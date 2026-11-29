Perder el hilo de una conversación, olvidar tareas simples o sentir que pensar requiere más esfuerzo de lo habitual son situaciones cada vez más comunes. Aunque muchas personas las atribuyen al cansancio o al estrés diario, estos síntomas podrían estar relacionados con la llamada niebla mental, una condición que afecta la claridad cognitiva y puede interferir significativamente en la vida cotidiana.

Valentina Morales, directora de la Clínica de Atención Psicológica (CAPSI) de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, explica que este fenómeno no corresponde a un diagnóstico clínico propiamente tal, sino a una serie de síntomas que afectan distintas funciones cognitivas. “La niebla mental es una conceptualización reciente y no constituye un diagnóstico clínico en sí mismo, sino un conjunto de síntomas eminentemente cognitivos que afectan la claridad del pensamiento y el funcionamiento mental cotidiano de una persona”, señala.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran las dificultades para concentrarse, la lentitud en el procesamiento de la información, los problemas de memoria y una persistente sensación de desconexión mental. Como consecuencia, actividades que antes se realizaban con facilidad pueden transformarse en tareas más demandantes y agotadoras.

Más que cansancio, sus principales causas

Aunque la niebla mental suele confundirse con el agotamiento habitual, existen diferencias importantes entre ambos fenómenos. Mientras el cansancio afecta principalmente los niveles de energía y suele mejorar con el descanso, la niebla mental impacta directamente la capacidad de pensar con claridad y puede persistir incluso después de dormir adecuadamente. “La diferencia central estaría dada por la baja en el nivel de energía en el cansancio, en tanto la niebla mental afecta la calidad del funcionamiento cognitivo”, precisa Morales.

Entre los factores que pueden favorecer su aparición destacan el estrés crónico, la ansiedad persistente, los cuadros depresivos, los procesos de duelo, los trastornos del sueño y el agotamiento laboral. Todos ellos generan una sobrecarga emocional que termina afectando recursos cognitivos fundamentales para el funcionamiento diario.

Al respecto, la psicóloga explica que la acumulación sostenida de preocupaciones y exigencias emocionales puede limitar la capacidad del cerebro para responder eficientemente a otras demandas. “Si gran parte de esos recursos se destinan a manejar preocupaciones, emociones intensas o situaciones de alta demanda, queda menos capacidad disponible para procesos como la atención, la memoria o la planificación”, advierte.

Estrategias para recuperar la claridad mental

Los efectos de la niebla mental no solo se observan en el ámbito laboral o académico. También pueden manifestarse en las relaciones personales, a través de olvidos de compromisos, dificultades para seguir conversaciones, irritabilidad o una sensación de desconexión emocional con el entorno.

Frente a este escenario, la directora del CAPSI recomienda implementar hábitos que contribuyan a reducir la sobrecarga cognitiva y fortalecer el bienestar psicológico. “Una estrategia útil es recuperar rutinas de descanso, que implica cuidar tiempos de sueño de entre siete y nueve horas de manera regular”, explica.

La académica de la UNAB añade que también resulta beneficioso evitar la multitarea y organizar las actividades por bloques de tiempo, enfocándose en una tarea a la vez. Asimismo, recomienda incorporar actividad física de manera regular, practicar ejercicios de respiración consciente y realizar pausas de desconexión durante la jornada.