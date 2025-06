La “dinastía Soria” que se pretende instalar en Arica

¡Qué semana tuvimos! Y ya estamos de vuelta después de celebrar la Semana Ariqueña por los 145 años del Asalto y Toma del Morro de Arica. Cuecas, cantos patrióticos, fiestas, desfile y las acrobacias de «Los Halcones» de la Fuerza Aérea fueron parte del programa que desarrolló la Municipalidad de Arica, el Gobierno Regional y el Ejército.

Entre tanto festejo, igual anduvimos reporteando, porque Aquí Arica tiene un deber sagrado que cumplir con su comunidad lectora que crece cada día. Vamos entonces a las noticias porque hay harto que contar…

En la primerísima nota les damos a conocer un déjà vu de la trama del combustible boliviano que se desembarca por un ducto submarino en la bahía de Arica. Mientas en Bolivia había bloqueos y protestas por la falta de combustible, siete barcos esperaban hasta el viernes en la bahía sin poder descargar, debido a marejadas y corrientes intensas que impidieron la operación del Terminal Sica Sica desde el 21 de abril.

Luego de este barniz con un tema fronterizo, volvemos a la ciudad para contarles sobre el sumario administrativo por las siete denuncias por acoso laboral y maltratos que interpusieron funcionarios del Fosis en contra del asesor jurídico de ese servicio.

La política es un tema recurrente en nuestro newsletter. Es por eso que les contamos en exclusiva los pormenores de la decisión del alcalde Orlando Vargas Pizarro de oficializar la candidatura de su hija Cinthia a diputada por el PPD, buscando instalar un símil de la «dinastía Soria» en la región.

Y como estamos hablando del alcalde, en esta nota les contamos que la semana pasada se produjo una segunda baja en el equipo de confianza del jefe comunal. Con bastante pesar debió remover a su jefe de seguridad municipal, Jair Díaz, a raíz de que el directivo aparece en el listado de los 719 funcionarios municipales que usaron licencias médicas para viajar fuera del país.

¡Bienvenidos los combustibles limpios! Sí, porque al cierre incluimos una noticia verde: la inauguración de la primera electrolinera de Copec Voltec, ubicada en la estación de servicios del acceso sur a la ciudad, para los poquitos autos eléctricos que tenemos por aquí y que, poco a poco, serán más.

Antes de comenzar y para reponernos de tanto festejo, nos viene bien un juguito de naranjas Santa Inés del valle de Azapa y que solo se cosechan en invierno. Mientras disfruta de ese exquisito placer, le recordamos que pueden invitar a sus familiares y amigos a que se inscriban gratis en nuestro newsletter para que puedan sumarse a la comunidad que cada martes sigue a este medio regional. A leer se ha dicho…

1

Siete barcos con combustibles para Bolivia flotan en la bahía de Arica

Filas de 14 a 16 horas, un mercado negro creciente y bloqueos en distintas carreteras de Bolivia, han sido la tónica de estas últimas semanas en el vecino país, luego que el Terminal Marítimo Sica Sica, ubicado en la bahía de Arica, estuviera inhabilitado desde el 21 de abril hasta el viernes pasado, a raíz de intensas y sucesivas marejadas y corrientes, condiciones que impidieron la descarga de diésel, crudo y gasolina contenido en siete barcos provenientes de Estados Unidos y Rusia.

Sucesivamente desde enero y hasta el pasado jueves los buques Pacific Moonstone, Mishell, Fourni, Jin Hui, Sky Rider, Sino Source y Prometei fueron anclados mar adentro a la espera de la llamada «ventana», es decir, un espacio de calma del mar que les permitiera amarrarse a las tres boyas del terminal de la empresa estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el sector costero de La Puntilla de la playa Chinchorro.

En total, tenían 192.200 metros de combustible inmovilizado en el agua, repitiendo el escenario crítico que desde abril del año pasado ha estado presentando la importación de comburentes a cargo de YPFB. Esta situación ha despertado cuestionamientos de distintas fuerzas políticas en contra del Gobierno del Presidente boliviano, Luis Arce, generando un clima de inestabilidad en el vecino país. Ello porque la administración gubernamental ha reconocido también la falta de liquidez para pagar este insumo y un difícil escenario económico con una depreciación de su moneda, justo meses antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 17 de agosto.

Por disposición de la Armada chilena, el Terminal Sica Sica solo está autorizado para amarrar y desamarrar naves con una ola de hasta un metro de altura y un peso máximo de 50 mil toneladas, además de ciertos parámetros de corrientes en la bahía. Y si bien entre el 28 y 29 de mayo se logró la altura de la ola y se permitió que el buque Mishell descargara los 14.800 metros cúbicos de gasolina que le quedaban en su bodega, una medición de las corrientes impidió que lo hiciera, ya que la operación de amarre del barco resultaba insegura para quienes debían atarlo a las boyas y para uno de los remolcadores que debía contener al buque en esa operación.

Al final, el barco debió volver mar adentro y quedar a la gira hasta nuevo aviso. Debido a ello, la estatal YPFB debió emitir un comunicado anulando su proyección de que finalmente haría el primer envío de combustible hacia Bolivia. Finalmente, el viernes pasado, el desembarque se reanudó con el amarre del Pacific Moonstone con 20 mil metros cúbicos de gasolina. Una vez que terminó ese proceso y fue limpiado el ducto, el domingo ingresó el barco Prometei para descargar 44.400 metros cúbicos de diésel.

Armada minuto a minuto

La operación de descarga del combustible boliviano se volvió crítica para la Armada chilena, debido a la presión del Gobierno boliviano por reanudar el desembarque y así apagar las protestas en el vecino país.

Según fuentes ligadas a la operación, este problema habría sido planteado por canales diplomáticos y por el propio Presidente de Bolivia, Luis Arce, a su homólogo Gabriel Boric, buscando infructuosamente «relajar» las condiciones de seguridad marítimas establecidas en el plan de maniobras aprobado por la Armada.

El gobernador marítimo de Arica, Hugo Edmunds Concha, confirmó a Aquí Arica que el viernes logró iniciarse la primera descarga de uno de los siete buques con combustible situados en la bahía.

¿Por qué no se podía descargar combustible para Bolivia? El comandante naval precisó que «las condiciones de mar estaban sobre lo permitido en el Terminal Sica Sica desde fines de abril, por lo tanto llevábamos más de un mes sin poder descargar«.

¿Habrá más desembarques? La proyección inicial de la Armada es autorizar un segundo barco, pero dependerá de YPFB seleccionar cuál será la nave que podría ocupar la «ventana» disponible. «Nosotros trabajamos en base a pronósticos y estos se van ajustando de acuerdo a la realidad. Tenemos fe de que se mantenga un buen pronóstico y pueda entrar un segundo buque. Esto corresponde a la naturaleza que impone la altura de la ola, y no solo eso, sino que esto va acompañado de corrientes. La corriente con la ola ponen un componente de fuerza de mar que, a veces, torna un poco fuera de límite las acciones«, advirtió Edmunds.

¿Cuáles son las dificultades del Terminal Sica Sica? Una de las principales debilidades del terminal marítimo boliviano y que provoca que quede inhabilitado, es que está abierto en dirección hacia la ola reinante.

¿Cuáles son los parámetros claves para que una operación se realice? La Autoridad Marítima exige a cada terminal un estudio de maniobrabilidad que establece los parámetros que permiten el ingreso de ciertas naves y los límites que imponen las maniobras, considerando cuatro aspectos: altura de la ola, la velocidad de la corriente, la intensidad del viento y la visibilidad.

¿Por qué no se puede autorizar la descarga con parámetros superiores a los autorizados? El gobernador marítimo enfatiza que no se puede relajar los límites, debido a que el barco podría sufrir un accidente con resultados fatales o provocar daños ambientales en el mar.

«Hay que entender los riesgos. Hay gente que amarra el buque, por lo tanto hay vidas que están maniobrando con fuerzas de dimensiones realmente grandes; estamos hablando de 50 mil toneladas que es el máximo permitido para estos barcos y que hace fuerza. En segundo lugar, hay un riesgo de contaminación, es decir, si hay un derrame, esto va a afectar nuestra flora y fauna, las playas e incluso podría desplazarse hacia el norte; y la afectación también sería para el mismo terminal, porque si tiene un problema, este quedaría de baja por muchos meses«, indica Edmunds.

2

Fosis regional: siete denuncias por Ley Karin acechan a asesor jurídico

Un clima de alta tensión se vive en las oficinas de la Dirección Regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis). Desde marzo de este año, siete profesionales de este servicio decidieron invocar la Ley Karin N° 21.643, normativa que aborda la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo.

La razón: el maltrato permanente del asesor jurídico de la entidad, Alejandro Rojas. El abogado fue reclutado en ese servicio el 2012 durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, este año sus conductas fueron observadas por el jefe regional del Departamento de Administración y Finanzas, Álex Vargas Muñoz; los funcionarios que se desempeñan como Agente de Desarrollo Local (ADL), Paula Azúa Flores, Javiera Montes Toro, Camilo Bacián Cortés y Héctor Choque Malla; el profesional del Departamento de Gestión de Programas (DGP), Javier Peña Toro; y el coordinador de alianzas público-privadas y territorio regional, Juan Mancilla Gamboa, al punto de que algunos denunciantes han presentado cuadros de crisis de pánico y un deterioro en su salud mental.

¿Qué dicen las denuncias? Aquí Arica tuvo acceso a algunos de los documentos que presentaron los denunciantes ante la Dirección Regional del Fosis el pasado 13 de marzo. Para ello, utilizaron el formulario y el protocolo interno de este servicio, pidiendo la aplicación de los mecanismos que prevé la Ley Karin para este tipo de situaciones.

Entre las actuaciones recurrentes que imputaron al abogado fueron acoso laboral, violencia de género, discriminación arbitraria y otras conductas atentatorias de la dignidad de las personas. En los distintos relatos, los profesionales advierten que el abogado cometía constantemente y desde larga data algunas actuaciones como la denostación profesional, alzas en tonos de voz, desconocimiento de instrucciones, desatención de órdenes superiores, acciones intimidatorias y nula disposición a explicar instrucciones a subalternos.

El grupo de funcionarios expresó que hubo cierta demora en la tramitación de sus denuncias. Prueba de ello es que aseguran que recién el 10 de abril les confirmaron que había un fiscal a cargo del sumario que se instruyó desde la Dirección Nacional. Sin embargo, el fiscal a cargo de la investigación, Jaime González Salazar, nunca tomó contacto con ellos. Al final, la entidad dispuso un cambio de fiscal y el proceso fue derivado a la directora regional de Fosis-Maule, Andrea Soto, quien rápidamente tomó declaraciones a los afectados.

Sin embargo, revelan que como contrapartida, algunos de los denunciantes fueron notificados de un sumario por incumplimientos en los horarios de salida del trabajo.

El Fosis tiene 40 funcionarios en la región. El problema del maltrato está afectando a casi un 20% de la dotación clave en la relación con los beneficiarios que requieren la atención de este servicio. La mayoría de estos usuarios corresponden al 40% más pobre de la población, el cual demanda asistencia a través de programas de pequeños emprendimientos, cuyo objetivo es la superación de la pobreza. Para este año, el servicio dispone de un presupuesto de $ 1.000 millones, que serán destinados a la capacitación de unos 1.400 usuarios.

Sumario en curso

Las denuncias se produjeron justo un mes después del arribo del nuevo director regional, Paolo Yévenes (PL). El directivo se había desempeñado hasta el 6 de diciembre del año pasado como director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Arica y debió abandonar el cargo tras la llegada de la nueva administración municipal de Orlando Vargas Pizarro.

En una entrevista con este medio, Yévenes reconoció la existencia de un sumario en curso a propósito de las siete denuncias recibidas. También precisó que la investigación está siendo realizada por un funcionario de otra región, para garantizar la objetividad del proceso.

«Hay un sumario administrativo respecto de una denuncia que hizo un grupo de funcionarios a una situación de hostigamiento y acoso laboral de parte de un funcionario que es parte del servicio… Hay un fiscal designado para efectos de la investigación y está en función del protocolo de denuncias. Se envía a la Dirección Ejecutiva y tras la revisión de los antecedentes se tomó la decisión de abrir este sumario«, indicó el directivo.

Ante la consulta sobre si cuando asumió la dirección regional advirtió un clima hostil hacia el grupo de funcionarios, Yévenes expresó: «No podría darte certeza de esto, porque yo asumí el servicio en el mes de febrero de este año y la denuncia se hace en marzo. Es difícil identificar situaciones porque hay cosas que vienen de larga data, porque son funcionarios que llevan años en el servicio. Lo que me corresponde como director es aplicar los procedimientos internos cuando ocurren este tipo de situaciones«.

Respecto de las medidas de contención aplicadas al equipo, el director regional confirmó que la fiscal del sumario dispuso acciones para el resguardo de los denunciantes. Si bien no las explicitó, lo que se conoce es que el asesor jurídico se encuentra suspendido de sus funciones desde el 28 de abril con goce total de sus remuneraciones. Mientras esa medida esté vigente, las tareas del profesional serán cubiertas por abogados de otras regiones.

3

La «dinastía Soria» que el alcalde Vargas pretende instalar en Arica

El plan mejor guardado del alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro, se develó el martes pasado. En una reunión de la militancia del Partido Por la Democracia (PPD) se conoció el nuevo paso del jefe comunal: emular a la dinastía iquiqueña de la familia Soria, promoviendo la llegada de una de sus hijas a la política regional.

Si bien Vargas se ha definido como independiente, por segunda vez en su historia política decidió buscar soporte en el PPD. La primera vez fue cuando impulsó su candidatura a diputado y ganó. Ahora decidió hacerlo con su retoña, la enfermera universitaria y cantante Cinthia Vargas Morales, quien fue proclamada en el encuentro de la colectividad, donde ella terminó cantando al ritmo afro del tumbe.

Así, el alcalde dejaría atrás su compromiso de campaña respecto de que su gestión estaría solo enfocada en la gestión municipal para «Recuperar Arica», como rezaba su slogan, atendiendo las demandas de la ciudadanía tales como el mejoramiento del aseo de la ciudad y de las áreas verdes, mayor seguridad en las calles y el término de los «pitutos» y gastos excesivos en la contratación de funcionarios municipales.

«Clan Vargas»

Cinthia desde hace varios años simpatiza con el PPD. Sin embargo, esta enfermera nunca ha tenido un papel notorio en la política regional y tampoco ha sido una lideresa ciudadana.

Su padre tendría la convicción de que es posible instalar el modelo iquiqueño del «Clan Soria», pese a que esa fórmula ya han intentado impulsarla otros patriarcas sin mucho éxito en el tiempo. Uno de ellos fue el exdiputado y exalcalde Carlos Valcarce Medina, con su hija Ximena Valcarce Becerra, quien fue diputada y consejera regional. Hoy ella no ejerce ningún cargo y está en veremos su postulación como candidata a diputada, dado que fue denunciada por el Gobierno Regional (Gore) a la Fiscalía por declarar falsamente que tenía el título de periodista cuando fue contratada como jefa de gabinete en noviembre del año pasado.

También por este mismo grupo familiar ejerció como concejala la señora de Carlos Valcarce, María Becerra, cuyo mandato fue interrumpido con su detención y posterior condena por fraude al Fisco junto al exalcalde Waldo Sankán en 2015. Y el último intento fue el de su nieta Catalina Fernández Valcarce, quien no consiguió ser consejera regional en la elección pasada.

Otro ejemplo fallido de perpetuar una casta política fue el del exalcalde, exdiputado, exconsejero regional y exconcejal, Iván Paredes Fierro. Su hijo, el abogado Iván Paredes Romero fue elegido consejero regional en 2008, pero al culminar su período no continuó en la política.

¿Qué dice el alcalde?

Ante la confirmación de que su hija va a competir por un escaño en el Congreso, el alcalde Vargas dijo a Aquí Arica: «Creo que todas las personas profesionales tienen derecho a tomar sus propias decisiones. En este caso, mi hija Cinthia Vargas Morales decidió ser candidata a diputada por mérito propio, por sus cualidades y por su trayectoria. Es una gran profesional, con más de 15 años de experiencia en el área de la salud, no solo en Arica, sino también en el Ministerio de Salud en Santiago. Estudió en Arica y siente el deber de devolver esa formación a través del servicio social«.

Sobre las virtudes de Cinthia, el jefe comunal destacó que ha estado presente en distintos espacios comunitarios, especialmente en la Radio Puerta Norte, emisora que es de su propiedad, donde ha sido conductora de programas radiales y de televisión, y también en otros de tipo social y cultural.

«¿Cómo podría yo negarle esa experiencia o esa oportunidad? Si yo soy un buen alcalde y ella llega a ser una buena diputada, eso será algo positivo para Arica y para toda la región«, expresó Vargas.

También descartó que esta decisión constituya una figura de nepotismo, cuestión que tanto criticó durante la campaña electoral. «Quiero ser muy claro: eso ocurre cuando se usan recursos públicos o la posición que uno ocupa para favorecer indebidamente a alguien. Ese no es el caso. Ella está haciendo su campaña con su propio trabajo, con sus propios recursos, y con la misma convicción con la que siempre ha servido a la comunidad«, indicó.

Sin perjuicio de esta afirmación del edil, en el video de lanzamiento de la candidatura es posible visualizar a funcionarios municipales de su confianza participando activamente en la toma de imágenes y en la presentación de la candidata.

Asimismo, en modo campaña, el jefe comunal decidió asistir con su hija a todas las actividades de la Semana Ariqueña, subiéndola incluso al escenario del acto «Esperando el 7 de Junio» en la cuenta regresiva. Al lado de ella, estuvo la concejala republicana, Jacqueline Boero Carvajal, quien no se incomodó por esta situación en ese instante.

Sin embargo, anoche trascendió que los concejales no se presentarían hoy a la sesión ordinaria como una señal de protesta por la desprolijidad de la administración municipal en no reservarles asientos en las actividades oficiales por el 7 de junio y colocar en primera fila a la hija del alcalde y a la precandidata republicana a diputada Stephanie Jéldrez. También la molestia se habría agravado por la decisión del jefe comunal de no haberlos invitado a la constitución de la Comisión «Arica 100» que ayer encabezó el Presidente de la República en La Moneda.

¿Y el PS?

La irrupción de la hija del alcalde como candidata plantea una interrogante: ¿qué pasará con la carta socialista Gladys Acuña Rosales, actualmente directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu)?

Desde su partido confirman que la abogada iría a disputar uno de los tres cupos para diputados del distrito. ¿La fórmula elegida? Ir en una dupla con Cinthia Vargas, para repetir un escenario similar al del 2021, donde el diputado Vlado Mirosevic Verdugo arrastró a su compañero de lista, Luis Malla Valenzuela, y así el PL logró colocar a ambos en el Parlamento.

Lo que está por verse es si ese escenario es el que podría presentarse, ya que Cinthia Vargas nunca ha participado en una elección popular y hasta hace pocos meses no vivía en Arica. Su desafío es capturar un alto porcentaje de los 41.666 votos que obtuvo el jefe comunal. También lo es el de Gladys Acuña, ya que en su primer intento por ser diputada en 2021 solo logró 5.181 votos.

4

Cae ahora jefe municipal de seguridad por viaje con licencia médica al extranjero

Era el «hombre estrella» de la gestión municipal del alcalde Orlando Vargas. Con sus particulares camisas floreadas que dejaban entrever su musculatura, desde el mismo 6 de diciembre -fecha en que asumió la administración edilicia-, el técnico en Administración de Empresas, Jair Díaz López, el funcionario de planta, fue ascendido como jefe de la Dirección de Prevención Seguridad Humana (Dipreseh). Su principal tarea: crear un cuerpo de guardias municipales para atender la creciente sensación de inseguridad en la población ariqueña.

Sin embargo, su labor terminó abruptamente, producto de que el jefe comunal debió removerlo de su cargo. Tal decisión responde a que Díaz es uno de los 719 funcionarios municipales detectados por la Contraloría General de la República que hizo uso indebido de licencias médicas para salir del país. Pese a ello, el funcionario seguirá en el municipio, ya que tiene un cargo de planta, a la espera de qué se decidirá en el sumario administrativo iniciado en su contra.

En exclusiva, Orlando Vargas confirmó a Aquí Arica esta decisión, señalando que «esta nueva gestión está actuando con rigurosidad en todo ámbito como la corrupción, los robos, los abusos de las horas extras. Sobre Jair, él nos contó que había viajado un par de horas, es decir, viajó en la noche y volvió al otro día en la mañana. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con los casos que abusaron y ocuparon una licencia médica para viajar de vacaciones, pero hay casos donde los trabajadores se van a tener que defender. En eso, las mismas asociaciones nos han pedido que el fiscal que les toque decida en sentido jurídico, entonces, vamos a ser justos también. El que haya abusado, lo vamos a destituir altiro«.

Bajo esa línea argumental, el jefe comunal estaría dispuesto a una aplicación discrecional de las sanciones a los 719 funcionarios, lo que significaría «salvar» a algunos dependiendo de las circunstancias en que usaron la licencia médica. Y uno de ellos podría ser el de Díaz, quien, según fuentes cercanas al municipio, habría reconocido que solo habría viajado por unas horas a Tacna para conseguir un medicamento para su hijo tras sufrir un grave accidente.

¿Cómo se harán los sumarios? Para cumplir con el desarrollo de los 719 sumarios, el municipio dispuso la contratación de ocho abogados externos que se sumarán a los 13 que ya tiene la municipalidad. Vargas no ocultó su molestia con la Dirección de Salud Municipal, señalando que en esta se aloja un 70% por ciento de los casos denunciados.

«Allí hay una olla de grillos. Médicos, enfermeras y dentistas pasaban el mes completo con licencia. Creemos que allí hay casos que no tienen vuelta y vamos a destituirlos inmediatamente. Vamos a actuar con rapidez, y si alguno de los funcionarios tiene una buena defensa y van a volver a trabajar, que lo hagan pronto, y los que no, los vamos a destituir. Arica es la ciudad con menos médicos para la salud regional y municipal. La salud municipal necesita 80 médicos y tenemos 51, de ellos hay 17 con las licencias. Tendremos que buscar la manera de buscar más médicos con mayores incentivos económicos«, sentenció el edil.

Segunda baja

Con la caída de Jair, el golpe fue duro para la administración municipal. Esto porque en menos de tres semanas, el grupo de confianza de Vargas sufre una segunda baja. La primera fue a mediados de mayo con la remoción del director de Desarrollo Comunitario (Dideco), Gonzalo Ramos Araya, quien fue denunciado por otra funcionaria de confianza por abuso sexual ante la policía civil y hoy enfrenta una investigación de la Fiscalía del Ministerio Público.

Y también es más duro, debido a que el propio Vargas declaró insistentemente que en su periodo habría tolerancia cero a la corrupción. Por lo mismo, pese a que Díaz le habría solicitado reconsiderar su alejamiento del «tío Orlando», como afectuosamente le llamaba, el alcalde le negó la opción de seguir al mando de la Dipreseh.

Díaz optó, entonces, por renunciar y pidió un cúmulo de días de vacaciones que tenía reservados. Además, decidió no participar en el desfile cívico-militar del 7 de junio, donde su escuadrón de guardias municipales marchó a la cabeza de una directora subrogante.

Esta inesperada situación y otras que aún se desconocen explicarían entonces el excesivo secretismo con que el municipio ha manejado, hasta ahora, los 719 casos de uso fraudulento de licencias médicas para viajar al extranjero.

De Sankán a Vargas

Jair Díaz registra su ingreso al municipio el 2009, según datos de Transparencia municipal. Lo habría hecho de la mano del alcalde Waldo Sankán Martínez, quien fue condenado por fraude al Fisco y cohecho el 2015, al detectarse manejos irregulares en un contrato de recolección de escombros hacia el vertedero municipal y en otro de áreas verdes.

Si bien esa crisis pegó fuerte al equipo del exedil, Díaz pudo sobrevivir en las gestiones de los dos alcaldes que sucedieron a Sankán. Hasta antes de asumir como directivo, se desempeñaba en la Unidad de Bienes e Inventarios, un sitio al que los funcionarios llaman «la huesera», ya que allí son enviados quienes no son vistos como funcionarios afables ni confiables para las administraciones de turno.

El rescate que hizo Vargas de Jair Díaz generó ruidos en la estructura municipal tradicional. A su llegada instaló un modelo de gestión para la formación del escuadrón de guardias, el cual tendría ciertos reparos legales, pues mezclaría labores de fiscalización habituales, propias de los inspectores de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), quienes están habilitados para cursar partes en la vía pública.

Una fuente cercana al municipio señaló que Díaz trasladó a seis inspectores de la DAF a Dipreseh donde constituyó de facto la llamada Unidad de Inspecciones Especializadas Municipales (Udiem), entidad a la que autodefinieron como «de élite», pero que realiza las mismas labores que los inspectores de la DAF, es decir, la fiscalización de distintas normas que significan recaudación de gravámenes o la supervigilancia del correcto uso de los bienes de carácter público.

Al interior del Concejo Municipal existirían reparos a este nuevo modelo, ya que la formación de la Udiem contravendría el sustento legal de la Dipreseh, cuya misión esencial sería el funcionamiento de las patrullas mixtas de vigilancia, compuestas por un carabinero, un inspector y un patrullero, de acuerdo con el convenio OS-14, suscrito en 2023 entre Carabineros y la Municipalidad. Asimismo, estaría en entredicho la continuidad de un grupo de vigilantes, ya que están contratados bajo el Código del Trabajo y la Contraloría solo autoriza esta modalidad para los meses de verano como apoyo en las tareas de fiscalización por el aumento de turistas.

5

Copec se pone con su primera electrolinera en el acceso sur de Arica

La electromovilidad es un hecho y Arica no está exenta de este cambio de paradigma en el uso de combustibles más sustentables. Pese a que aún en la ciudad no es masivo el uso de automóviles eléctricos, dada la alta presencia de vehículos a bajo precio importados por zona franca, la empresa Copec Voltex decidió instalar una electrolinera en la salida sur de la ciudad.

El dispensador es el segundo que se habilita en Arica, ya que la empresa Enex dispuso el primero en la estación de servicios que está justo al lado de la misma de Copec.

Quien se atrevió a instalar la electrolinera fue el empresario ariqueño y concesionario de la compañía, Víctor Cortés, el mismo que, junto a su señora, impulsaron el Museo de Arica en la calle Chacabuco y cuyo hijo cumplió hace unas semanas la travesía de unir esta ciudad con Valle Nevado en bicicleta y surfeando.

«Como concesionario y como ariqueño es superimportante este momento, porque no teníamos cargador eléctrico de Copec. Este es el primero, y yo creo que van a venir más, y va a ser superimportante para la región, para los vehículos eléctricos y para lo que se viene en el transporte, taxis eléctricos. Muchos amigos me preguntaban cuándo se concretaría esto, y bueno yo les respondía que sería pronto y aquí estamos. La invitación ahora es que todos los vehículos eléctricos de la ciudad pueden venir a visitarnos y a quienes vengan desde afuera también», expresó tras concretar la primera carga de un auto eléctrico en el dispensador Voltex Copec.

El nuevo cargador rápido de Arica fue ubicado en la estación de servicio de Panamericana Sur N° 2824. Su potencia es de 120 kW y posee dos conectores estándar CCS2, que permiten cargar hasta un 80% de la batería de un vehículo eléctrico en tan solo 30 minutos.

Chile conectado

Para Copec, la instalación de este aparato constituyó todo un hito, ya que se encuentra celebrando 90 años de vida corporativa. Esta infraestructura desarrollada por su filial Copec Voltex, permitió concretar el plan estratégico de contar con puntos de carga rápida en las 16 regiones del país.

Sin embargo, aún está pendiente el desafío de tener estos dispensadores en tramos carreteros que garanticen la autonomía a los vehículos por todo Chile. Hasta hoy solo entre Copiapó y Castro hay puntos suficientes de abastecimiento en una extensión de 2.200 kilómetros.

El gerente comercial de Copec Voltex, Francis David, destacó que “con este hito, no solo cerramos la presencia de nuestra red de carga rápida en todas las regiones del país, sino que también reforzamos el objetivo de democratizar el acceso a la electromovilidad. Queremos que la movilidad eléctrica no sea una promesa, sino una realidad concreta y presente en la vida de más personas, y para ello seguimos fortaleciendo una red de carga robusta, confiable y de alto estándar, diseñada para acompañar el crecimiento del parque eléctrico y hacer de la movilidad eléctrica una opción real para más personas”.

La única autoridad que asistió al evento fue el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Pablo Maturana, quien valoró este paso de Copec Voltex, ya que, a su juicio, servirá «para poder contar con más infraestructura que incentive a los usuarios del transporte particular a poder generar un cambio, y pasar de vehículos en combustión a vehículos mucho más sustentables a través de la electromovilidad«.

Si llegó hasta el final de esta edición, solo nos queda agradecer su preferencia. Nos vemos la próxima semana con más novedades, así es que ahora de nuevo a reportear.

SALVADA MILAGROSA. No la contamos dos veces, pues estuvimos a metros del sitio donde un joven, bajo los efectos de las drogas, cruzó el cerco policial de seguridad e impactó con su vehículo al público que el jueves presenciaba el show de Los Cuatro Cuartos. La jueza de Garantía decidió dejar en prisión preventiva al conductor, dando una señal ejemplarizadora para aquellos que toman el volante en estado de intemperancia.

Al cierre de esta edición, se conoció el grave estado de salud de la delegada presidencial regional, Camila Rivera Tapia (PPD), quien desde el domingo permanece en la UCI del hospital «Juan Noé». Para ella se activaron distintas cadenas de oración y anoche se efectuó una velatón en el frontis del centro asistencial.

Y antes de despedirnos, les recordamos que si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir pueden escribir a aquiarica@elmostrador.cl.