El salvavidas de ministro de la Suprema a funcionarios que salieron con licencias truchas

Y llegamos de nuevo con una avalancha de noticias justo en la semana de la Fiesta de La Tirana. Pese a los derrumbes en la Ruta 5, varios partieron con monos y petacas al poblado para cumplir mandas, bailar o simplemente para descansar durante estas vacaciones de invierno.

Otros se quedaron en Arica para disfrutar del «Carnaval de sabores», festividad de tres días en la que los expositores tuvieron un éxito rotundo de ventas de comidas y productos culinarios, así como también de asistencia de público.

Nos queda esta semana de las vacaciones de invierno para retomar las clases. Se acortan los tiempos para las definiciones de las candidaturas parlamentarias y aún hay una gran interrogante sobre quiénes se inscribirán. Inclusive hay un grupo de valientes que está buscando el patrocinio para su postulación como independientes por esta zona.

Y antes que se enfríe la pauta noticiosa, los invito a conocer un adelanto de lo que esta edición trae para ustedes.

Infaltable y como primera nota es lo que está pasando con la Cuesta Cultura Chinchorro (ex-Camarones) de la Ruta 5. Sobre esta la Contraloría Regional tiene una auditoría al contrato vial de emergencia, proceso en el que se reveló la no realización oportuna de un estudio geotécnico para estabilizar el macizo que se ha ido desmoronando.

En exclusiva les contamos sobre el discurso del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, que lanzó un salvavidas a los funcionarios judiciales de Arica que salieron del país con licencia médica.

Nuestro reporteo consiguió un dato bien guardado en el Gabinete Regional: hoy se cumple el plazo que les instruyó el Ministerio del Interior para que renuncien los seremis y directores regionales que quieren ser candidatos parlamentarios. Veamos quiénes lo acatarán.

También incluimos en esta edición la inquietud que hay a nivel del comercio y del Concejo Municipal por un llamativo caso: un concejal de Huara que acreditó residencia en esa comuna para postular como candidato, simultáneamente goza de un permiso municipal para vender en la Feria Dominical que exige tener residencia en Arica. ¿Cómo lo hace?

Y cerramos este capítulo con otra invitación para cerrar las vacaciones de invierno. Desde el viernes hasta el domingo se realizará la «Fiesta Costumbrista Azapeña 2025» en el poblado de San Miguel de Azapa, donde desde el mediodía se podrá encontrar comida y música para todos los gustos.

Antes de iniciar la lectura, les sugiero probar una agüita tibia de cebada (no cerveza) con canela y cáscara de limón, mmm no se arrepentirá.

Contraloría detecta inexistencia de estudio geotécnico para estabilizar la Cuesta Cultura Chinchorro

Los constantes derrumbes que ha presentado la Cuesta Cultura Chinchorro (ex-Cuesta Camarones) de la Ruta 5 desde octubre del año pasado, activaron una investigación especial de la Contraloría Regional de la República.

Tras realizar una primera auditoría al millonario contrato de emergencia por $ 8.840 millones implementado por la Dirección Regional de Vialidad a partir de noviembre, el organismo fiscalizador detectó como principal falencia que los trabajos de contención de los rodados se iniciaron sin tener el Informe de Geotecnia y Estabilización o Protección por Derrumbes en Taludes, el cual debía presentar la Sociedad Constructora de Obras Viales SpA (Socovial SpA), empresa que se adjudicó estas obras.

De manera exclusiva, Aquí Arica accedió al Oficio Nº E80755 / 2025 del 16 de mayo pasado y que tiene carácter confidencial, donde se detallan seis anomalías pesquisadas. La principal observación contenida en ese informe se refiere a la ausencia de este análisis del macizo que aún está presentando desprendimientos de rocas en el kilómetro 1.976, pese a la instalación de mallas metálicas ancladas para contener los rodados de grandes dimensiones en una zona de 80 metros.

«De la revisión efectuada y la información proporcionada por esa dirección, se constata que las obras se están ejecutando sin contar con el Informe de Geotecnia y Estabilización o Protección por Derrumbes en Taludes, que debía presentar el contratista a la Inspección Fiscal, como se exige en el número 1 Descripción y Alcances, del ítem Operación 7.302.3c “Colocación de malla para control de desprendimientos de taludes”, de las Especificaciones Técnicas Especiales, ETE, contenidas en el numeral 3.4 de los Términos de Referencia», expone el informe.

¿Por qué era vital este informe? Según varios especialistas en ingeniería consultados por este medio, el análisis del macizo es vital, porque al saber el comportamiento geológico del cerro, se podrían haber diseñado medidas más certeras y no haber perseverado en las mallas metálicas que ya tenía el peñón en en otros tramos y que también han presentando fatiga. Y lo era aún más necesario, porque fue el propio Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) el que sugirió hacer este análisis en octubre del año pasado y lo volvió a reiterar hace una semana en el último Comité Técnico del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Del mismo modo, la auditoría señala que la ausencia del estudio fue advertida por el ingeniero civil a cargo del “Análisis de protección temporal Cuesta Chinchorro”. En efecto, en la letra b) del punto 2, Consideraciones, de la memoria de cálculo presentada por el contratista, se señala la “ausencia de una caracterización geotécnica del macizo rocoso en su volumen sano”. Asimismo, en el

punto 6, Antecedentes Geotécnicos, se describe que “no se cuenta con antecedentes geotécnicos al momento de la presente revisión”.

Dicha falencia fue reconocida a este medio por el director regional de Vialidad, Luis Pavez Núñez, quien antes de asumir el cargo directivo se desempeñaba como el inspector fiscal del contrato que ha presentado constantes fallas, las cuales recrudecieron el 2 de julio con nuevos derrumbes que obligaron a reimplantar el cierre nocturno diario de la Ruta 5 por 10 horas.

El funcionario justificó el incumplimiento señalando que «en los términos de referencia del contrato, dada la premura, al contratista se le encargó hacer la remoción de derrumbes, que es la primera acción que hay que tomar en este tipo de emergencia. Como no había tiempo para hacer un estudio previo se le encargó a la misma empresa, en conjunto con los proveedores de este sistema, entregar el estudio en forma posterior… No se podía evaluar el cerro antes, porque eso simplemente habría significado una pérdida de tiempo que habría significado costos mucho mayores de los que estamos viendo hoy«.

Mallas de los «alpes suizos» y más estudios

La ocurrencia de nuevos derrumbes y uno que dejó aislada a la ciudad de Arica por 13 horas, movilizó a políticos y también a dirigentes de los diversos sectores productivos a pedir incluso la salida de la seremi de Obras Públicas, Priscilla Aguilera.

La falta de contención del descontento ciudadano desde las autoridades gubernamentales regionales obligó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a movilizar al subsecretario de la cartera, Danilo Núñez (PS), y al director nacional de Vialidad, Horacio Pfeiffer, hasta la región el jueves pasado.

Luego de una visita, sin medios de comunicación, a la Cuesta Cultura Chinchorro, ambos ofrecieron un punto de prensa en la Delegación Presidencial Regional. Además, realizaron reuniones con actores políticos como el gobernador regional, Diego Paco, y los alcaldes de Arica y Camarones, Orlando Vargas y Cristian Zavala, además de un encuentro con los dirigentes de los camioneros.

Para paliar esta contingencia, el equipo MOP anunció cuatro medidas:

La licitación de un estudio prefactibilidad para explorar nuevas variantes a la Cuesta Cultura Chinchorro, desde la zona costera hasta el mismo lecho del río Camarones. Este proceso se encuentra en curso desde el 9 de julio.

El reforzamiento de las mallas metálicas actuales, con la adquisición de otras más resistentes y que deberán ser importadas desde Suiza, ya que se utilizará esa tecnología probada en los Alpes para contener derrumbes. Aunque no especificaron montos, trascendió que esta tecnología podría costar otros $3 mil millones y su importación demoraría unos 60 días.

Memorándum para aumento de contrato por $ 3 mil millones para nuevas mallas de contención.

La habilitación de un camino a un costado del lecho del río Camarones, solo para atender emergencias con el apoyo del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT). La estimación para el inicio de los trabajos sería de 60 días.

La licitación de otro estudio para evaluar los 17 kilómetros de la Cuesta Chinchorro, el que permitirá definir las medidas para su estabilización, dado el análisis preliminar del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) que advirtió el año pasado diversos puntos de riesgo en este macizo que bordea la única carretera que conecta Arica con el resto del país.

No satisfechos

Sobre el plan presentado por el MOP, el alcalde de Arica Orlando Vargas señaló: «No vamos a estar tranquilos hasta cuando veamos que no tenemos peligro de muerte de los pasajeros, de los trabajadores, de los conductores de buses. Aquí hay una pérdida económica de la gente que trabaja en la agricultura, en la minería, aquellos que hacen transporte mayor. A mi juicio ha habido mala gestión local de esta emergencia«.

Uno de los más críticos fue el alcalde de Camarones, Cristian Zavala, jurisdicción donde está situada la falla que deja dividida en dos a su comuna. Con un discurso bastante encendido en la reunión de la «Comisión Arica 100», encabezada por la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, el jefe comunal fustigó al MOP, cuyo director nacional de Vialidad, Horacio Pfeiffer, y la seremi de Obras Públicas, Priscilla Aguilera, estaban también participando en la misma mesa.

«Esto no es lo que estábamos esperando de verdad. El subsecretario y el director de Vialidad ahora me dicen que sí se puede hacer la ruta de emergencia, cuando el 4 de agosto del año pasado le consultamos sobre por qué nos decían que no se podía hacer y ahora me dicen que sí. Hemos perdido un año en tener una ruta de emergencia. Aquí no hay un sentimiento de urgencia al real ímpetu de una ruta alternativa y menos a una ruta de emergencia que es para hoy. Ahora me dijeron que esa ruta de emergencia estará terminada en un año y medio más, pero si lo dijimos hace un año atrás. Nadie está pensando en los comerciantes de Cuya y en los pescadores de Camarones que no pueden vender ni sacar sus productos«, afirmó el edil.

Por último, el gobernador regional, Diego Paco reprochó la demora del MOP en implementar soluciones eficientes para contener los derrumbes. «El subsecretario de Obras Públicas llega bastante tarde, ya que vamos a cumplir un año con los derrumbes de la Cuesta Chinchorro. Dan como solución habilitar una ruta de emergencia con el Ejército y que lo harán en seis meses. Nosotros exigimos que eso se haga en menos tiempo y, por sobre todo, esa ruta debe ser para todo tipo de vehículos, no solo para vehículos de emergencia. Necesitamos una ruta que nos permita salir y llegar a la región. Pedimos seriedad en el asunto«.

A raíz de la demora del MOP en implementar medidas efectivas para contener los derrumbes, ambos alcaldes junto al gobernador regional y los parlamentarios de la zona, ayer tenían prevista una reunión con la ministra de Obras Públicas, Jessica López en Santiago.

Supremo Simpertigue lanza piadosa arenga por los funcionarios judiciales con licencias fraudulentas

Inesperado resultó el discurso pronunciado por el ministro de la Corte Suprema y juez visitador de la Corte de Apelaciones de Arica, el abogado ariqueño Diego Simpertigue Limare. El viernes en pleno concierto de música clásica por los 43 años del tribunal de alzada realizado en el Teatro Municipal de esta ciudad, el magistrado -de origen aymara por su madre nacida en el poblado de Belén- aprovechó de adelantar su línea crítica contra el escarnio público al que ha estado sometido el Poder Judicial a través de los medios de comunicación y declaró su convencimiento de que esta instancia es «transparente» y que por ello tiene un reconocimiento internacional.

En su discurso de casi 15 minutos, presenciado por el fiscal regional Mario Carrera, el senador José Durana (UDI) y la delegada presidencial, Carmen Tupa, fue de menos a más sentando posiciones sobre los cuestionamientos hacia la probidad del Poder Judicial. La más llamativa fue su postura «piadosa» respecto de la detección de 692 funcionarios de este organismo que usaron licencias médicas para salir del país, dentro de los cuales hay cuatro ministros de cortes de apelaciones (uno de Arica), un fiscal judicial y 84 jueces en los últimos cinco años (ver nota https://tinyurl.com/2jwjc7p7).

Primero puntualizó que de oficio y no por imposición de un organismo externo, el Poder Judicial realizó esta revisión. «La Corte Suprema de oficio, o sea nadie le ha impuesto nada, pero la Corte Suprema ordenó que se revisara a través de todo el país qué funcionarios estaban en esta situación de haber tenido una licencia médica y luego haber salido fuera del país», aseveró ante los asistentes que en su mayoría eran de la llamada «familia judicial».

Luego criticó a los medios de comunicación, acusándolos de haber tergiversado el sentido de este escáner al comportamiento funcionario, el cual se hizo solo tras conocerse el informe de la Contraloría General de la República que detectó a 25 mil funcionarios de la administración pública con uso fraudulento del reposo médico para salir del país.

«Cuando se discutió este tema en el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema se dijo con toda claridad cuál era el objetivo, pero, sin embargo, en los medios de comunicación aparece una cosa distinta. En los medios de comunicación aparece, miren hay 1.050, hay 1.025 licencias médicas irregulares y, por lo tanto, uno tiende a pensar que hay 1.025 funcionarios involucrados en esto. Pero, en verdad, no es así, y luego se mencionan números, 500 y tantos funcionarios, 84 jueces y 5 miembros de la segunda categoría», advirtió.

El remate de su crítica a la divulgación de estos casos, vino con una advertencia, señalando que había que revisar caso a caso, advirtiendo que podía ser plenamente justificable una salida al extranjero en una ciudad fronteriza como Arica.

«La verdad eso hay que mirarlo con mucha detención y hay que revisarlo uno a uno, porque no solamente en el resto del país hay otras realidades, sino particularmente en Arica y yo lo hice presente en el Pleno. En Arica qué es lo que ocurre, sin que yo tenga conocimiento de nadie en particular, porque esto está recién comenzando», expresó.

Tras esa reflexión vino el remate: «Sin que yo tenga conocimiento de nadie, pero me pareció nada de extraño que una persona vea un médico en la ciudad de Arica, ese médico le da una licencia médica, y luego esa persona se vaya a hacer exámenes a Tacna y salió fuera del país. ¿No es cierto? Entonces hay que revisar caso a caso. Y eso que parece como escandaloso frente a los medios de comunicación y la gente se lleva una opinión negativa del Poder Judicial, en verdad vamos a ver al final qué es lo que pasa, pero el daño ya está hecho».

El «besamanos»

Sintiéndose en confianza, presumiblemente porque estaba en su tierra natal, Simpertigue tampoco calló su molestia con el término «besamanos» acuñado en la prensa y en los pasillos judiciales, y que apunta a prácticas poco transparentes en la designación de jueces y ministros de cortes, recurriendo a lobistas o a contactos políticos y familiares.

«Lo voy a graficar de una manera como se señala en los medios de comunicación y como se señala ordinariamente, por ejemplo, el besamanos. Todos sabemos cuál es la connotación que se le quiere dar a esa expresión. Pero, sin embargo, tengan la certeza y la seguridad que, en el momento que una Corte de apelaciones o la Corte Suprema hace una terna o una cinquena para un cargo, aún cuando la mayoría esté de acuerdo con nombrar o colocar en la terna o en la cinquena a una persona, la minoría de acuerdo con nuestro sistema siempre va a poder colocar un nombre», afirmó.

Agregó que nadie puede intervenir en la alteración de la voluntad de la jurisdicción, dado el principio de desconcentración y autonomía que rige al Poder Judicial.

«La autoridad política no puede nombrar discrecionalmente a quien quisiera, ni tampoco el Poder Judicial puede nombrar a quien quiera, porque el Poder Judicial de acuerdo con los méritos, lo hace a través de una terna o una cinquena y, luego, la autoridad superior para estos efectos va a nombrar a una de esas personas que están integrando este grupo», expresó.

Simpertigue también defendió que para ser elegido juez no basta tener una formación académica, ya que a ese requisito deben sumarse el «criterio» y la «experiencia».

El supremo remató su discurso con tareas pendientes como una mayor seguridad para el ejercicio de los jueces en zonas complejas como Arica y La Araucanía, validando la opción telemática en casos justificados y las tareas sobre la protección de la infancia.

Y, al término, reafirmó su apoyo a la idea impulsada por la Corte de Apelaciones de Arica de contar con un centro de justicia en la ciudad y un tribunal mixto en Putre. Contrariamente a lo que señalan las estadísticas poblacionales que evidencian un decrecimiento en la población de las tres comunas rurales de la región, Simpertigue dijo que «esto va en beneficio de una cantidad de personas increíble«, por lo que es necesario implementar un tribunal mixto, un juzgado de policía local y un notario conservador y archivero judicial en Putre.

Autoridades-candidatas con días contados por instructivo que les ordena renunciar

Quien vaya a la disputa por un cupo parlamentario en noviembre, debe renunciar ¡AHORA!. Esa es la consigna de la Circular N° 32 que emanó del Ministerio del Interior el pasado 7 de julio a todos los ministerios y direcciones de servicios públicos, fijando como plazo fatal para las dimisiones hoy martes 15 de julio.

El instructivo contiene dos páginas y está firmado por el subsecretario del Interior, Víctor Ramos (FA), pero en su calidad de ministro del Interior subrogante. Para darle mayor fuerza a la instrucción, el documento adjunta un oficio del 30 de abril del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y un instructivo de la contralora general, Dorothy Pérez, respecto a la prescindencia que se debe resguardar en esta época preelectoral.

Según deja entrever el documento, se vieron obligados a reiterar y complementar las «instrucciones de prescindencia política, imparcialidad, transparencia y legitimidad del actuar público», que, al parecer, habían sido desoídas por todos los integrantes de los gabinetes nacionales y regionales donde existen autoridades y funcionarios con aspiraciones de llegar al Congreso Nacional.

¿Qué pasa en la región?

Aunque aún no hay confirmaciones de los nombres en los distintos partidos de la coalición de Gobierno, trascendió que la circular no cayó nada de bien en las distintas tiendas políticas locales, al punto que algunas fuentes revelaron que «hay intenciones de ignorarla hasta que no sea estrictamente necesario, es decir, un llamado de atención o denuncia formal«. Esto querría decir que los candidatos podrían esperar hasta el mismo 18 de agosto o la ratificación de sus postulaciones por el Servel el 4 de septiembre para dimitir o pedir permisos sin goce de remuneraciones.

Por trascendidos se ha conocido que podrían estar emplazados a renunciar los secretarios regionales ministeriales de Bienes Nacionales y del Trabajo, Rodrigo Díaz y Jennifer Lazo, respectivamente,y la directora regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), Anita Flores. Los tres son militantes del Frente Amplio y serían posibles cartas a senadores o diputados.

También el instructivo pondría en la disyuntiva a la directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), la exintendenta y exseremi de Vivienda y Urbanismo y presidenta regional del Partido Socialista, Gladys Acuña. Desde su colectividad se habría esbozado una llamativa teoría: que no estaría obligada a dimitir a raíz de que su cargo fue designado a través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Sin embargo, el riesgo es alto de enfrentar una acusación por falta de probidad, especialmente por la gran cantidad de recursos y beneficiarios que atiende esa institución con la entrega de viviendas y la pavimentación de calles.

En caso de tener que renunciar y así no desatender el instructivo de una cartera en manos del PS, esta colectividad ya habría montado un «Plan B» para mantener vivo su despliegue territorial en tiempos electorales. Sí, porque a partir del 1 de julio consiguió que el alcalde de Arica, Orlando Vargas nombrara como directora de Desarrollo Comunitario a la directora regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y hoy consejera nacional del PS, Sandra Flores, quien renunció a su cargo conseguido por ADP.

La partida la ganó el PS tras dar su apoyo a la candidatura de Vargas, el outsider que destronó al candidato oficialista, Gerardo Espíndola, que buscaba su reelección por un tercer período. Si bien el PS no consiguió inicialmente ocupar la plaza de la Dideco, en mayo le cobró la cuenta a Vargas, tras conocerse la destitución del director Gonzalo Ramos por una denuncia ante el Ministerio Público sobre abuso sexual, el cual habría cometido en contra de una funcionaria municipal de confianza de la actual gestión edilicia.

La nueva jefa de Dideco, que posee bastante carácter y manejo político, tendría la misión de mantener el capital electoral del alcalde y traspasarlo a la hija del alcalde, Cinthia Vargas, quien fue confirmada como postulante independiente por el PPD a diputada y a la eventual candidata PS, Gladys Acuña, que iría también por un escaño en la Cámara. Del mismo modo, tendría el mandato, además, de acercar la figura del senador José Migue Insulza a la del jefe comunal para lograr su reelección.

Siendo hoy el plazo fatal para las renuncias, finalmente se verá cuál es el peso que tiene el Ministerio del Interior a nivel de todas las reparticiones gubernamentales. Al menos, en la región se sabe que desde septiembre del año pasado el exdelegado presidencial regional, Ricardo Sanzana, venía haciendo un catastro y consultas reiteradas al Gabinete Regional sobre quiénes se postularían al Parlamento. Algunos evitaron responderle, en consideración a que entendieron que él estaba sondeando para sí a todos sus posibles adversarios, ya que se conocía de sus intenciones de ser candidato a diputado, condición que mantiene hasta hoy y que podría ejercer a través de un cupo que le estaría ofreciendo el PPD.

El concejal de Huara y Rey del Remate en la mira de comerciantes de la Feria Dominical

¿Se puede ser concejal de Huara y comerciante de la Feria Dominical de Arica ejerciendo ambos derechos que exigen residencia en las respectivas comunas? Al parecer sí, porque así lo ha hecho el edil Raúl Uribe Tiayna (independiente proUDI y antes proComunes) durante los dos periodos que ha ejercido el cargo en la Municipalidad de Huara, teniendo residencia en Arica donde se desempeña como comerciante minorista.

El «Rey del Remate», como es conocido Uribe por la venta de zapatillas, buzos y polerones de marcas internacionales, ha logrado fundar un imperio junto a su esposa, un hijo bancario y otros familiares, manteniendo locales en distintas ferias. Para fines comerciales y gozar del permiso municipal que exige residencia en Arica, declara vivir en la calle Orozimbo Barbosa 4136 de la población Las Vicuñas. Sin embargo, para conseguir un cupo como concejal de una comuna en la región de Tarapacá, el edil declaró ante el Servel que vivía en el Pasaje 2 Casa 36 de la Villa Pampa Ilusión de Huara.

En su seis declaraciones de interés y patrimonio (DIP) publicadas, el concejal registra la tenencia de varios vehículos e inmuebles propios junto a su señora. Al registrar su primera DIP en enero de 2021 como candidato, declaró tres vehículos en su poder, una propiedad y otra en manos de su señora Gloria Guarachi Castillo y deudas bancarias por $ 20 millones. Luego al asumir como concejal del Frente Amplio, presentó en julio del mismo año una DIP que señalaba lo siguiente: dos propiedades en Arica y otras dos de su esposa (una en Arica y otra en Huara), cuatro vehículos y deudas por $ 13,7 millones.

En tanto, según la DIP registrada el 2022 seguía manteniendo los cuatro vehículos, sus dos propiedades y las mismas de su señora, pero la deuda había bajado a $ 6 millones. En 2023 no ingresó DIP y durante los años 2024 y 2025 desaparecieron los vehículos que antes había declarado, así como los inmuebles y la deuda.

Aquí Arica intentó en varias ocasiones conocer la versión del concejal huarino, sin embargo, no fue posible, ya que no respondió los llamados ni los mensajes enviados a su teléfono municipal.

Concejo atento

La situación de Uribe ha sido analizada en más de una sesión en el Concejo Municipal durante la gestión del alcalde Orlando Vargas y también durante la administración anterior de Gerardo Espíndola. Hasta ese organismo han llegado denuncias de distintos comerciantes, respecto de cómo es posible que el concejal huarino cuente con un puesto allí, si no cumpliría con dos requisitos: pertenecer al segmento más vulnerable de la población, dado que gana más de $ 1 millón por ejercer como concejal, y no contar con residencia en Arica, ya que cuando postuló a ser edil se le exigió residencia en la comuna de Huara.

El caso es uno de varios hechos anómalos que mantiene inquieto a Vargas y también a la concejala comunista, Dolores Cautivo. Esta última también ha sido cuestionada por un sector de los comerciantes ambulantes, por amparar la creación de nuevas ferias en distintos puntos de la ciudad, cuya proliferación ha generado tensión en el comercio formal establecido en barrios periféricos y en el centro de la ciudad.

La edil se ha defendido señalando que su intención es lograr un reordenamiento de las ferias ya establecidas, dado que existen denuncias constantes del uso, venta o arriendo de los permisos municipales a personas no titulares del beneficio y a extranjeros sin residencia definitiva como lo exige el instructivo para estas ferias. Su premisa declarada públicamente es que «a nadie se le debe negar un permiso para trabajar«, especialmente en tiempos donde el desempleo es alto y donde existen adultos mayores y discapacitados que no son contratados y no tienen ingresos suficientes para vivir.

De hecho, cada domingo es posible ver en la Feria Dominical y también en la Feria de Linderos una gran cantidad de extranjeros a cargo de los puestos de venta de diversos artículos. Nadie sabe cómo pudieron acceder a un permiso, pero sí está en entredicho la falta de fiscalización desde el Departamento de Rentas Municipales en estos sitios.

Asimismo, existirían reclamos de antiguos feriantes por el cobro de cuotas a los socios en diversas asociaciones de feriantes por el uso del suelo, pese a que ya pagan un permiso municipal, así como el cobro de multas por no presentarse a trabajar en el espacio que tienen asignado por el municipio.

Pagos atrasados

La Feria Dominical es un mercadillo itinerante que se instala cada domingo en pleno centro, específicamente en la calle Chacabuco, entre General Velásquez y Vicuña Mackenna. Allí convergen 744 puestos de comerciantes que cuentan con un permiso municipal, el que debe ser pagado puntualmente, ya que de lo contrario opera una cláusula de caducidad que debe aplicar la Dirección de Administración y Finanzas.

El caso del concejal huarino fue denunciado también, a raíz de que se detectó que habría realizado los pagos de cinco permisos el 2024 fuera de plazo y, extrañamente, desde la municipalidad le permitieron hacerlo, pese a que el reglamento establece la caducidad para este efecto.

Hasta ahora no ha se han adoptado medidas administrativas en contra de los funcionarios municipales que activaron los permisos vencidos por no pago oportuno, para que el concejal Uribe los cancelara. Tampoco el alcalde Vargas ha implementado un reordenamiento de la Feria Dominical y otras similares, donde, además, hay un sinnúmero de «coleros», es decir, comerciantes que se pliegan al final de la feria autorizada sin tener permiso.

Azapa será el epicentro del cierre de las vacaciones de invierno

Tras el éxito del «Carnaval de Sabores» efectuado la semana pasada en el Parque Centenario, este fin de semana la Municipalidad de Arica rematará el cierre de las vacaciones de invierno con la «Fiesta Costumbrista Azapeña 2025», evento que se efectuará los días viernes, sábado y domingo en el poblado San Miguel de Azapa, ubicado en el kilómetro 12 del homónimo valle.

La actividad se ha constituido desde hace varios años en un evento tradicional, tal como el próximo «Festival del Choclo» que se hará en agosto en Poconchile en el valle de Llluta.

El municipio ha definido la «Fiesta Costumbrista Azapeña» como un espacio que «busca potenciar la interculturalidad integral de las diversas culturas asentadas en el valle de Azapa. Además, se buscará favorecer la economía de los emprendedores y visibilizar los diversos yacimientos históricos patrimoniales del valle de Azapa para impulsar el turismo«.

Para el evento está prevista la participación de conjuntos folclóricos de cueca y otras danzas andinas. También, en la programación estelar nocturna, están consideradas las presentaciones de grupos musicales como la Sonora Dinamita, Los Rancheros de San Marcos, Ra y Kwea, Sergio Gallardo, Chepo AC, Potencia, Arak Pacha, Fernando Faysán y Nueva Sangre, Marisol Cartagena, Maykoll La Voz, Mauricio Villavicencio, Amelia Williamson y Camila Caucotto.

La fiesta azapeña considerará tours patrimoniales y actividades para los niños, ya que el sábado y domingo sus actividades las iniciará a las 12.00 horas. También habrá locales de expendio de comidas típicas y un reforzado control policial en este sector rural, dada la gran concurrencia que se espera desde Arica.

Y llegamos al final de esta edición y siempre quedamos con gusto a poco. ¡Nos vemos el próximo martes!

A PUERTAS CERRADAS. Un excesivo celo invade a la «Comisión Arica 100«. El viernes llegamos a reportear y como que nos «invitaron» varias veces a no estar presente en la reunión, ya que supuestamente era a puertas cerradas. Igual entramos y había harta gente escuchando a los parlamentarios y alcaldes exponiendo. Después nos avisaron que la reunión entraría en una fase «reservada», solo con sus integrantes titulares. En fin, tanto secretismo que nadie entiende por qué, si esta instancia es justamente para que la ciudadanía participe y se definan algunas líneas sobre cómo se enfrentarán los 100 años del Tratado de 1929.

si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribir a aquiarica@elmostrador.cl.