Chispas en Zofri: nombran como gerente general a funcionario de gobierno

Partimos con la polémica que ha causado en Arica e Iquique el salto del representante regional del Ministerio de Hacienda, un exingeniero de Enap y militante del Partido Liberal, a la gerencia general de Zofri S.A., y su plan de crear 12 gerencias antes de que termine este Gobierno. ¿Será?

También les contamos sobre el último proyecto de conservación del borde costero que se ejecutará próximamente en el tramo Chinchorro-Las Machas y que tiene algunos detractores que aseguran que les perjudicará sus negocios instalados en precarias infraestructuras en este sector.

Como de costumbre, echamos un vistazo al quehacer de los tribunales y reporteamos la formalización del exdirector de Desarrollo Comunitario, Gonzalo Ramos, también jefe de campaña del alcalde Orlando Vargas, por el delito de abuso sexual en contexto de violación.

Atendimos lo que nos enviaron varios lectores y revelamos en esta nota la disconformidad que hay en el Frente Amplio (FA) por la decisión de la seremi de Vivienda y Urbanismo de ese partido, al aprobar el proyecto de la minera «Champagne», pese a que horas antes la colectividad había emitido una declaración rechazando la iniciativa.

Y cerramos contándoles sobre una particular tradición fronteriza: cada 27 de julio, el Ejército chileno marcha por la avenida principal de Tacna y entrega un saludo con su banda instrumental a través del llamado «Contrapunto de bandas», evento que se realiza por las Fiestas Patrias de Perú. Con posterioridad, el turno es del Ejército peruano, con ocasión de las Fiestas Patrias de Chile.

Terremoto en Zofri: entra el PL a la gerencia general y nueva administración propone crear 12 gerencias

No alcanzó siquiera a cumplir con el periodo de «enfriamiento» que establece el Estatuto Administrativo, es decir, los seis meses de prohibición a un funcionario público para trabajar en empresas con las que se haya relacionado. Así fue el desembarco del asesor regional (aremi) del Ministerio de Hacienda en la Región de Tarapacá, el ingeniero civil bioquímico Hernán Felipe Albistur González como gerente general de la empresa Zofri S.A., el 8 de julio. Tras completar un año de gestión en el Gobierno, Albistur, militante del Partido Liberal, pasó a encabezar esta plataforma de negocios que administra el sistema franco comercial e industrial en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

El nombramiento ha generado ruido en Iquique y Arica a nivel empresarial y también en autoridades políticas, dada la relevancia de esta sociedad anónima, donde el 71,28% de las acciones corresponde a la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo). Esa posición dominante le ha permitido a lo sucesivos gobiernos designar a seis de los siete miembros del directorio de la compañía y a toda la plana ejecutiva.

En Arica y Parinacota, el gobernador regional Diego Paco (RN) decidió «abrir los fuegos», cuestionando la elección de Albistur, advirtiendo que «la Zofri no puede ser el botín de un partido político. Es una institución estratégica para el norte de Chile y sus cargos deben ocuparse por mérito, no por militancia. Si queremos recuperar la confianza de la ciudadanía, partamos por sacar el cuoteo de las instituciones. Y si hablamos en serio de descentralización, entonces avancemos ya hacia una zona franca autónoma para Arica y Parinacota, pensada desde la región, no desde los escritorios de Santiago«.

En tanto, el gerente general de la Asociación de Usuarios de Zona Franca de Iquique, Darío Blanco, planteó que en la contratación de Albistur «hay un conflicto de interés salvaje, porque nombran como gerente general a alguien que participó activamente, desde su cargo de asesor regional ministerial de Hacienda, para conseguir anticipar la renovación de la concesión a Zofri S.A. Han pasado 28 gerentes en 35 años, es decir, los han cambiado cada 14 meses. Esto se ha convertido en una especie de silla musical de los gobiernos de turno«.

Y agregó que el gremio no está de acuerdo «con la renovación anticipada de la concesión del sistema a Zofri que el Gobierno ha impulsado. Hoy solo la empresa está dedicada a recaudar por medio de tarifas carísimas de arriendo por los espacios que ofrece o por el porcentaje de las ventas. Es una empresa inmobiliaria, pero que no está a la altura de lo que esperamos. Creo que sin la Zofri funcionaríamos mejor, tal como se hace en los almacenes francos«.

Las suspicacias en las dos regiones sobre el reclutamiento del máximo ejecutivo no se han hecho esperar. Ello porque no hubo difusión pública del proceso que lo posicionó en la gerencia general y porque la reunión del directorio de Zofri S.A. donde se decidió su nominación, se efectuó el 27 de junio pasado. En esa fecha, el ahora alto ejecutivo aún era aremi, un cargo con menor rango que el de secretario regional ministerial, pero que representa al Ministerio de Hacienda en la región. Esta situación es posible acreditarla en la página de Transparencia de la cartera, donde aparece el último informe del ingeniero civil bioquímico para cobrar sus honorarios de junio por $ 5.211.800 (ver este documento).

La plaza de la gerencia general de Zofri S.A. no es nada despreciable. De acuerdo con la información registrada en Transparencia y en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el gerente general titular gozaría de una renta mensual bruta de unos $ 15 millones. Bajo su mando estarían unas 300 personas, entre ejecutivos, profesionales y trabajadores.

Subsecretaría de Hacienda responde

La Subsecretaría de Hacienda respondió a Aquí Arica que el nombramiento de Albistur «se enmarca en el derecho que tiene de ejercer libremente cualquier profesión. Por su parte, Zofri S.A. es una empresa autónoma, con un directorio que define sus cargos gerenciales según las competencias requeridas«.

Sobre la obtención de información privilegiada mientras Albistur se relacionó con la empresa pública, Hacienda indicó que «por la naturaleza de sus funciones de asesor a honorarios, se limitaron a coordinar con las autoridades todo lo requerido para la adecuada gestión de los Diálogos liderados por el Laboratorio de Gobierno. Ninguna de las funciones que le fueron encomendadas estuvo referida a la fiscalización, supervisión o control de organismos del sector Hacienda. El señor Albistur materializó su renuncia a partir del 1 de julio de 2025«.

La Subsecretaría dijo que pese a este episodio, no está en tela de juicio la credibilidad del proceso “Diálogos Zona Franca 2025”, para los que se convocó a todos los actores de las regiones de Iquique y Arica y Parinacota. «El proceso… con miras de definir un nuevo modelo de concesión para la Zona Franca de Iquique y Arica continúa con total normalidad«, expuso.

De Enap al sistema franco

Felipe, y no Hernán como le gusta que le llamen, fue aclamado por el Partido Liberal (PL) cuando el 1 de julio fue nombrado como aremi de Hacienda en Tarapacá. Por las redes sociales de la colectividad lo destacaron como un gran cuadro que llegaba importado desde la Región de Valparaíso.

Su designación fue tan extraña como la de hoy en la Zofri. Ello porque Albistur se había desempeñado en varios cargos dentro de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap)-Refinerías durante 14 años, hasta que, pese a no tener especialización en sistemas francos ni tributarios, el PL decidió moverlo hacia el norte. Desde que llegó a Iquique, sentó las bases para su desembarco en Zofri S.A., impulsando curiosamente reformas a la estructura de la sociedad anónima, pese a que esa modalidad impide intromisiones gubernamentales.

En rigor, «camufló» su plan en medio del debate que decidió impulsar el Gobierno, para definir anticipadamente la nueva concesión del sistema franco a partir del 2030, año en que vence la actual. Así, en medio de esa discusión que ha congregado a autoridades y gremios de las dos regiones nortinas, fue acercándose al presidente de la compañía, Iván Berríos Camilo, hasta que lo convenció de que era la mejor carta para la gerencia general, la cual estaba en manos del gerente legal de manera interina desde hace un año.

¿Cuál es el plan que sigue? Con la gerencia general ganada, Albistur iría por implementar su «reforma a la estructura organizacional» que logró perfilar a principios de este año, consistente en el aumento de las actuales 6 gerencias a 12, 27 departamentos y 6 subdepartamentos, según un documento que ha circulado a nivel de algunos accionistas y gremios de Iquique. Este plan lo habría propuesto ante el directorio de la Zofri S.A. cuando se discutía el modelo de concesión al 2030.

A pocas semanas de su asunción, Albistur ya habría puesto en marcha el modelo. Esto precisamente es lo que cuestiona el senador José Durana (UDI), calificándolo como «impresentable. No se entiende que la Subsecretaría de Hacienda nos convoque para la renovación de la concesión de la Zofri y nos engatuse con un capítulo regional y nunca en las reuniones de participación ciudadana se habló de la creación de 12 gerencias, donde se van a apitutar 12 gerentes cuando quedan 8 meses de Gobierno«.

El parlamentario dijo que esta propuesta «pone una traba al proceso negociador que teníamos con Hacienda para ver la nueva concesión de Zofri el 2030. Voy a conversar con las otras autoridades de la región y con los empresarios porque tampoco estas gerencias consideran siquiera una de Arica. Para qué nuevas gerencias si en Iquique el sistema presenta problemas hoy y las zonas francas de extensión no funcionan ni en Arica ni en Alto Hospicio como debiera«.

¿Partido Liberal a la carga? La militancia del gerente general en el PL activó las alarmas en Arica e Iquique, donde ha comenzado a rondar que la compañía podría ser una «pista de aterrizaje» para algunas figuras cercanas al diputado liberal Vlado Mirosevic, quien pretende ir como candidato a senador.

¿Cuáles fueron las primeras medidas adoptadas por la nueva gerencia? Desde el 8 de julio, Albistur decidió el descabezamiento de parte de la plana ejecutiva, removiendo al gerente legal, Alejandro Berríos; al gerente de Operaciones, Miguel Perret; a la gerente comercial, Carolina Escobar; y a la subgerente legal, Carolina Carrasco. Los ejecutivos enviaron una sentida carta al directorio, cuestionando la legalidad de sus desvinculaciones, argumentando que no contarían con el acuerdo del directorio y que, hasta hoy, no tendrían en sus manos las propuestas de finiquitos como señala el Código del Sistema de Empresas Públicas (SEP).

¿Cómo se llenarán los cargos vacantes? Aún existe una nebulosa sobre cómo serán proveídos los cargos de los ejecutivos removidos y los que se crearán, teniendo en cuenta que, hasta hoy, el directorio no ha aclarado cómo se hizo la selección del gerente general y cómo fue manejado su conflicto de interés, al ser seleccionado mientras era una autoridad con información privilegiada de la empresa y que había intervenido profusamente en su administración.

MOP se apresta a remodelar nuevo tramo de borde costero norte en Chinchorro

No será un cambio radical de look, pero en las próximas semanas el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección Regional de Obras Portuarias (DOP), iniciará las obras de conservación de 3,5 kilómetros del borde costero norte Chinchorro-Las Machas etapa 2, donde serán invertidos $ 4.069 millones con un plazo de ejecución de las obras de 300 días a cargo de la constructora Ingeniería y Construcción MST.

Actualmente, el tramo presenta alto deterioro con muretes derruidos, veredas con desniveles, falta de iluminación y ausencia de accesos universales para personas con movilidad reducida, además de inexistencia de plazoletas con juegos o máquinas de ejercicios en buen estado y pistas para trotadores y ciclistas.

El proyecto ha causado ruido en algunos comerciantes instalados en precarios locales en el sector, ya que acusan que la iniciativa «perjudicará» sus negocios. Lo extraño de esta argumentación es que los locatarios cuentan solo con permisos transitorios de escasa importancia otorgados por la Armada de Chile, ya que ninguno ha gestionado una concesión marítima, vía que exige inversiones de mayor cuantía y la conexión al servicio de alcantarillado que ninguno de los locales tiene.

Lo cierto es que no son todos opositores a las obras. Eso sí, quienes se han mostrado díscolos durante este tiempo, han estado apoyados por los consejeros Ignacio Gómez (Partido Republicano) y Lin-Kiu Ly (Partido Nacional Libertario) y el precandidato a diputado libertario, Cristián Pradenas. Este grupo de políticos requirió hace meses al Consejo Regional que interviniera ante el MOP, iniciativa que no ha tenido éxito, dado que los recursos que serán invertidos corresponden a fondos ministeriales.

Si bien intentaron cuestionar la iniciativa durante una reunión informativa que realizó la Dirección Regional de Obras Portuarias el lunes pasado, al final la secretaria regional ministerial de Obras Públicas, Priscilla Aguilera, desestimó sus reclamos, insistiendo que el proyecto generará «los menores impactos posibles» y que «es mejor hacerlo a dejar así como está el borde costero«.

¿Qué cambios traerán las obras? Este proyecto tiene una diferencia con el ya inaugurado paseo costero Las Machas en agosto del año pasado y el actual en construcción Paseo Chinchorro etapa 1. En ambos se realizaron obras de mejoramiento, es decir, se diseñó un proyecto nuevo que incluyó elementos que antes no existían. En cambio, esta tercera iniciativa que parte en las próximas semanas, tendrá un nivel más bajo de intervención, dado que solo hará mejoras en la infraestructura ya existente, razón por la cual no considera, por ejemplo, la incorporación de servicios higiénicos en esa zona.

Los trabajos incluirán la reparación de los muretes que además serán reconvertidos para que sirvan de asientos. También se mejorarán las plazoletas y las zonas de juegos infantiles, habrá recambio de las baldosas, se instalará iluminación de acuerdo a la norma actual para borde costero, la que busca evitar el impacto en las aves, y habrá accesos universales y miradores con asientos.

Sobre los efectos en los locatarios que funcionan en el lugar, el MOP a través de la Armada ya envió notificaciones para que se desplacen hasta tres metros hacia el mar, dado que se harán excavaciones para reponer los muros deteriorados. Además, el compromiso de la institución es trabajar con los comerciantes para que las obras permitan su funcionamiento y los accesos estén liberados en diciembre cuando comience la temporada alta de veraneantes.

El proyecto no consideró jornadas de participación ciudadana, dado que solo será una conservación de lo ya existente. Tampoco incluyó un estudio de impacto ambiental como lo demandaron los cores críticos a la iniciativa, dado que solo serán obras en sitios ya intervenidos sin flora ni fauna silvestre protegida, ni registros de restos arqueológicos relevantes.

Falta plan de gobernanza

El borde costero norte y sur han sido un desafío para Arica por décadas. La falta de coordinación entre varios organismos que administran la entrega de permisos a locatarios y los que generan los paseos públicos y su mantenimiento, ha impedido concretar una costanera como la que posee la conurbación La Serena-Coquimbo.

Entre las deficiencias figuran la inexistencia de conexión al alcantarillado, razón por la cual la Secretaría Regional Ministerial de Salud ha autorizado el uso de pozos y baños químicos para el manejo de las excretas. Esta solución ha traído impactos en el propio paseo, dado que cada cierto tiempo se advierte rebalses o malos olores.

También hay riesgos asociados a las precarias instalaciones eléctricas aéreas autorizadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), las cuales no están acorde a la normativa actual que plantea que deben ser soterradas. Asimismo, el acceso universal hacia la playa es inexistente, ya que no hay plataformas que permitan llegar hasta la arena para quienes tienen problemas de movilidad.

Formalizan por abuso sexual a exdirector municipal y jefe de campaña del alcalde

Tembloroso y preso de la angustia se mostró el exdirector de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), Gonzalo Ramos Araya, el pasado jueves, al salir de la audiencia donde la Fiscalía del Ministerio Público lo formalizó por el delito de abuso sexual en contexto de violación cometido en contra de una funcionaria municipal. La mujer afectada trabajaba desde enero en la misma repartición que el imputado.

El también exjefe de la campaña electoral del alcalde Orlando Vargas Pizarro estuvo una hora y media en la audiencia, que fue declarada en reserva por la jueza Kathyuzka Drpic a petición de la Fiscalía, para evitar la estigmatización de la víctima, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley N° 21.675, con el fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. La magistrada dirigió la sesión de manera telemática desde San Fernando, dado que está asignada como interina para suplir la sobrecarga laboral que presenta el tribunal ariqueño.

En el debate también participó como querellante el abogado del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), Sebastián Peirano. La instancia judicial se extendió a raíz de que la fiscal Ingrid Castro presentó un audio que evidenciaría el momento en que ocurrió el ataque sexual y relatos de la víctima y de testigos de los hechos denunciados en mayo pasado.

La directora regional del Sernameg subrogante, Helen Leiva -que esperó la decisión judicial en el mismo tribunal-, valoró que la resolución recoja principios de la Ley de Violencia Integral. Añ respecto se pronunció: «(Esto) nos otorga nuevas atribuciones y mandatos para proteger, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres… Es fundamental que no se sigan cuestionando los relatos de las mujeres. Creemos en ellas y trabajamos para proteger, representar y acompañar, buscando que casos como este marquen precedentes. Este es el primer caso dentro del marco de la nueva Ley Integral de Violencia en el que un funcionario municipal en la región está siendo formalizado”.

Al final, Ramos quedó imputado por el delito de abuso sexual en contexto de violación. Además, le aplicaron como medidas cautelares la prohibición de acercarse a la víctima y el arraigo nacional mientras se desarrolla la investigación cuyo plazo es de 90 días. En cuanto a su situación en el municipio, aunque fue removido de la jefatura de la Dideco, aún continúa siendo funcionario, ya que está contratado dentro de la planta municipal, por lo que solo podría ser destituido con un sumario. Además, este trabajador social ejerce como director en la Corporación Municipal Costa Chinchorro y tiene fuero sindical, ya que es presidente de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Municipalidad de de Arica.

Ramos habla

Una vez terminada la audiencia de formalización, el imputado decidió hablar con Aquí Arica. Con la voz quebrada, el exjefe de la Dideco expresó: «Tenemos 90 días para aportar antecedentes. Yo no he declarado. Yo fui víctima de todos, de todas las redes sociales. Me juzgaron, me condenaron. Yo ahora estoy recién empezando a entregar los antecedentes para que mis abogados puedan defenderme como corresponde«.

-Gonzalo, según su versión, ¿qué fue lo que pasó?

-Eso no te lo puedo decir porque es parte de la investigación.

-¿Fue parte de un complot?

-No sé, mira, mucha gente ha solidarizado conmigo por las circunstancias de lo que pasó. Tú eres una muy buena periodista, muy buena investigadora. Si tú investigas de dónde viene la denuncia, te vas a responder tú sola y la gente también. Pero hoy día estoy enmarcado en un tema delicadísimo: que me acusen, no, de violación, de abusos deshonestos con argumentos que claramente esos fueron manipulados. Ahora yo voy a demostrar esa manipulación, pero como te digo, te pido la consideración y el respeto por el proceso.

-¿Qué sensación le quedó luego de que el alcalde lo removiera del cargo de director municipal?

-(Se le aprieta la garganta) No, no, la verdad que no quiero referirme a eso (carraspea). Voy a esperar los 90 días y ahí sí voy a decir todo lo que tengo que decir.

-Lo veo afectado, emocionado, lo que da una sensación de injusticia en sus expresiones…

-Sí.

-¿Y en lo familiar cómo ha impactado este caso?

-Un siete.

-¿Y ahora se va a dedicar a entregar las pruebas de su inocencia?

-Yo ya entregué todo. Aquí hay un factor político muy fuerte.

-¿Ese factor se explica por la decisión de reemplazarlo con alguien del Partido Socialista?

-No, eso no es materia, sino que es la forma. Por eso te digo, es cosa de averiguar y ver.

El voto frenteamplista que contradijo la declaración partidista en contra de la minera «Champagne»

El voto de la secretaria regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, Romina Farías Pérez, a favor del proyecto de exploración de la minera «Champagne» en el Cerro Sagrado Anocarire, levantó una profunda crítica de los militantes del Frente Amplio (FA) hacia la autoridad de ese conglomerado. Esto, por apartarse de la línea que se oponía a la iniciativa y que había sido planteada a través de una Declaración Pública el 30 de junio, es decir, solo unas horas antes de la votación en la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva).

La declaración titulada «Por un futuro sostenible para Arica y Parinacota», en el punto 3 de 5 tenía un llamado a las autoridades a considerar su postura de rechazo a la minería y al proyecto por no considerar una consulta indígena y los argumentos medioambientales en contra de esta exploración aurífera en Alto Codpa.

«Hacemos un llamado a los organismos públicos que votarán el proyecto de exploración minera Champagne, el 1 de julio de 2025, a considerar los antecedentes expuestos por las comunidades indígenas, como también, a ponderar la factibilidad sectorial de ejecución del proyecto de exploración minera y sus consecuencias ambientales en su voto«, decía en el tercer punto la declaración.

Si bien la sesión de la Coeva fue a puertas cerradas y el resultado de los votos fue revelado solo 13 días después con la publicación del acta, el mismo 1 de julio, cuando se decidió el apoyo a la minera Andex Minerals, trascendió a nivel político cómo habían actuado los 12 integrantes de la instancia.

Sin duda el voto que más llamó la atención fue el de la seremi frenteamplista, única militante de ese conglomerado en la Comisión. Las críticas no se dejaron esperar, especialmente de sus compañeros de partido, eternos opositores y activistas de las causas medioambientales exitosas en la región, como la construcción de una planta termoeléctrica en Cerro Chuño y la desestimación de la mina de manganeso «Los Pumas» en la cabecera del río Lluta, autorizada durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

En el voto de la seremi quedaron en evidencia las dos almas que hoy pugnan en el FA. Una de ellas representada por la autoridad gubernamental, quien decidió ser coherente con la institucionalidad que busca concretar inversiones; y por otro lado, la de aquellos que desde el activismo indígena y medioambiental defienden una posición distante de proyectos de exploración y explotación mineras en territorios donde habitan comunidades indígenas.

Sin perjuicio de ello, la asistencia de Farías a la Coeva generó un conflicto de coherencia en su voto, dado que a nombre de su cartera, donde es titular, votó a favor del proyecto minero, mientras que, a raíz de que estaba ejerciendo la subrogancia en la Seremi del Medioambiente, votó a nombre de ese servicio el rechazo del proyecto.

La defensa de la seremi

La seremi tuvo el blindaje del presidente regional del FA, el sociólogo y actual secretario técnico de la misma Seremi de Vivienda y Urbanismo, Camilo Sánchez a partir del 5 de marzo. El dirigente habría intentado calmar la ira que produjo en los sectores más ambientalistas del partido, que pensaban que la declaración pública había fijado la línea que seguiría la autoridad. Sin embargo, sus intentos resultaron infructuosos, por lo que la seremi, de profesión arquitecta, debió enfrentar el conflicto enviando un extenso mensaje por WhatsApp a la militancia, usando también el lenguaje inclusivo.

En la comunicación digital enviada no revela arrepentimiento, sino que da a conocer su desazón por las críticas recibidas. A través de una fuente cercana al FA, Aquí Arica accedió al posteo de la autoridad:

Primero, gracias de corazón a les compañeres que se han tomado el tiempo de escribirme para saber cómo estoy. En la confianza, quiero compartir que desde la semana pasada he estado muy angustiada por esto. Me siento triste (en especial por la liviandad con la que me han hablado algunos sin haber llegado al fondo del asunto). No obstante, tras estudiar el tema en profundidad y revisar todos los antecedentes, quiero que sepan que, tal como señaló el Presidente del partido, mi votación fue basada en información técnica y en lo que me exige el cargo. Por eso hay dos votos distintos.

Habiendo pasado varias horas desde la sesión, quiero aclarar algo importante: mi votación no fue decisiva, ya que el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) ya se había pronunciado favorablemente sobre el proyecto. Esto porque el 100% de los servicios públicos que participaron del proceso, tras más de dos años de análisis, también lo hicieron de manera favorable. Por lo tanto, aunque se hubiese rechazado desde la Comisión, el proyecto seguiría aprobado.

Respecto del proyecto en cuestión, es importante destacar que no es el mismo que los anteriores que se encuentran judicializados. La empresa ingresó un nuevo proyecto, tanto en forma como en fondo, y optó por presentar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de manera voluntaria. Esto se debe a que, según la ley, este tipo de proyecto no exige una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), y forzarla sería incurrir en un exceso de competencias por parte del Estado.

Desde la cartera de Vivienda, y de acuerdo a los antecedentes disponibles, me vi en la obligación de aprobarlo. En caso contrario, me arriesgo incluso a una acusación por notable abandono de deberes. En cambio, el caso de Medio Ambiente es distinto: durante la sesión se presentaron antecedentes nuevos no contemplados previamente en la evaluación, lo que justifica un voto de rechazo.

Lo que considero fundamental es que se dejaron constancias importantes en el acta, con exigencias y condicionantes que permitirán una fiscalización mucho más profunda. Muchas de esas observaciones reflejan lo expresado por organizaciones sociales al inicio de la sesión, y coinciden también con lo observado por los servicios públicos.

Les invito a leer el acta una vez publicada y, más allá del proyecto específico, cuestionarnos en colectivo el trabajo político que debemos seguir empujando: proteger de forma efectiva el Cerro Anocarire, ya sea a través de una declaratoria de Monumento Natural o una figura equivalente que impida futuras exploraciones mineras en zonas de alto valor ecológico, cultural y patrimonial.

Un ejemplo inspirador es lo que ocurrió con la Piscina olímpica: ante la amenaza de su demolición, fue la sociedad civil organizada la que elaboró y defendió un expediente que culminó en su declaración como Monumento Nacional. Gracias a eso, hoy cualquier intervención requiere autorizaciones específicas, y el valor patrimonial de ese espacio ha sido resguardado.

Hoy se aprobaron estándares generales que permitirán abordar los más de cinco permisos sectoriales que el proyecto debe cumplir. Estos tendrán seguimiento coordinado y sistemático, incluyendo las observaciones recogidas en la sesión de hoy.

Estoy muy atenta si alguien quiere conversar del tema en profundidad, compartir dudas o reflexiones sobre estos procesos administrativos. Incluso, si les hace sentido, podríamos levantar un taller o un espacio en la sede para hablar de todo esto con calma, de forma colectiva.

Tras este sentido mea culpa, lo que vino fueron anuncios de renuncias al partido y críticas en redes sociales a este doble estándar. Ahora, las organizaciones opositoras se preparan para dar su próxima batalla presentando un recurso de reclamación ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con el apoyo de la ONG Fiscalía del Medioambiente (Fima).

Contrapunto de bandas militares: la tradición fronteriza de los ejércitos de Chile y Perú en Fiestas Patrias

¿Se imagina el Ejército chileno desfilando marcialmente por la avenida principal de la ciudad fronteriza peruana de Tacna? Eso es precisamente lo que ocurre cada año en el evento llamado «Contrapunto de Bandas Militares», con ocasión de las Fiestas Patrias de cada país.

Esta tradición marcial fronteriza nació en la década de 1980, como un sencillo saludo musical de fraternidad entre las guarniciones de los ejércitos de Chile y Perú apostados en Arica y Tacna. Así fue el comienzo de este evento bifronterizo, en el que un grupo de uniformados chilenos cruza la frontera para homenajear a sus símiles el 27 de julio, un día antes de la celebración de las Fiestas Patrias peruanas, y, posteriormente, días antes del aniversario patrio chileno, lo hace de similar manera el ejército del vecino país.

El domingo pasado Aquí Arica decidió viajar a Tacna para participar en este evento, que se realizó desde el amanecer en el Paseo Cívico de la Ciudad Heroica. Se extrañó la presencia de un representante gubernamental del Gabinete Regional, pero sí asistieron el gobernador regional, Diego Paco; el senador José Durana (UDI); y el alcalde de Arica, Orlando Vargas; además del general de la Brigada Acorazada «Coraceros», José Soto.

El general José Soto dijo que el Ejército chileno «participa por intermedio de las bandas a través de este contrapunto. Somos parte de esta reciprocidad y amistad que une a ambos países. Esta es una delegación que lleva preparándose varios meses con mucho cariño y afecto. En total son unos 200 a 250 hombres que participan y viajan desde Arica a esta ceremonia. Esto se viene desarrollando hace varios años, lo que habla de la amistad entre Perú y Chile«.

Allí donde lucen imponentes las estatuas del coronel Francisco Bolognesi y del almirante Miguel Grau mirando hacia la frontera chilena, se encontraron la Banda Instrumental de la VI División de Ejército de Chile y la Banda Musical de la Tercera Brigada de Caballería de Tacna.

La primera se ubicó en la pista oriente, y la dueña de casa, en el lado poniente. El inicio del contrapunto fue vibrante, ya que luego de ser izada una gran bandera peruana, los militares chilenos interpretaron y cantaron el Himno Nacional de Perú. Luego le correspondió a los uniformados peruanos tocar el Himno Nacional de Chile.

Lo que vino desde ahí fueron interpretaciones intercaladas de temas del folclore tradicional de cada país, que incluyeron una diana, una fanfarria, la zarzuela peruana «El Cóndor pasa», una selección de temas de «Violeta Parra», el vals «Contigo Perú» y la tonada chilena «Así te quiero patria».

Luego, el diálogo instrumental fue acompañado por el Ballet Folclórico Mayor de Tacna, grupo que presentó un cuadro de dos marineras. Tras ello vino el turno de Chile con la participación del Ballet Folclórico de Arica y Parinacota (Bafoap), que bailó sucesivamente una cueca nortina, una cueca de la zona central, un vals chilote y un tamuré de la Isla de Pascua, acompañado también por la banda militar chilena.

Y el cierre de la ceremonia fue el Tattoo de la banda peruana, donde en el centro del paseo desfilaron tocando «The Final Countdown» del grupo de rock «Europe», mientras los músicos marchaban haciendo figuras y entremezclándose.

Lo que vino de allí fue un breve desfile de las tropas chilenas por la avenida San Martín saludando a las autoridades de ambos países. Tras ellas, desfiló el contingente de la Tercera Caballería de Tacna, grupo que clausuró esta tradición de fraternidad militar fronteriza. Y los actos conjuntos finalizaron con una Misa Te Déum en la Catedral de Tacna más un homenaje con ofrendas florales en la estatua del libertador argentino, el general José de San Martín.

Hemos concluido esta edición incluyendo un breve cruce hacia la frontera vecina. ¡Nos vemos la próxima semana con nuevos temas!

