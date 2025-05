Joven postrada logra anular multa por no votar en el plebiscito de 2023

¡Qué rápido pasan las semanas! Estamos terminando el quinto mes del año y la Región de Arica y Parinacota se las ingenia siempre para estar en el top de los rankings. Lo lamentable es que fuera de todo lo bueno de esta noble región, también puntea con malos índices económicos, sanitarios y aquellos que registran faltas a la probidad.

Por eso, hay harto trabajo para Aquí Arica cada semana. Al parecer, el estar lejos de la «Capital del Reyno» ha llevado a varios a creer que nunca les caerá la mano de la justicia y por eso han abusado del Estado.

Antes de entrar en aquellos detalles mejor los invito a mirar lo que trae esta trabajada edición después de un fin de semana en que se celebró el Día de los Patrimonios. Hasta ópera tuvimos, gracias a un miniconcierto ofrecido el sábado por la Fundación FA en la Catedral San Marcos. Aquí va nuestro resumen:

Impactante fue conocer el hallazgo de un cuerpo enterrado dentro de una maleta en Cerro Chuño. Es por eso que en nuestra primera nota les contamos sobre el sector Templo Victoria, sitio fiscal donde se han realizado tres hallazgos de ese tipo y que tenía una orden de desalojo incumplida desde marzo de 2022, la que ayer recién comenzó a ejecutarse.

la que ayer recién comenzó a ejecutarse. Nuestra segunda nota no podía soslayar el informe de la Contraloría General de la República que situó a la Municipalidad de Arica como la tercera institución pública con más licencias médicas usadas por funcionarios para salir fuera del país. Ya ve, siempre estamos top five en alguna cosa.

Ya ve, siempre estamos top five en alguna cosa. Y a pedido del público y con mucha insistencia y aportes, Aquí Arica reporteó el operativo médico aplicado por la Municipalidad de Camarones durante la Fiesta de la Vendimia, celebración en la que falleció un músico sobre el escenario durante la primera noche del evento.

reporteó durante la primera noche del evento. También compartiremos un logro que nos enorgullece: tras conocer la denuncia que publicamos, el Primer Juzgado de Policía Local de Arica anuló la multa que había impuesto a la joven postrada, Ginetta Macías Testa, por no asistir a votar al Plebiscito Constitucional el 2023.

por no asistir a votar al Plebiscito Constitucional el 2023. Y cerramos con la historia de otro tesoro humano lleno de espíritu emprendedor. Se trata de la aysenina Fabiola Vidal que se dedica a fabricar juguetes con temáticas andinas.

Antes de comenzar, aproveche de licuar unas granadas de Codpa o de Azapa y tómese un juguito antioxidante y dulce que lo dejará con energía para varias horas. Y no se olvide de compartir el link para que se inscriban gratis nuevos lectores y así nuestra comunidad pueda seguir creciendo.

1

Templo Victoria: el gueto de «Los Gallegos» con orden de desalojo desde 2022

Tres cuerpos enterrados bajo losas de cemento, quemas constantes de cables para obtener cobre, basura regada por doquier, líneas eléctricas a su alrededor, y casuchas armadas con los desechos encontrados en el vertedero municipal y «colgadas» al tendido eléctrico. Así es la «toma» Templo Victoria en el Cerro Chuño, ubicada a pasos del Vertedero Municipal, donde la banda criminal «Los Gallegos» asentó sus operaciones y realizó torturas y ejecuciones a los díscolos de la organización.

Lo increíble: el 10 de marzo de 2022, la Delegación Presidencial decretó el desalojo de este sitio a través de la Resolución Exenta N° 372. Un día antes de que terminara el segundo Gobierno del Presidente Sebastián Piñera fue suscrita esta orden, tras una solicitud de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales. A esas alturas, la banda criminal hacía y deshacía en las calles de Arica y la Fiscalía Regional montaba los operativos que terminaron por condenar en marzo a 34 personas, la mayoría venezolanos.

Teniendo en cuenta ese dato, las tres ejecuciones registradas allí podrían no haberse producido si el desalojo se hubiese materializado, ya que todas las muertes ocurrieron en fechas posteriores a marzo de 2022.

Desalojo sorpresivo

De manera sorpresiva, el día de ayer el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa Cerda, encabezó el inicio del desalojo de 3,88 hectáreas de las 8 hectáreas de Templo Victoria, correspondientes a 146 lotes. Tres años y varios delegados presidenciales tuvieron que pasar para materializar esta medida pendiente, la que se extenderá por tres semanas para su concreción final.

El secretario de Estado criticó al Gobierno anterior por solo haber tramitado el decreto de desalojo y no haberlo ejecutado. «Los decretos son superfáciles de hacer: se hacen desde un escritorio, se necesita un computador y un funcionario que lo redacte. Pero lo que se necesita para que ocurra es coordinación entre los servicios, es voluntad política y son recursos«, expresó a pocos metros del terreno del desalojo.

¿Por qué hubo tanta demora? Figueroa la justificó tanto por la inexistencia de recursos fiscales para el arriendo de maquinaria, como por la falta de capacidad operativa, dado que acciones de este tipo requieren del apoyo de funcionarios que laboran fuera de la región y la realización de un catastro previo. «Antes el Ministerio de Bienes Nacionales no tenía la facultad de incurrir en gastos, arrendar maquinarias para cercar, para estudiar bien los límites de los inmuebles y saber qué es privado y qué es fiscal. Si hacer un decreto es superfácil, y hacerlo el último día de Gobierno más todavía, porque no implica que las autoridades se hacen cargo. La verdad es que la mayor cantidad de desalojos, lejos se han hecho en el Gobierno del Presidente Boric«, afirmó.

¿Cuántas personas vivían en Templo Victoria? Bienes Nacionales catastró a 253 personas en 146 lotes, de las cuales 52 son niños y un 94% es de nacionalidad venezolana. De acuerdo con catastros anteriores, en 2022 tenía 43 sitios y otro el año pasado registró 78 lotes ocupados.

¿Cómo se resguardará a los niños habitantes del sector? El ministro confirmó que se dispusieron dos albergues, uno municipal y otro de una parroquia, para acoger a las familias que lo soliciten. Esta medida fue dispuesta en atención a las solicitudes de la Defensoría de la Niñez y del Instituto Nacional de Derechos Humanos. También se realizará un seguimiento por parte de la Seremi de Educación a cada uno de los escolares.

¿Qué destino tendrá el terreno? Bienes Nacionales comprometió vigilancia para evitar nuevas «tomas» y anunció que tiene pensado autorizar proyectos del área logística e industrial, dado que ese es el uso de suelo permitido por el Plan Regulador en ese sector.

Entierros de cuerpos

Templo Victoria cobró relevancia a raíz del hallazgo de un tercer cuerpo en una de las precarias viviendas existentes en ese lugar, por donde a diario pasan los camiones municipales recolectores de basura hacia el vertedero.

Gracias a un dato que recibió la policía civil, el 15 de mayo fue descubierta -bajo una losa de cemento a unos 70 centímetros de profundidad- una maleta con el cuerpo de un supuesto hombre clave de «Los Gallegos», sin impactos balísticos y con una cédula de identidad a un costado. Tras las pericias tanatológicas, se estableció que el homicidio había sido perpetrado hacía seis meses. Coincidentemente, llegaba a su fin el largo juicio en contra de la organización «Los Gallegos» y se anunciaban amenazas de un cochebomba que podría estallar frente a los tribunales de justicia.

La Fiscalía posee algunos datos relevantes, pero no lo suficientemente contundentes para completar la historia e imputar a alguien el homicidio. Las indagaciones develan que el sujeto fue traído bajo engaño desde Santiago hasta Arica para ajusticiarlo por supuestamente haberse quedado con dinero de la organización. El método del entierro dentro de una maleta fue el mismo utilizado en el crimen del teniente venezolano y activista de la oposición al régimen de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda, en una toma en Maipú.

El cadáver sería el tercero hallado en Templo Victoria. Otros dos fueron descubiertos en mayo de 2023 bajo una losa de cemento. Las víctimas fueron identificadas como Orlando Rondón Varela y Brayan Estrada Rondón. Según la acusación de la Fiscalía, por este doble homicidio, ocurrido en diciembre de 2022, estos hombres «fueron golpeados en diversas partes de su cuerpo, para proceder a ser enterrados y rociados con pintura, evitando su olor y ubicación, y provocando, en definitiva, la muerte de ambos, siendo una de las causas de defunción la asfixia por obstrucción (enterramiento)«.

2

Municipalidad de Arica lidera el ranking nacional del uso de licencias fraudulentas

Era un secreto a voces en los distintos servicios públicos de la región. Y, finalmente, la Contraloría General de la República dio a conocer un informe sobre el uso fraudulento de las licencias médicas para salir del país. En ese documento la Municipalidad de Arica aparece como la tercera institución con la mayor cantidad funcionarios que viajaron al extranjero teniendo una licencia médica vigente, pese a que estaban impedidos de hacerlo.

A través del Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 9 de 2025 sobre funcionarios y trabajadores que habrían salido del país estando con licencia médica, se pesquisó que 25.078 funcionarios públicos cometieron esta irregularidad. De estos, 719 corresponden a la Municipalidad de Arica.

Y eso no es todo. La Región de Arica y Parinacota registra un 16,9% de las entradas y salidas de estos trabajadores con 10.043 movimientos, siendo la segunda zona con mayor flujo después de la Región Metropolitana.

El reproche del organismo contralor al municipio no es el primero realizado durante este año. También hubo otro hace un mes, evidenciando en el Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°7 de 2025, del periodo 2023-2023, que la corporación edilicia encabezaba la lista de comunas con 17.217 actos administrativos no registrados en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (Siaper). Además, advirtió que en la región durante ese periodo hubo 853 funcionarios contratados que no fueron declarados en esta misma plataforma, teniendo la obligación de hacerlo.

Alcalde reacciona

El alcalde Orlando Vargas Pizarro confirmó que el informe del organismo contralor corresponde a «una situación heredada de la gestión anterior, donde hay más de 700 funcionarios con posibles licencias médicas irregulares. Esto refleja una falta total de control y responsabilidad. Ahora nos toca a nosotros ordenar la casa, investigar y actuar como corresponde«.

¿Dónde trabajan esos funcionarios? El municipio informó que entre el 60% y el 70% corresponde al área de la salud. Dentro de ellos, habría 17 médicos, 16 matronas y un gran número de paramédicos.

¿Cuál sería la razón del uso fraudulento de las licencias? El alcalde señala que es sabido que «muchas personas con licencia han estado viajando a lugares como Tacna, Arequipa o incluso Bolivia, lo que claramente no corresponde si uno está con reposo médico. Apenas tengamos la lista completa de nombres, vamos a empezar los sumarios uno por uno para revisar cada caso«.

¿Qué hará el municipio para prevenir el mal uso de las licencias? La máxima autoridad municipal anunció que va a impartir un instructivo en el que se señalará claramente que «con licencia médica no se puede viajar ni hacer actividades que contradigan el reposo. No vamos a permitir más abusos ni falta de ética«.

¿El municipio presentará alguna acción judicial? Pese a que la Fiscalía Nacional del Ministerio Público tomó la delantera e inició una investigación de oficio por esta situación, la administración comunal confirmó que hará sumarios y que estos podrían derivar en destituciones. Para ello, dijo que reforzará el equipo jurídico, dada la magnitud del problema.

Los «pseudoenfermos» viajeros

La condición fronteriza de Arica sería una de las razones que habría motivado a los funcionarios públicos del municipio a desafiar la normativa que les impedía salir del país mientras estaban con reposo médico. También la falsa creencia de que «no pasa nada» porque la región está tan lejos que no le importa a nadie y porque ya otros funcionarios lo hicieron y «nunca los sancionaron».

Un funcionario público que ha sido testigo de varias enfermedades repentinas de sus compañeras de trabajo, señaló a Aquí Arica que «se sabe que en el caso de varias de ellas han usado este mecanismo para cruzar la frontera e ir a Tacna o a Bolivia a hacerse cirugías plásticas. Por un lado, han declarado un estrés laboral simulado, pero la verdad es que luego del reposo, es posible verlas con una nariz distinta o cambios notables en sus cuerpos. Como las licencias médicas no se descuentan de los sueldos y las paga íntegras el Estado y nadie las controla, esta situación ofrece la llave perfecta para vulnerar la norma«.

Lo que señala este testigo reservado, también lo advirtió el diputado Enrique Lee, pero con una rara justificación: «Muchas personas enfermas de Arica van a buscar salud a Tacna, por lo tanto si van a buscar salud a Tacna es obvio que tienen que salir de la región. Eso obedece a un problema mayor que es la falta de atención médica de especialistas en la Región de Arica y Parinacota«, sentenció el parlamentario.

¿Y la directora del MOP?

En su edición del 17 de diciembre del año pasado, Aquí Arica dio a conocer un caso «emblemático» de uso irregular de una licencia médica (ver nota https://www.elmostrador.cl/aqui-arica/2024/12/17/aqui-arica-estado-se-enfrenta-al-estado-directora-mop-con-licencia-en-canada-y-camiones-en-putre/). En enero de este año, la Contraloría General de la República anunció el inicio de la investigación de licencias fraudulentas con salidas fuera del país.

Se trata de la exdirectora regional de Planeamiento de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Katherine Gómez Rodríguez. La ingeniera química ambiental y amiga de la seremi Priscilla Aguilera Caimanque (PL), en agosto del año pasado decidió partir a Canadá para estudiar y trabajar, haciendo uso de su extenso feriado legal acumulado que traía desde su desempeño anterior en el municipio de Arica. Cuando agotó los días de vacaciones y con el consentimiento de la seremi Aguilera, presentó una licencia médica psiquiátrica por 14 días. Durante todo ese tiempo, la directora percibió íntegro su sueldo con una asignación por función crítica de un 11%, pese a no haber trabajado.

Tras la publicación de esta anómala situación, el MOP pidió su renuncia a Gómez y comprometió un sumario administrativo, dado que la licencia había sido expedida mientras ella estaba en el extranjero y visada por la seremi y funcionarios, pese a que estaban conscientes de que la profesional estaba fuera del país. Ello porque su partida había sido ampliamente publicitada al interior de ese servicio público, incluso a través de un evento de despedida celebrado en agosto, al que los asistentes debieron pagar una cuota para participar.

Pese a realizar las consultas sobre el estado del sumario administrativo, la Seremi se negó a responder.

Otros servicios de la región

El viernes pasado la Contraloría General de la República reveló el listado completo de los 777 organismos fiscalizados. En la nómina aparecieron el Gobierno Regional con 30 funcionarios con licencias médicas y salidas fuera del país; la Municipalidad de Putre con 12; la Municipalidad de Camarones con 11; el Servicio de Salud con 7; la Corporación Municipal Costa Chinchorro con 5; y el Servicio Local de Educación Pública «Chinchorro» y la Universidad de Tarapacá con 3 cada uno.

El Gore de Arica y Parinacota emitió un comunicado confirmando que había solicitado a la Contraloría General de la República «que informe los nombres de las personas involucradas y que extienda la revisión al año 2025. Como Gobierno Regional ejerceremos todas las acciones que el ordenamiento jurídico permite para perseguir las responsabilidades de quienes hayan infringido la ley«.

3

Muerte de músico en escenario golpea la Fiesta de la Vendimia en Codpa

En pleno escenario y mientras intentaba conectar su bajo eléctrico, falleció repentinamente el músico del grupo peruano «Fernando Faysan y la Nueva Sangre», Héctor Flores Pacci, conocido como «Culebra», en la primera noche de la Fiesta de la Vendimia 2025, en el pueblo típico de Codpa en la madrugada del 17 de mayo, evento organizado por la Municipalidad de Camarones.

Eran ya pasadas las 2 y media de la madrugada. Lo que vino de ahí fue un caos total. El locutor oficial pidiendo con desesperación asistencia médica e intentando controlar el desborde del público que tenía varias copas encima. No había ambulancia detrás del escenario, ni tampoco paramédicos de la posta rural municipal.

Un trabajador de la producción del evento, una paramédico y un carabinero fueron quienes intentaron practicar la técnica de reanimación cardiopulmonar al músico, en medio de la confusión que se produjo. A esas alturas, una gran cantidad de público se había subido al escenario para observar de cerca lo que ocurría, mientras otro grupo gritaba desde abajo al policía para que no dejara de realizar el masaje cardíaco.

Testigos refieren que, a diferencia de otros años, la ambulancia estaba guardada en las dependencias de la Posta y que el chofer de turno estaba en su casa durmiendo, por lo que tuvieron que ir a despertarlo para acudir a la emergencia. La llegada del vehículo resultó una misión casi imposible, debido a la gran cantidad autos alrededor de las estrechas calles. Ya cuando el vehículo de emergencia se aproximó, habían pasado casi 30 minutos. Antes de partir a Arica con el músico, probablemente fallecido, ocurrió un último percance: la puerta trasera de la ambulancia no se podía cerrar.

Al llegar al hospital de Arica, finalmente, se constató la muerte de Héctor Flores. Su cuerpo fue entregado a la representante del grupo, Stephanie Elmes, quien comentó a Aquí Arica: «La verdad es que fue todo tan confuso, aún no sé quién era esa señorita paramédico que nos acompañó hasta Arica. Ella llegó al hospital, entró y salió, y nos dijo que el músico estaba fallecido y que era responsabilidad nuestra lo que seguía«.

Extrañamente, el cuerpo no fue sometido a una autopsia en el Servicio Médico Legal, ya que su muerte fue certificada por un médico de manera privada, lo que facilitó su rápida salida del país.

El despacho del cuerpo se hizo de manera exprés, pues el mismo sábado por la noche los restos del bajista fueron enviados a Tacna. El grupo agradeció las gestiones de repatriación realizadas por el propio alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro, quien mantenía una cercanía con el líder del conjunto tropical, Fernando Faysán, a través de la hoy productora de eventos Ovapi, a cargo de su hijo Cristián Vargas, la que también estaba prestando servicios de amplificación e iluminación en el espectáculo.

Pachamama cobró

Como siempre ocurre en las comunidades andinas, en Codpa atribuyeron esta tragedia a un hecho relacionado con su cosmovisión: la Fiesta de la Vendimia no tuvo la rogativa (pawa en aymara) de inicio, que se hace para pedir permiso y agradecer a la Pachamama para que el evento se realice sin contratiempos. La ausencia del rito, comentaron los lugareños, habría enojado a la Madre Tierra, cobrando esa deuda con una muerte y también con el grave accidente automovilístico de la directora regional de la Junaeb, Romina Carvajal Luque, y su familia en la Cuesta de Chaca, tras asistir a este evento.

Tras la muerte del músico peruano, la situación se corrigió. El segundo día de la Fiesta de la Vendimia fue realizada la rogativa por el yatire codpeño, Homero Altina Herrera. Este sabio tata, al iniciar la ceremonia, hizo presente que este acto debió haberse hecho el día anterior.

Fue así que al ser llamado a participar en la rogativa recorriendo las cuatro puntas de la mesa armada con un aguayo en el suelo, Zavala dijo: «Quiero también pedir disculpas a la Madre Tierra si no hicimos la ceremonia antes, tradiciones que no tenemos que olvidar, tradiciones que tienen que ser parte de nuestra esencia siempre… y también adherirme a esa alma que en el alto cielo que en el día de ayer partió».

De ahí no se habló más del caso y la fiesta siguió su curso durante los dos días que restaban y que, según cuentas del municipio, logró atraer a unas 11 mil personas.

Paro cardíaco

En un primer momento, el desplome del músico fue atribuido por el público a un cortocircuito, debido a que Flores justo estaba intentando conectar su bajo y se produjo un corte de luz. Sin embargo, el líder de la orquesta, Fernando Faysán, lo descartó de plano a Aquí Arica.

«No había electricidad en ese momento, por lo que no hubo un cortocircuito. Por su familia supimos que Héctor tenía problemas al corazón, entonces eso fue lo que le pasó. Fue un paro fulminante y se desplomó. No sé qué pasó porque ese día estaba todo bien, incluso estábamos haciendo bromas. Tampoco tomó ningún energizante. Teníamos todas las ganas de hacer un buen show. La gente trató de ayudar, pero fue algo fulminante«, afirmó.

El rumor de una posible descarga eléctrica surgió a raíz de que esa primera noche, el piso del escenario estaba plagado de cables. Al día siguiente, como lo relató un testigo, el suelo estaba completamente despejado.

Municipio: entre el éxito y el deceso

Pese a lo impactante de la muerte del músico y el shock que sufrió el público, la Municipalidad de Camarones no emitió un comunicado sobre la situación. Más bien al cierre, queriendo olvidar esa noche negra, difundió una nota en la que destacaba a las 11 mil personas que habían acudido a la fiesta. Del descuidado operativo de emergencia no hubo una sola línea.

Aquí Arica realizó unas consultas al alcalde Cristián Zavala (DC) por la demora en la respuesta ante la emergencia. Sobre esta situación dijo que «se activaron los protocolos de salud municipal pertinentes. Los primeros auxilios al músico afectado los brindó la tens del Servicio de Salud municipal de turno, quien fue apoyada por un funcionario de Carabineros«.

Sin reconocer la demora en la llegada de la ambulancia, la autoridad municipal señaló que el vehículo acudió a prestar socorro y luego trasladó al músico hasta el hospital de Arica. «Según lo establecido en el parte médico emitido por el Servicio de Salud, el paciente presenta causa de muerte paro cardiorrespiratorio y muerte súbita. De forma inmediata, una vez que se traslada al afectado al Hospital de Arica, la Sección de Investigación Policial, perteneciente a la primera comisaría de Carabineros de Arica, inició las pericias pertinentes«, indicó.

Asimismo, confirmó que se optó por suspender la programación del evento que aún faltaba por cumplir esa noche. Además, el alcalde confirmó que dispuso «bajar la transmisión de Facebook; esto último, por respeto y resguardo de la identidad de la persona fallecida y a fin de evitar una sobreexposición innecesaria de imágenes que puedan resultar sensibles o morbosas para los espectadores de la plataforma«.

Zavala señaló que la emergencia fue informada a la Delegación Presidencial Regional, entidad que autorizó el evento. Por otro lado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), de acuerdo con el protocolo para eventos masivos, solicitó previamente al municipio un «Plan de Evento Programado», en el que se describen todos los riesgos asociados a la actividad.

Con esa herramienta fue declarada una «Alerta Temprana Preventiva» por evento masivo, condición que permitiría tener en estado de alerta a los servicios de emergencia en caso de que ocurriera una emergencia que sobrepasara las capacidades de respuesta municipal.

¿Y el desfibrilador?

Consultada la Secretaría Regional Ministerial de Salud respecto de si había iniciado un sumario en torno al procedimiento aplicado en la emergencia de Codpa, la seremi Marta Saavedra (PS) señaló que no tenía ninguna denuncia al respecto.

Y si bien aún no se ha activado una investigación en torno al caso, expertos en este ámbito indicaron a Aquí Arica que la autoridad debería establecer si la Municipalidad de Camarones cumplió con la Ley N° 21.156, vigente desde el 20 de mayo de 2019, que obliga a disponer desfibriladores externos automáticos portátiles en establecimientos y recintos con capacidad igual o superior a mil personas.

Este aparato, al igual que la ambulancia, no estuvo de manera inmediata para la atención de un paro cardíaco tal como el ocurrido en la fiesta de Codpa.

4

Joven postrada logra anular multa por votar en el plebiscito de 2023

Caló hondo en el Primer Juzgado de Policía Local la denuncia de Ximena Testa, la madre de la joven Ginetta Macías Testa, quien pese a estar postrada y afectada de una enfermedad, fue condenada por el tribunal a pagar una multa de 3 UTM (204.918 pesos) por no asistir a votar durante el plebiscito realizado el 17 de diciembre de 2023.

Al final, tras conocer el caso publicado en Aquí Arica (ver nota https://www.elmostrador.cl/aqui-arica/2025/04/22/insolito-joven-postrada-es-condenada-por-no-asistir-a-votar-en-plebiscito-de-2023/ , la magistrada subrogante, Claudia Valenzuela Carbone, anuló la sanción el pasado 2 de mayo, bajo el argumento de que Ginetta tenía una credencial de discapacidad y estaba declarada interdicta en el Conservador de Bienes Raíces de esta ciudad. Así, la jueza resolvió que la imputada «se encuentra legalmente eximida del deber de sufragar, conforme lo dispone la normativa electoral vigente, al haber sido judicialmente declarada interdicta y contar con credencial de discapacidad«.

Rol de El Mostrador. El proceso de anulación de la multa fue iniciado por el juez titular, Gonzalo Droguett Marcuello, el mismo que había sancionado a Ginetta. El magistrado reconoció en una resolución fechada el 22 de abril que el tribunal «por medio del periódico electrónico El Mostrador, ha tomado conocimiento de que la denunciada… podría encontrarse comprendida en alguna de las causales legales que la eximían o suspendieran el deber de sufragar».

También el juzgado informó su decisión a la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), entidad que decidió intervenir luego de enterarse del caso. En su comunicación, reconoció la necesidad de «un sistema preventivo robusto por parte del organismo denunciante (Servel). En consecuencia, los filtros necesarios deben ser aplicados en la etapa previa a la presentación formal a las denuncias, a fin de evitar la judicialización innecesaria de situaciones que debiesen ser excluidas desde su origen«.

Y si bien la multa ya no será aplicada a Ginetta, lo que queda pendiente para la joven es la entrega de una pensión de gracia. En marzo pasado, el beneficio le fue negado, luego de casi dos años de trámites gestionados por su madre Ximena Testa ante el Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Hoy se encuentra en una fase de apelación, dado que el informe socioeconómico que la propia Delegación Presidencial Regional elaboró sobre el caso, era favorable. Sin embargo, la Secretaría de Estado le negó el beneficio por razones presupuestarias.

Modificación legal

La madre de Ginetta, Ximena Testa, asegura que su batalla continuará, ya que «visibilizar el caso de mi hija no buscaba únicamente que la eximieran de la multa. Prontamente, seguro llegarán las sanciones de las elecciones de 2024 y las que vengan posteriormente, entonces esto amerita que haya un proyecto de ley para que las personas postradas y con discapacidad severa queden eximidas de asistir a votar. No creo que la forma sea declararlas interdictas, pues esa condición para algunas familias es muy fuerte, ya que por esa vía anulan completamente la voluntad de una persona«, expresó.

Testa dice que buscará el apoyo político de parlamentarios para impulsar una reforma a la ley electoral, ya que cree que el sistema actual, al no disponer de registros de discapacitados en línea, vulnera compromisos internacionales del Estado chileno sobre el trato deferente que merecen las personas con discapacidad.

«Es muy curioso que haya información en línea de los deudores de pensiones de alimentos. A lo que aspiro, entonces, es que haya un sistema similar para discapacitados y postrados, a fin de que no tengan que enfrentar procesos judiciales por no ir a votar donde también se ven afectados sus cuidadores, porque se nos obliga a hacer trámites en oficinas públicas, lo que significa dejar varias horas solos a las personas que deben cuidar. El Presidente Boric dijo que a los cuidadores hay que cuidarlos, bueno, esta es una forma de hacerlo y espero lo hagan«, cerró.

5

Fabiola Vidal: la aysenina que fabrica juguetes andinos artesanales

¿Qué hace una aysenina en un paraje extremadamente opuesto a su tierra natal? Simplemente, el amor trajo a Fabiola Vidal Martínez a Arica hace 20 años, donde hoy a través de su taller «Munay juguetes andinos» fabrica juguetes con temáticas andinas que tienen demanda local y son apreciados por los turistas que llegan a la ciudad.

Con su segundo hijo en el vientre llegó a la ciudad natal de su marido. Si bien venía con la mejor disposición a esta aventura, algo no anduvo bien, ya que dejó de hacer las manualidades que eran parte de su rutina en Aysén y comenzó a sentir crisis de pánico.

Fue esa patología detectada por una psiquiatra y la receta que le extendió, lo que la motivó a levantarse. Le dijo a su marido que el dinero de la receta lo ocuparía en pagar un taller de manualidades. Fue así como en una galería encontró uno de fabricación de «muñecos country». Esa técnica le abrió un camino de sanación y luego, al ver que quería proyectarse pero no lo lograba, dio un giro y comenzó a fabricar juguetes con telas y fibras con temáticas andinas. En sus producciones abundan llamas, muñecas del carnaval, cactus, flores y accesorios.

-¿Cómo es que una aysenina se traslada al otro extremo de Chile?

Trabajando, conocí a mi marido en Aysén. Increíblemente mi suegra era aysenina y mi suegro ariqueño. Entonces, repetimos la historia sin querer. Mi marido comenzó a insistir que quería regresar a Arica y, aunque me costó dejar mi región, hice una cambio demasiado brusco y me vine para acá. Llegué con cinco meses de embarazo un 25 de enero de 2005, justo en época de carnaval. Todo era muy distinto para mí: mucha música y color, cosas muy distintas a las que uno acostumbra en Aysén.

-Pese al color y la música, ¿algo no anduvo bien?

Me pasó la cuenta el haberme alejado de todas mis raíces, de mi familia, de mis amigos. Al llegar a Arica dejé de hacer muchas cosas manuales, dejé de tejer, dejé de bordar. Dejé de hacer muchas cosas por el tema del calor, porque no se podía estar tejiendo a más de 25 grados de calor y con una guagua recién nacida y un niñito de 7 años. Eso me provocó crisis de pánico y pasé mucho tiempo sin entender lo que me pasaba. Me hice exámenes y no me salía nada malo. Tenía mucha angustia, depresión y sentía que me iba a morir.

Después de muchas terapias llegué a una psiquiatra. En su consulta me hace sentarme, me pasa un libro y me dice que lea lo que dice abajo. Me preguntó qué síntomas tenía de los que me hizo leer. Le dije que los tenía todos. Ella me respondió: «Ah, tienes crisis de pánico». Me extendió la receta y me envió para mi casa. Yo quedé sin entender nada, porque lo mínimo que esperaba era contención.

-¿Y qué decisión tomó?

Me dije que si esta era la forma de enterarme, me negaba a tomar pastillas. Me compré la primera receta, me tomé la primera pastilla y me sentí peor. Le dije a mi marido que con la misma plata de la receta yo iba a buscar lo que me gustaría hacer. Así encontré un curso de «juguetes country», lo hice y empecé a ofrecer y me empezaron a pedir porque justo era en época de Navidad. Empecé a comprar telas, revistas, iba a Tacna a comprar materiales y se me empezaron a olvidar las crisis de pánico. Este aprendizaje me dio un propósito personal y empecé a participar en ferias y en una asociación de mujeres emprendedoras.

-¿Cómo derivó hacia los juguetes con temáticas andinas?

Me daba cuenta de que cuando participaba en ferias, la gente no valoraba mucho mi trabajo. Postulaba a proyectos y tampoco me los ganaba. Resulta que yo ayudaba a hacer otros proyectos y sí se los ganaban. Empecé a como dar una vuelta a esto y recordé que cuando llegué, era época de carnaval y que la fauna de la región con la llama y la alpaca era muy fuerte.

Le di un giro a mi emprendimiento y decidí no hacer más juguetes country. Opté por hacer un proyecto de juguetería andina con la fauna andina, el paisaje cultural y la Cultura Chinchorro. Comencé a comprar libros de la zona, a leer mucho, a interiorizarme de la región. Así comencé a tener productos con identidad regional. Ahí todo cambió, pues me gané un proyecto Fosis, luego dos viajes de Prochile a México y a Estados Unidos, y dos Sercotec-Corfo.

La identidad regional me ha dado tantas cosas lindas. Al final, poniendo en una balanza las cosas buenas y malas, debo reconocer que las crisis de pánico son lo mejor que me pudo haber pasado, mirando hoy desde la perspectiva que tengo.

-¿Se terminaron las crisis?

Sí se terminaron. Mi cabeza no podría pensar en cosas malas, ya que tengo que pensar en los modelos, las revistas, las telas, el molde. Todos los juguetes andinos yo los creo, no son copiados de internet.

-¿Cuáles son los animales que ya ha confeccionado?

En la fauna tengo al zorro, la llama, el cóndor, la oveja, la parina y los hago en tela de polar. Después tengo aves del humedal tejidas a crochet. Tengo las llamas andinas con muchos formatos, tejidas a crochet y otras tejidas con lana y vellón de alpaca .

-¿Qué tal la experiencia de asociatividad con las mujeres emprendedoras?

Muy buena, especialmente porque nos permite desarrollar una experiencia conjunta. Agradezco la oportunidad que me dio Paula Monroy de sumarme a las tiendas «Tribu de Emprendedoras» y «Tribal», donde en esta última estoy actualmente con un enfoque hacia los turistas, ofreciendo souvenirs.

Tenemos un grupo de amigas, más allá de ser emprendedoras, que nos llamamos y nos contenemos cuando alguna lo necesita. Se ha dado algo muy bonito entre las mujeres y esto tiene que ver cuando todas tienen el mismo foco. En este caso, todas apuntamos al trabajo, al emprendimiento, la asociatividad y la colaboración.

Y llegó a su fin este nuevo capítulo. Bien reporteada estuvo la semana, así es que esperamos que les haya gustado esta edición. Ahora nos vamos derechito a buscar nuevos temas. ¡Nos vemos el próximo martes!

SUMARIO AL DELEGADO. Por lo visto, no está saliendo gratis abusar del Estado. Tras nuestra publicación sobre una fiesta de cumpleaños organizada por el delegado presidencial regional, José Huanca, para su mamá en la Delegación Provincial de Putre el 19 de marzo, la Contraloría Regional decidió iniciar un sumario y el Partido Socialista se habría envalentonado nuevamente para pedir el cargo a La Moneda. La directiva del Frente Amplio habría optado por blindar a todo evento al delegado, acusando a este medio de difundir «noticias rascas y que a nadie le importan, porque hay una buena explicación para esa situación». ¿Qué tal?, ahora Aquí Arica es el responsable de la fiesta, y eso que ni siquiera nos invitaron.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.

