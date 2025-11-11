En la última milla, candidatos de Chile Vamos se agarran del moño por hospital ficticio

¡Y llegó la semana clave! Este próximo domingo, 195.604 electores decidirán quiénes serán los dos senadores y los tres diputados que representarán a la región. De las elecciones presidenciales todo indica que habrá segunda vuelta y los ojos estarán en el norte sobre el comportamiento del electorado, donde en las últimas presidenciales creció bastante la derecha, ocupando el histórico espacio que tenía la izquierda.

Pero como somos una región fronteriza, no podemos abstraernos del reciente cambio de mando en Bolivia ocurrido el sábado pasado. Dio bastante que hablar la clausura de la ceremonia, cuando entonaron la Marcha Naval, himno impuesto para ceremonias oficiales por el ex-Presidente Evo Morales desde el 2011. A todo pulmón, aunque con dificultad, el propio Presidente Rodrigo Paz, junto a los parlamentarios bolivianos e invitados, le cantaron al Presidente Gabriel Boric que estaba presente en el salón lo siguiente (ver video):

Levantemos nuestra voz

por nuestro Litoral,

que pronto tendrá Bolivia

otra vez; su mar, su mar.

Antofagasta, tierra hermosa,

Tocopilla, Mejillones junto al Mar,

con Cobija y Calama,

otra vez a la Patria volverán .

En fin, así nomás fue y pese a que este pasaje no estaba en el programa oficial comunicado a los medios de prensa, alguien quiso pasar a la posteridad generando un incidente incómodo. Es más, los propios periodistas bolivianos fueron sorprendidos, ya que pensaron que esta marcha no sería cantada porque fue protocolizada por el Gobierno del MAS cuando comenzaba el diferendo marítimo con Chile.

Luego de este sorprendente exabrupto, les entregamos un resumen de lo que viene en esta edición:

Abrimos este newsletter con una nota sobre los resultados del Censo Internacional de Flamencos que acreditan que la paralización de las faenas de la minera Quiborax S.A. por orden judicial, permitió que nuevamente dos de las especies de flamencos se reprodujeran en sitios del Salar de Surire donde habían desaparecido. La evidencia ya fue presentada como antecedente en la demanda por daño ambiental contra la empresa.

En este número les revelamos la declaración judicial del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, ante el fiscal regional Mario Carrera, en la cual asume que participó y autorizó que los diputados Luis Malla (PL) y Cristián Araya (Partido Republicano) dispararan munición de guerra en medio de la fiscalización al Cuartel Pacollo a propósito de la muerte del recluta Franco Vargas.

No podía faltar un último panorama sobre las campañas de los candidatos parlamentarios, en las que ha habido ataques por promesas ficticias como la del Hospital Clínico en boca del diputado Enrique Lee; una querella por injurias y calumnias presentada por el candidato Jorge Díaz (DC); y un video sobre «el miedo» que autoridades de Gobierno dicen tener frente a problemas de Estado no resueltos y su esperanza de que la postulante (PS) Sandra Flores contribuya a resolverlos.

Y como está a la vuelta de la esquina la Teletón, esta vez incluimos una entrevista al joven boliviano José Terceros, quien llegó a los 7 años desde Cochabamba a Arica buscando rehabilitarse de una negligencia médica que lo dejó sin poder caminar. Hoy se desplaza en silla de ruedas y este año logró titularse como profesor de educación física.

Al cierre les dejamos una buena nota-invitación: la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano realizará un concierto con música de películas a cargo de la Camerata Juvenil. La cita será en el Teatro Municipal este sábado 15 de noviembre a las 20.00 horas.

Antes de comenzar la lectura, los invitamos a ir por un matecito de hojas de coca, infusión que le dará energía y cuidará de su estómago algo maltratado con el estrés de fin de año. Y aprovechando la ocasión, no olvide de compartir el link para que nuevos lectores se inscriban gratis y se sumen a esta comunidad del periodismo independiente al estilo de El Mostrador.

1

Censo de Conaf acredita que flamencos retornaron tras paralización de minera Quiborax

Un bloqueo intempestivo de la Ruta Internacional 11 Ch por tres días -realizado por trabajadores y transportistas de la minera Quiborax S.A.- reflotó el conflicto judicial que mantiene paralizada la extracción de ulexita del Salar de Surire. Esto, tras la presentación de una demanda ambiental por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la empresa, efectuada el 2 de julio del año pasado, por daño a los sitios de nidificación de los flamencos James, andino y chileno, especies amenazadas, únicas en el país, que habitan en ese monumento natural protegido por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y por la Convención de Ramsar desde 1996.

Y aunque la manifestación fue apagada por el Gobierno tal como otras veces, con el compromiso de «ablandar» a Conaf y a la Superintendencia del Medioambiente, lo cierto es que fuentes cercanas al conflicto revelaron que la protesta tenía una sola razón de fondo: la causa está para fallo y hay serias sospechas de que podría ser lesiva para la empresa.

¿Por qué? Simplemente porque mientras la extracción ha estado paralizada desde el 13 de septiembre de 2024 y solo se ha permitido sacar la ulexita que estaba acopiada, la Conaf realizó el VII Censo Internacional Simultáneo de Flamencos Altoandinos 2025 junto a sus pares de Bolivia y Argentina. La medición coincidió justo en los periodos de reproducción y volantones (aprendizaje de vuelo de los polluelos) de las aves. El conteo arrojó conclusiones que ratificarían la tesis sostenida por el CDE ante el tribunal: que la extracción mecánica del mineral implementada por Quibórax y el permiso otorgado desde el 2010 para acercar las faenas a 500 metros de los sitios de anidación, había ahuyentado a los flamencos, impidiendo su reproducción.

Si bien el censo realizado no ha tenido mucha publicidad, sí fue expuesto en la demanda ambiental por la organización no gubernamental Fiscalía del Medioambiente (Fima), que representa a las familias aymaras de la sucesión «Pastal Surire». Este grupo se opone a las operaciones de la minera en las proximidades de sus terrenos, denunciando daños por la dispersión de polvo con arsénico que se produce en la ruta a raíz del transporte del material hasta la planta en la Cuesta del Águila. También se quejan de la existencia de extracciones irregulares en los cursos de aguas y daños en los bofedales en el mismo salar, y la nula participación en un sistema de gobernanza que implementó la empresa este año como medida reparatoria, sin considerar a las familias indígenas pese a tener titularidad de los terrenos contiguos a la faenas.

Resultados del Censo

En un documento presentado por Fima en el proceso judicial el 3 de noviembre, se sostiene que «los informes de monitoreo realizados por CONAF, que abarcan desde el inicio de la temporada reproductiva (noviembre 2024) hasta la fase de volantones (junio 2025), demuestran que el Monumento Natural Salar de Surire es un ecosistema de nidificación irremplazable y altamente sensible a alteraciones».

Dentro de los hallazgos figuran:

La documentación técnica generada por la propia CONAF -a través de sus formularios de monitoreo y censos de avifauna- certifica que el Salar de Surire es un área de nidificación activa y vital para el flamenco andino (Phoenicoparrus andinus), el flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis), y el flamenco de James (Phoenicoparrus jamesi).

Que el nacimiento de polluelos fue exponencial: en mayo de 2025, el Sitio 8 registró una población de incubación de 2.500 individuos adultos (02/05/2025), con una estimación inicial de 5.000 pollos. Esta cifra aumentó a 6.000 polluelos hacia el 08/05/2025 y alcanzó un pico de aproximadamente 7.000 polluelos con plumaje plomo hacia el 21/05/2025, periodo en el que la empresa Quiborax solicitó la autorización de un régimen excepcional de explotación.

El monitoreo de finales de mayo de 2025 estimó una reproducción total de más de 7.000 polluelos de flamenco chileno en este sitio, caracterizados por agruparse en creches o parvadas.

Para junio de 2025, el censo registró 7.030 polluelos y la dispersión de aproximadamente 1.000 ejemplares de volantones de flamenco chileno.

Para el 18 de junio de 2025, CONAF observó que no se registró la presencia de ejemplares juveniles volantones de flamenco de James dentro del Monumento Salar de Surire, sugiriendo su migración hacia otros cuerpos de agua fuera del salar, lo que demuestra que su permanencia en el sitio tras la cría es limitada y sensible.

Amplia dispersión de ejemplares juveniles de flamenco andino en la fase tardía (junio 2025), con volantones presentes en casi todo el salar.

Intentos de acuerdo

La causa judicial registra, al menos, tres intentos de conciliación entre Quiborax y el CDE, pero hasta ahora no han llegado a buen puerto, dado que el Consejo ha reclamado una falta de cumplimiento de los estándares solicitados por los organismos fiscalizadores medioambientales.

Si bien el Sernageomin ha acreditado que la minera no ha realizado faenas dentro del monumento natural, la Conaf en sus informes ha insistido en incumplimientos como la extracción de agua en los bofedales de Misitune y Pisarata y falta de humectación de la Ruta A-95 que conduce al salar.

Una de las últimas medidas solicitadas por la empresa, posiblemente previendo un fallo adverso dadas las conclusiones del Censo de Flamencos, fue la solicitud al tribunal el 22 de octubre para que designara a un ministro de esta entidad a fin de que actúe «como amigable componedor». Esta instancia -planteó la minera- les permitiría llegar a un acuerdo y evitaría «impedir la continuidad operacional» de la minera. La respuesta del CDE el 3 de noviembre fue la siguiente:

Sobre estas gestiones, Aquí Arica intentó conocer la versión de la empresa, pero no hubo respuesta.

Dardos de los candidatos

En la región hay coincidencia de que el conflicto socioambiental generado en este Gobierno, fue mal manejado por las autoridades gubernamentales locales y nacionales. La directora regional de la Conaf, Ingrid Robles, fue quien al asumir en 2022 impulsó la medición de los flamencos en el Salar de Surire. La autoridad decidió hacerlo, atendiendo denuncias internas de funcionarios de la entidad que le señalaron que sucesivas autoridades de ese servicio se habían inhibido de hacer este conteo, ya que no estuvieron dispuestas a denunciar a la empresa por prácticas reñidas con el medioambiente.

Extrañamente, Robles fue removida tras gestionar durante dos años las mediciones que dieron soporte a una denuncia ante el CDE, mediante la cual se acreditaba una drástica caída en la reproducción de los flamencos, debido a alteraciones en su hábitat atribuidas a la minera. Según ha trascendido, ella comunicó a las autoridades políticas de la región estas acciones, pero ninguna calibró, ni diseñó un plan de contingencia para atender el escenario más adverso, conducente al cierre de la empresa por daño ambiental.

El eventual cierre de Quiborax ha copado la agenda de los candidatos parlamentarios de la derecha, quienes han acusado al CDE y a la Conaf de ser excesivamente medioambientalistas y no velar por los dos mil empleos directos e indirectos que genera la compañía de la familia Fosk. Lo llamativo del emplazamiento al CDE es que dentro de esta entidad hay consejeros nombrados por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, tales como el exministro y exsenador Alberto Espina (RN) y el exdirector del Servicio Nacional del Consumidor, Juan Peribonio (exRN).

2

Caso Franco Vargas: comandante en jefe del Ejército confirma que diputados dispararon durante fiscalización

Fue real. El comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga del Campo, confirmó al fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera Guerrero, que sí hubo una práctica de tiro durante la fiscalización realizada por los diputados Luis Malla Valenzuela (Partido Liberal) y Cristián Araya Lerdo de Tejada (Partido Republicano) el pasado 30 de agosto al cuartel de instrucción Pacollo, por la muerte del recluta Franco Vargas Vargas, dos conscriptos lesionados graves y el contagio masivo de soldados por virus respiratorios.

Aquí Arica accedió de manera exclusiva a la declaración judicial del máximo oficial castrense, que consta en uno de los tomos del proceso, en cuyo proceso cinco militares serán finalmente formalizados el 16 de diciembre. En la nómina de imputados figuran el teniente coronel Claudio Guajardo Pinochet y el cabo Manuel Zambrano González, por apremios ilegítimos, cuasidelito de homicidio y lesiones graves; el capitán Michael Fritz Gervasoni, por apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio; el teniente Björn Wohllk Araya, por apremios ilegítimos; y el subteniente Bastián Troncoso Jaque, por apremios ilegítimos y lesiones graves.

La entrevista con el comandante en jefe del Ejército se realizó el 16 de septiembre, a petición de la defensa del comandante del Batallón de Instrucción, el teniente coronel en retiro, Claudio Guajardo Pinochet. Esto, a propósito de la ampliación de la querella, en la que solicitó formalizar a los diputados por «usar material de guerra y hurtar munición de guerra«. En esa misma acción judicial se requirió imputar delitos al Alto Mando por autorizar esa práctica, por omisiones en la preparación del proceso del Servicio Militar Obligatorio (SMO) y por intentos de guiar los testimonios de la oficialidad para desvirtuar sus responsabilidades en la no aplicación de exámenes de hipobaria para medir la resistencia a la altura geográfica del contingente y la no vacunación temprana contra la influenza.

Sobre esta diligencia, el abogado de Guajardo, Humberto Palamara Iribarne dijo que «el tema es que el diputado Luis Malla fue designado presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, en el caso de la muerte del conscripto Franco Vargas y de otros conscriptos lesionados, y que cuando fue a revistar la Brigada Motorizada No 24 «Huamachuco», que es donde hizo el servicio militar el conscripto Vargas, para que se divirtiera o para aguacharlo, el comandante en Jefe del Ejército le facilitó material de guerra; fueron 11 disparos con fusil de guerra y 11 balas de guerra, que quedaron registrados en el Libro de Guardia y en el testimonio del propio comandante en jefe del Ejército».

Iturriaga y la prueba de tiro

Dentro de las 64 preguntas que le fueron realizadas a Iturriaga, hubo un grupo de 11 consultas relacionadas con la fiscalización realizada el 30 de agosto de 2024 al cuartel de instrucción Pacollo, donde se produjo una práctica de tiro que -hasta hoy- no contaba con una versión oficial del propio Ejército y de los diputados Malla y Araya, pese a las consultas de este medio.

Lo primero que reconoció el general ante el fiscal Carrera, fue que sí estuvo durante esa visita: «Tratándose de una actuación con la asistencia del Presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados como Io era el diputado Malla, así como de uno de los integrantes de la Comisión, el diputado Araya, se coordinó con dicho presidente su presencia y la de este Comandante en Jefe del Ejercito en dicha unidad».

Luego, en el interrogatorio, fue consultado sobre si había autorizado el uso de munición de guerra 5.56 milímetros, tal como está establecido en el libro de guardia del cuartel. Iturriaga respondió que «posteriormente, los diputados concurrieron a las instalaciones del predio de instrucción de Pacollo, donde se les explicó el tipo de instrucción que recibían los soldados en dicho cuartel, recorriéndolo, momento en el cual participaron de una demostración de las instrucciones de tiro que llevan a efecto los soldados, como, asimismo, de una recreación de la marcha que lamentablemente concluyó con el fallecimiento del soldado Vargas (Q.E.P.D.). Eso es lo ocurrido».

Y ante la insistencia de precisar quién autorizó el uso de la munición de guerra, el máximo oficial militar dijo que «la participación de los diputados en la instrucción de tiro fue validada por este comandante

en jefe en el contexto ya señalado». Asimismo, negó que el propósito de esta inusual práctica de tiro correspondiera a una política de relaciones públicas para «distraer» a los parlamentarios de su función fiscalizadora.

Iturriaga reveló que Malla y Araya, además, recorrieron las instalaciones de la Brigada Motorizada Huamachuco N° 24, emplazada en Putre, «donde constataron, en particular, las condiciones de habitabilidad de los SLCs, la enfermería, los comedores, donde se procedió a almorzar con los soldados de la brigada, exponiéndoles, además, el equipo y vestuario con que cuenta cada uno de ellos».

Nueva defensa para el capitán

Otra de las novedades que evidenció la causa judicial, fue un cambio en la defensa del capitán Michael Fritz Gervasoni, quien desde el año pasado era representado por el defensor público regional Sergio Zenteno Alfaro.

El pasado 29 de octubre, el oficial en retiro confirió poder para su representación a los abogados y exfiscales del estudio jurídico santiaguino PFV Abogados: Vinko Fodich Andrade, Alejandro Peña Ceballos y José Villalobos Gómez, junto al exdefensor público Camilo Cereño González. La razón de este nuevo fichaje: el imputado quería en esta etapa una mayor visibilidad en los medios de comunicación, cuestión que este equipo de juristas le garantizaría.

3

Campaña parlamentaria: los choques por un hospital ficticio, una querella y el video de los «funcionarios con miedo»

Como suele ocurrir en la última milla de todas las campañas electorales, se encendieron finalmente los ánimos de los candidatos parlamentarios y, lo más inesperado, se atizaron dentro de las mismas listas y no entre los adversarios.

Uno de los choques más mediáticos fue el video que publicó la joven candidata a diputada, la estudiante de Derecho, Aracely Berríos Mayorga (Evópoli). Ella se atrevió a desafiar al postulante independiente a senador por Demócratas, el diputado Enrique Lee Flores, que va también por Chile Vamos, por su publicitado «Hospital Clínico Arica 100 Dr. Enrique Lee Diputado». El recinto sanitario, aunque inexistente, ha sido el eslogan de su campaña, a través de carteles en las casas y en un camión que se estaciona en las calles desde el año pasado. Toda esta propaganda partió antes del periodo legal autorizado, vinculándola a un compromiso establecido dentro del plan que conmemorará los 100 años del Tratado de 1929.

La futura abogada hizo lo que en varios círculos políticos comentaban incesantemente: que Lee ha hecho una larga campaña monotemática sobre una promesa que no está en ningún proyecto concreto. Ello porque el Gobierno anunció el 21 de agosto el inicio de la etapa de prefactibilidad de un hospital de mediana complejidad en un terreno fiscal de 12 hectáreas en el sector norte de la ciudad. Este centro asistencial contará con camas básicas y permitirá desempeñarse a los médicos generales y la obtención de puntaje para optar a especialidades. Ese proyecto no coincide en nada con la promesa parlamentaria y ya fue cuestionado por el propio Lee.

Aracely partió emplazándolo diciendo: «¿Han visto esos carteles que dicen que tendremos un nuevo hospital? Bueno, eso no es verdad. Esa campaña empezó antes de que se autorizara la propaganda electoral y además es engañosa. La verdad es que no hay dos hospitales. Hay uno solo y ese tiene carencias graves. Faltan especialistas, faltan recursos y falta equipamiento. Entonces, antes que prometer un nuevo hospital, que no es más que una falsa promesa electoral, solucionemos los problemas del que ya tenemos» (ver aquí).

El Instagram de la candidata fue blanco de ataques por parte de empleados de la oficina parlamentaria de Lee, quienes le escribieron de todo. Aun así, la candidata no bajó la publicación, concebida como un claro apoyo al senador José “Pilo” Durana (UDI), con quien Lee compite en la misma lista. Sin embargo, las encuestas indican que solo uno de los dos lograría un escaño en el Senado.

Lo cierto es que la postulante de Evópoli ha realizado toda su campaña junto a Durana y, el sábado, consiguió que la exministra y expresidenta nacional del partido, Gloria Hutt Hesse, viajara para acompañarla a «volantear» por distintos barrios de Arica.

La promesa de Lee ha desatado bastante polémica, pero el Gobierno nunca salió a confrontarlo con fuerza, por temor a “victimizarlo”. Incluso se le permitió rayar con cal un cerro, emplazando al Gobierno a construir “su hospital”. El rayado fue finalmente borrado, no sin que el diputado reclamara por la acción. Tras ello, optó por instalar carteles en casas y terrenos baldíos, anunciando un nosocomio que nunca ha estado en la planificación del Ministerio de Salud.

Así lo confirmó el propio ministerio ante una consulta realizada por Aquí Arica respecto del supuesto “Hospital Clínico Docente”: «Dentro del diseño de la red asistencial del Servicio de Salud Arica y Parinacota (SSAP), se considera la construcción de un hospital de mediana complejidad en el sector norte de Arica, que se ha analizado con argumentos técnicos desde el año 2021. La unidad técnica del SSAP está trabajando para presentar la solicitud de pertinencia técnica al Ministerio de Salud. La aprobación de esta solicitud va a permitir comenzar con la formulación del proyecto utilizando la metodología de proyectos hospitalarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en su etapa de prefactibilidad. Hasta la fecha, el SSAP no ha recibido solicitud de audiencia de parte del honorable diputado Enrique Lee. Por cierto, que, de ser requerida, estaremos gustosos de responder sus consultas sobre la materia».

También, tímidamente, la seremi de Salud, Marta Saavedra García, salió al paso publicando en su Facebook personal una aclaración sobre los compromisos del Gobierno, mensaje que se interpretó como dirigido directamente a Lee.

Segundo round: la querella contra Flores

Tal como lo había anunciado hace dos semanas, el candidato a diputado Jorge Díaz Ibarra (DC) se cobró revancha contra su compañera de lista Sandra Flores Contreras (PS), presentando una querella por injurias y calumnias el pasado 3 de noviembre. La acción judicial fue interpuesta a raíz de un video que Flores publicó el 22 de octubre en sus redes sociales, donde acusaba a Díaz de cometer irregularidades en la asignación de recursos a la Fundación Valcar durante su gestión como gobernador regional. La publicación estuvo disponible solo unas horas, pues Flores decidió eliminarla tras un encuentro casual en una radioemisora, donde Díaz le advirtió que tenía pruebas de que la denuncia era falsa y que presentaría una querella.

Replicando el mismo formato audiovisual que utilizó cuando denunció el uso de una cuenta de Facebook del alcalde Orlando Vargas Pizarro para denostarlo, Díaz abrió los fuegos (ver video). El próximo 17 de diciembre el ofendido se verá frente a frente con su adversaria en el Juzgado de Garantía.

Fuerte y claro le dijo a Flores: «Nunca he sido imputado ni formalizado en ninguna investigación, por eso presenté una querella criminal por injurias y calumnias ante los tribunales penales… La causa que intentaron usar para ensuciar mi nombre está cerrada, totalmente cerrada, y sin ningún cargo».

El «video del miedo»

En otro frente de la campaña, hubo una performance audiovisual que no pasó inadvertida. Y no era para menos: varias autoridades y funcionarios de Gobierno y del municipio se sumaron a un video respaldando la candidatura a diputada de Sandra Flores Contreras (PS). En el registro, aludieron al miedo que, según ellos, provocan ciertas carencias básicas en el país y afirmaron que, con un nuevo ciclo gubernamental y parlamentario: “¡Es posible un Arica sin miedo!” (ver video).

Desafiando la prescindencia política exigida por la Contraloría General de la República, se sumaron a esta extraña puesta en escena varios «rostros» del PS y del mismísimo Frente Amplio (FA). Entre los «artistas invitados» estuvieron, además de la propia candidata, la secretaria regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, Romina Farías Pérez (FA), quien para no ser reconocida ocupó unos particulares lentes oscuros; y la seremi de Salud, Marta Saavedra García (PS).

El elenco incluyó también a la directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Gladys Acuña Rosales (PS); al director del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, Gustavo Marín Castro; a la consejera regional Denisse Morales Flores (PS); a la exconsejera constitucional y profesora Jocelyn Ormeño Lee (PS); al encargado del programa «Quiero mi barrio» y presidente regional del Frente Amplio, Camilo Sánchez Jorquera; a la abogada del Servicio Local de Educación (Slep) y secretaria regional del FA, Carolina Fuenzalida Valdivia; a la exjefa de Gabinete de la Delegación Presidencial Regional y tesorera regional del FA, Milene Molina Arancibia; al jefe de Gabinete de la Seremi de Ciencias, Sebastián Lorca Palma; y al funcionario de confianza del alcalde, Juan Jofré Gallardo (PS).

¿Los ausentes? El video, sin duda, desató comentarios sobre quienes no fueron convocados a participar. Los más críticos lo bautizaron como “el video del miedo… pero a perder la pega”. Entre los excluidos estuvieron nada menos que el delegado presidencial regional, Nicolás González Gutiérrez (FA); la seremi del Trabajo y Previsión Social —y vocera subrogante— Jennifer Lazo Vergara (FA); el seremi de Bienes Nacionales, Rodrigo Díaz Bogdanic (FA); y los seremis socialistas de Seguridad Pública y Economía, Elsa Cortez San Francisco y José Zúñiga Verdugo.

¿La contradicción? En los pasillos, algunos militantes oficialistas comentaron que el video más que ayudar, terminó tensionando el ambiente. Apuntaron a la falta de coherencia con el discurso del propio Gobierno, ese que ha insistido en que el país será entregado «normalizado» y no bajo el miedo o la amenaza de bandas criminales responsables del alza en los índices de inseguridad, ni bajo la sombra de carencias básicas no resueltas. La incongruencia -señalaron- se acentúa porque la mayoría de quienes participaron ocupan cargos de confianza bien pagados, y ha sido justamente desde esas funciones donde debieron encabezar la superación de los mismos déficits que denunciaron como pendientes.

¿Lo curioso? Además de algunos comentarios emplazando a los funcionarios de Gobierno a ser consecuentes, el video registró una inusual presencia de bots —principalmente desde países como México— en las reacciones Me Gusta y Me Encanta. Estos inflaron artificialmente las visualizaciones, muy por encima de lo que suelen alcanzar las publicaciones habituales del Facebook de Flores.

¿Pase al municipio? También hubo consenso en que varios de los participantes estarían buscando congraciarse con Sandra Flores para allanar un eventual aterrizaje en la Municipalidad de Arica, en caso de que el próximo Gobierno sea de derecha. Flores actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Comunitario y, desde ese cargo, podría abrirles espacios… claro, siempre que el alcalde lo autorice y que su hija resulte electa senadora.

4

José Terceros: el joven boliviano egresado de Teletón que se tituló de profesor de Educación Física en la UTA

Si se trata de hablar de superación, el cochabambino José Terceros Choque (25), hoy también con nacionalidad chilena, es un verdadero ejemplo. Fue la sede de la Fundación Teletón en Arica la que permitió desafiar el pronóstico que recibió en Bolivia: que solo viviría unos meses. A los 4 años, producto de una negligencia médica tras ser atropellado, quedó sin poder caminar. Sin embargo, el trabajo sostenido de rehabilitación en Chile transformó ese destino y lo llevó mucho más lejos de lo que cualquiera imaginó.

En Arica inició su rehabilitación y, en paralelo, cursó sus estudios en establecimientos públicos. Con dificultades, hizo su primaria en el Colegio Hispano y luego en la Escuela D-18 «Humberto Valenzuela García». La educación media la realizó en el Liceo Politécnico «Antonio Varas de la Barra», donde —según cuenta— «tuve un gran apoyo de mis profesores y mis compañeros, porque nunca me dejaron solo«.

Este año, de manera increíble y admirable, José se tituló como profesor de Educación Física en la Universidad de Tarapacá (UTA), venciendo nuevamente los obstáculos de una educación universitaria que no estaba preparada para recibir a un estudiante con discapacidad, quien llegó en silla de ruedas y logró convertirse en docente. Su historia fue difundida el martes pasado en el show promocional de la Teletón realizado al pie del Morro de Arica.

Desde este año, José es monitor de tenis de mesa en la Teletón y participa en programas del Instituto Nacional del Deporte (IND). Su mayor anhelo es que, ahora que cuenta con una profesión, podrá ayudar a su madre a tener una vida más cómoda.

—Cuéntanos, ¿cómo fue esto de enfrentar una discapacidad desde muy pequeño?

—Cuando tenía 4 años me atropellaron en Cochabamba. Entré a un hospital y al día siguiente me llegó a ver mi mamá y estaba casi en coma, sin poder moverme y con una herida en la columna que me habían hecho y que causó la negligencia médica. A mi mamá le dijeron que nunca podría caminar y que me iba a morir en unos meses más.

—¡Qué fuerte para tu mamá!…

—Mi madre nunca se rindió. Me agarró, me echó a su espalda en un aguayo y me trajo a la casa y prometió que yo no me iba a morir. Creyó en cuanto curandero consultó, pagó mucho para sanarme y todo fue en vano. Yo tenía que arrastrarme por el suelo si quería desplazarme, porque conseguir una silla de ruedas era muy caro en Bolivia, hasta que mi mamá escuchó que una tía que vivía en Arica le habló que existía la Teletón y que me podían ayudar.

—¿Cuándo tomaron la decisión de venir a Arica?

Fue cuando yo tenía 8 años. Me vine con mi papá, primero; vimos las condiciones y luego se vino mi mamá con mi hermana y nos instalamos en Arica. Cuando estuve en la escuela básica fue muy difícil, porque no había proyectos de integración, y el profesor de Educación Física me pasaba un balón para que me divirtiera, y cuando hacían básquetbol me mandaban a hacer un informe. En cambio, en la educación media, los profesores me acogieron a través del programa de integración.

—¿Y cómo llegaron a la Teletón?

—Un vecino nos dio la dirección y mi madre me llevó cargando en su espalda como siempre. Llegamos al instituto y todo cambió para mí. Me dieron una silla de ruedas y la verdad que sentí algo muy bonito, porque fue algo que me costó por mucho tiempo conseguir. Cuando llegué allí, yo siempre tenía que depender de alguien para hacer cosas básicas de mi vida. Con la Teletón aprendí a ser autovalente.

Cuando logré hacer mis cosas solo, entre el 2008 y el 2009, un día que tenía hora con mi doctora, estaba la tía Joyce, que era la encargada de deportes. Ella fue la que me invitó a practicar básquetbol adaptado en silla de ruedas en la Teletón. Me dijo anda a ver cómo entrenamos, si te gusta te quedas. Yo fui y la verdad es que me llamó harto la atención. Fui y nunca más dejé ese deporte.

—El deporte fue un gran motor entonces en tu rehabilitación…

—Yo digo: el deporte es vida, porque he visto cómo me ha ayudado a evolucionar en mi vida. Antes no podía sentarme solo, comer solo, bañarme, cambiarme. Los kinesiólogos me ayudaron harto para fortalecerme y así perdí el miedo a caerme en las veredas. Al final pude hacer viajes a Tacna y Santiago por el básquetbol.

Antes del accidente yo quería ser futbolista, pero lamentablemente mis sueños cambiaron. Gracias a mi madre que no me dejó morir, seguí adelante. Dios me ha acompañado a pesar de los golpes fuertes que me ha dado la vida.

—¿Sigues rehabilitándote en la Teletón?

—Este año me dieron el alta oficial. Ahora estoy como profesor en el instituto haciendo talleres.

Salto a la universidad

—¿Cuándo decidiste estudiar en la Universidad de Tarapacá?

—Mis papás siempre me preguntaban qué quería hacer una vez que egresara del colegio donde estudié electrónica. Bueno, les dije que quería estudiar educación física en la Universidad de Tarapacá y ellos siempre me apoyaron. Mi papá es obrero de la construcción y mi mamá tiene un puesto en la feria itinerante.

Decidí estudiar esta carrera gracias a los profesores que tuve en mi colegio, ya que gracias a ellos me fortalecí mentalmente y pude avanzar y vencer los obstáculos. Por fortuna pude estudiar con gratuidad y saqué mi carrera.

—¿Estaba preparada la universidad para recibir a un alumno que llegó en silla de ruedas a estudiar Educación Física?

—No lo estaba. No había rampas de acceso hacia las salas, pero poco a poco se fue adaptando, al igual que los profesores. Cada asignatura tuvo un desafío, pero los profesores siempre estuvieron dispuestos a adaptar las clases y las evaluaciones. De a poco el edificio se fue adecuando, instalando rampas para que me pudiera desplazar con el fin de que mi vida universitaria fuera más fácil.

—¿Eres el único egresado con discapacidad motriz que se ha atrevido a estudiar Educación Física?

—Creo que soy el único y me siento muy orgulloso de haberlo logrado. Los profesores no se esperaban que yo llegara, así es que también fue un reto para ellos. Si hacían atletismo, yo demostré que podía hacerlo de otra manera.

—¿Cuál fue la disciplina que te resultó más difícil?

El reto más complejo para mí fue la natación. Cuando llegué a Chile yo no sabía nadar. Yo decía: «No sé ni flotar, no voy a poder». Pero el profesor guía que tuve, Rodolfo Espinoza, me ayudó a perder el miedo, porque me llevó a una piscina de su club de natación. Al final superé mis miedos y pude flotar y nadar.

—¿Y cómo fue eso de egresar y encontrar trabajo en la Teletón?

—Fue el mismo profesor Rodolfo el que me entusiasmó con postular al IND. Así es que presenté mis documentos y quedé habilitado para hacer talleres o para actuar como árbitro o cronometrista de natación. Y luego me llamaron para los talleres de tenis de mesa en la Teletón en abril o mayo.

Fue una emoción grande volver ahora como profesor en la Teletón. Tengo 11 alumnos y ellos mismos me dicen qué bueno que me haya superado. Los niños felices conmigo porque ven frente a ellos un ejemplo de superación. Igual no tengo a ninguno en silla de ruedas, pero tienen discapacidades en hombros, piernas, mano o caderas.

—¿Qué le puedes decir a los críticos de la Teletón?

—Lo que les puedo decir es que soy testigo del instituto y de cómo les cambia la vida a personas como yo. Uno llega mal y con el tiempo la vida de uno cambia. Teletón ha sido mi hogar y me ha dado los recursos como sillas de ruedas, cojines antiescaras y todo para que un paciente tenga una vida más fácil. Todos los que donan, son parte de este gran cambio que experimentamos los pacientes. Cuando la voluntad es grande, los obstáculos son pequeños.

—¿Y qué proyectos tienes? ¿Volverías a Bolivia?

—No tengo intención de volver a Bolivia. Lo que sí quiero es representar a Chile en un club de básquetbol, rugby, natación, tiro al arco, ya que ahora tengo la nacionalidad. Bueno, y quiero seguir progresando y ayudar a mi madre que lo ha dado siempre todo por mí. Si me rindo, todo lo que avancé no servirá de nada.

5

Música de películas presentará la Camerata Juvenil de la Fundación FA en el Teatro Municipal

Con su mejor tenida de gala y mucho ensayo, la Orquesta Camerata Juvenil de la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano presentará un nuevo concierto en el Teatro Municipal este sábado 15 de noviembre a las 20.00 horas.

Un día antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la entidad pretende revivir las funciones del extinto Cine Nacional, el cual funcionaba donde hoy está el Teatro Municipal. Siguiendo esa temática es que el repertorio considerará música de distintas películas que han quedado en la retina de los fanáticos del séptimo arte.

La orquesta estará dirigida por el profesor Miguel Navia Holtmann, quien durante estas semanas ha estado preparando a los jóvenes intérpretes de violines, violas, violonchelos y contrabajos, además del pianista Benjamín Milla, que participarán en la presentación. El evento tiene un antecedente: el concierto que realizó el mismo conjunto en el Consulado General del Perú en Arica el pasado 25 de octubre.

El concierto es totalmente gratuito, tal como han sido todos los eventos que ha presentado la Fundación FA durante sus tres años de gestión cultural.

El presidente de la organización, Javier Galeas Figueroa, extendió la invitación a toda la comunidad, señalando que «nos vestiremos de gala para este concierto en el Teatro Municipal, recordando los tiempos del desaparecido Cine Nacional. Queremos emocionarlos con el repertorio para que cada uno pueda sentir las emociones de revivir grandes películas que irán desde el terror, el drama y el amor. Esperamos, entonces, que nos acompañen, tal como lo han hecho durante todo el año en nuestra agenda cultural en el penúltimo mes del año«.

Terminamos la edición, pero antes tenemos una noticia: porque Santiago no es Chile, hoy parte Aquí Los Ríos, el newsletter que les contará las noticias desde Valdivia hasta Panguipulli. Así es que los que quieran, pueden inscribirse gratis en http://landingelmostrador.cl/aqui-los-rios.

¿ESTARÁ AQUÍ ARICA? Esa fue la pregunta de algun@s candidat@s que participarán en el debate regional impulsado por el Colegio de Periodistas junto a medios independientes que culmina hoy. La verdad es que ni el año pasado ni este nos han invitado a colaborar, así es que calmen los nervios porque andamos en agenda paralela preparando la nueva edición. Lo que sí, a última hora, nos acreditaron para cubrir este evento donde no todos los postulantes estuvieron dispuestos a ir. Gracias a la gestión de nuestro colega Cristian Mena, ya estamos acreditados y con posibilidad de reportearlo in situ.

Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribir a aquiarica@elmostrador.cl.

Inscríbete gratis