del sueño y tabaquismo con alteraciones de distintos parámetros seminales. También identificó posibles beneficios de la actividad física y de una alimentación saludable, aunque mejorar los indicadores de laboratorio no garantiza necesariamente conseguir un embarazo.

En el caso del sedentarismo, la evidencia todavía presenta resultados heterogéneos. Una revisión sistemática sobre tiempo sentado y calidad seminal encontró investigaciones que no detectaron diferencias significativas en la concentración espermática y otras que observaron asociaciones desfavorables.

Por eso, más que afirmar que permanecer sentado provoca infertilidad, la recomendación preventiva apunta a mantener actividad física regular, controlar el peso y reducir los factores metabólicos que pueden perjudicar la salud.

Vapeo: una amenaza reproductiva todavía poco conocida

El cigarrillo electrónico ha ganado visibilidad como alternativa al tabaco convencional, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, que un dispositivo no genere combustión no significa que esté libre de sustancias potencialmente dañinas.

Los productos de vapeo pueden exponer al organismo a nicotina, compuestos químicos presentes en los líquidos y sustancias generadas durante su calentamiento. Algunas investigaciones han comenzado a estudiar cómo esta exposición podría afectar la producción y el funcionamiento de los espermatozoides.

La Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva (ASRM), en una revisión publicada en 2024, destacó un estudio realizado en hombres jóvenes que encontró una menor concentración y un menor recuento total de espermatozoides entre usuarios de cigarrillos electrónicos, en comparación con quienes no los utilizaban.

No obstante, la investigación en humanos sigue siendo limitada. Los resultados muestran asociaciones, pero todavía no permiten establecer con precisión cuánto daño produce el vapeo, qué papel cumple cada sustancia ni cuáles son sus consecuencias reproductivas a largo plazo.

A diferencia del tabaquismo convencional, cuyo impacto sobre la salud cuenta con una trayectoria de investigación más extensa, el efecto de los cigarrillos electrónicos en la fertilidad continúa siendo un campo de estudio en desarrollo. Por ahora, la recomendación es no considerarlos inocuos, especialmente entre quienes buscan preservar su capacidad reproductiva.

Testosterona y anabólicos: cuando más músculo puede afectar la fertilidad

Uno de los factores menos conocidos es el uso de testosterona externa y esteroides anabólicos, ya sea por indicación médica, con fines estéticos o para aumentar el rendimiento deportivo.

Aunque la testosterona es fundamental para el desarrollo y funcionamiento del aparato reproductor masculino, su administración externa puede producir un efecto contrario al que muchas personas imaginan.

La producción de espermatozoides depende de señales hormonales que parten del cerebro y estimulan los testículos. Cuando se administra testosterona desde el exterior, estas señales pueden disminuir y reducir la producción natural de espermatozoides. En determinadas circunstancias, la supresión puede provocar azoospermia, es decir, ausencia de espermatozoides en el semen.

Las guías de la Asociación Estadounidense de Urología (AUA) y la ASRM desaconsejan utilizar testosterona como tratamiento único en hombres interesados en preservar su fertilidad actual o futura. También advierten que recuperar la producción espermática después de suspenderla puede tardar meses y, en algunos casos, años.

La advertencia cobra especial importancia frente al consumo de anabólicos en gimnasios, los tratamientos de supuesta optimización hormonal y los productos promocionados para mejorar el rendimiento físico.

Esto no significa que todos los tratamientos hormonales estén contraindicados, sino que quienes desean tener hijos deben informar ese objetivo antes de iniciar una terapia con testosterona. Para determinadas condiciones existen alternativas médicas cuya indicación debe quedar en manos de especialistas.

Enfermedades y exposición ambiental

Atribuir la infertilidad exclusivamente a decisiones individuales sería un error. Existen causas genéticas, anatómicas, hormonales e infecciosas que pueden afectar la capacidad reproductiva incluso en hombres que mantienen estilos de vida saludables.

“Puede estar relacionada con una baja cantidad de espermatozoides, problemas en su movilidad o alteraciones en su morfología. También puede originarse por factores hormonales, genéticos, infecciones, obstrucciones en las vías seminales, varicocele o enfermedades que afectan el sistema reproductor masculino”, explica Rodrigo Carvajal, especialista de IVI Chile.

A estos factores se suman los riesgos laborales y ambientales. La exposición a determinadas sustancias químicas, incluidos algunos plaguicidas, se ha vinculado en investigaciones con alteraciones de la calidad seminal.

En Chile, académicas de la Universidad de Chile han advertido sobre los riesgos sanitarios asociados al uso de plaguicidas peligrosos y la necesidad de reforzar su regulación y fiscalización. En paralelo, revisiones científicas internacionales han identificado asociaciones entre la exposición a organofosforados y peores indicadores reproductivos masculinos.

Esta dimensión amplía el debate más allá de los hábitos personales: la protección de la fertilidad también involucra las condiciones de trabajo, la prevención de exposiciones tóxicas y las políticas de salud ambiental.

El reloj biológico masculino también existe

Durante años, la edad de la mujer ha concentrado la mayor atención en la planificación reproductiva. Sin embargo, los espermatozoides también experimentan cambios a medida que los hombres envejecen.

Una investigación piloto desarrollada por científicos vinculados a IVI y presentada en el congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) de 2026 analizó muestras de sangre y esperma de 150 hombres, distribuidos en dos grupos: menores de 31 años y mayores de 44.

Los investigadores identificaron un 31% más de mutaciones somáticas específicas del esperma en el grupo de mayor edad, en comparación con los participantes de hasta 30 años.

El hallazgo se relaciona con la producción continua de espermatozoides y las sucesivas divisiones celulares que ocurren durante la vida, procesos en los que pueden aparecer nuevas mutaciones. Algunas de estas alteraciones pueden estar presentes en las células reproductivas sin detectarse en una muestra sanguínea convencional.

Sin embargo, al tratarse de un estudio piloto, sus resultados no permiten concluir que los hijos de padres mayores de 45 años necesariamente desarrollarán enfermedades ni justifican aplicar pruebas genéticas adicionales a todos los hombres de esa edad. La investigación abre una nueva línea de análisis sobre la edad paterna y la calidad genética de los espermatozoides.

Un examen sencillo que puede ayudar a detectar problemas

La infertilidad masculina suele pasar inadvertida porque muchas alteraciones de la calidad seminal no presentan síntomas evidentes. Un hombre puede mantener una vida sexual habitual, tener erecciones y eyacular normalmente, pero presentar una concentración espermática reducida o problemas de movilidad y morfología.

El examen inicial más utilizado es el espermiograma o seminograma, que permite evaluar distintas características del semen y los espermatozoides, entre ellas su concentración, movilidad y morfología.

“Dependiendo de los resultados, el médico puede solicitar además estudios hormonales, análisis genéticos, ecografías urológicas y exámenes específicos de calidad espermática”, explica Carvajal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece criterios técnicos para estos análisis, aunque advierte que sus valores de referencia no constituyen una frontera absoluta entre hombres fértiles e infértiles. Un resultado alterado requiere interpretación clínica y, frecuentemente, nuevos análisis.

La evaluación especializada también es importante cuando existen antecedentes de testículos no descendidos, varicocele, cirugías, tratamientos oncológicos, consumo de anabólicos o problemas hormonales.

En cuanto a las parejas que buscan un embarazo, las recomendaciones internacionales indican iniciar una evaluación cuando no se consigue después de 12 meses de relaciones sexuales regulares sin anticonceptivos. Si la mujer tiene 35 años o más, habitualmente se recomienda consultar después de seis meses, o antes si existen factores de riesgo conocidos. El estudio debe considerar a ambos integrantes desde el comienzo.

¿Qué pueden hacer hoy los hombres para proteger su fertilidad?

La prevención no significa someter a todos los hombres jóvenes a exámenes constantes, sino incorporar la salud reproductiva dentro de los cuidados habituales y reconocer los factores de riesgo que pueden modificarse.