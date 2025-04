Agro de Arica se moviliza contra el Gobierno y siguen las balaceras en Cerro Chuño

Se terminó marzo y la Cuesta de la Cultura Chinchorro de la Ruta 5 aún permanece cerrada durante ocho horas diarias todas las noches, pese al compromiso del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de que esto sería solucionado a principios del mes que ya terminó.

En fin, mientras estabilizan el cerro, tenemos que anunciarles una buena noticia que abordaremos en las próximas ediciones: el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Asociación Nacional de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) durante el Diálogo Estratégico con Gobernadores Regionales de Chile, que permitirá ejecutar estrategias para impulsar el desarrollo de las regiones a través de talleres, estudios y proyectos de crecimiento institucional. El gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, estuvo allí, por lo que se espera que la región vea los frutos de esta alianza.

Y luego de contarles brevemente sobre este acuerdo, vamos directo con la pauta de Aquí Arica de esta semana:

La primera nota revela el enojo de las organizaciones agrícolas con el Gobierno por la falta de atención a sus demandas. Este miércoles realizarán una primera movilización que incluirá una asamblea y luego un marcha hacia el Gobierno Regional y la Delegación Presidencial.

Este miércoles realizarán una primera movilización que incluirá una asamblea y luego un marcha hacia el Gobierno Regional y la Delegación Presidencial. Mientras el agro protesta, la ciudad nuevamente se ha visto conmocionada por el retorno de las balaceras, especialmente la ocurrida en la población Cerro Chuño. Aquí les contamos que la erradicación de las casas contaminadas sigue pendiente y el Gobierno aún no se atreve a montar un plan de desalojo de esa «toma».

A menos de un año del cierre del Gobierno, en la región aún hay disputas por «botines políticos». La atención de los partidos está puesta en quién liderará la nueva Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública y quién reemplazará a la delegada presidencial que se acogerá a su pre y posnatal.

que se acogerá a su pre y posnatal. Los rounds políticos no son los únicos. También hay otros: los espectáculos de lucha libre que están causando furor en Arica. Es por ello que, esta vez, entrevistamos al representante de «Región XV Lucha Libre», Jaison Dellamancha , quien nos contará cómo está renaciendo esta disciplina que, además, tiene un aditivo cultural con «Las Cholitas Luchadoras».

, quien nos contará cómo está renaciendo esta disciplina que, además, tiene un aditivo cultural con «Las Cholitas Luchadoras». Y cerramos nuestra edición con una nota sobre el quehacer de la Corporación Chinchorro Marka, entidad custodia del patrimonio de la Cultura Chinchorroy que lanzó un concurso literario que busca incentivar la creación de cuentos sobre esta temática.

Como siempre, los invitamos a que se inscriban gratis y a que compartan este link, para que sumemos a nuevos integrantes a esta comunidad del newsletter de Aquí Arica.

1

Agro regional se moviliza contra el Gobierno por medidas que lo «asfixian»

Desde las protestas ocurridas entre el 2012 y el 2013 para evitar la instalación de la minera de manganeso Los Pumas, ubicada en la cabecera del río Lluta , que los gremios de agricultores de la región no se organizaban en un frente único en contra del Gobierno.

El martes de la semana pasada, finalmente, en una reunión de las cabezas de una decena de organizaciones de productores, cristalizó el movimiento que tendrá su primera manifestación con una marcha por la ciudad, la cual llegará hasta las dependencias del Gobierno Regional y luego culminará en la Delegación Presidencial Regional.

¿Por qué decidieron movilizarse? El enojo del agro surgió a raíz de las medidas intrusivas de control de la mosca de la fruta implementadas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que han dejado millonarias pérdidas a agricultores del valle de Azapa y Pampa Concordia durante estos últimos años; el alza en los arriendos de predios al Ministerio de Bienes Nacionales; la ausencia de diálogo con los secretarios regionales ministeriales de Agricultura y de Obras Públicas, Ernesto Lee y Priscilla Aguilera; las autorizaciones para exploraciones mineras en la comuna de Camarones; el endeudamiento por el entubamiento del Canal Azapa; y la declaratoria pendiente de región agrícola para Arica y Parinacota para postular a beneficios del agro con mayor facilidad.

El movimiento gremial reúne a las 10 organizaciones agrícolas más relevantes de las comunas de Arica y Camarones, zonas donde se concentran cultivos para abastecimiento de la región y de todo el país, siendo los más importantes los tomates, pepinos, pimentones, hortalizas y frutos tropicales. Entre las organizaciones gremios adherentes figuran la Agrícola del Norte (Agronor), la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Agricultores «Asoagro», la Asociación de Agricultores de Arica, la Comunidad de Aguas del Canal Azapa (Comca), la Asociación de Olivicultores del Valle de Azapa, la Asociación Indígena Alto Camarones Norte, entre otras.

Potencia y seguridad alimentaria

Que el agro se movilice en la región es de gran preocupación, dada la tradición que tiene y porque es un de los sectores que ha sido privilegiado como motor de la economía en la Estrategia de Desarrollo Regional. Según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura en su último informe de enero de este año, el sector silvoagrícola significa el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) regional.

De acuerdo con esas estadísticas, en el último trimestre octubre-diciembre de 2024 había 5.990 personas trabajando en los sectores silvoagropecuarios y pesca, lo que representa un 5,6% del empleo regional. Sin embargo, hay algunos economistas en la región que consideran que el peso en el PIB está subestimado, ya sea por como la renta presunta que declaran los agricultores y por la informalidad que caracteriza al sector y que, en realidad, su valor en el PIB regional sería de un 6%.

Y si bien las cifras pueden parecer ínfimas respecto del resto del país, detrás de la agricultura local hay varios hitos que no pueden soslayarse. La actividad se desarrolla en la región más desértica del mundo y con niveles insuperables de rendimiento por hectárea y uso del agua; es una actividad económica que mueve importantes capitales en una región fronteriza; y tiene el mérito de abastecer al resto de Chile con primores durante todo el invierno, cuando las cosechas se detienen en la zona centro-sur por factores climáticos.

Sobre la movilización anunciada, el representante de la Comca, Marcelo Centella, dijo que «esperamos que las autoridades se acerquen a dialogar, porque hasta hoy no conocemos a los seremis de Agricultura y del MOP, que son claves en nuestro desarrollo. Con su indiferencia lo único que están haciendo es ahogar a la agricultura, y resulta que esta actividad es un sostén económico de la región. Las autoridades parece que no entienden nada de lo que nuestra producción significa para la región y para el país. Comenzamos esta movilización esperanzados en que habrá diálogo, pero si no existe, tendremos que endurecer nuestra posición y sumar a otros gremios que también lo están pasando mal como los camioneros«.

2

Cerro Chuño: vuelven las balaceras y la «toma» sigue indemne

Balaceras, quemas diarias de basuras, polimetales, agua potable y energía eléctrica a destajo pagada por el Estado, y tomas de viviendas contaminadas y de terrenos baldíos. Ese es el panorama que -hasta hoy- el Gobierno del Presidente Gabriel Boric no ha podido erradicar y que es parte del cotidiano vivir de la población Cerro Chuño. El barrio con precarias viviendas sociales ha vivido dos azotes: la contaminación polimetálica descubierta en 1998 y la instalación de la banda criminal «Los Gallegos» a través de tomas de las viviendas que debían ser demolidas en 2017.

La noche del sábado 15 de marzo, la banda del crimen organizado «Tren del Coro» se encargó de recordar que ese bastión donde reinó su rival «Los Gallegos» -entre 2021 y 2022- era aún inmanejable para las policías y para las autoridades que lideran el combate contra la delincuencia. Treinta y seis balazos fueron percutados por un grupo de venezolanos que llegaron en dos vehículos a los pasajes 7 y 8 de esa población. El resultado: dos muertos y cuatro heridos, todos venezolanos.

Las pesquisas del OS-9 de Carabineros lograron la detención del venezolano integrante del «Tren del Coro», Jhomnel Duin Quintero(23), quien fue formalizado por los homicidios y por los heridos que dejó la balacera, cuyo origen fue un ajuste de cuentas por otra balacera ocurrida horas antes y que dejó un muerto en la población «Juan Noé», el territorio del «Tren del Coro». Lo sorprendente: el detenido nunca fue expulsado, pese a tener dos condenas por microtráfico en 2023.

Tras ese sangriento fin de semana, el foco volvió a centrarse en el postergado desalojo y erradicación de la población «Cerro Chuño», pese al sinnúmero de evidencias que señalan que ahí aún existe un germen del crimen organizado que se niega a morir. Y eso no es todo: en ese sector no debería vivir nadie por los altos niveles de contaminación polimetálica. Así lo dispuso la Ley N° 20.590 de Polimetales vigente desde mayo de 2012, instrumento que ordenó la erradicación de todas las familias que habían sido beneficiarias con viviendas sociales construidas por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en ese lugar.

¿Por qué ha demorado la erradicación y demolición? Si bien el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera dejó en marcha un plan que consideraba avances por manzanas y que contaba con la supervisión del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la iniciativa fue abruptamente cesada por el actual Gobierno apenas asumió el 2022.

En una escueta declaración, la secretaria regional ministerial de la Vivienda y Urbanismo, Romina Farías, responsabilizó al INDH del freno a la demolición de las casas contaminadas, indicando que «debido a la ocupación irregular de estas viviendas y a la posterior imposibilidad de ejecutar un desalojo masivo, debido a un recurso de protección interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en 2017, lo anterior no se ha logrado llevar a cabo, a lo cual se suma el contexto delictual del sector».

Sin embargo, la versión de la autoridad no se ajusta a lo ocurrido en 2017, ya que si bien es efectivo que el INDH presentó un recurso de protección para frenar el desalojo masivo de las casas contaminadas, advirtiendo vicios y vulneración de derechos de los ocupantes, la resolución judicial de la Corte Suprema no rechazó la erradicación. Lo que reprochó el máximo tribunal fue el procedimiento de notificación a quienes tenían tomadas las casas, indicando que no debía hacerlo la Gobernación Provincial de Arica, sino el propietario de las viviendas, en este caso, el Serviu.

Contrariamente a la versión de la seremi, en 2019 el Serviu retomó efectivamente las erradicaciones, logrando la demolición de 86 viviendas entre ese año y el 2021. Lo que vino después nadie ha logrado explicarlo. Solo se conoce que el delegado presidencial regional, Ricardo Sanzana, impulsó una «visión más humanitaria» con la constitución de varias comisiones que tuvieron como objetivo efectuar un catastro, reubicación, demolición y redestinación del terreno ocupado. Sin embargo, hasta cuando fue removido como autoridad en noviembre pasado, no consiguió ejecutarlo, repitiendo su anterior fracaso como gobernador provincial en 2017, al utilizar un procedimiento que fue declarado ilegal.

Ante los emplazamientos de diversas autoridades políticas de oposición, la delegada presidencial regional, Camila Rivera, respondió que habrá «desalojos» prontamente. Sin embargo, ha evitado señalar cuándo y si los operativos incluyen a las 793 casas aún tomadas en su mayoría por migrantes. Todo indica que la erradicación de la «toma» de las viviendas contaminadas quedará para el próximo gobierno, por lo complejo que significaría el traslado de esas familias a hogares temporales.

Tampoco hay apremio por poner fin al pago mensual que debe hacer el Serviu a la sanitaria Aguas del Altiplano, por el consumo de agua que hacen los ocupantes irregulares de las casas. Hasta ahora, la institución ha desembolsado más de $ 1.000 millones para costear el suministro, luego que la Corte Suprema le ordenara reponer el servicio el 2021.

Al parecer, lo que consideraría el plan anunciado es la recuperación de terrenos del Ministerio de Bienes Nacionales que están alrededor de las «casas tomadas». Tal como ocurrió en noviembre del año pasado, cuando lograron el desalojo de 3,7 hectáreas donde habitaban 100 familias en 146 lotes, en los que había precarias piezas construidas con desechos del vertedero municipal, situado a pocos metros del lugar.

El operativo duró varios días. Durante el procedimiento, no se cumplió ninguno de los mitos que hicieron vacilar por meses a las autoridades de Gobiernosobre si este era el camino correcto. Al final, no se produjeron incidentes graves entre los desalojados y la policía, no hubo heridos, y tampoco las familias erradicadas aparecieron acampando en otros sitios. Hoy el sitio luce sin «tomas», pero disponible en cualquier momento para una nueva ocupación, tal como ya ocurrió en ese sector.

3

Seremi de Seguridad Pública y Delegación: «botines» políticos en disputa

No es evidente, pero sí un rumor constante a nivel político. A menos de un año que termine el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, hay «botines» políticos aún en disputa entre los partidos del oficialismo.

¿De qué se trata?De cargos de relevancia que les permitirían generar ciertas hegemonías y contratar a militantes para enfrentar las elecciones primarias y, luego, los comicios presidenciales y parlamentarios de noviembre próximo.

Tras el nombramiento del nuevo y primer ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, el jueves pasado, está en ciernes la designación de los 16 secretarios regionales ministeriales que responderán a esa autoridad y tendrán, al menos en el papel, la tarea de lidiar con la delincuencia, el crimen organizado y la sensación de inseguridad de la ciudadanía.

En lo que respecta a la región, esta designación no es algo baladí, dado que por su condición fronteriza es el pasadizo para el narcotráfico, contrabando, tráfico de migrantes, armamento y municiones, y el tránsito de los miembros de bandas del crimen organizado.

Y pese a que el Gobierno ha dicho que los seremis elegidos serán personas altamente calificadas para abordar estos temas, lo que ha trascendido de la terna que se disputa en este momento el cargo, no parece ir en esa línea. Fuentes confidenciales señalaron a Aquí Arica que el ministro Cordero habría recibido un listado con tres mujeres profesionales de la región, pero ninguna de ellas tendría especialización en materias relacionadas con la criminología.

¿Y si no tienen esa experiencia de dónde vendrán? Según hemos podido saber en Aquí Arica, la nómina respondería más bien a solicitudes de partidos políticos para sumar una posición más a su favor.

Según hemos podido saber en la nómina respondería más bien Una de las postulantes es la trabajadora social y militante socialista, Elsa Cortez San Francisco, quien desde el 2022 es la coordinadora regional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito. En sus manos estuvo la erradicación de la población Cerro Chuño, a través de la conformación de distintas comisiones temáticas para ejecutarla. El trabajo realizado durante dos años quedó acumulado en el escritorio de la Delegación Presidencial Regional, porque no hubo voluntad para ponerlo en práctica.

quien desde el 2022 es la coordinadora regional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito. En sus manos estuvo la erradicación de la población Cerro Chuño, a través de la conformación de distintas comisiones temáticas para ejecutarla. El trabajo realizado durante dos años quedó acumulado en el escritorio de la Delegación Presidencial Regional, porque no hubo voluntad para ponerlo en práctica. También en la terna estaría otra trabajadora social, la militante liberal y exjefa de la Dirección de Prevención y Seguridad Humana (Dipreseh) de la Municipalidad de Arica, Marjorie Pino Carvajal. La profesional desarrolló una reformulación de la antigua oficina de seguridad pública municipal, sumando guardias civiles en las calles, pero cuya preparación fue altamente cuestionada por la comunidad. Asimismo, su perfil orientado hacia un sentido más humanitario frente a la migración e incivilidades, le mereció críticas en sectores vecinales. También mostró demora en acciones de desalojo de tomas callejeras o la instalación de campamentos gitanos, a quienes llamaba «pueblo gitano», lo que generó la molestia de pobladores por ese particular reconocimiento.

La profesional desarrolló una reformulación de la antigua oficina de seguridad pública municipal, sumando guardias civiles en las calles, pero cuya preparación fue altamente cuestionada por la comunidad. Asimismo, su perfil orientado hacia un sentido más humanitario frente a la migración e incivilidades, le mereció críticas en sectores vecinales. También mostró demora en acciones de desalojo de tomas callejeras o la instalación de campamentos gitanos, a quienes llamaba «pueblo gitano», lo que generó la molestia de pobladores por ese particular reconocimiento. Y la tercera carta, aunque menos conocida, es la abogada de la Vicerrectoría de Desarrollo Estratégico de la Universidad de Tarapacá (UTA), Marcela Escobar Aguilar.Eso sí, la profesional tiene un plus: es cercana a la actual directora regional de Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y militante socialista, Gladys Acuña Rosales, con quien trabajó como abogada de la Intendencia Regional cuando Acuña era intendenta y que hoy se perfila como posible candidata a diputada.

Pero eso no es todo en la Seremi de Seguridad Pública. Si bien los partidos en disputa creen que allí habrá espacios para contratar personal de confianza, lo que se sabe es que ya se dispuso el traspaso de funcionarios de la Delegación Presidencial Regional a esta nueva institución.

Una de las favorecidas sería la abogada Andrea Pérez Cortés, quien se desempeñó como jefa de Gabinete del delegado presidencial Ricardo Sanzana y fue expulsada de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) al igual que Sanzana.Luego de su candidatura fallida a consejera regional por el Frente Amplio y al llegar la delegada presidencial Camila Rivera Tapia (PPD) en noviembre, ella fue redestinada a una oficina de asuntos jurídicos y su pareja Jaime Figueroa fue cesado en diciembre como funcionario del Complejo Fronterizo Chacalluta.

Delegación de «niña bonita»

Otro «botín» que está con bonos al alza en la región es la Delegación Presidencial Regional, ya que al finalizar este mes la delegada presidencial hará uso de su descanso por pre y postnatal. Si bien la exministra Carolina Tohá (PPD) sabía que la autoridad sería de corta duración por su embarazo, igual decidió nombrarla, dado que es una militante de su partido. De esta manera, el Gobierno optó por no restituir ese cargo a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), colectividad a la que pertenecía el delegado saliente, Ricardo Sanzana Oteíza, hasta que fue expulsado en 2023.

El cargo tiene una disputa soterrada entre el Frente Amplio (FA) y el Partido Socialista (PS). Desde principios de este año, se ha conocido que existen intenciones de estos sectores políticos de alterar la nómina de autoridades que subrogan a la delegada Rivera. En estricto rigor, las colectividades buscarían cambiar la resolución que designa como primer reemplazante al delegado provincial de Parinacota e ingeniero civil mecánico, José Huanca Mamani (FA); como segundo subrogante, al secretario regional ministerial de Gobierno y antropólogo, Nicolás González Gutiérrez (FA); y como tercera reemplazante, a la secretaria regional ministerial de Justicia y abogada, Ana Vargas Valenzuela (PL).

Lo que se ha conocido es que, hasta hace una mes, el seremi de Gobierno habría estado muy interesado en esta fórmula. Y por otro lado, fuentes confidenciales revelaron a Aquí Arica que el PS también tendría entusiasmo por colocar a una de sus figuras: el secretario regional ministerial de Energía y profesor de Historia, Julio Verdejo. El profesional sería carta en caso de que no consiguiera, por segunda vez, ser nominado rector del Centro de Formación Técnica (CFT) Estatal. El resultado del concurso por Alta Dirección Pública (ADP) para este puesto está pendiente y debería conocerse por estos días.

En el PS regional habría confianza en poder ganar esta posición, dado que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, es socialista. Su plan sería asegurar ciertas espacios de poder político en Arica y Parinacota, con el fin de montar la campaña parlamentaria para la reelección del senador José Miguel Insulza y la elección de Gladys Acuña como diputada. Por ahora ya cuentan con el aparataje de la Municipalidad de Arica, al haber logrado el triunfo del independiente, el alcalde Orlando Vargas Pizarro, tras haber desconocido el acuerdo de apoyar al candidato oficialista y exalcalde liberal, Gerardo Espíndola Rojas.

4

Jaison Dellamancha: el ingeniero que impulsa la nueva era de la lucha libre

La magia del espectáculo de la lucha libre está en alza en Arica. Uno de sus impulsores es el ingeniero comercial viñamarino y docente de la Universidad de Tarapacá (UTA), Jaison Pérez (30), quien como representante de la empresa Región XV Lucha Libre ha logrado solo este año la realización de dos eventos que han congregado a unos mil espectadores por cada jornada.

Así ha comenzado a revivirse en la Puerta Norte lo que fueron las épicas jornadas dominicales de TVN de la década de 1980, cuando el programa «Los Titanes del Ring» -emitido por el canal estatal- era un hit imperdible.

Pérez no es solo el representante de esta novedosa empresa del espectáculo deportivo, la cual fue creada por los ariqueños Ignacio Laurent y Miguel González. También es parte de él, con su personaje «La voz icónica Jaison Dellamancha», quien hace de animador de cada round de los luchadores, contando sus historias, desamores y hazañas.

Pero la lucha libre en esta ciudad tiene un aditivo cultural único. La organización decidió incorporar a «Las cholitas luchadoras», un símil del espectáculo de este deporte que practican mujeres aymaras con polleras y largas trenzas, tal como lo hacen en la Ciudad de «El Alto» en Bolivia. Las estrellas en Arica son «Lucero La Bonita» y «Eleonor». El 20 de abril habrá una nueva oportunidad para verlas, ya que se realizará el evento «Nueva Era» a las 17.30 horas en la Arena «Capitán Drake».

-¿Qué te impulsó a fomentar la lucha libre y desarrollar espectáculos con este deporte?

-Debo decir que acá en Arica hay lucha libre desde el 2004. Yo soy fanático de la lucha libre desde que tenía 10 años y estoy metido en este mundo desde hace más de 13 años. Empecé en el año 2012 y si bien empecé practicando, a raíz de que me lesioné, el destino me llevó a consolidarme como ring announcer o presentador del ring.

-¿Cuál es tu rol como presentador del show?

-Lo que yo hago como tal es ser el punto de emoción de la lucha libre a través del micrófono. Por ejemplo, parto presentando a los luchadores, diciendo en esta esquina, pesando tanto… y luego genero una conexión con las personas. Esto lo vengo haciendo desde los inicios de la lucha libre hace 13 años.

La lucha libre no solo tiene al luchador como actor principal, sino que hay una variedad de personas que componen el show, y todas ellas tienen un rol desde donde pueden brillar y destacarse: los luchadores, los árbitros, los managers, los medios de prensa especializados y también quienes están detrás del show y que dan vida a las historias alrededor de cada lucha, donde hay personajes buenos y malos tal como en una teleserie.

-¿El espectáculo es similar a lo que fueron «Los Titanes del Ring»?

-Mantiene la misma esencia, es decir, la historia de héroes, la historia de villanos. La lucha libre, a través de los años, ha perfeccionado su forma, su destreza, la manera en que esta se realiza; y lo que es en Chile, se ha profesionalizado bastante. Hemos llegado a un estándar muy importante a nivel de Sudamérica y esa es la razón por lo que Región XV se está consagrando como la meca de la lucha libre sudamericana.

-¿Qué ocurrió con los luchadores íconos como «Míster Chile» o «La Momia»?

-Son considerados en el entorno de la lucha libre como leyendas. Muchos de ellos, particularmente en el tiempo, asisten a shows, aconsejan. Hay una relación bien bonita, pero distante, porque la mayoría de los luchadores ya no está activo o participan poco como tal. Pero «Míster Chile» fue un gran colaborador de la lucha libre en general.

-¿En Arica cuántos practican la lucha libre?

-En la actualidad Región XV tiene una escuela de lucha libre, que cuenta con cerca de 20 jóvenes que están entrenando. Se trabaja con las categorías de 10 a 15 años que considera un trabajo histriónico; y luego está la división de 15 años en adelante, la cual considera un entrenamiento de lucha libre, correr a las cuerdas, caídas y golpes. Eso supone una preparación de un año, por lo menos.

Tenemos un gran hito como el haber traído al campeón mundial de lucha libre, el mexicano Alberto Del Río, en enero, en el evento que llamamos «La Noche del Patrón».

-¿Y cómo fue eso de sumar al espectáculo a «Las Cholitas Luchadoras»?

-Obviamente, esto se da porque estamos cerca de Bolivia. Somos la única empresa en Chile que tiene a «Las Cholitas Luchadoras». Arica es una ciudad bifronteriza y compartimos cultura con Perú y con Bolivia, y este espectáculo está en la mente de quienes siguen este deporte y que viven aquí.

Así es que decidimos empezar a trabajar en esta línea y hoy tenemos en nuestro equipo a luchadoras cholitas que viven en Arica. Hay dos que entrenan acá y hay otras que vienen de Bolivia. La lucha de cholitas no se parece a la lucha femenina, porque es más agresiva, ya que se golpean por todos lados del cuadrilátero, son acrobáticas y tienen un estilo bien llamativo. También sus trajes son atractivos porque juegan con la cultura, representando el tinku o el caporal.

–¿Por qué se llama «Nueva Era» el próximo evento del 20 de abril?

-Porque estamos creando la «Nueva Era» de la lucha sudamericana. Hoy tenemos a la luchadora chilena Stephanie Vaquer, que se está haciendo un nombre en la WWE Superstar. Ese hito y la llegada de la lucha libre a Netflix está marcando una nueva era. Nosotros creemos que eso puede ser un nuevo boom de la lucha libre, ya que se está volviendo a masificar a nivel internacional.

5

Chinchorro Marka lanza concurso de cuentos y continúa línea de difusión cultural

Que los habitantes de la Región de Arica y Parinacota logren una identificación, conocimiento y respeto a los vestigios de la Cultura Chinchorro. Esos son parte de los objetivos que busca conseguir desde el año 2021 -cuando fue creada- la Corporación Chinchorro Marka, apuntando al cuidado de los cuatro sitios patrimoniales de la Cultura Chinchorro que fueron incluidos en la Lista de Sitios de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En esa línea, la organización lanzó el Concurso de Cuentos «Chinchorro: 7 mil años en corto», el cual cerró sus postulaciones el pasado 30 de marzo. La iniciativa incluyó cinco categorías: infancias, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores. Los participantes debían cumplir una condición: tener residencia en la región.

Los cuentos seleccionados serán incluidos en un libro indexado en las bibliotecas de la región. Los ganadores de cada categoría recibirán un premio de $ 200 mil.

La Corporación señala que el concurso invita «a explorar y dejar volar la imaginación sin límites para contar una historia de la Cultura Chinchorro de una manera libre, buscando reflexionar, explorar y dar forma a nuevas realidades que conecten nuestro pasado con el futuro, sin miedo a experimentar«.

Declaratoria de la Unesco

El próximo 27 de julio se cumplirán cuatro años de la declaratoria de «Asentamientos y momificación artificial de la Cultura Chinchorro en la Región de Arica y Parinacota», como bienes seriados inscritos en la Unesco. Dentro de estos se incluyen: Faldeo Norte del Morro de Arica, Museo de Sitio Colón 10 y la Desembocadura de Camarones.

La Corporación Chinchorro Marka nació como una exigencia de la Unesco para estudiar, proteger, preservar y dar a conocer los sitios arqueológicos de la Cultura Chinchorro seriados. Así, la entidad tiene en sus manos la ejecución del Plan de Manejo del Sitio de Patrimonio Mundial, el monitoreo periódico y la coordinación para responder las solicitudes de Unesco al Estado de Chile.

La institución posee dentro de sus líneas el plan de difusión de los sitios patrimoniales a diferentes públicos, incluyendo temáticas no solo referidas al sistema de momificación, sino también a las condiciones de vida en una región desértica con condiciones extremas. Para ello han utilizado medios de comunicación y redes sociales, talleres para las comunidades de todas las edades (que desde el 2020 han involucrado a 2.500 personas) y capacitaciones a servicios públicos y autoridades.

Asimismo, otra línea de trabajo de la Corporación es el mantenimiento de los sitios inscritos y la elaboración de informes sobre el estado de conservación, los que luego son reportados a la Unesco.

Muy rápidamente pasó esta edición. Espero que la hayan disfrutado. Ahora solo queda esperar la próxima, para la cual ya estamos trabajando a toda máquina. Nos vemos el próximo martes.

