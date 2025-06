El CORE republicano a quien le prohibieron ingresar a un colegio católico de Arica

¡Llegamos volando! Tal cual, porque estamos de nuevo con Aquí Arica, después de asistir al relanzamiento de los vuelos entre la ciudad boliviana de La Paz y Arica. Fue impresionante ver cómo Arica siempre está presente en la historia de Bolivia. Ayer, autoridades gubernamentales, representantes de gremios empresariales y medios de comunicación del vecino país se embarcaron en el vuelo exploratorio de la aerolínea estatal BoA, que tocó suelo nacional.

Parecía una ironía tener el aeropuerto Chacalluta declarado como internacional y haber perdido, paulatinamente y por razones de mercado, las conexiones aéreas con otros países. Ahora queda por reponer los tramos interregionales con Iquique, Antofagasta y otros destinos intermedios y que promovían el turismo entre el Norte Grande, que permitían ahorrar tiempo a quienes trabajan fuera de la región, o que facilitaban el turismo o el traslado de pacientes a centros de salud cercanos.

Vamos que se puede, entonces, y ahora, en este primer vuelo, aterrizamos en los contenidos de esta nueva edición de invierno:

Iniciamos el newsletter con el presupuesto de $ 66 mil millones que está solicitando el Gobierno Regional al Ministerio de Hacienda para el 2026. El desafío es revertir la tendencia histórica de ser una de las regiones con menos recursos del país y desarrollar un paquete de obras que generen actividad económica.

Como nuestro compromiso es apoyar el desarrollo regional, les contamos aquí sobre la ceremonia que recibió el primer vuelo exploratorio de la aerolínea estatal boliviana BoA, en Arica. El objetivo de la empresa es reponer la conectividad aérea del vecino país con el Norte Grande, sumando a esta ciudad e Iquique.

También reporteamos el violento incidente protagonizado por el consejero regional republicano Ignacio Gómez Gutiérrez, en el frontis del Colegio Católico San Marcos, con una funcionaria del establecimiento educacional, y que le significó la prohibición de ingreso al recinto que decretó la rectoría.

Incluimos en esta edición la decisión del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) de apoyar con una querella a la funcionaria municipal que denunció al exdirector de Desarrollo Comunitario (Dideco), Gonzalo Ramos, por abuso sexual.

Y cerramos con un «tesoro humano»: la hazaña que cumplirá la diseñadora local Andrea D’ la O de participar en septiembre en el New York Fashion Week (NYFW). Ya clasificó y ahora está en campaña para conseguir aportes para sus pasajes y los de sus dos asistentes.

Antes de comenzar la lectura y para pasar el frío matinal, los invitamos a tomar un tecito negro de hojas importado de la Zofri con hierba luisa recién cortada en el valle de Azapa y cedrón de Ticnamar. De paso, mientras humea el tazón, les recordamos que pueden invitar a amigos y familiares a que se inscriban gratis para que la comunidad de Aquí Arica siga creciendo.

1

Gobierno Regional aspira a conseguir $ 66 mil millones para la región

El primer presupuesto elaborado por su equipo es el que presentó el gobernador regional Diego Paco Mamani (RN) el 17 de junio a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres). En total, su administración pretende conseguir $ 66 mil 795 millones para inversión en obras, equipamiento y estudios durante el próximo año.

La elaboración de esta carta de navegación tuvo, eso sí, un impasse. En una sesión extraordinaria del Consejo Regional (Core), el 16 de de junio, varios consejeros regionales cuestionaron a Paco, a raíz de que no los convocó previamente a una discusión sobre los lineamientos del presupuesto 2026, como lo establece la ley que rige a los gobiernos regionales. Esta decisión, acusaron algunos, habría sido impulsada por el administrador regional José Palma Sotomayor, quien hoy se perfila como precandidato a senador por Renovación Nacional (RN). Al final, la propuesta solo fue aprobada por mayoría, con cinco abstenciones y un rechazo.

El marco para el 2026 involucraría un crecimiento de un 15,36% del presupuesto ajustado de 2025, de $ 57.900 millones que solicitó el exgobernador Jorge Díaz, cuya administración fue criticada por haber logrado el cumplimiento de solo un 81,4% del total requerido en 2024, siendo la cuarta región con más baja ejecución del país.

En la sesión del 16 de junio, Paco confirmó que el presupuesto de este año también ha sufrido una merma, con una reducción de más de $ 5 mil millones, equivalente a un 8%, a raíz de las restricciones presupuestarias aplicadas por el Gobierno.

Sobre el impasse con el grupo de consejeros que decidió no aprobar el presupuesto 2026, la autoridad señaló que «las diferencias de pensamiento no son conflictos, más bien corresponde que existan diferentes miradas y caminos para llegar al mismo objetivo, y eso se valora y respeta, porque todos representamos a una parte de la población y región. Lo importante es que el presupuesto propuesto fue aprobado y logramos ir juntos, como Gobierno Regional y Consejo Regional, a defender ante la Dieres«.

Y respecto de la ejecución presupuestaria de este año, Paco confirmó que al cierre del primer semestre «proyectamos una ejecución del 46,2%, lo que nos mantiene dentro de los rangos esperados y nos permite proyectar un cumplimiento cercano al 100% hacia fin de año. Este nivel de ejecución da cuenta de una gestión ordenada, con proyectos bien formulados y en línea con los tiempos administrativos, lo que también respalda nuestra solicitud de incremento para el 2026«.

Prioridades 2026

Sobre las prioridades presupuestarias 2026, el Gore señaló que definió seis ejes estratégicos: seguridad pública, salud, infraestructura pública, reactivación económica; cultura, educación, turismo y deporte, y plataforma de servicios logísticos.

El presupuesto contiene 24 iniciativas claves. Del listado se advierte un gran énfasis en la construcción de 17 obras que se ejecutarán, lo que según el Gore marcará una diferencia con la administración anterior. Este lineamiento, dice el gobernador, significará poner «énfasis en la ejecución de proyectos que agregan valor a la región, que generan empleo, que reactivan la economía y que ponen a las personas en el centro. Por eso optamos por el fierro y el cemento: por obras reales, que se ven y que transforman«.

En la nómina destacan la reanudación de las obras del Museo de San Miguel de Azapa, las cuales se encuentran paralizadas desde hace tres años, luego de la quiebra de la constructora que se adjudicó el contrato. También figuran la construcción del Parque Las Américas en el sector de El Alto y del puente Las Acacias; el mejoramiento de la avenida Linderos entre Antártica y Capitán Ávalos y la construcción del par vial Juan Noé-Chacabuco; y la construcción de la tercera etapa del Parque Centenario, así como la renovación del Parque Brasil y el Centro Cultural Municipal y del Parque Chinchorro Oriente, entre otras.

¿Nueva corporación?

Uno de los puntos más polémicos que contiene el marco presupuestario es la destinación de $ 2.500 millones para la creación de una nueva Corporación Regional de Desarrollo, a raíz de que el gobernador regional promovió el cierre de la Corporación de Desarrollo Territorial de la Región de Arica y Parinacota, creada el 2022 por el exgobernador Díaz, por sus escasos resultados en la promoción del desarrollo productivo.

Uno de los opositores a la generación de este nuevo ente es el consejero Carlos Ojeda, quien el 16 de junio expresó que «no se puede crear una corporación en esta ciudad, por cuanto hay una corporación que está cuestionada. No se puede hacer un incendio sobre otro incendio. Hay un incendio que todavía no se ha apagado«.

2

Aerolínea estatal boliviana inaugura viajes entre La Paz y Arica

Aunque sin fecha certera sobre cuándo partirá el itinerario La Paz-Arica-La Paz, ayer la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) arribó con su primer avión exploratorio al aeropuerto internacional Chacalluta, para dar la partida a los vuelos regulares que pretende realizar dos veces por semanas, probablemente a partir de julio.

La aeronave, que despegó con casi dos horas de retraso de La Paz, llegó encabezada por el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, y el gerente general de BoA, Mario Borda, tal como lo hizo el 26 de abril pasado al concretar el primer vuelo de Santa Cruz de la Sierra a Iquique. Junto a ellos viajaron representantes bolivianos del Consejo Binacional Empresarial Chile-Bolivia, influencers y una gran cantidad de periodistas de medios de comunicación del vecino país, que luego fueron llevados a sitios históricos y comerciales de la ciudad, para luego retornar a La Paz.

«Estamos viniendo en este vuelo inaugural a traer también nosotros ánimos de crecimiento económico y más del buen vivir. El Presidente Lucho (Luis Arce) quiere unir Bolivia con todo el mundo y, principalmente, con los países vecinos, como es Chile. Es la tercera ruta que hacemos de inauguración y de acuerdo a los estudios que hemos realizado, es compensable para BoA«, afirmó Montaño.

El secretario de Estado anunció, además, que prontamente la aerolínea abrirá la ruta entre Cuzco y el Salar de Uyuni, apuntando al creciente mercado de turistas que llega a conocer estas bellezas escénicas, advirtiendo que dentro de sus posibles clientes estarán los turistas chilenos. «Ahí le vamos a tener a los hermanos chilenos un vuelo para que conozcan los más grandes salares del mundo y donde hay litio. Somos un país de paz, siempre hemos convivido en paz con los hermanos chilenos«, expresó.

Montaño recordó que solo bastaron «cinco minutos» para acordar con la exministra del Interior y hoy candidata presidencial, Carolina Tohá, y con su par de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, para reabrir los vuelos desde Bolivia hasta el norte de Chile en diciembre pasado, debido a que «las relaciones están en estos momentos con toda seguridad en su máxima expresión«.

¿Qué falta aún para que los vuelos partan? El gerente general de BoA, Mario Borda, señaló que están a la espera de la autorización de la Junta de Aeronáutica Civil de Chile, para «los vuelos previstos para Arica, Iquique y Santiago. Estamos a disposición del tiempo que ellos tengan y, cuando terminen de revisar, nosotros vamos a poder comercializar los vuelos. Todo lo que se nos ha pedido se ha provisto para que ellos revisen«.

¿Hay algún riesgo ante el cambio de Gobierno este año? Si bien el ministro Montaño descartó que el plan de BoA pueda ser suspendido ante la asunción de un nuevo Gobierno, lo cierto es que en el mundo empresarial sí observan con dudas la continuidad de estas rutas, dado que la aerolínea pertenece al Estado Plurinacional de Bolivia y está sujeta a la designación de una nueva plana ejecutiva cuando el Presidente que resulte electo asuma el 8 de noviembre próximo

Las expectativas comerciales apuntan a capturar a los viajeros bolivianos que trabajan o hacen negocios en Arica e Iquique y que, por varios años, vienen reclamando la reposición de la conectividad aérea, dado que el tránsito por carretera desde La Paz hacia estas ciudades puede demorar entre 10 a 12 horas. De ser autorizado el itinerario La Paz-Arica, solo bastarían 30 minutos para cubrirlo vía aérea.

El gobernador regional Diego Paco (RN) exhibió como un logro la reanudación de los vuelos internacionales en el aeropuerto de Arica, agradeciendo a las autoridades del vecino país por impulsar esta conexión aérea.

«La integración es clave para el desarrollo de Bolivia y de Chile. Estamos en la misma senda de crecer en conjunto y esperamos que estos vuelos exploratorios finalmente se conviertan en permanentes, pero entendemos que este trabajo tiene que venir desde el sector privado, de las autoridades y de toda la comunidad«, puntualizó, al capitalizar este hito como suyo, dado que en abril pasado viajó a La Paz a acelerar esta gestión.

Ferrocarril no se reactivará

En su breve estadía ayer, el ministro Edgar Montaño descartó a Aquí Arica que al término del Gobierno del Presidente Arce pueda reactivarse el Ferrocarril de Arica a La Paz, tras 20 años de paralización y una prueba técnica fallida el 2021, por un paro del gremio de camioneros bolivianos.

«Nosotros somos un Gobierno respetuoso de las leyes y en la anterior gestión de Gobierno el ferrocarril ha sido concesionado, por lo tanto, mientras esté concesionado, nosotros no podemos hacer nada más que respetar. La seguridad jurídica para nuestro Gobierno es muy importante. Nosotros no estamos pensando en una reactivación, estamos respetando la concesión que realizaron en otra gestión«, afirmó.

3

Colegio Católico San Marcos prohíbe ingreso a core republicano por violencia contra funcionaria

Era una tarde como todas en las afueras del Colegio Católico San Marcos de Arica, con las clásicas filas de automóviles estacionados, en medio del caos cotidiano, que suele recoger o dejar a los alumnos en el establecimiento. Sin embargo, la tradicional rutina se rompió el 9 de junio, con un «topón» del vehículo de la asistente del recinto, Dalia Durán Durán, al móvil que conducía el consejero regional republicano, presidente de la Comisión de Educación del Consejo Regional (Core) y egresado de Derecho, Ignacio Gómez Gutiérrez.

Pese a los intentos del core de bajar el perfil al asunto y evitar que el hecho trascendiera, fue el propio rector del establecimiento, Luis Santos Vera, quien lo confirmó en un mensaje que envió la semana pasada por correo electrónico a todos los consejeros regionales. En esa misiva, confirmó que había decretado la prohibición de ingreso al recinto al core por la violencia que había ejercido en contra de la trabajadora y les ofreció dar a conocer los sucesos en un encuentro con ellos.

En el mensaje, al que accedió en forma exclusiva Aquí Arica, la autoridad educacional señaló que, tras el choque, el core «se dirigió a la funcionaria en un tono hostil, profiriendo insultos con lenguaje ofensivo y realizando gestos intimidatorios. En un acto especialmente inapropiado, el Sr. Gómez se introdujo en el vehículo de la funcionaria para señalar de forma agresiva el espejo retrovisor, responsabilizándola del hecho en cuestión«.

Luego, según la denuncia del directivo y también por versiones de testigos, Gutiérrez habría proferido amenazas verbales a Dalia Durán, indicando «que debido a su posición y contactos, incluyendo una supuesta relación con la Secretaría Regional Ministerial de Educación, podía intervenir para que la situación se resolviera de otra manera, lo que consideramos un intento de abuso de poder».

El rector fue más allá en su exposición a los consejeros y acusó las siguientes faltas cometidas por el consejero regional:

Diferencia de género : «En tanto no se respetaron los principios de trato digno hacia una mujer«.

: «En tanto no se respetaron los principios de trato digno hacia una mujer«. Uso indebido de supuestas influencias : «Para evitar consecuencias legales o administrativas«.

: «Para evitar consecuencias legales o administrativas«. Diferencia física entre el core y la funcionaria, lo que acrecentó la sensación de intimidación.

Ante ello, el directivo confirmó que, al no ser apoderado del colegio, sino el hermano de una alumna de cuarto año medio, «se informó a la madre de la estudiante que el Sr. Gómez no podrá ingresar al recinto escolar«.

Del mismo modo, en la misiva se confirmó que la funcionaria afectada interpuso una denuncia ante el Ministerio Público y que fue derivada a la Mutual de Seguridad, donde el médico tratante le extendió una licencia médica, «producto del impacto emocional y sicológico generado por el incidente«.

Respaldo republicano al core

Contrariamente a otros casos donde militantes republicanos han sido acusados de conductas impropias, hasta ahora ni la directiva regional ni tampoco la nacional han adoptado medidas en contra del consejero regional.

Es más, hace una semana la militancia se reunió a través de una reunión vía telemática en la que el caso fue analizado, pero en ella no se dio crédito a la víctima, sino más bien fue validada la versión del core, quien desmintió cualquier agresión verbal o amenaza con que abusara de su cargo.

La situación fue reprochada por una militante y apoderada del colegio, quien se mostró molesta por el desconocimiento que se estaba haciendo de los hechos. Pese a ello, no fue escuchada y el partido optó por darle un espaldarazo a Gómez.

Según cercanos al Partido Republicano, el consejero habría sido nominado como candidato por su cercanía con la consejera regional y exgobernadora regional, Romina Cifuentes González, quien le ha dado un férreo respaldo. De hecho, esta última se habría molestado con el resto de los consejeros regionales por los trascendidos de la reunión interna que tuvo el core una vez ocurridos los hechos, donde Gómez habría negado las acusaciones de la funcionaria y afirmado que ya tenía «todo arreglado» con el colegio.

¿Qué es lo que habría «arreglado» el consejero? Efectivamente, Gómez intentó que el incidente no escalara, propiciando una reunión con la apoderada Catherine Valdés Reyes, quien lo denunció por redes sociales, acusando haber sufrido una agresión por parte de la hermana del consejero, cuando ambos fueron increpados por la violencia ejercida en contra de la funcionaria del colegio. Extrañamente, después de ese encuentro, ella restringió su perfil en Facebook y el posteo fue bajado de redes sociales, aunque ya había sido viralizado profusamente.

La decisión del rector Santos de apoyar a la funcionaria no habría sido fácil. Según trascendió, en un principio habría tomado distancia del problema, indicando que este era un asunto ocurrido fuera del horario laboral y que no se involucraría. Sin embargo, la presión de los trabajadores y una amenaza de paro lo forzaron a tomar parte del conflicto, otorgando el respaldo a la víctima. Fue en ese contexto que los trabajadores difundieron un comunicado más bien genérico sobre situaciones de violencia vividas en el colegio, sin aludir directamente al incidente ocurrido con el core.

En cuanto a la versión del consejero regional sobre este incidente y la medida adoptada por el colegio, Aquí Arica intentó contactarlo, pero no estuvo disponible.

4

Sernameg pide protección para víctima de abuso sexual en la Municipalidad

Con una querella criminal y una solicitud de medidas de protección para la víctima, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) decidió intervenir en la denuncia realizada por una funcionaria municipal por abuso sexual en contra del exdirector de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Arica y presidente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (Aprotec) de la Municipalidad de de Arica, Gonzalo Ramos Araya, quien también ejerció como jefe de campaña del alcalde Orlando Vargas Pizarro el año pasado.

El Sernameg confirmó que, por solicitud de la víctima, presentó la acción judicial junto con medidas cautelares al Juzgado de Garantía de Arica, pero estas fueron rechazadas inicialmente. Ante ello, la entidad interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio al Juzgado de Garantía, con el fin de lograr una mayor protección de la mujer, dado que, según ha trascendido, habría recibido mensajes de acoso y amenazas del denunciado.

La institución explicó que la querella presentada corresponde a violencia de género «por el contexto en que desarrolla; es un superior jerárquico con una subordinada mujer y las circunstancias que envuelven el hecho son propias de la violencia de género. La denuncia y querella presentada es por el delito de abuso sexual, porque esta es la figura penal que procede«.

Respecto de la atención que está recibiendo la denunciante, esta fue derivada al Centro de Atención Especializado en Violencias de Género, donde recibe asistencia de una dupla psicosocial que realiza intervención con sentido reparatorio a las mujeres que han vivido violencia de género grave o extrema.

En tanto, el alcalde decidió remover a Ramos de la jefatura de la Dideco, cargo en el que se desempeñaba como subrogante, tras la asunción del jefe comunal el 6 de diciembre del año pasado. A raíz de que es un funcionario de planta, el exdirectivo fue redestinado como encargado de la Unidad de Bienes e Inventarios de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF). Esa dependencia es conocida en el municipio como «la huesera», ya que allí habitualmente han sido destinados funcionarios de administraciones anteriores al alcalde de turno que asume.

Lo que se ha conocido hasta hoy es que la denunciante sería una funcionaria cercana al alcalde y que ingresó en enero bajo la modalidad de contrato a honorarios, para reforzar el equipo territorial de la Dideco. Es por ello que el jefe comunal habría dado crédito a su denuncia, luego de que la mujer expusiera con detalle a la jefa de Gabinete, Carolina Szabo Szakál un incidente, a quien también conocía por haber compartido espacios laborales antes de llegar al municipio. Al escuchar el crudo relato, Szabo la habría instado y acompañado a efectuar la denuncia ante la PDI.

5

Andrea D’ la O: la diseñadora ariqueña que estará en evento internacional de moda en Nueva York

Parece un sueño que aún ni ella se lo cree, pero es cierto. La diseñadora de vestuario ariqueña Andrea Orellana Opazo, conocida en el mundo artístico como Andrea D’ la O, logró clasificar en el evento internacional de moda New York Fashion Week (NYFW), con una colección urbana basada en la temática del «Carnaval con la Fuerza del Sol».

La modista deberá estar el 13 y 14 de septiembre en el centro de eventos Edison Ballroom, donde exhibirá diversas prendas confeccionadas con ropa reciclada con un sello artesanal: pintadas a mano, con trozos de aguayos (lienzo andino para transportar bebés en la espalda) y pedrería típica de los trajes del carnaval. Y si bien ya clasificó con su propuesta, hoy la preocupación esencial es conseguir apoyo monetario para la compra de sus pasajes aéreos y de dos asistentes que la acompañarán en esta misión internacional.

A sus 53 años, Andrea D’ la O sí que sabe de reinventarse. Tras salir de cuarto medio, estudió técnico nivel superior en Enfermería y, una vez que empezó a trabajar, cumplió su sueño en Santiago e ingresó a una academia de diseño de vestuario. Así empezó su aventura durante estos últimos 17 años, abriendo tres tiendas para la venta de sus prendas hechas a mano. Una de ellas estaba en la zona cero del estallido social, el Barrio Lastarria.

Las protestas hicieron inviable el negocio en 2019, por lo que debió vender todo y volvió a Arica. Aquí la sorprendió la pandemia por Covid-19, enfermedad que lamentablemente se llevó a sus padres. Mientras trabajaba como TENS en el hospital regional, decidió estudiar Ingeniería en Prevención de Riesgos. Finalmente, logró titularse y sumó una tercera carrera para sobrevivir cuando el negocio de la moda no anda bien.

-¿Desde cuándo su vocación por el diseño?

-En mi infancia no había tecnología y cuando vacacionábamos en la casa de mi abuela en Cauquenes, nos entreteníamos haciendo hartas manualidades. Allí había una máquina de coser que aprendí a usar, además me enseñaron a tejer. Yo hacía zumbar los manteles, las cortinas, y hacía muñecas y mascotas. Así me pasaba los veranos y los esperaba cada año para volver a coser. También era muy buena para el dibujo.

Después de estudiar técnico en Enfermería me fui a Santiago y, como no encontré trabajo, me puse a trabajar en las tiendas en Patronato. Como yo era busquilla, me ofrecía gratis para ir a esas tiendas y aprendí a usar las máquinas industriales. De esa manera, compartía mis estudios de diseño en una academia y el trabajo en las tiendas.

-¿Cómo fue esa vuelta de Santiago a Arica?–

-A mí me iba muy bien con el diseño, incluso me llamaron para colaborar en el vestuario de la teleserie de TVN «Conde Vrolok». Tuve tres tiendas hasta que se desató el estallido social y mi tienda en la calle Bellas Artes se vio impactada con las protestas que se hacían todos los días. Había saqueos a cada rato, lacrimógenas todos los días y ya no iba gente, además de que lo que ponías en los percheros te lo robaban.

Estaba justo en una salida del Metro y la gente salía con furia. Nos avisaban que venían las turbas y teníamos que cerrar. Los quioscos no existían, los quemaban, entonces vivíamos tiempos de mucha incertidumbre. Fueron unos cuatro meses de mucha agonía.

-¿Por que decidió estudiar prevención de riesgos?

Como buena mujer chilena emprendedora, tomé la decisión de que tenía que hacer algo y me puse a estudiar. No podía parar porque uno está en una edad en que ya no puede pensar tanto. Yo dije ¡hay que reinventarse! y me puse a estudiar en la universidad. Luego llegó la pandemia y me puse a trabajar en el hospital, ya que faltaban manos en la pandemia.

-¿Y el reencuentro con Arica cómo fue?

Me reencontré con una ciudad un poco más grande, más moderna, y con algo maravilloso llamado «Carnaval con la Fuerza del Sol». Ese evento ha sido mi inspiración en las prendas que fabrico y lo fue en la colección que ofrecí para el New York Fashion Week.

Después que terminé de estudiar prevención de riesgos decidí retomar el diseño y la costura, una vez que me invitaron a una actividad de Corfo que duró como seis meses. Allí participaban puras mujeres emprendedoras y nos impulsaron a que perdiéramos el miedo a hacer un emprendimiento.

-¿Cuál es el estilo que tienen tus prendas?

-Yo desarrollo la moda circular, lo que implica el reciclaje de ropa en buen estado, la cual se puede intervenir nuevamente o volver a hacer con las mismas telas. Además, las customizo trabajando la pedrería, utilizando la mostacilla, la lentejuela, hago dibujos a mano alzada, uso pinturas acrílicas y hago intervenciones con la técnica patchwork que une diversos tipos de telas.

-¿Son muy caras tus prendas?

Mis prendas son únicas y eso tiene un valor. Lo que puedo decirte es que una chaqueta customizada puede costar desde unos 70 mil pesos hacia arriba. El valor que tiene es que no habrá otra igual y estará hecha a mano, además se la podrás heredar a alguien que tú quieras, porque pueden ser utilizadas muchas veces. En ellas hay amor y el cariño que uno le entrega a la confección.

Preparando el Fashion Week

-¿En qué consiste la colección que presentarás en Nueva York?

Mi propuesta es andina, basada en el carnaval «Con la Fuerza del Sol». Llevo ya dos meses trabajando para mostrar mi cápsula, que contiene chaquetas, enteros, palazos, vestidos, pantalones con aplicaciones encima. Todos ellos los hago customizado. Ahí es donde introduzco los conceptos de la historia de Arica, el carnaval, la diablada con su colorido, los brillos de los trajes y lo llevo a la moda urbana, es decir, a la ropa que se puede utilizar a diario.

-¿Esa invitación tiene tus gastos cubiertos?

No y por eso necesitamos apoyo. Vamos estar en el centro mismo de la industria de la moda. Tenemos que pagar modelos, peinados, maquillaje, visualización en revistas. Ya pagamos la inscripción pero nos falta costear los pasajes.

-¿Repetirás el desfile de modas «Fantasía» que hiciste en el verano?

Una vez que llegue de Estados Unidos pretendo abocarme justamente a la segunda versión de ese evento, que tuvo muy buena crítica y una asistencia de 470 personas. La primera versión trajimos a exponentes de Santiago y diseñadoras locales. Yo mostré toda mi línea de chaquetas andinas y creo que es muy bueno reeditarlo en el marco del mismo carnaval. Mezclamos la moda, la cultura y el arte en el exedificio del Casino Municipal. Ya conversé con el diseñador Ricardo Oyarzún para traerlo.

-¿Te gustaría vestir a las animadoras o a las ñustas del carnaval?

Sí, y de hecho fui a hablar con el encargado municipal de Cultura, Martín Romero, para ofrecerme y vestir a los animadores. Él me dijo que como había cambio en la administración era preferible verlo para este próximo carnaval.

-¿Qué viene para el futuro?

La Andrea cose en una máquina casera, la Janome overlock y la Janome recta. Yo estoy formalizada y postulando a todos los fondos. Mi sueño es volver a tener mis máquinas industriales nuevamente. Una máquina casera es como andar en una carreta y una máquina industrial es como andar en un auto BMW. Y por otro lado, me encantaría realizar talleres para niños, con el fin de que puedan aprender a coser, a diseñar, a bordar, a pintar la ropa en las vacaciones de verano o invierno. Mi idea es sembrar en los niños un oficio y que le tomen el gusto a este arte.

Cerramos un capítulo más de nuestro newsletter, luego de haber disfrutado el primer amanecer de nuestro Machaq Mara, es decir, la bienvenida al solsticio de invierno. ¡Nos vemos el próximo martes!

BANDERAS A MEDIAS. Un dolor de cabeza fueron las banderas de Chile y Bolivia que Sernatur debía izar en la ceremonia del vuelo inaugural de la aerolínea BoA. Las mandaron a confeccionar y ¡horror!: la de Chile llegó sin la estrella y la de Bolivia sin el escudo nacional. Nadie sabe quién fue el proveedor, pero un suspicaz testigo dijo que bien pudo ser uno del otro lado de la frontera, en algún mercadillo de Tacna, donde no ven con buenos ojos esta alianza chileno-boliviana.

