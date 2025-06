Caso Vialidad: cierran investigación y preparan juicio por delitos de corrupción

¡Ya estamos de vuelta con ustedes! Faltan pocos días para celebrar el Machaq Mara, el 21 de junio, la llegada del solsticio de invierno. Y aunque nos digan que somos alaracos, aquí también el frío se siente. Claro, no con la magnitud del sur, pero también la temperatura baja y nos abrigamos con parkas y chalecos para estar en modo invierno.

Quedan solo 12 días para las elecciones primarias del oficialismo y hay poco ruido de los cuatro comandos. Hasta ahora solo Jaime Mulet se ha atrevido a visitar Arica para agitar un poquito las aguas. Se agradece que su comando nos haya considerado dentro de la agenda con medios locales.

Por estos días la ciudad ha estado conmovida ante el grave estado de salud de la delegada presidencial regional titular, Camila Rivera Tapia, quien permanece en la UCI del hospital regional, luego de sufrir complicaciones después del nacimiento de su hija. Diversas comunidades religiosas se han unido en cadenas de oración y grupos afro realizaron una junta de tambores el domingo para darle la energía que necesita.

Como siempre el reporteo sigue intenso, así es que vamos al resumen de lo que trae Aquí Arica en esta edición:

Comenzamos con una nota sobre la tramitación del nuevo Plan Regulador que hace un año está en la Contraloría Regional de la República y que el alcalde Orlando Vargas tiene en la mira, ya que no le gusta el enfoque que le dio la administración anterior al borde costero, con un extenso parque natural del humedal del río Lluta.

En otro ámbito, abordamos la intempestiva renuncia del director del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) «Chinchorro», Hary Donoso, y el proceso de remoción en su contra por múltiples denuncias por maltrato y menoscabo a funcionarios de esa institución.

Reporteamos también el cierre de la investigación penal sobre corrupción pública en la Dirección Regional de Vialidad que la Fiscalía formalizó en agosto de 2023. Ahora el organismo persecutor deberá presentar la acusación para que se realice el juicio oral.

Y fuimos considerados en la agenda del candidato presidencial y diputado Jaime Mulet (FRVS), quien nos concedió una entrevista en la que aseguró que si gana, le dará más poder a las regiones.

Cerramos esta edición con una nota sobre las distintas ceremonias por la llegada del Año Nuevo Andino en toda la región, este 21 de junio. ¡Machaq Mara Jallalla!

Antes de comenzar, los invito a probar una kalapurka, una sopita andina caliente que repone hasta el alma más débil con su combinación de carnes y maíz, acompañada de unas piedras hirviendo en el plato. No se olvide cada semana de invitar a familiares y amigos para que se inscriban gratis en este newsletter y así no se perderán las historias que aquí les contamos. Vamos ahora a la lectura…

1

Nuevo Plan Regulador de Arica en la mira del alcalde Vargas

Más de un año lleva en revisión el nuevo Plan Regulador Comunal de Arica que diseñó la administración del exalcalde Gerardo Espíndola Rojas. El documento está en la Contraloría General de la República, luego que el 20 de enero del año pasado fuera aprobado por el Consejo Regional de Arica y Parinacota por solo ocho votos y siete en contra, pese a tener 29 observaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

El alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro, reconoció que está a la espera de las observaciones que podrían emanar desde el órgano contralor para tomar una decisión sobre el curso que adoptará con esta carta de navegación que, al parecer, no sería de su entero gusto, especialmente por las limitaciones que impondría al desarrollo inmobiliario en el borde costero norte.

«La Contraloría observa o recoge las observaciones que tuvo este Plan. Lo que queremos es que llegue a manos nuestras para poder ver cómo le entregamos este Plan Regulador a las empresas constructoras, a los empresarios que quieren desarrollar Arica«, afirmó.

¿Qué buscará el alcalde con el nuevo Plan? Según el jefe comunal, su idea es que «se puedan construir en el borde costero unos 100 o 150 edificios con tal de construir una ciudad turística, darle trabajo a la gente, que las empresas tengan ganancias y podamos construir una ciudad próspera que hoy día no la tenemos«.

¿Cuál es la dificultad? Justamente, el deseo de tener una mayor actividad inmobiliaria en el sector norte será el principal escollo que deberá sortear el jefe comunal en caso de que la Contraloría General no observe la propuesta aprobada por el exalcalde Gerardo Espíndola, al impulsar finalmente una zona de 511 hectáreas de resguardo para el humedal del río Lluta, con el objetivo de convertir ese sector en un parque urbano para conservar la flora y fauna de ese ecosistema.

En todo caso, para satisfacer el deseo del edil de atraer capitales a la ciudad quedaría disponible la nueva zona urbana de la propuesta, que estaría situada en los alrededores del Parque Industrial Chacalluta y del aeropuerto. Ese sector pasaría a ser urbano y tendría como objetivo potenciar actividades productivas relacionadas con la logística y el transporte.

¿Cuándo comenzó la elaboración del nuevo Plan? La propuesta comenzó a trabajarse en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo desde el 2014. Una vez listo, el municipio comenzó su tramitación incorporando a la comunidad en audiencias públicas que significaron la presentación de unas 1.500 observaciones a la propuesta original.

En ese proceso de debate público hubo críticas de gremios empresariales ligados a los sectores de la industria, la construcción, la pesca y la logística, por las restricciones que se impondrían al borde costero, tanto para construcciones en altura en el sector norte, la imposibilidad de que el astillero continúe en una zona contigua al puerto, como por la declaratoria de zona mixta del barrio industrial antiguo, permitiendo su reconversión a residencial.

CChC pide celeridad

Uno de los gremios productivos que tiene altas expectativas en la tramitación del Plan Regulador es la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), ya que a través de este instrumento se definen los usos de suelo y el límite urbano de la ciudad.

El presidente CChC Arica, Ricardo Peña Jones, indicó a Aquí Arica que esperan que «el pronunciamiento de la Contraloría sea pronto, ojalá dentro de este año, ya que en la ley no se indica un tiempo máximo, es decir, podría ser que esta incertidumbre se mantenga por uno o más años. Esto es clave, pues se requiere tener certezas para los inversionistas y la comunidad sobre dónde y qué construir en diversos sectores de la ciudad. Además, puede ser que este instrumento se apruebe o rechace, lo que implicaría un nuevo proceso con todo lo que ello implica, recordando que esto se inició el 2013”.

Asimismo, el dirigente reconoció que el alcalde admitió que el plan propone un crecimiento de la ciudad hacia el sector norte, «lo que se asocia al borde costero, sector Cardenal Raúl Silva Henríquez y Villa Frontera; pero se debe considerar que la actual normativa amplió la protección al humedal hasta calle Eilat, entonces se requiere que el alcalde y el Concejo vean las herramientas legales y técnicas para modificarlas”.

2

SLEP Chinchorro: director abandona el cargo y funcionarios acusan maltrato y ausencias

Un segundo golpe sufrió el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) «Chinchorro» desde su creación en 2019. Nuevamente, la entidad se quedó sin director titular, tras la intempestiva renuncia del profesor de Historia, Hary Donoso López (PS), el pasado 6 de junio ante la Dirección de Educación Pública (DEP) en Santiago. Donoso incurrió en largas ausencias laborales dentro de los 15 meses que ejerció el cargo, al cual llegó por un concurso de Alta Dirección Pública (ADP).

El primer golpe lo vivió en 2020, con la larga suspensión del director de la época, Miguel Lecaros Sánchez, por irregularidades detectadas en su gestión, lo que le significó su destitución tras un extenso sumario que le permitió sobrevivir durante todo el segundo gobierno de Sebastián Piñera, siendo apartado definitivamente en mayo de 2023.

Respecto de la dimisión de Hary Donoso, esta no se conoció el mismo día, sino que recién el martes 10 de junio la Dirección de Educación Pública (DEP) emitió un comunicado:

Hasta ahí todo iba bien, pero el miércoles pasado la «higiénica» versión institucional fue torpedeada por la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del SLEP «Chinchorro» del Programa 01 (AFSLEPCHP01), que agrupa a los funcionarios administrativos de la institución, al difundir un comunicado mediante el cual denunciaron que el exdirectivo había incurrido en prácticas de maltrato al personal de ese servicio.

El comunicado de la AFSLEPCHP01 abrió una arista desconocida públicamente, pero muy comentada al interior de los pasillos de esta entidad. Varios testigos confirmaron que, al final, decidieron denunciar ante la Contraloría Regional de la República y a la misma DEP sobre las largas ausencias del director sin haber razones claras, además del menoscabo y maltrato en su relación con diversos directivos y funcionarios, así como el verse expuestos a jornadas extenuantes sin respetar el horario reglamentario, y llamados fuera del horario laboral en tonos inadecuados.

Una fuente cercana al SLEP reveló que el verdadero estilo de administración de Donoso «se mostró paulatinamente. En un principio dialogante y muy presente, pero a los tres meses de su llegada comenzó a faltar al trabajo por un día, luego por dos días y luego por tres días, y de ahí ya empezamos a verlo muy poco. Sus dos jefes de gabinete socialistas que trajo desde Santiag, le cubrían siempre las espaldas, pero esto se hizo insostenible cuando comenzó a faltar a reuniones o eventos con autoridades y no respondía el teléfono. De su equipo cercano ya no había explicación válida, solo silencio«.

Al interior del SLEP son recordadas sus inasistencias a la última Cuenta Pública; a una reunión con la representante de la Agencia de Calidad; a la constitución de Mesas de Trabajo por la Educación Pública; y en la visita del director subrogante de la DEP, Patricio Leiva, que consideraba un encuentro binacional con profesores peruanos y una visita a las obras de la Escuela «Pampa Algodonal»; y a un encuentro nacional de directores de SLEP en Santiago.

La misma fuente señala que «Hary mostró una dimensión autoritaria e irónica con los funcionarios. Nadie sabía más que él. Se reía de las personas, siempre poniéndose en un plano superior, como que aquí éramos todos indios y no sabíamos nada. Nunca participó en actividades con el personal, porque o no estaba o fijaba reuniones intempestivas. A los directores de los colegios les anuló toda capacidad de decidir, diciéndoles que él era el sostenedor y que nadie más que él decidía a quién contratar«.

Este panorama contrastaría con lo que el mismo director pidió difundir en noviembre del año pasado, justo en medio de la reestructuración del servicio que significó más de una veintena de despidos. A través de una nota de prensa titulada «SLEP Chinchorro recibe reconocimiento por su buena práctica en la gestión de ambientes laborales saludables», el directivo habría buscado acallar cualquier rumor de menoscabo. Sin embargo, hasta hoy existen dudas de esa supuesta distinción entregada por el Servicio Civil, ya que lo que publicitado por esa entidad fue el reconocimiento a instituciones públicas por ser los mejores sitios para las prácticas profesionales, y dentro del listado el SLEP nunca apareció.

Denuncias por correo

Sin saber que el director del SLEP había renunciado, el mismo viernes de la dimisión por vía anónima a la plataforma electrónica de la DEP varios trabajadores ingresaron denuncias en contra del directivo, revelando maltrato y menoscabo, y faltas a la probidad.

Estas acciones habrían surgido tras vivirse momentos de crisis con llantos y mucha desesperación en esa semana en las oficinas, dado que Donoso había retornado a sus labores luego de una larga ausencia por una licencia médica. Pero luego, intempestivamente, partió a Santiago durante la tarde del jueves.

Si bien la DEP no mencionó la existencia de las denuncias en el comunicado sobre la renuncia de Donoso, la entidad reconoció posteriormente a Aquí Arica que «una vez conocidos los hechos, la DEP actuó de inmediato tomando las medidas necesarias. En el marco de sus competencias ha iniciado el procedimiento de remoción establecido en la Ley 21.040, por lo que serán investigados los hechos de diversa naturaleza denunciados en las respectivas misivas de acuerdo con el procedimiento indicado».

Exdirector se defiende

Sobre las acusaciones en su contra, el exdirector del SLEP señaló a Aquí Arica: «No he sido notificado de aquellas denuncias y supe de ella a través de las redes sociales, a partir de un comunicado de los funcionarios del servicio«.

También dijo no estar informado de la apertura de un proceso de remoción en su contra y que no fue informado por la DEP respecto de esta decisión.

En cuanto a las razones de su renuncia, Donoso precisó que obedecen a «motivos personales y agradezco la oportunidad dada y los logros alcanzados durante este período en inversión en infraestructura; el histórico avance en resultados del Simce; la mejora en las instancias de participación de la comunidad educativa; el avance en concursos públicos para directores de escuelas y liceos; el fortalecimiento de la mejora en el equipamiento computacional para escuelas y liceos urbanos y rurales; el avance en el posicionamiento del espectro autista a través del Programa Chinchorro TeApoya; el retorno del Programa Extraescolar a nuestras escuelas con campeonatos de fútbol, voleyball y básquetbol, lo que incluye la participación de las escuelas rurales en actividades deportivas marinas; la mejora en la seguridad del transporte escolar a través de la instalación de monitoreo por GPS y liceos; los programas de cooperación con la universidad estatal de la región«.

La carta PS de Vodanovic

Hary Donoso fue nombrado por el Presidente de la República a partir del 8 de abril del año pasado en el cargo. Su periodo culminaba el 8 de abril de 2030. Sin embargo, tal como ha sido su errático historial laboral desde 2022, abandonó el cargo abruptamente.

En enero de 2023 el profesional renunció como jefe regional de la Superintendencia de Educación de Antofagasta, cargo en el que duró solo un mes. En tanto, en marzo de 2024, tras sostener una disputa con el alcalde de San Carlos y compañero socialista, Gastón Suazo, abandonó la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM).

Al llegar a Arica, Donoso hizo sentir a la militancia socialista que tenía la venia de la presidenta y senadora Paulina Vodanovic, sector contrario al que apoyaba la Dirección Regional de la colectividad, encabezado por la expresidenta regional y directora regional de la Junta de Jardines Infantiles (Junji), Sandra Flores Contreras.

El exdirector supo acoger las presiones del PS local por conseguir plazas de trabajo. En enero reclutó al marido de Flores, el profesor de Historia, Lawrence Retamales Sandoval; y en julio del año pasado a la amiga y exjefa de Gabinete de la exintendenta Gladys Acuña, Honna-is Advis Brevis.

También «importó» a dos profesionales santiaguinos de militancia PS. Primero trajo al abogado Christian Pizarro Mondaca, quien llegó en julio del año pasado como su jefe de Gabinete y luego pasó a ser asesor jurídico, pero en abril se quebró la relación y este renunció al servicio. Asimismo, instaló como segundo jefe de Gabinete al ingeniero civil industrial Darío Fernández Serei, quien se mantiene bajo duros cuestionamientos de los trabajadores de este servicio, ya que el profesional se convirtió en el muro de contención y de invisibilización de las conductas del director.

En círculos políticos de confianza, Donoso reveló que su plan era consolidar el sistema de educación pública, pero con personas afines al Gobierno. Para ello elaboró un plan de despidos de funcionarios de distintos niveles, implementando una «reestructuración» del servicio con una adecuación de su organigrama desde el 29 de octubre del año pasado.

En total, 23 directivos y funcionarios fueron finiquitados. Varios de ellos interpusieron recursos de protección alegando contar con la «confianza legítima», es decir, los cinco años de contratos ininterrumpidos en el SLEP. Dos de los exonerados han logrado fallos favorables en la Corte Suprema por vicios legales, por lo que se ha ordenado su reincorporación al servicio. Y queda otro grupo aún con procesos pendientes.

Al cierre de esta edición, la directiva regional del PS, encabezada por la directora regional del Serviu, Gladys Acuña, le «quitó el piso» a Donoso, pero exigió respetar la continuidad laboral de quienes fueron reclutados por él y militan en el partido.

3

Caso Vialidad: cierran investigación y preparan juicio por delitos de corrupción

Después de 22 meses de investigación y dos operativos policiales con mediáticas detenciones de funcionarios públicos y ejecutivos de la Constructora San Felipe S.A., la Fiscalía del Ministerio Público cerró la investigación por delitos de corrupción pública, tras detectar anomalías en las inspecciones de la Dirección Regional de Vialidad a contratos de reposición y conservación de caminos adjudicados a la Constructora San Felipe S.A. y la Constructora FV S.A.

El viernes pasado se realizó la audiencia de cierre de la investigación en el Juzgado de Garantía de Arica. La Fiscalía confirmó a Aquí Arica que presentará una acusación por los delitos de fraude al Fisco, cohecho, soborno, lavado de activos y negociación incompatible. El plazo para efectuar esta diligencia es de 10 días según el Código Procesal Penal.

En tres audiencias judiciales en agosto de 2023 y octubre de 2024, la Fiscalía imputó esos ilícitos a 15 personas. Dentro de los formalizados incluyó al exdirector regional de Vialidad, Rooney Focacci Yugo, quien ejerció el cargo durante el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera; el exjefe regional de la Unidad de Contratos, Álvaro Núñez Cruz; el exjefe regional del Subdepartamento de Seguridad Vial, Alejandro Aspeé Álvarez; los inspectores fiscales Genaro Leal Figueroa, Lilian Medina Higueras, Fernando Querquezana Querquezana y Jorge Padilla Guzmán, y el topógrafo Jorge San Martín Rojas.

En tanto, por la Constructora San Felipe S.A.fueron formalizados el gerente de Operaciones y socio de la empresa, Carlos Trautmann Montt; la jefa de Finanzas, Karen Walton Buzada; el administrador de obras, Víctor Strobel Pinto; el profesional residente y marido de la inspectora Lilian Medina, Camilo Delgado Huentrutripai.

También resultaron imputados el hermano del inspector Fernando Querquezana, Jonathan Querquezana Querquezana, y su pareja Ángela Flores Huanca; también Olaya Gálvez Riquelme, señora del inspector fiscal de Vialidad, Alejandro Aspeé; y la señora del inspector fiscal Genaro Leal, Romina Zumelzu Ruiz. Y el último imputado fue el ingeniero de la Constructora FV S.A., Felipe Saldías Santis.

Juicio abreviado a ejecutivos

Durante esta investigación, la Fiscalía decidió compensar la colaboración que realizaron dos ejecutivos de la Constructora San Felipe S.A. en la investigación. Se trata del gerente de Operaciones y socio de la empresa, Carlos Trautmann, y del administrador de obras, Víctor Strobel. Gracias a los testimonios de ambos se pudo conocer las constantes solicitudes de coimas que les habría solicitado el exdirector regional de Vialidad, Rooney Focacci, y cuatro inspectores fiscales.

El organismo persecutor había solicitado un juicio abreviado para ambos, lo que les permitiría optar a penas más bajas en libertad. Si bien la audiencia se realizó el pasado 28 de marzo, al final la jueza de Garantía, Paulina Zúñiga, rechazó el acuerdo entre la Fiscalía y los imputados, ya que consideró que la acusación presentada por la fiscal suplente del titular Francisco Ganga, carecía de sustento jurídico.

Pese a este juicio fallido, la Fiscalía confirmó que en la audiencia preparatoria del juicio oral de esta investigación, propondrá nuevamente esta salida para que el tribunal lo resuelva.

También el órgano persecutor confirmó que existe una investigación paralela de carácter reservado sobre nuevas anomalías detectadas y cuyas pesquisas están a cargo de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec), dado que se trata de numerosos antecedentes bancarios.

4

Mulet en Arica: «Soy partidario de apretar las relaciones con Bolivia»

La Región de Arica y Parinacota era una de las dos regiones, junto con Aysén, que le faltaba por visitar al candidato presidencial y diputado por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) Jaime Mulet Martínez, antes de la realización de las elecciones primarias este próximo 29 de junio.

El viernes finalmente aterrizó en esta ciudad fronteriza, para desarrollar una intensa agenda donde tuvo contacto con gremios productivos, militantes y la ciudadanía. El parlamentario expresó que si llega a la Presidencia, cumplirá con el lema que lo guía: «Porque Santiago no es Chile», el mismo que motiva a este newsletter. Y también dijo algo más de lo que estaría dispuesto a hacer por esta frontera y la relación con los países vecinos, especialmente con Bolivia.

-El 3 de junio del 2029 Arica cumplirá 100 años de anexión definitiva a Chile tras la Guerra del Pacífico. ¿Qué se debe hacer para que la región llegue en mejor pie al centenario?

-Ha sido muy importante preservar la paz después de la Guerra del Pacífico. No hay que olvidarse de lo que está pasando a nivel global con lo de Israel y un conjunto de estados árabes; en Irán y en Ucrania con Rusia, y las posturas belicistas de Trump. La paz nunca está garantizada y hemos tenido la suerte de tener cien años de paz con Perú.

Se ha ido estableciendo una relación de colaboración con Perú y mucho más entre Tacna y Arica. Yo apostaría por integrar más la triple frontera: Chile-Bolivia-Perú. Esto sin despreocupar la defensa. Lo primero es regionalizar, para que Arica vaya tomando sus propias decisiones y estableciendo su estrategia de desarrollo con los debidos recursos.

-¿Y cómo se puede lograr esa integración de triple frontera si Bolivia no es del todo colaborativo con Chile?

-Yo soy partidario de apretar las relaciones con Bolivia, porque Bolivia no nos está dando las facilidades. En Colchane, Bolivia es un pasadizo de extranjeros indocumentados con el negocio de los «coyotes». Cada camioneta que se roban en el norte de Chile la venden en Bolivia y es poco menos que un trofeo. Los tratados se cumplen de buena fe y creo que Bolivia no está aportando todo lo que tiene que aportar para ayudar a Chile en el problema complejo de la inmigración, el robo de vehículos y otros. Tenemos elementos como para rigidizar las relaciones con Bolivia.

Si fuera presidente tendría una reunión con el actual presidente de manera muy franca en esta materia. La mora purga la mora, si no se cumple, tienes derecho a no cumplir.

-¿Qué implicaría esa rigidización?

-No sería revisar el Tratado de 1904, pero por lo menos rigidizar. Yo le diría que si Bolivia no tiene un comportamiento razonable como buen padre de familia en la relación con Chile, le complicaría los puertos.

–La región presenta un decrecimiento económico durante los últimos dos trimestres, ¿qué propone para que esta zona pueda potenciar su actividad económica?

La decisión estratégica que tomó el Gobierno Militar hace más 50 años, de geopolíticamente establecer la retaguardia en Iquique, es decir, la línea de defensa, generó un detrimento para Arica. Se le dio impulso a Iquique y se despreocupó Arica. Eso debilitó al Arica de los años cincuenta que tuvo el Puerto Libre y la Junta de Adelanto como motores de su economía.

Tenemos que revertir eso, tenemos que darle atribuciones y grados de soberanía a Arica. Las regiones frontera deben tener un tratamiento especial: tienen que tener inversión especial y más apoyo del Estado para dar impulso, pero en lo que decidan los ariqueños.

Arica tiene posibilidades de desarrollo en muchas áreas, como el turismo, la agricultura, y hay que ver cómo se gestiona mejor el agua y el riego. Arica también es minería y, en algún momento, fue un polo industrial muy importante del país.

-Usted menciona la minería como motor, pero resulta que en la región ha habido una fuerte oposición de organizaciones indigenistas y ambientalistas a que esa actividad se desarrolle…

La gran minería, muchas veces, ha provocado grandes desastres. Los regionalistas verdes somos muy respetuosos de la naturaleza y el medioambiente. Y si hay reticencia respecto de la gran minería, no hay que dejar de lado la pequeña y la mediana minería porque es generadora de trabajo.

Para eso es muy importante la estrategia de desarrollo regional y los programas de ordenamiento territorial. Eso se hace con autonomía y con dinero, y las regiones frontera debieran tener un apoyo especial del Estado, porque cumplen un rol más allá del natural de cada región, dado que cuidan la frontera.

-Su consigna es que las regiones adquieran poder, pero ¿qué tanto cede el centralismo?

-El centralismo no cede nada. Piense usted que el Presidente dijo que iba a terminar su mandato teniendo menos poder que cuando asumió. Eso no es cierto, pues está terminando con más poder. Han recentralizado el Ministerio Público, el manejo de los recursos desde la Dipres. Lo único que se ha hecho en descentralización fiscal es la Ley del Royalty, que es de mi autoría junto al senador Esteban Velásquez. Fueron 20 años de trabajo y ahora están llegando recursos a las 16 regiones.

A veces, las propias regiones son el enemigo de la regionalización y son los mejores amigos del centralismo. Los partidos tradicionales son todos centralistas, incluso, a veces, tienen la lógica de traer los candidatos desde Santiago y se instalan como parlamentarios a defender la región.

Cerro Chuño, ¿cuándo?

-La población Cerro Chuño -que está contaminada con polimetales- aún no es demolida y alrededor de ella se instaló la banda criminal «Los Gallegos». Si llega a ser presidente, ¿cómo resolverá este punto pendiente?

Conozco el tema de «Cerro Chuño» desde hace muchos años. El gran problema es que las decisiones que atañen a Arica, se toman en la zona central. Tenemos delegados presidenciales que son empleados del ministro del Interior y del Presidente. El Presidente Boric se comprometió a terminar con los delegados regionales y fortalecer a los gobernadores, y no lo cumplió. En la medida que las decisiones dependan del poder central, se van a ir tomando decisiones tarde.

El Estado tiene que actuar con severidad. Ahí no solo hay contaminación, ahí está el narcotráfico enquistado, ahí hay muerte y no hay Estado. Yo creo que hay que avanzar en los desalojos, paso a paso, porque son muchos, pero hay que hacerlo. Yo no sé en qué estaban los delegados y a quién le correspondió esa pega desde que partió, pero parece que había muchos mirando la luna.

-Pero el primer delegado de este Gobierno, Ricardo Sanzana, militaba en su partido y antes cuando fue gobernador de Arica también tuvo en sus manos el desalojo y la demolición…

-Mire, el señor Sanzana fue expulsado de nuestro partido por conductas inapropiadas que nuestro partido rechaza y eso fue público. Desgraciadamente, fue protegido por Carolina Tohá al mando del Ministerio del Interior en una situación bien compleja y que fue pública. Ni Monsalve lo sacó y a ambos les entregamos los antecedentes.

Corrupción pública

-Por estas semanas la corrupción en el Estado ha sido tema, ¿cómo se pueda frenar este problema?

-La propuesta nuestra es que si soy Presidente, voy a implementar una reforma legal que requiere el patrocinio del Ejecutivo, para que la Contraloría General de la República esté en la Unidad de Control de los municipios o del Gobierno Regional. Hay que hacer ese control cruzado antes, no después. Haría lo mismo en los ministerios porque se necesita fortalecer una institución que sea muy respetada.

5

Machaq Mara: las ceremonias para recibir el Año Nuevo Andino

En la madrugada de este 21 de junio las comunidades aymaras y quechuas de la región celebrarán la llegada del Machaq Mara, es decir, el arribo del Año Nuevo Andino 5.533, fecha que coincide con el inicio del solsticio de invierno, el momento en que el sol estará más lejos del hemisferio sur.

El director regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Raphael Cantillana Barañados, valoró que las comunidades indígenas celebren este acontecimiento, especialmente que «sigan manteniendo vivas sus tradiciones en torno a la celebración del nuevo ciclo que marca este retorno del sol. Es un momento de profunda espiritualidad, renovación y conexión con la tierra que nos recuerda la vigencia de las cosmovisiones ancestrales de los pueblos originarios«.

Cantillana anunció que participará en varias de las ceremonias previstas en los pueblos de la cordillera, precordillera, valles bajos y en Arica.

¿Cuál es el origen de este culto al sol? El director regional de la Conadi lo define como una práctica ancestral presente en la mayoría de las culturas del mundo. «En la región sur andina, su existencia ha sido documentada desde hace más de 5.000 años, siendo uno de los ejes centrales de las cosmovisiones

andinas. Desde Caral (Perú) esta práctica se difundió hacia diversas regiones, consolidándose como un elemento espiritual y simbólico fundamental en las sociedades precolombinas«.

Los 11 pueblos indígenas reconocidos oficialmente en Chile comparten un punto común: la celebración del inicio de un nuevo ciclo anual, coincidente con el solsticio de invierno, momento en que el sol alcanza su punto más lejano y comienza su retorno.

En el norte del país, especialmente en la Región de Arica y Parinacota, las comunidades aimara celebran esta fecha con diversos nombres en su lengua originaria: Machaq Mara («año nuevo»), Willka Kuti («retorno del sol») y Mara T’aqa («renovación del ciclo anual»).

¿Por qué es importante para las culturas ancestrales? En el caso de los pueblos originarios de Chile, cuya organización económica tradicional se ha basado históricamente en la agricultura y la ganadería, el culto al sol adquiere una relevancia particular. Las estaciones del año no solo determinan los ciclos productivos, sino que también marcan momentos claves del calendario ceremonial, impregnados de significados culturales y espirituales.

En toda la región habrá diversos rituales para dar impulso al comienzo de un nuevo ciclo. Aquí Arica le entrega una guía de las ceremonias:

Arica: Viernes 20 de junio, la Municipalidad de Arica hará un evento que incluirá una pawa (rogativa a la Pachamama) a la 09:30 horas y luego desde las 10 de la mañana habrá un desfile de 75 comparsas del Carnaval Andino «Con la Fuerza del Sol» por la céntrica calle Pedro Montt hasta la Catedral San Marcos. Además, habrá una muestra gastronómica con platos típicos en la plaza Colón.

Arica: Sábado 21 de junio en la madrugada se realizarán vigilias para esperar los primeros rayos del sol. Organizaciones aymaras se reunirán en Cerro Sombrero y agrupaciones quechuas lo harán en el local La Pascana en Las Maitas.

Parinacota: Viernes 20 de junio, la Municipalidad de Putre realizará a partir de las 21.00 horas la preparación de la mesa ceremonial y luego una vigila. Sábado 21 de junio a las 05.00 de la madrugada se realizará el ascenso a la apacheta ceremonial, donde se efectuará el ritual para recibir el Año Nuevo.

Codpa: Sábado 21 de junio, la Municipalidad de Camarones realizará un acto en el Cerro Sagrado a partir de las 5 de la mañana. La ceremonia se iniciará a las 07.00 horas con un yatire y luego habrá bailes y cantos típicos, además de un almuerzo comunitario.

Gracias por llegar hasta el final de nuestro newsletter. Ahora volveremos a reportear para tener lista la edición antes del Machaq Mara y así no perdernos uno de los rituales de amanecida.

¿SERVEL, DÓNDE ESTÁS? Aún no ha comenzado la campaña electoral parlamentaria y ya es posible ver letreros en las casas con mensajes de propaganda, un camión móvil y videos en redes sociales. La pregunta es: ¿dónde está la fiscalización del Servel?

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.