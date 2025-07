Fiscalía de Tarapacá contrata a exasesor del Gore -fanático de Milei- que salió con licencia trucha

Llegaron las esperadas vacaciones de invierno para los escolares de nuestra región. Una pausa de dos semanas, y como nuevos para el segundo semestre que siempre es más intenso. Los panoramas no faltan en esta cálida tierra y, si no hay mucho dinero, un tecito familiar con hierba luisa y pan batido (marraqueta) con aceitunas de Azapa en la playa es suficiente para cambiar la rutina y relajarse.

Lo que sí preocupa a muchas familias es si es seguro viajar a la fiesta de La Tirana, dado que la Cuesta Cultura Chinchorro (ex-Camarones) de la Ruta 5 se ha encargado de recordarnos que está más inestable que nunca, con constantes derrumbes que desde hace nueve meses no han parado, pese a la millonaria inversión en un contrato de obras para contenerlos.

Y entre las novedades para esta semana: el Gobierno realizará la primera reunión de la «Comisión Arica 100» en la ciudad este viernes, donde se generará el esperado diálogo con la comunidad para avanzar en una hoja de ruta sobre la conmemoración del centenario del Tratado de 1929.

Vamos ahora a lo que trae esta edición, ya que hay harto que contar…

Partimos con una preocupante consecuencia de los constantes rodados y cortes en la Ruta 5: el empresario minero Claudio Santoro Jiménez confirmó que tuvo que desviar 50 mil toneladas de sal de exportación que pretendía despachar desde el Puerto de Arica hacia el Puerto de Antofagasta, ante la inseguridad de la carretera que le impediría cumplir con su cliente en Estados Unidos.

En otro ámbito, les contamos sobre el conflicto medioambiental que se ha desatado con comunidades indígenas del sector alto de Putre y Codpa. Este se originó por la aprobación que dieron autoridades integrantes de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) al proyecto de exploración de la minera aurífera «Champagne», perteneciente a la empresa Andex Minerals Chile SpA.

De manera exclusiva, les damos a conocer la polémica contratación del exasesor del Gobierno Regional, Francisco Chambi Romero, como jefe de Gabinete en la Fiscalía Regional de Tarapacá, pese a que está incluido dentro de los 30 funcionarios del Gore pesquisados por la Contraloría General de la República por uso de licencias médicas para viajar al extranjero.

Desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Minsegpres) aceptamos la invitación para entrevistar al subsecretario Nicolás Facuse Vásquez, quien nos dará a conocer cómo avanzará la «Comisión Arica 100» por el centenario del Tratado de 1929 suscrito entre Chile y Perú.

Y rematamos esta edición invitándolos a que asistan a la novena versión del «Carnaval de Sabores», el evento gastronómico que se desarrollará en el Parque Centenario desde el viernes hasta el domingo. ¡Nos vemos ahí probando los ricos potajes!

1

Puerto de Arica pierde 50 mil toneladas de sal de exportación por derrumbes en Ruta 5

Derrumbes y más derrumbes. Esa ha sido la tónica en la Cuesta Cultura Chinchorro (ex-Cuesta Camarones) de la Ruta 5 desde octubre del año pasado, pese a que el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección de Vialidad, ha destinado sin éxito alguno $ 8 mil millones para la contención de esta emergencia.

A nueve meses de ocurrido el primer gran desmoronamiento del cerro en el kilómetro 1966, a unos 90 minutos al sur de Arica, ya comienzan a verse los costos económicos y las amenazas para el desarrollo de la ciudad, coincidiendo algunos economistas en que el deterioro de la conectividad tiene que ver con la caída del Producto Interno Bruto regional en 2024.

El empresario ariqueño Claudio Santoro Jiménez, dedicado a la explotación del salar San Vicente en Quillagua, asegura que producto de los cortes repentinos de la ruta, se vio obligado a desechar el puerto de Arica para la exportación de 50 mil toneladas de sal, avaluadas en US$ 10 millones. Esa logística finalmente deberá trasladarla al puerto de Antofagasta, pese a que los costos del flete son más altos en esa región.

«Es dramático porque yo elegí Arica, porque soy ariqueño, por el buen servicio que tiene el puerto y porque me queda más cerca traer la sal hasta Iquique y Arica que llevarla a Antofagasta, pero ya no se aguantan más estos cortes. El 80% de mis trabajadores son ariqueños y viven la incerteza de no poder trasladarse a trabajar o a su descanso. En 15 días ha habido dos derrumbes, y el último del martes significó el cierre del camino, lo que implicó que nuestros transportistas quedaran varados en la carretera donde no hay ningún servicio de emergencia«, afirmó.

La minera de Santoro exporta sal a Estados Unidos, la cual es regada en las calles durante el invierno para contrarrestar la nieve. Justamente cuando llega el verano en el hemisferio norte, su empresa hace los envíos para que su cliente pueda almacenar el mineral y tenerlo disponible cuando comiencen las nevadas. También despacha a otros países de Sudamérica y a China.

El punto de quiebre con el Puerto de Arica se produjo el martes pasado, a raíz del derrumbe que dejó aislada a la ciudad por más de 13 horas del resto del país. La empresa definió que no podía seguir con una logística al filo de los plazos en la entrega del mineral al puerto de Arica.

«Todos saben que si uno no cumple con el concesionario del puerto en los horarios pactados, te aplican una multa. Tenemos contratos firmados con clientes de Estados Unidos y Australia. No se puede tener un barco detenido a la espera de que lleguemos con la carga. Esos costos no los paga ni la seremi, ni el gobernador, esos costos los pago yo«, plantea Santoro.

Graves perjuicios

El exportador expone que estos ocho meses de cortes permanentes «han sido muy duros. Los camioneros cobran por cada traslado y por los costos adicionales que estos derrumbes les ocasionan. Ellos saben que es posible que puedan quedar varados uno o más días y se resguardan. En cada derrumbe nosotros hemos ido a asistir a los choferes porque sabemos que cuando quedan varados, no hay comida ni un sitio de abrigo disponible que les permita estar cómodos. En Cuya, los baños colapsan y ni siquiera hay agua a veces «.

El empresario sostiene que es inconcebible que las autoridades del MOP no hayan cumplido el plazo de seis meses que habían fijado para frenar los constantes deslizamientos del farellón que va contiguo a la pista.

«¿Dónde están los ingenieros del MOP? Aquí todas las mineras hemos resultado perjudicadas, ya sea en el despacho de carga y también en el cumplimiento de los turnos de los trabajadores que desde Arica deben trasladarse a las mineras de las regiones de Tarapacá y Antofagasta. ¿Quién nos paga todos esos perjuicios? Lo peor es que nadie se hace responsable y como gran novedad nos anuncian un nuevo estudio y ninguna solución a la emergencia de hoy», expone.

¿Ruta alternativa?

Hasta hoy el MOP ha desechado habilitar una antigua ruta alternativa de emergencia, que iría bordeando el lecho del río Camarones y que ha sido propuesta por el alcalde de Camarones, Cristian Zavala. Las razones: la existencia de sitios arqueológicos y de flora silvestre protegida que requerirían una evaluación ambiental.

Y respecto de una solución definitiva, el MOP anunció que el viernes 4 de julio abriría el proceso de licitación del estudio de prefactibilidad para estudiar un nuevo trazado, gestión que hasta anoche no había ocurrido. Este análisis demoraría 18 meses luego de que sea adjudicado. Una vez listo, debería licitarse el diseño de la alternativa que sea más viable, el cual podría durar otros 24 meses. Posterior a esa etapa, se licitaría la construcción de las obras que podrían extenderse por otros 24 meses, dependiendo de su complejidad. De esta forma, la solución para este problema vial se concretaría en el periodo gubernamental subsiguiente, es decir, hacia el año 2030.

En estos ocho meses de intervención del tramo con un contrato de emergencia, el MOP ha arribado a la conclusión de que las mallas metálicas de contención instaladas sobre el cerro, no han sido una solución efectiva. Es por eso que decidieron explorar una nueva solución con mallas reforzadas, sumando otros $ 3 mil millones a los $ 8.800 mil millones que ya han sido gastados en la intervención del cerro.

Al cierre de esta edición y debido a sucesivos desplomes de gran cantidad de material en la carretera, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) comunicó el retorno del cierre nocturno de la ruta entre las 20.00 horas y las 06.00 horas desde ayer por un plazo inicial de 30 días. La medida se implementa justo con el aumento del tráfico por la Fiesta de la Tirana y la temporada alta de despachos de hortalizas al centro del país.

2

Permiso de exploración para mina de oro en cerro sagrado moviliza a organizaciones indígenas

Un nuevo conflicto ambiental comenzó a gestarse en la región, a raíz de la oposición de comunidades indígenas con asiento en las comunas de Arica, Camarones y Putre, al permiso de exploración en el Cerro Sagrado Anocanire que pretende conseguir la minera Champagne, perteneciente a la empresa Andex Minerals Chile SpA, una filial de la canadiense Andex Gold.

El jueves pasado fue un día crucial para la iniciativa, que ingresó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) el 17 de septiembre del año pasado para su análisis en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y construir «12 sondajes de tipo aire reverso o diamantina en 9 plataformas, con el fin de evaluar el potencial geológico y confirmar la existencia de recursos mineros«.

A puertas cerradas en la Delegación Presidencial Regional, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Arica y Parinacota, integrada por la delegada presidencial regional Carmen Tupa Huanca (PPD) y seremis con competencia en temas ambientales, aprobaron por mayoría la DIA presentada por la empresa, en la que detalla las medidas de mitigación ante posibles impactos. A nivel gubernamental, llamó la atención la ausencia de la seremi de Obras Públicas, Priscilla Aguilera Caimanque (PL), quien sorpresivamente se excusó de participar. Pese al compromiso del secretario regional de Minería, Daniel Curiqueo Barraza (PR), de liberar el acta para conocer cómo se alinearon los votos, hasta el cierre de esta edición el documento aún no estaba disponible en la plataforma del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

La empresa realizaría las obras en 28 meses con el fin de verificar si en el subsuelo hay oro disponible para ser extraído. Pero su cometido aún no está ganado con la autorización conseguida en la Coeva, y que tuvo como telón de fondo una ruidosa protesta, liderada por conocidos dirigentes de organizaciones aymaras y medioambientales y los consejeros regionales Daniel Linares (ex-DC) y Carlos Ojeda (PH). Una vez publicada el acta de aprobación, los opositores podrán hacer sus observaciones en un plazo de 30 días. Concluido ese lapso, la iniciativa pasará al Comité de Ministros para la decisión final.

Si bien no asistieron los alcaldes a la manifestación, los municipios de Camarones y Putre expresaron su oposición al proyecto en el proceso de evaluación ambiental, por no ajustarse a los planes de desarrollo comunales y constituir un riesgo para el patrimonio natural y ancestral.

La presidenta de la comunidad indígena de «Umirpa», yatire y consejera indígena, Marcela Gómez Mamani, señaló a Aquí Arica que «este proyecto ha vulnerado cuestiones básicas como la exigencia de hacer una consulta a las comunidad por cualquier proyecto que emplace en un Área de Desarrollo Indígena (ADI). El cerro sagrado Anocarire es sagrado y, a nuestro juicio, una DIA es insuficiente para evaluar el grave impacto que causará a las comunidades la exploración minera. En las comunas de Putre y Camarones, la minería no es un eje de desarrollo y sí lo son la agricultura y la ganadería. No entendemos por qué las autoridades de este Gobierno insisten en que haya minería. Ni siquiera en los gobiernos de Piñera hubo esta insistencia«.

¿Qué es lo que está en riesgo? Para las comunidades indígenas opositoras al proyecto minero está en riesgo el agua disponible en los bofedales y en el glaciar que cubre el cerro sagrado Anocarire. Las aguas son las que escurren por la cuenca de los valles de Codpa, Chaca y Vítor, donde existen comunidades agrícolas y ganaderas que cuentan con apoyo del Indap y de la Municipalidad de Camarones para su desarrollo. Los productos de esos vergeles son comercializados en la región y algunos con certificación fitosanitaria van hacia otras regiones del país.

¿Por qué Anocarire es un cerro sagrado? Ha sido denominado así por las comunidades indígenas, a raíz de la creencia ancestral de que en ese lugar descansan los espíritus de quienes fallecieron, y que estos ejercen como protectores de los que aún viven.

Sanción ambiental previa

El conflicto con Andex Minerals Chile SpA no es nuevo. Desde el año 2018, las organizaciones indígenas se han opuesto a la instalación de la minera, la cual ha utilizado los nombres de «Anocarire», «Sofía» y «Champagne» para perforar el cerro en disputa en distintos momentos.

Una de las denuncias en contra de la compañía prosperó en la Superintendencia del Medioambiente (SMA). El 26 de enero del año pasado, este organismo fiscalizador formuló un cargo contra la minera, por realizar sondajes exploratorios “próximos” y “en” la Reserva Nacional Las Vicuñas, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La infracción fue clasificada como gravísima y se le notificó a la minera de que podrían aplicarle una multa de $ 7.759 millones. También le recordó la existencia de un fallo de la Corte Suprema en la causa rol 42.563-2021, de fecha 31 de agosto de 2021, que ordenó la paralización del proyecto, mientras no obtuviese la autorización ambiental respectiva.

El 15 de octubre del año pasado, la SMA aprobó un Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por la empresa, a través del cual logró suspender el proceso sancionatorio. La iniciativa tendría un costo de $ 1.469 millones y se ejecutaría dentro de 18 meses. Entre los compromisos a ejecutar incluyó un monitoreo y el cultivo de llaretas y queñoas, la reparación de un bosque de queñoas dañadas con material rocoso movilizado durante las faenas que alcanzó a ejecutar, y el sometimiento de las actividades anteriores y futuras de la minera al SEIA en el sector a través de un estudio de impacto ambiental.

3

Fiscalía de Tarapacá recluta a exasesor del Gore involucrado en el uso de licencias médicas fraudulentas en Arica

Su nombramiento remeció el martes pasado a los funcionarios de las fiscalías regionales de Arica y Parinacota y Tarapacá. Los mensajes fueron constantes ese día preguntando por el sorpresivo reclutamiento del ingeniero constructor ariqueño, Francisco Javier Rodrigo Chambi Romero, como jefe de Gabinete de la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steitner Herrera, tras conocerse su desempeño como asesor y autor de la cuestionada estrategia digital desplegada por el gobernador regional Jorge Díaz Ibarra (DC) durante su mandato.

La decisión adoptada por la fiscal Steinert, eso sí, olvidó algo muy importante: chequear si Chambi estaba dentro del listado de los 30 funcionarios del Gobierno Regional (Gore) de Arica y Parinacota que fueron pesquisados por la Contraloría General de la República, por uso fraudulento de licencias médicas para salir al extranjero.

En exclusiva, Aquí Arica confirmó con fuentes confidenciales ligadas al Gore, que el profesional figura en esa nómina y que no lo habrían podido notificar del correspondiente sumario, debido a que su contrata terminó el 31 de diciembre y no le fue renovada por la exgobernadora regional republicana, Romina Cifuentes González.

El documento sobre las licencias médicas fraudulentas enviado al Gore, establecería lo siguiente: que Chambi presentó un reposo médico por 30 días a partir del 4 de noviembre de 2024, justo cuando la gobernadora Cifuentes aterrizaba por un corto tiempo, tras la renuncia de Jorge Díaz al cargo para quedar habilitado como candidato en las elecciones parlamentarias en caso de perder su reelección. Gozando de esa licencia médica, el funcionario registraría dos salidas del país hacia Perú los días 30 de noviembre y el 3 de diciembre pasados.

La pregunta entonces es qué hará la fiscal Steitnert, dado que al reingresar al sector público, su recién contratado jefe de Gabinete quedaría en condiciones de ser sumariado por esta falta cometida y, eventualmente, podría ser denunciado a la justicia por un delito.

Según se ha conocido, desde que asumió en febrero del año pasado, la fiscal regional tendría una obsesión constante: copiar todo lo que su «padrino», el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera Guerrero, ha implementado en la Fiscalía Regional. Esto incluiría autos blindados y la fórmula de convenio con el Gore de Tarapacá para reforzar el Equipo de Crimen Organizado y Homicidio (ECOH). Además, buscaría tener el perfil mediático de Carrera, quien la trajo a Arica previamente como parte de su equipo de confianza. Para ello habría elegido a Chambi, pensando en que su experiencia en el mundo digital podría levantar su posicionamiento.

Para ello ya habría dispuesto que el nuevo jefe de Gabinete se incorporara al grupo de WhatsApp institucional que reúne a los periodistas y representantes de medios de comunicación de la región. Lo extraño es que el profesional no conoce el medio local y lo suyo no son los medios tradicionales que demandan constantemente los comunicados de prensa que él en Arica siempre despreció. De hecho, llegando a la Fiscalía de Tarapacá y sin tener especialidad académica en Comunicación Estratégica, les dijo que «todo lo que se ha hecho en comunicaciones, está malo«.

Revuelo en Iquique

El nombramiento de Chambi causó revuelo especialmente en Iquique, mereciendo incluso un artículo de la web radiopaulina.cl (ver https://tinyurl.com/5n6aes6y). En la crónica se puso énfasis en la fascinación del profesional por el Presidente de Argentina, Javier Milei, destacando un viaje y posteos celebrando la elección del mandatario en Buenos Aires.

Los cuestionamientos cayeron sobre Steinert, al haber optado, inusitadamente, por reclutar a un profesional sin arraigo en la región y con una activa participación en la campaña electoral de Jorge Díaz. Justamente, el uso excesivo de redes sociales con figuración personal impulsado por Chambi, fue el que le significó al gobernador una investigación especial de la Contraloría Regional de la República y observaciones que no ha podido subsanar hasta hoy.

La contratación resultó aún más llamativa, porque el concurso tampoco está disponible en la web de la Fiscalía Nacional donde se publicitan todas las ofertas de empleos. Extrañamente, la convocatoria habría desaparecido. Para los que alcanzaron a verla, para este cargo solo se exigía tres años de experiencia, un profesión ligada a la ingeniería, conocimientos en el sistema de justicia penal y un postgrado o experiencia especializada en administración pública.

Un fuente cercana a la Fiscalía comentó que «no se entiende cómo la fiscal Steinert lleva a un profesional bastante controversial a un organismo que debe estar lo más lejano de la política, especialmente en estos tiempos donde hay investigaciones duras sobre el gasto público en los gobiernos regionales. Aún no se sabe cómo reclutó a un operador político, pero lo que sí es seguro es que lo conoció justo cuando el gobernador Díaz hizo un convenio con la Fiscalía Regional que significó el traspaso de recursos para el combate del crimen organizado«.

Comunicaciones al zócalo

La «obra» de Chambi en el Gore no pasó inadvertida. El asesor se caracterizaba por no mirar a los ojos y portar siempre un Ipad para dar el toque ejecutivo a su rol. Con un currículum sobrevendido llegó junto al gobernador Díaz como «gurú» de la estrategia digital en julio de 2021. En su LinkedIn destaca, además, haber trabajado en dos ocasiones en la Constructora San Felipe S.A., la misma que originó la persecución de delitos de fraude al Fisco y cohecho en Arica, y que tiene a 13 personas acusadas, entre ellos a ejecutivos de la firma y exinspectores fiscales de la Dirección Regional de Vialidad.

Desde su arribo, el tradicional Departamento de Comunicaciones del Gore, con un periodista a la cabeza, fotógrafo y un videista incluidos, fue relegado y mudado al zócalo del edificio del Gobierno Regional, el conocido «menos 2», perdiendo total influencia ante el gobernador.

Así comenzó a reinar el estanco de los hábiles community managers, con transmisiones en vivo de la autoridad, mucho reel, un late show y harta gráfica amarilla con la infaltable cola del animé «Pikachú», cuyo uso fue finalmente reprochado por la Contraloría, al no ser este un elemento formal de la institucionalidad del Gore.

Los comunicados de prensa dejaron de tener peso y, con un fuerte énfasis en el «culto a la personalidad», el gobernador Díaz construyó su último año de mandato, enfocado en la engañosa audiencia digital, abandonando así su bastión territorial del sector norte de Arica, donde fue delegado municipal durante la administración del exalcalde Salvador Urrutia Cárdenas.

También en la arquitectura digital diseñada por Chambi junto al exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano (Didesoh) del Gore, Esteban Alcayaga Reed, comenzaron a abundar los llamados «bots«, seres con identidades ficticias, por un lado, posteando Me gusta en las redes sociales del Gore y en las personales de Díaz y, por otro, atacando a su más temido adversario: el actual gobernador regional Diego Paco Mamani (RN).

Es más, en los cibernautas regionales existe aún la interrogante sobre la identidad de los responsables de varias páginas anónimas en redes sociales donde constantemente se «funa» a figuras de la derecha, en especial al gobernador Paco y al diputado Enrique Lee. Una de ellas es @funarica, donde existen videos con imágenes distorsionadas y voces provistas por la inteligencia artificial.

4

Subsecretario de la Presidencia: «La Comisión Arica 100 deberá proponer políticas que trasciendan en la región»

Este jueves y viernes, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia se desplegará con todo en la Región de Arica y Parinacota, ya que presentará en forma inédita su cuenta pública de la gestión 2024 y efectuará la segunda reunión de la Comisión «Arica 100», instancia que definirá un programa de acciones para la conmemoración del centenario del Tratado de Lima, suscrito entre Chile y Perú en 1929.

Sobre ese aterrizaje ministerial, el subsecretario general de la Presidencia, Nicolás Facuse Vásquez, decidió conversar ayer con Aquí Arica, poniendo énfasis en lo que será el trabajo durante los ocho meses que se fijó como plazo para entregar su propuesta.

-¿Por qué su ministerio decide hacer la cuenta pública institucional en una región extrema?

-Esto se da en un contexto en que varios ministerios van a dar cuentas públicas en regiones. A nosotros nos ha interesado mucho Arica, debido a la importancia que hemos querido relevar para el país. Estamos impulsando el Plan y la Comisión Arica 100 y, además, vamos a aprovechar de participar en otros espacios, como una reunión de Gabinete Regional y vamos a participar en un seminario organizado por la Universidad de Tarapacá sobre probidad y transparencia, dado que la Comisión de Integridad y Transparencia está alojada en la Segpres.

-¿Habrá espacio para un diálogo con la comunidad regional?

-Al menos lo del seminario está listo y es un espacio abierto. Tampoco hemos cerrado la agenda y su diseño se va haciendo cerca de la fecha. Evidentemente, vamos a ir incorporando otras cosas.

-¿Qué logros incluirá la cuenta pública ministerial?

-Nosotros hacemos una cuenta pública en que se señala el trabajo que se ha hecho durante el último año. Este es un ministerio que ha tenido bastante movimiento, no solo en el marco legislativo, sino que es un ministerio que se ha tenido que reestructurar en virtud de la creación del Ministerio de Seguridad Pública y la modificación del Ministerio del Interior.

Comisión Arica 100

-¿Cuál será el objetivo de la Comisión Arica 100 y cómo se compatibilizará su labor con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE)?

-La Comisión Arica 100 es un anuncio que hace el Presidente de la República en su cuenta pública del año 2024. El objetivo y el sentido que tiene de impulsarla, es la importancia que tiene la Región de Arica y Parinacota como una región estratégica, y en consideración al contexto que vamos a tener el año 2029 con el centenario del Tratado de Lima. Su objetivo es poder llevar a cabo una hoja de ruta estratégica que incluya obras, acciones, proyectos, es decir, una serie de políticas públicas que puedan desarrollarse y trascender más allá de algún gobierno.

-¿Esas propuestas qué deberían incluir y en qué momento se integra a la comunidad para su elaboración, tal como lo fue con el PEDZE de la Presidenta Michelle Bachelet?

-La Comisión tiene ocho meses para realizar su trabajo, y se cuentan desde el 9 de junio que fue su primera sesión. Por lo tanto, el 9 de febrero del próximo año se terminaría su mandato y debería entregar el informe.

Esta comisión va a definir mecanismos de participación ciudadana para poder integrar a las comunidades como usted lo señala. Esto no solo me parece necesario hacerlo, sino que lo mandata el decreto que crea la Comisión. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar esos mecanismos de participación ciudadana? Esto es algo que la propia comisión va a discutir. Esta instancia está encabeza por el propio rector de la Universidad de Tarapacá, don Emilio Rodríguez.

En el seno de ese espacio viene la segunda sesión, donde se van a definir mecanismos, plazos, para que las distintas comunidades y los actores de la sociedad civil puedan ser parte del debate, de la conversación, del diálogo que se va a producir.

-¿Cuál debería ser el legado de esta Comisión hacia el 2029?

-Como esto es una comisión en la que participan distintos actores, y el objetivo es que participen las comunidades, la sociedad civil de la región, la verdad es que adelantar ese tipo de cosas desde mi posición como subsecretario, creo que no sería adecuado. Lo importante es que este debate se dé en la misma comisión y ahí se plantearán las propuestas las ideas y se discutirán y se conversarán.

Lo que nos interesa es que además de los proyectos y las actividades que se hagan, lo que de ahí se acuerde, sean verdaderas políticas de Estado, para que trasciendan el Gobierno y se puedan impulsar en los próximos años.

-¿Qué va a pasar con el Plan Especial de Zonas Extremas frente a esta comisión?

-Lo que me toca como subsecretario es impulsar esta comisión y que se desarrolle de manera correcta, colaborar en todo lo que sea posible, y esto evidentemente va a tener que caminar con otras iniciativas que se estén desarrollando a cabo.

-¿Por qué es tan relevante poner acento en los 100 años del Tratado de Lima?

-El Gobierno tiene la convicción, y lo planteó el Presidente Boric en la sesión de instalación de la Comisión, que Arica tiene un valor muy importante para el país. Tiene un valor estratégico para el desarrollo nacional, para la integración del país. El Presidente ha dicho que Chile está muy orgulloso de la Región de Arica, pero que ese orgullo no se ha traducido en obras concretas o en las preocupaciones que la ciudadanía tiene.

Por eso mismo, él señaló que esta propuesta se la van a tomar en serio, porque no puede quedar en una mera declaración de buenas intenciones. Arica es importante para el país y, por lo tanto, el país tiene que relevar todo tipo de propuestas, proyectos e iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida, el bienestar en la región y proyectar a Arica hacia adelante.

-¿Ese abandono de la región del que habló el Presidente sería una consecuencia de la visión geopolítica instalada a fines de los setenta respecto de que esta zona era vulnerable ante un conflicto con Perú?

-Más allá de los juicios históricos que alguien pueda tener, para nosotros lo que nos anima y la convicción que podemos tener es que es necesario impulsar un trabajo desde esta comisión, para poder relevar tareas importantes para Arica y proyectos relevantes en políticas públicas y que se sostengan en el tiempo.

-¿La Comisión tendrá a la vista el contexto geopolítico, especialmente su interacción con regiones como la de Tacna?

-En el seno de la Comisión son parte de los integrantes los representantes del Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Defensa, y aquello dice relación con que evidentemente el debate que se vaya a producir ahí va a contener elementos que nos permitan generar sinergias con nuestros vecinos. Ese es un debate que se va a dar en el seno de la Comisión, y el decreto que mandata su constitución contempla representantes de las carteras pertinentes con los temas que usted señala.

5

Carnaval de Sabores aterriza con su novena versión este fin de semana en el Parque Centenario

Ya estamos en vacaciones de invierno y para quienes se han quedado en casa, habrá un sabroso panorama en la ciudad. Este viernes, sábado y domingo se realizará la novena versión del «Carnaval de Sabores», evento organizado por la Municipalidad de Arica, la Corporación Municipal «Costa Chinchorro» y el Inacap, además del patrocinio de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Durante los tres días en el Parque Centenario, a partir de las 11.00 horas, se presentarán distintos shows de cocineros locales y nacionales con distintas especialidades. La parrilla contemplará dos espacios diarios con la Feria Gastronómica entre 11.00 y 18.00 horas, y luego entre las 19.00 y las 22.00 horas habrá un espectáculo musical a cargo de los cantantes Jordan, Nicole y Quique Neira.

En cuanto a los chefs que tiene previsto el programa, el fin de semana se harán los llamados cooking show. El sábado estarán la nutricionista Natalia Aceituno; el director del Centro de Innovación Gastronómico Inacap, Eugenio Melo; Cerveza Puerto Libre y Javiera Peters; Sebastián Luco, Slucook y el parrillero Bernardo Borgeat. En tanto, el domingo se presentarán Paulina Quinchel, Marlene Flores, Sebastián Araya y Heinz Wuth.

La entrada a este evento es gratuita y contará además con una Feria de Emprendedores dedicados a la gastronomía y a la artesanía, un show infantil y clases de cocina para niños, además de un sector de comida típica extranjera que convocará a las colonias de migrantes.

Les agradecemos por llegar hasta el final de nuestro newsletter. En una semana nos volveremos a ver con las noticias que muchos esperan, comentan y comparten. ¡Hasta el próximo martes!

ANIVERSARIO MOP SIN VIALIDAD.- Pese a la emergencia vial con derrumbes en la Ruta 5, la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas tuvo igual su celebración por los 138 años del MOP junto a las direcciones regionales, con competencias deportivas y un almuerzo de camaradería. Sin embargo, hubo una que se restó: la Dirección Regional de Vialidad. Hasta hoy, al parecer, el conflicto con la seremi no logra subsanarse y los funcionarios que trabajan en los edificios Alborada y de Azolas decidieron no sumarse a los festejos. De hecho, aún lucen los cascos rosados y conos de emergencia en el frontis de uno de los edificios en protesta contra la autoridad.

