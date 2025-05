Clima de violencia tiene en vilo a colegio Arica que recibió amenaza de ataque “sangriento”

Incesante es esto de construir cada edición de Aquí Arica. Cuando uno cree que ya tiene todo listo para su despacho, siempre algo pasa que nos hace reflexionar y repensarla.

En eso estábamos cuando «Cerro Chuño» nos volvió a recordar que está muy vivo y aún pendiente su desalojo: un cuerpo de un venezolano, miembro de la banda criminal «Los Gallegos», fue encontrado muerto. El hombre había sido traído en febrero de este año para ser ajusticiado en la toma «Templo Victoria», la misma que tiene un decreto de desalojo de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales desde el 10 de marzo de 2022 y que aún no cuenta con la autorización de la Delegación Presidencial Regional para materializarlo.

En fin, mientras se desenmaraña esa cruda historia de crimen organizado, nuestro newsletter reporteó otras, atendiendo informaciones recibidas por distintos canales.

Iniciamos esta edición con una nota sobre la alerta que se generó en el Liceo «Antonio Varas de la Barra» por una amenaza de ataque «sangriento» al colegio . El aviso fue difundido a través de Instagram y en un baño del colegio. La Fiscalía ordenó una investigación para dar con los responsables.

. El aviso fue difundido a través de Instagram y en un baño del colegio. La Fiscalía ordenó una investigación para dar con los responsables. Aunque la administración municipal optó por el bajo perfil, igual nos enteramos y reporteamos la decisión del alcalde Orlando Vargas de remover a uno de sus hombres de confianza: el director de Desarrollo Comunitario, Gonzalo Ramos Araya , tras conocerse que está siendo investigado por la Fiscalía por una denuncia de abuso sexual a una funcionaria municipal.

, tras conocerse que está siendo investigado por la Fiscalía por una denuncia de abuso sexual a una funcionaria municipal. Y como nuestro newsletter está más vivo que nunca, te contamos de la inédita celebración del cumpleaños de la mamá del delegado presidencial provincial, José Huanca, en la propia Delegación en horario de trabajo y con un coro de funcionarios «invitados», al más puro estilo de «La Oficina» del Jappening con Ja.

y con un coro de funcionarios «invitados», al más puro estilo de «La Oficina» del Jappening con Ja. Como nos fuimos a Putre, el viento de cola nos llevó más al norte, a Visviri, para reportear una impactante historia. Por segunda vez en siete años, un médico general asignado a la Posta Rural abandona ese puesto por estrés laboral, causado tanto por insólitas instrucciones impartidas por directivos de la Municipalidad de General Lagos, como por el aislamiento social.

causado tanto por insólitas instrucciones impartidas por directivos de la Municipalidad de General Lagos, como por el aislamiento social. Y para matizar y apoyarla celebración del Día de los Patrimonios, incluimos aquí una completa lista de las actividades gratuitas que se realizarán el sábado y el domingo en Arica por esta efeméride. Vaya y no se las pierda porque hay para todos los gustos.

Antes de comenzar la lectura, le recomendamos tomar una agüita de muña, ya que la edición viene algo contundente y esa infusión hace muy bien para los resfríos y la gastritis. No se olvide, además, de invitar a amigos o familiares a que se inscriban gratis y así recibirán tempranito cada martes este newsletter al estilo de El Mostrador.

1

Amenaza de ataque «sangriento» activa alerta en Liceo Politécnico B-4

«Mañana no vallan (sic) al liceo Va a correr sangre». Esa fue la advertencia difundida por un perfil de Instagram y que, rápidamente, el martes pasado inquietó a padres y apoderados de 1.114 alumnos y alumnas del Liceo Politécnico B-4 «Antonio Varas de la Barra» en Arica.

El riesgo de un posible ataque armado al establecimiento y la constatación de rayados con amenazas a un alumno en un baño del colegio prendieron las alarmas en la dirección del establecimiento. Fue así que se optó por no minimizar el hecho, teniendo en cuenta factores como la actual realidad regional (cuenta con la más alta tasa de homicidios del país cada 100 mil habitantes), la presencia de bandas del crimen organizado y el barrio donde funciona el colegio, con puntos de microtráfico y calles en las que se han producido balaceras y asaltos.

El mensaje fue viralizado a través del Instagram confes.b4_, el cual es de libre acceso, aunque hoy ya no está el posteo.El sitio corresponde a un espacio donde participan activamente estudiantes, quienes ingresan para hacer comentarios de lo que ocurre en el colegio y sus administradores les garantizan el anonimato.

El fiscal regional del Ministerio Público, Mario Carrera Guerrero, confirmó el inicio de una investigación penal por amenazas ante una denuncia estampada por la Dirección del colegio con el apoyo del Servicio Local de Educación Pública «Chinchorro». La PDI quedó a cargo de las pesquisas y un equipo policial ya visitó el colegio. Además, la policía ya se comunicó con Meta, la empresa dueña de la marca Instagram, para conseguir los números telefónicos a cargo de la administración del perfil que publicó la amenaza.

De su lado, la Secretaría Regional Ministerial de Educación informó que en el marco del Programa Comunidades Protegidas del Mineduc, puso el caso en manos de la Seremi de Seguridad Pública. Esa gestión permitió conseguir rondas de Carabineros al interior del recinto y en su exterior durante la jornada del miércoles pasado, un reforzamiento del patrullaje policial en el sector en los días posteriores, y se brindó asesoramiento al equipo directivo acerca de cómo actuar ante este tipo de situaciones.

El colegio está emplazado en la población Chile, un barrio con alta vulnerabilidad. Al establecimiento llegan escolares que buscan cursar una carrera para salir rápidamente al mundo laboral, debido a la situación económica precaria de sus hogares. Actualmente, imparte las carreras de Administración, Turismo, Gastronomía, Programación, Electricidad y Electrónica.

La reacción del liceo

La amenaza del martes impulsó a la Dirección del Liceo «Antonio Varas de la Barra» a aplicar el protocolo establecido por el Servicio Local de Educación «Chinchorro». A través de un comunicado interno, la institución informó lo siguiente:

Lo cierto es que el establecimiento educacional vive hoy un clima complejo. Profesores y no docentes reconocen que pospandemia han debido atender conductas más violentas y se ha producido un aumento de la vulnerabilidad del alumnado. Esto último a causa de niños y adolescentes que han quedado desamparados, pues sus padres cumplen condenas en la cárcel de Arica. Además, algunos de ellos tienen relaciones complejas con bandas rivales del crimen organizado.

Los análisis de riesgo social realizados en el colegio indican que las consecuencias de la irrupción del crimen organizado ya se han dejado sentir. ¿De qué manera? Con amenazas hacia los hijos de quienes están presos y asisten al colegio.La situación desde el año pasado mantenía preocupado al SLEP, entidad que había manifestado la necesidad de tener una mayor vigilancia en el entorno del sector para disuadir cualquier intento de ataque al recinto y a los alumnos.

Tras el homicidio frustrado a un estudiante en julio del año pasado, la Municipalidad de Arica dispuso una cámara de vigilancia direccionada al establecimiento como una medida de seguridad.

Colegio golpeado

Un testigo que habló con Aquí Arica, pero que prefirió no revelar su identidad, señaló que «en el colegio hay miedo, como que hay la sensación de que algo va a pasar. No sé qué más puedan hacer los profesores si los niños llevan algunas veces cuchillos en sus ropas o mochilas, y como nadie revisa nada, está siempre la posibilidad de que algo pase. El entorno tampoco acompaña, pues se sabe que hay gente que va a vender droga en calles cercanas«.

Esa sensación de temor no parece algo descabellado, considerando que el año pasado la institución vivió dos golpes duros. Primero, el 30 de abril, la Seremi de Salud clausuró el colegio por insalubre, especialmente su taller de gastronomía donde los roedores pululaban diariamente. Esa fue la crisis de «bienvenida» que debió resolver el entonces recién asumido director del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) «Chinchorro», Hary Donoso López (PS).

Donoso activó un plan de limpieza en ese establecimiento, el que hizo extensivo a todos los colegios públicos asociados al SLEP. También suscribió algunos compromisos que, paulatinamente, se han ido cumpliendo, pero aún queda por subsanar, por ejemplo, la falta de vidrios en algunas ventanas del recinto y una mayor expedición en las compras para insumos básicos.

El segundo golpe y el más duro fue el 26 de julio del año pasado. Ese día, un adolescente ingresó al colegio y atacó a un estudiante. La gresca se trasladó a la calle y allí el alumno terminó gravemente herido, luego de recibir varias puñaladas con un arma blanca en el tórax, zona lumbar, cuero cabelludo y rostro, además de un neumotórax traumático. El agresor quedó recluido con internación provisoria a la espera de un juicio oral.

2

Denuncia por abuso sexual provoca caída de director de Dideco en municipio

Desde que comenzó la campaña electoral municipal, su nombre causó ruido por erigirse como uno de los hombres de confianza y jefe de campaña del alcalde Orlando Vargas Pizarro. Los cuestionamientos fueron constantes, a raíz de que existían diversas denuncias en redes sociales y en la propia Municipalidad de Arica sobre maltrato laboral y peticiones indecorosas a funcionarias de esa repartición.

Finalmente, la bomba terminó por estallar y el viernes pasado el propio jefe comunal decidió remover al director de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) y director de la Corporación Municipal Costa Chinchorro, el trabajador social Gonzalo Ramos Araya. El profesional, además, arrastraba un notable conflicto de interés, al mantenerse, en paralelo, como presidente de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Municipalidad de Arica (Aprotec), uno de los tres gremios que representa a los trabajadores municipales, y como dirigente de una federación nacional municipal, negándose a renunciar a los dos fueros sindicales que le permitirían bloquear cualquier intento de destitución.

Un caso de abuso sexual denunciado por una funcionaria que tenía a su cargo y que había ingresado al municipio durante la actual gestión, terminó por derrocarlo. Y si bien ya no tendrá el cargo directivo de confianza municipal, con un sueldo bruto de $ 4.732.000, Ramos volverá a sus funciones como fiscalizador de la Dirección de Obras Municipales (DOM), ya que pertenece a la planta municipal y tiene 19 años en esta institución.

Pendiente queda aún si continuará como director en la Corporación Municipal Costa Chinchorro, cargo que ejercía desde la administración municipal anterior, tras ser nombrado por el Concejo Municipal en esa función.

Y también está en una nebulosa la designación de su sucesor titular. En un año electoral y dado el apoyo que el Partido Socialista (PS) le dio a Vargas en su campaña municipal, es probable que la colectividad requiera esta posición estratégica, pues a través de la Dideco existe una maquinaria armada para realizar un despliegue territorial en todas las juntas de vecinos. De hecho, se sabe que el PS quiso desde el inicio de la gestión municipal este cargo, pero no lo consiguió. Hoy, ad portas de iniciarse la campaña a la reelección del senador José Miguel Insulza y, eventualmente, la de la directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanización, Gladys Acuña Rosales como diputada, ese puesto se hace necesario y estratégico.

Municipalidad confirma remoción

En un breve comunicado, la Municipalidad de Arica confirmó la remoción de Ramos señalando que «se tomó conocimiento de la existencia de una denuncia presentada en contra del Director de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), la cual actualmente se encuentra siendo investigada por los organismos competentes. Frente a esta situación, el alcalde de Arica solicitó la renuncia del funcionario, la que fue presentada formalmente la tarde del viernes 16 de mayo».

De esta manera, el alcalde cumplió su promesa de campaña respecto a que en el municipio no toleraría abusos, ni el acoso sexual a las trabajadoras, además de declarar tolerancia cero a la corrupción.

Por otro lado, desde la Fiscalía Regional confirmaron la existencia de una denuncia por este caso, la cual fue derivada a la Unidad de Delitos Sexuales. Esta entidad despachó una orden de investigar a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, la cual ya ha realizado diligencias preliminares sobre el caso.

Ayer por la tarde, a raíz del revuelo que el tema estaba causando en redes sociales, la municipalidad publicó una declaración pública.

Directivo controvertido

Gonzalo Ramos Araya, exradical, era un directivo bastante controvertido. Desde el inicio de la campaña municipal, el año pasado, apareció como rostro visible apoyando a Orlando Vargas. Esta cruzada para desbancar al exalcalde Gerardo Espíndola (PL) la realizó junto a su señora, la ingeniera en Administración de Empresas, Lisette Sulantay Hernáez. Esta última, una vez que se inició la gestión municipal de Orlando Vargas, logró ser reclutada dentro del equipo de Gabinete con un grado 10 a contrata y un sueldo de $ 2.522.000. Pese al descabezamiento de su marido, la profesional seguirá en el municipio, aunque distante del equipo más cercano al jefe comunal.

La denuncia contra Ramos no fue un hecho que tomara por sorpresa al alcalde. Desde su nombramiento, este directivo comenzó a ser blanco de denuncias anónimas en redes sociales y a través de mensajes a los correos internos municipales se le acusaba de supuestos abusos en contra de funcionarias. Es más, el trabajador social ya había sorteado una denuncia surgida en la administración del exalcalde Salvador Urrutia, la que fue sobreseída por Espíndola, al no haber pruebas contundentes.

En marzo de este año, la concejala Dolores Cautivo Ahumada (PC), en una sesión del Concejo Municipal, pidió que se aclararan estos rumores. Fue el propio Ramos quien salió a defenderse, anunciando que presentaría querellas contra todos los que estuviesen difundiendo acusaciones en su contra. Misteriosamente, varios de los fanpage donde habían aparecido esas denuncias, hoy no están disponibles.

En su performance fue posible ver un despliegue bastante mediático, locuaz y visible en el Concejo Municipal, quebrando el formato tradicional de que solo a requerimiento los directivos municipales intervenían en las sesiones. Con su particular estilo «canchero», Ramos usaba los minutos de puntos varios de los concejales, para dar cuenta de gestiones propias y ofrecía sus buenos oficios a los ediles para resolver casos sociales directamente sin pasar por el alcalde.

Las concejalas Jacqueline Boero (Partido Republicano) y Susan Vega (pro-Demócratas) fueron seducidas por la estrategia de Ramos, al punto que, constantemente, tenían reuniones con él donde conseguían línea directa con los distintos jefes de oficinas, para resolver peticiones de pobladores y de organizaciones sociales. Ello, especialmente, le mereció críticas desde su partido a Boero, dado que comenzaron a reclamarle su deslucido ejercicio como opositora y fiscalizadora de los actos del jefe comunal. La respuesta de Boero a sus críticos siempre fue: «A mí, mi partido no me eligió, a mí me eligió la gente y yo me debo a esta gestión. No tengo por qué dar explicaciones«.

3

El insólito cumpleaños familiar celebrado por el delegado presidencial en oficina gubernamental

Al más puro estilo de «La Oficina» del Jappening con Ja fue el festejo organizado por el delegado presidencial regional subrogante (s), José Huanca Mamani, el pasado 19 de marzo en la Delegación Provincial de Parinacota en Putre, donde se desempeñaba como delegado presidencial provincial titular.

Contraviniendo la normativa de probidad administrativa y los instructivos reiterados de la Contraloría General de la República sobre el uso de las oficinas públicas para fines institucionales y no personales, la autoridad, que representa al Presidente de la República en la región, celebró el cumpleaños de su madre, Sonia Mamani Mamani, con torta, bebestibles y el infaltable canto del cumpleaños feliz al iniciarse la jornada laboral.

Para ello y sin importar que a esa hora de la mañana había público esperando ser atendido, Huanca llamó a los funcionarios a su oficina para que participaran en la peculiar «actividad institucional». Allí los trabajadores debieron cantarle el cumpleaños feliz a la madre de «El Jefe», generando una incómoda situación para algunos, que sintieron que algo no andaba bien con este acto intempestivo y extraprogramático dentro de la jornada laboral.

El video sobre este festejo fue enviado a Aquí Arica por uno de sus canales de denuncias. En él puede advertirse un forzado canto de homenaje a la matriarca andina: «Cumpleaños feliz, feliz, feliz, le deseamos a ti, a ti, a ti, cumpleaños feliz, cumpleaños mamita del jefe, que los cumplas feliz». Luego, vino el cariñoso abrazo del hijo aymara agradecido de su madre y la celebración. Todo ello, mientras afuera esperaban pacientemente los vecinos y vecinas para recibir la atención de los abnegados funcionarios públicos.

El momento fue capturado por el propio delegado con su teléfono celular y difundido en sus redes sociales personales. Eso sí, se arrepintió a última hora de subirlo también a la red institucional de la Delegación. En la fotografía posaron los funcionarios con sus chaquetas institucionales, ya que «El Jefe» así lo quiso.

Fascinación por reels e historias

Nadie sabe cómo el ingeniero civil mecánico y frenteamplista, José Huanca Mamani, llegó en noviembre a ser nombrado delegado presidencial provincial de Parinacota para reemplazar al PPD, José Aruquipa Flores. Solo se conoce que desde el Gobierno central decidieron sacar a Aruquipa por los malos resultados electorales, dado que en las dos comunas de la provincia de Parinacota fueron reelectos los alcaldes de derecha. También el cambio se habría producido porque el PPD había logrado colocar a la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Camila Rivera Tapia, como delegada presidencial regional y no era factible tener a dos autoridades de la misma colectividad en cargos subordinados al mismo ministerio en la región.

Al principio, como Huanca llegó tímido, comenzaron a llamarlo «El Niño», porque pedía que cada trámite u oficio se lo hicieran, dado que no tenía conocimiento de las materias de Gobierno Interior. Sin embargo, prontamente mostró su carácter, especialmente su intolerancia a escuchar consejos y la fascinación por verse en reels e historias en las plataformas de redes sociales. Insistentemente, pedía al periodista de la Delegación publicar todas sus actividades sin ningún lineamiento claro, ya que iba a cuanto acto lo invitaran para tener «material» para difundir.

Es más, en su entusiasmo por hacerse visible, exigió al profesional cambiar las plantillas del kit digital gráfico del Gobierno, porque no le gustaba el estilo ni los colores. Su petición fue derivada a La Moneda y desde la «Capital del Reyno» obtuvo un no rotundo a su intento de marcar su «own style».

También se mostró díscolo con los lineamientos comunicacionales de La Moneda, cuando debió subrogar a la delegada presidencial regional. Una particular decisión le significó un reproche de la misma autoridad y desde las alturas del poder, al desatender la instrucción de no polemizar en torno a la balacera que se produjo en Cerro Chuño y que terminó con dos venezolanos fallecidos el 16 de marzo. En un primer impulso insistió con publicar un video en las redes oficiales de la Delegación y le dijeron que no debía hacerlo. Incómodo con la instrucción, difundió uno en su red personal, el cual después debió bajar por no ajustarse al tono del Gobierno.

Pese a estos tropiezos y a las constantes exigencias al límite a su periodista, quien sufrió una crisis de pánico severa que lo llevó al Centro de Salud Familiar de Putre y luego a una licencia por estrés laboral que hasta hoy se mantiene, la delegada presidencial regional Camila Rivera pujó hasta antes de irse con prenatal, para que Huanca la subrogara. La autoridad saliente se opuso con todo a la pretensión del Partido Socialista (PS) de instalar en su puesto al secretario regional ministerial de Energía, Julio Verdejo Aqueveque, luego de que este fracasara en su segunda postulación a la rectoría del Centro de Formación Técnica Estatal (CFT).

Eso sí, para ser nombrado, Huanca accedió a un petición especial de la delegada titular: mantener a su amiga frenteamplista y «hermana» afrodescendiente, Milene Molina Arancibia, en el puesto de jefa de Gabinete. Sin profesión alguna, pero con experiencia como dirigente social y dos candidaturas a concejal en 2016 y a constituyente en 2021, Molina logró instalarse desde diciembre pasado con un contrato a honorarios y un sueldo de $ 2.113.000. Su misión: cautelar espacios y oportunidades para la visibilización y supervivencia del mundo afrodescendiente y derivar sus tareas de Gabinete a otros funcionarios.

Hasta hoy, pese a que el PS regional había dado por segura la llegada de Verdejo o de la seremi de Salud, Marta Saavedra, a ese puesto, nada de eso ha ocurrido. El delegado Huanca sigue indemne y con una resolución de nombramiento que se renueva cada día, además de tres desvinculaciones notificadas la semana pasada en la Delegación Provincial, para colocar gente de su confianza y terminar con la era de Aruquipa. Por otro lado, en la Delegación Regional decidió también la contratación de una nueva periodista, sin concurso público, con la expresa petición de que «ojalá fuese indígena», pese a que aún no es seguro que se afirme en el cargo.

La «puna» que espanta

Pese a ser un ingeniero joven, desde noviembre cuando asumió, Huanca se resistió a utilizar el «token» de la Delegación, es decir, el dispositivo para estampar la firma digital en los documentos. Testigos indican que su desconfianza con este mecanismo hizo que pusiera al límite al chofer de la Delegación Provincial con constantes, riesgosos y extenuantes viajes entre Arica y Putre para la firma de documentos de su puño y letra.

Pero eso no ha sido todo. La asunción de este particular delegado trajo un costo político al secretario regional ministerial de Gobierno, Nicolás González Gutiérrez. El vocero gubernamental de militancia frenteamplista, también pretendió asumir como delegado presidencial regional subrogante de Camila Rivera. Sin embargo, algo pasó en el camino y no lo logró. Contrariamente, lo hizo Huanca, una figura que no estaba en la región y que fue importada desde Antofagasta, donde ejercía como fiscalizador de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).

Es más, pese a que es el subrogante de Huanca en Parinacota, el vocero se ha excusado de instalarse en Putre para cumplir esa función. Según se sabe, el año pasado cuando tuvo que desplazarse a este poblado precordillerano, sintió con rudeza la «puna» y advirtió que no arriesgaría su salud por ese cargo, dado que tenía familia que dependía de él. Por esa razón y actividades en su agenda y el duelo por la pérdida de su hermana, el seremi ha teledirigido desde Arica la subrogancia.

Las relaciones de González con Huanca y la jefa de Gabinete de la Delegación Presidencial Regional no son nada de buenas, pese a pertenecer al mismo conglomerado. El vocero ni siquiera ha aparecido en actividades de alto impacto lideradas por Huanca.

Pero lo más llamativo es que pese a la fascinación de Huanca por aparecer en las redes sociales, los puntos de prensa le son incómodos. Prueba de ello es que ni con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ni en el operativo del jueves pasado en Cerro Chuño por el hallazgo de un nuevo cuerpo enterrado por «Los Gallegos» en la toma, se atrevió a fijar la línea de Gobierno ante los medios de comunicación que fueron invitados al lugar.

Pese a estar vestido con chaleco antibalas en el barrio de alta conflictividad y custodiado por vehículos blindados y efectivos de la PDI, optó por el silencio, dejando la vocería en manos de la seremi de Seguridad Pública interina, Ana Vargas Valenzuela. Y cuando les tocó el turno al gobernador regional, Diego Paco (RN), y al senador José Durana (UDI), rápidamente la comitiva de Gobierno, liderada por él, salió del plano y se esfumó del lugar.

4

Claire Behrens: la segunda médico que sucumbe ante acoso municipal en Visviri

Hace seis años se conoció un crudo relato del médico general de zona, Christopher Faúndez, sobre la marginación y acoso que sufrió desde la Municipalidad de General Lagos, liderada en tres periodos por el alcalde republicano, Álex Castillo Blas, mientras estuvo destinado a esa comuna. Tal vivencia a cuatro mil metros sobre el nivel del mar le provocó un estrés laboral, al punto de que a fines de 2018 decidió no regresar a la Posta de Salud Rural de Visviri e hizo público su caso en La Tercera en enero de 2019.

Increíblemente, la historia ha vuelto a repetirse. Ahora le tocó a la joven médica de 28 años, Claire Behrens Gil. La facultativa egresada de la Universidad de Antofagasta, con un lupus controlado a cuestas, llegó destinada el 8 de mayo de 2023 a la misma zona, tras ganar un concurso del Ministerio de Salud bajo el Programa Etapa de Destinación y Formación (EDF). Este paso por una comuna fronteriza rural le permitiría optar posteriormente a una especialización en cirugía.

El periodo 2023-2024 tuvo de todo para Behrens, quien se había trasladado desde Antofagasta para asumir este desafío. Al final, las diversas trabas a su trabajo que le imponía el encargado del Departamento de Salud Municipal, el kinesiólogo Felipe Gómez Sanz, le provocaron impotencia y crisis de pánico, lo que derivó en una larga licencia por estrés laboral que se extendió por seis meses en 2024. Al final, a partir de enero de este año, fue trasladada al Centro de Salud Familiar de Putre, donde trabajó hasta el 31 de marzo, ya que el Servicio de Salud de Arica decidió desvincularla por exceder el límite legal de tiempo anual en su reposo médico.

Hoy es docente en la Universidad de Antofagasta, casa de estudios que le ofreció la posibilidad de especializarse en cirugía. Sobre lo vivido, prepara una acción judicial por la ausencia de tutela del Servicio de Salud y el acoso permanente del que fue víctima. De esa dura experiencia recuerda que hubo bloqueos desde el municipio a sus capacitaciones profesionales, imposición del uso de un bus municipal en mal estado para sus traslados, vetos al listado de medicamentos de la farmacia de la Posta y cuestionamientos a su decisión de no usar jarabes para la tos por su ineficacia en cuadros respiratorios.

-¿Había oído acerca del caso del médico Christopher Faúndez sobre el acoso que sufrió en Visviri?

Yo conocía la nota de prensa del médico anterior. Pero dije, quizás las cosas han cambiado y van a ser diferentes. Cuando llegué, hicieron como que me recibieron bien, pero en la primera reunión con el municipio me dejaron claro algo: que si bien el Servicio de Salud era mi jefatura directa, pero que por estar muy aislados, yo estaba a cargo de la municipalidad, pese a no ser mi empleador. El secretario municipal me dio a entender que el Servicio de Salud me iba a sugerir que fuese casi una espía en la comuna para luego contar lo que pasaba allá, y que, en realidad, eso no era lo que querían, porque consideraban que la municipalidad era una familia y teníamos que cubrirnos entre nosotros.

-¿Cuándo comenzó a dificultarse la relación con la municipalidad?

Pasaron los primeros dos meses de adaptación en la comuna y comenzó a complicarse todo. Hay que tener en cuenta que en la Posta, solo el médico y la enfermera son empleados del Servicio de Salud y el resto de los profesionales y los tres choferes de ambulancia son contratados por el municipio.

-¿Qué problemas debió enfrentar?

No me dejaban usar las ambulancias para el traslado de pacientes complejos a Arica. Si tenía un paciente que yo consideraba estaba grave, tenía que pedir autorización al encargado municipal de Salud para hacer ese traslado. Yo no podía dirigirme directo a los conductores de las ambulancias, porque su dependencia y jefatura era el municipio. Tenía que esperar siempre el pase de la municipalidad donde el encargado de Salud me ponía peros.

También había un listado de medicamentos que debían estar en la canasta municipal y otros no. La municipalidad compraba mucho los jarabes para la tos que no son efectivos. Yo decidí sacarlos y se me criticó mucho, argumentando que los pacientes querían el jarabe y que había que tener al pueblo feliz y tranquilo.

Asimismo, se me pidió comprar Ibuprofeno de 600 miligramos, pese a sus contraindicaciones, solo para que se lo diéramos a personas de la municipalidad. Lo mismo me pidieron con los lápices de insulina, sabiendo que no teníamos pacientes que usaran insulina, porque en el poblado no hay luz y no tienen como refrigerarla. La verdad, ese medicamento lo pedían porque había funcionarios municipales de Arica que usaban insulina y querían tenerla para poder dársela. Yo nunca la incluí porque sentí que no correspondía hacerlo.

-¿Es médico el encargado de Salud que le impedía bajar la ambulancia?

No, es kinesiólogo. Él siempre me decía que esperara a ver que el paciente se quedara un par de horas, que se iba a recuperar y que no iba a pasar nada malo. Un caso grave fue un niño que se había intoxicado bebiendo una botella de alcohol de sanitización, en medio de un intento suicida. El niño llegó con síntomas de ebriedad, así es que le apliqué unos medicamentos, pero no respondió y decidí que debían bajarlo para que se atendiera en el hospital de Arica, tanto por la intoxicación y el cuadro suicida. Pero el encargado de Salud me dijo: «Ya, déjalo ahí nomás, si todos nos curamos cuando chicos, velo después con una interconsulta». Al final siempre era lo mismo, estaba discutiendo una o dos horas para bajar a un paciente.

-¿Logró plantear su disconformidad al alcalde?

Había unas reuniones de coordinación de equipo, pero nunca fui escuchada. Es más, me enteré que había quejas de los concejales y la comunidad por el no uso de la ambulancia en momentos críticos. Sin embargo, en los concejos municipales les respondían: «Ah, pero es que esa es decisión del médico». Pero resulta que a mí no me dejaban bajar a los pacientes. Ellos destruían la relación médico-pacientes que yo estaba entablando.

-¿Cuál fue la postura del Servicio de Salud sobre estos problemas con la municipalidad?

-Yo puse en conocimiento estos problemas en el Servicio de Salud, especialmente que no me dejaban bajar la ambulancia. Recurrí muchas veces a la directora del Servicio de Salud, incluso de madrugada. Ella muchas veces llamó directamente a la municipalidad y ahí le decían: vamos a hacer lo que dice la doctora.

Después de un tiempo, el encargado de Salud me empezó a exigir un informe antes de bajar a un paciente, bajo el argumento de que yo debía hacerme responsable en caso de un accidente o un problema en la comuna y que no estuviese la ambulancia. Obviamente, decidí hacer los informes, pero naturalmente era un retraso y entorpecía todo el proceso.

Hipervigilada por el municipio

-¿Cómo era su relación con el equipo sanitario de la Posta?

Como yo tenía a mi disposición una casa en Visviri que era grande, invitaba a los funcionarios fuera del horario laboral a que tomáramos té, porque si no nos juntábamos, nadie comía nada. Mi idea era compartir con ellos, así es que compré un proyector para ver películas y lo dejaba cargando porque en el pueblo cortaban la luz, ya que no hay energía eléctrica continua. Así es que saqué unos colchones y los puse en el living para que nos juntáramos y viéramos películas o series.

Uno de los invitados, que era funcionario municipal, contó en una de nuestras reuniones que lo habían empezado a molestar en un asado con la gente de la municipalidad, donde participaba el alcalde y otros jefes municipales. Ahí le dijeron: «Oye, ¿tu creí que la doctora se junta con las niñas a ver películas?». Me imagino que lo molestaban por el hecho de que yo soy lesbiana y se me nota. Esto me afectó bastante también, porque, además, todos teníamos pareja, y resulta que nuestras juntas eran como compañeros de trabajo.

-¿Tuvo alguna repercusión el hecho de que Ud. declarara abiertamente que era lesbiana?

Lo que pasó es que cuando invitábamos a gente de la municipalidad a mi casa a tomar tecito o a jugar cartas, como que empezaron a decir: «No puedo ir, porque me prohibieron desde la municipalidad juntarme con la doctora». Empezó, entonces, a producirse un aislamiento y un cuestionamiento muy visible sobre por qué nos juntábamos. Hubo mucha persecución y, al final, todos dejamos de juntarnos prácticamente para evitar la persecución que había.

-¿Participaba en las actividades comunitarias?

Cuando había actividades como el Machaq Mara u otras actividades municipales, nos pedían desde el municipio «participar» dentro del horario laboral. No es que fuéramos a participar, sino que mandaban a toda la Posta a limpiar los baños, barrer el piso, ordenar las mesas, a servir de garzones. Entonces, como yo tenía muchos programas a cargo y tenía que ver pacientes, decidí priorizar mi trabajo. Eso comenzó a cuestionarse desde el municipio, acusándome de que yo no participaba en las actividades sociales. Pero, eso no era así, no era de integración con la comunidad, sino que ellos querían que yo fuese a hacer aseo.

-¿Hubo algún informe municipal sobre su desempeño?

Cuando cumplí un año en abril de 2024, el encargado de Salud envió un informe de desempeño al Servicio de Salud que era nefasto, porque decía que no cumplía mis labores, que no tenía buena llegada con los usuarios, que no sabía categorizar pacientes de urgencia, que no sabía resolverlos, que no tenía una comunicación efectiva con mi equipo, que no cumplía los convenios del Servicio de Salud y que no participaba en las actividades municipales.

El Servicio de Salud igual me puso una nota alta, porque sabía de las dificultades con la municipalidad. Igual yo envié un correo reclamando sobre mi evaluación, porque yo recibí felicitaciones de los encargados de los programas con el Servicio de Salud.

-¿Qué sensación le queda de esta experiencia?

Yo no volvería a repetir esta experiencia. Aprendí que era mucho más importante mi salud mental. Lo que puedo decir es que el trabajo con la comunidad es igual como en cualquier lugar, porque hubo un muy buen trato hacia mí. Sin embargo, en el contexto municipal, su forma de trabajar es en función al miedo. Como que tratan de tener a todo el personal aterrorizado con el miedo de que, en cualquier momento, lo van a despedir, para que así hagan todo lo que ellos quieran, mandándolos a hacer trabajos que no corresponden.

5

Día de los Patrimonios: panoramas imperdibles para el fin de semana

Este próximo fin de semana la Región de Arica y Parinacota se sumará a la celebración del Día Nacional de los Patrimonios, a través de diversas actividades programadas para los días 24 y 25 de mayo. En un pequeño barrido por distintas instituciones que compartieron su programación, Aquí Arica registró los siguientes eventos gratuitos:

Seremi de Obras Públicas: Bicipaseo patrimonial que incluye un recorrido en bicicleta entre la playa Chinchorro y playa Las Machas. Sábado 24 de mayo entre las 09.30 y las 11.30 horas.

Bicipaseo patrimonial que incluye un recorrido en bicicleta entre la playa Chinchorro y playa Las Machas. Sábado 24 de mayo entre las 09.30 y las 11.30 horas. Corporación Chinchorro Marka : Jornada de microcine, audiovisual y pintura sobre el Sitio de Patrimonio Mundial “Asentamientos y momificación artificial de la Cultura Chinchorro”. Sábado 24 de mayo entre 10.00 y 14.00 horas en calle 18 de Septiembre 295, esquina Colón (segundo piso).

: Jornada de microcine, audiovisual y pintura sobre el Sitio de Patrimonio Mundial “Asentamientos y momificación artificial de la Cultura Chinchorro”. Sábado 24 de mayo entre 10.00 y 14.00 horas en calle 18 de Septiembre 295, esquina Colón (segundo piso). Corte de Apelaciones de Arica: Visitas guiadas para niños y niñas, show de los canes amaestrados de Carabineros de Chile, stand de Gendarmería y dos funciones de juicio simulado de la obra «¿Quién se robó al Capibara?», una obra que busca enseñar de manera entretenida cómo se desarrolla un juicio oral. Sábado 24 de mayo entre 10.00 y 13.00 horas en la calle Blanco Encalada 945, sede de la Corte de Apelaciones.

Visitas guiadas para niños y niñas, show de los canes amaestrados de Carabineros de Chile, stand de Gendarmería y dos funciones de juicio simulado de la obra «¿Quién se robó al Capibara?», una obra que busca enseñar de manera entretenida cómo se desarrolla un juicio oral. Sábado 24 de mayo entre 10.00 y 13.00 horas en la calle Blanco Encalada 945, sede de la Corte de Apelaciones. Empresa de los Ferrocarriles del Estado: Tres viajes en tren desde la Maestranza Chinchorro a las 09:30 / 11:20 / 12:50 horas y recorrido por la Maestranza para conocer su historia. Sábado 24 de mayo desde las 09.30 hasta las 14.00 horas en la calle Brasil 117.

Tres viajes en tren desde la Maestranza Chinchorro a las 09:30 / 11:20 / 12:50 horas y recorrido por la Maestranza para conocer su historia. Sábado 24 de mayo desde las 09.30 hasta las 14.00 horas en la calle Brasil 117. Casa del Tumbe: Casa abierta, recorrido patrimonial, muestras artísticas y talleres. Sábado 24 de mayo y domingo 25 de mayo entre las 10.00 y las 15.00 horas, en Cristóbal Colón 99.

Casa abierta, recorrido patrimonial, muestras artísticas y talleres. Sábado 24 de mayo y domingo 25 de mayo entre las 10.00 y las 15.00 horas, en Cristóbal Colón 99. Mesa Intercultural de Salud Qulliri Qullu-Participación Social Indígena : Feria comunitaria promotora del uso de las hierbas medicinales ancestrales como agentes terapéuticos y preventivos. Sábado 24 de mayo entre las 10.30 y las 13.00 horas, en el Cesfam Remigio Sapunar, ubicado en Silva Arriagada 1020.

: Feria comunitaria promotora del uso de las hierbas medicinales ancestrales como agentes terapéuticos y preventivos. Sábado 24 de mayo entre las 10.30 y las 13.00 horas, en el Cesfam Remigio Sapunar, ubicado en Silva Arriagada 1020. Hermanos Albornoz Studios : Taller gratuito sobre arte urbano, pintura y mural impartido por el muralista Nicolás Letelier, alias Diem. Dirigido a jóvenes y adultos desde los 15 años, combina teoría, referentes del graffiti y una demostración práctica en vivo. Sábado 24 de mayo desde las 16.00 hasta las 18.00 horas, en Baquedano 476.

: Taller gratuito sobre arte urbano, pintura y mural impartido por el muralista Nicolás Letelier, alias Diem. Dirigido a jóvenes y adultos desde los 15 años, combina teoría, referentes del graffiti y una demostración práctica en vivo. Sábado 24 de mayo desde las 16.00 hasta las 18.00 horas, en Baquedano 476. Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano (FA): Presentación de la soprano Vanessa Zepeda con su maestra de canto lírico Elena Jaime como pianista acompañante. Sábado 24 de mayo a las 20.00 horas en la Catedral San Marcos.

Presentación de la soprano Vanessa Zepeda con su maestra de canto lírico Elena Jaime como pianista acompañante. Sábado 24 de mayo a las 20.00 horas en la Catedral San Marcos. Agrupación Histórica, Patrimonial y Recreacionista Los Viejos Estandartes Comandante Juan José San Martín Penrose de Arica : Muestra «Entre soldados, cantineras y ciudadanos: historia viva de la Guerra del Pacífico». Domingo 25 de mayo entre 11.00 y 15.00 horas en la Plaza Colón.

: Muestra «Entre soldados, cantineras y ciudadanos: historia viva de la Guerra del Pacífico». Domingo 25 de mayo entre 11.00 y 15.00 horas en la Plaza Colón. Empresa Portuaria Arica (EPA): Jornada «Puerto Arica, Historias de Puerto» con visitas guiadas al recinto portuario, charla histórica y premiación del concurso «Puerto en 500 palabras». Domingo 25 de mayo entre 10.30 y 15.00 horas en Máximo Lira # 389.

(EPA): Jornada «Puerto Arica, Historias de Puerto» con visitas guiadas al recinto portuario, charla histórica y premiación del concurso «Puerto en 500 palabras». Domingo 25 de mayo entre 10.30 y 15.00 horas en Máximo Lira # 389. Universidad de Tarapacá, Departamento de Antropología: Actividad «Relatos que nos tejen», que incluye recorridos guiados que ponien en valor colecciones arqueológicas y etnográficas desde un enfoque participativo. Domingo 25 de mayo de 10.00 a 13.00 horas en el Museo de Sitio, ubicado en Colón 10.

Actividad «Relatos que nos tejen», que incluye recorridos guiados que ponien en valor colecciones arqueológicas y etnográficas desde un enfoque participativo. Domingo 25 de mayo de 10.00 a 13.00 horas en el Museo de Sitio, ubicado en Colón 10. Universidad de Tarapacá, Departamento de Antropología:Actividad «Relatos que nos tejen», que incluye recorridos guiados que ponen en valor colecciones arqueológicas y etnográficas desde un enfoque participativo. Domingo 25 de mayo entre las 10.00 y las 13.00 horas en el Museo de Sitio, ubicado en Colón 10; y de 15.00 a 18.00 horas en el Museo Arqueológico San Miguel de Azapa, ubicado en el kilómetro 12 del valle de Azapa.

Para mayores detalles de estas y otras actividades, se puede consultar en el sitio https://www.diadelospatrimonios.cl/, donde existe un listado de la región y también de todo el país.

Edición terminada y ahora nos vamos a la calle nuevamente para tomar el pulso a la realidad local. Nos vemos la próxima semana y no se pierda los panoramas del Día de los Patrimonios.

¿DÓNDE ANDAS PIKACHÚ? Hay harto misterio sobre el destino del «Tío Pikachú». Aún no se sabe si será candidato a senador o a diputado. El escenario incierto está marcado por la formalización del Caso Convenios que se hará el 28 de mayo en Copiapó, el cual tiene a un funcionario del Gore como imputado. Pero para mantener la expectativa, desde hace unas semanas el exgobernador está lanzando videos en los que no confirma ni desmiente nada, mientras parte de su exequipo de confianza está asilado en el municipio de Camarones.

