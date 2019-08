Exposición "Un cuerpo escenificado" de Marcela Serrano en Galería D21

En Galería D21, Nueva de Lyon 19, departamento 21, Providencia (Metro Los Leones).

Lunes a viernes de 11 a 19 hrs. sábado de 11 a 15 hrs, hasta el 17 de septiembre.

Entrada liberada

Hasta el martes 17 de septiembre se podrá visitar en D21 Proyectos de Arte la exposición "Un cuerpo escenificado: foto, video y libro-performance de Marcela Serrano", curada por Sebastián Valenzuela-Valdivia.

Serrano es principalmente conocida por su trabajo como escritora. Sin embargo, en sus comienzos está estrechamente ligada a la llamada “neovanguardia” de las artes chilenas.

Luego de vivir en Tierra del Fuego vuelve a Santiago en 1977, y estudia artes visuales en la Pontificia Universidad Católica, en un momento en el cual las discusiones sobre el papel de la fotografía daban paso a las discusiones sobre el rol del grabado y sus desplazamientos.

Serrano realiza una serie de estos ejercicios donde utiliza el video, el libro y el cuerpo. Siempre en tensión con la técnica del grabado, Serrano problematizaba los límites del cuerpo y de la identidad de género (sus roles constitutivos y normativos), creando unas ficciones performáticas que tomarían la forma de una publicación, una sesión fotográfica o de un video.

El trabajo de Serrano ha permanecido sin exhibir por más de 30 años y sólo de manera fragmentada forma parte de algunos relatos de la historia del arte chileno. Valenzuela-Valdivia, curador, rescata esta obra y la re-activa poniendo en circulación un discurso crítico, feminista, que bajo la luz contemporánea cobra un nuevo matíz que la vuelve contingente.

La exposición muestra los resultados de la investigación realizada por Valenzuela-Valdivia quien, a través de su trabajo analítico de archivos y centros de documentación, reflexiona acerca del papel del cuerpo y su mediación a través de múltiples formatos como libros, fotografías y video.

La muestra está compuesta por más de cincuenta fotografías de diferentes dimensiones y una instalación-audiovisual que comprende cinco monitores y una proyección. De esta manera se exhibirá íntegramente el proyecto Autocríticas (1980), El Paisaje de la Pintura Chilena (1982) y Yo Dora (1983).

La exposición incluye material de archivo que contextualiza y sitúa históricamente las piezas de Serrano. Tiras de pruebas, documentos, libros, catálogos, recortes de prensa, entre otros materiales expuestos, tejen y conectan las diversas capas del trabajo de Serrano.

Sobre la artista

Marcela Serrano (Santiago, 1951) Escritora. Licenciada en Bellas Artes de la Pontificia Universidad Católica Ha publicado libros como Nosotras que nos queremos tanto (Los Andes, 1991), Para que no me olvides (Los Andes, 1993), Antigua vida mía (Alfaguara, 1995) y más recientemente La llorona (Planeta, 2008) y Diez mujeres (Alfaguara, 2011) entre otras. En sus comienzos incursionó en las artes visuales desarrollando un trabajo de expansión del grabado que cruzaba el video, el foto-libro y la performance. Participó en importantes exposiciones colectivas a fines de los 70 y comienzos de los 80 como los Festivales de Video-Arte y los concursos realizados en el Museo Nacional de Bellas Artes, entre otros.

Sobre el curador

Sebastián Valenzuela-Valdivia (Santiago, 1990) Investigador y curador de arte contemporáneo. Es Magíster en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile y trabaja como Investigador en Digital Archive Project at International Center for the Arts of the Americas at the Museum of Fine Arts, Houston; Encargado del acceso y difusión del Archivo del Museo de la Solidaridad de Salvador Allende, Desarrollador del Archivo Ronald Kay y Director/Editor, ÉCFRASIS, ediciones y de ÉCFRASIS: Revista Estudios Críticos de Arte Contemporáneo.

Sus investigaciones y curatorías abordan principalmente estudios de recepción de imagen a través de archivos, performance mediadas y prácticas curatoriales. Ha sido beneficiado en nueve ocasiones con fondos concursables o becas, de los cuales ha realizado proyectos de investigación y edición de publicaciones. Actualmente trabaja en su primer libro con Ediciones Metales Pesados (Chile) el cual se titula Mediaciones del cuerpo a través del archivo; foto, video y libro performance en Chile (1973-1990).