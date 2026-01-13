Frontera Arica-Tacna: la agenda central de Kast-Jerí

¡Llegó el calor con todo! Día y noche el verano no da tregua. En Arica casi nadie duerme porque las noches se han vuelto tórridas, al punto que se han reinaugurado los baños nocturnos en las playas de la ciudad. Allá iremos una noche para contarles la experiencia.

Los tambores y las trompetas resuenan cada vez más intenso, porque solo faltan dos semanas para que el «Carnaval con la Fuerza del Sol» estrene su versión número 25 este 30 y 31 de enero y 1 de febrero. Hay preocupación por los dos monumentos nacionales que se verán afectados: el Morro de Arica y la Catedral San Marcos, y también por las tardías licitaciones municipales de los servicios de producción que dan soporte y seguridad a este gran evento de Sudamérica en el que participarán unos 20 mil bailarines.

Tal como lo ha hecho cuando quiere hablarle a Chile, nos enteramos por un medio nacional que el fiscal regional Mario Carrera Guerrero anunció que podría abandonar la zona, ya que decidió postular al cargo para encabezar la Fiscalía Centro Norte, cuyo concurso ya fue abierto por la Corte de Santiago.

Mientras las cofradías ensayan para el gran estreno, El Mostrador los invita a leer la sección «Contando Chile», donde el cronista Miguel Laborde hará una radiografía de las regiones de Chile. Aquí va la nuestra (Contando Chile).

Y ahora vamos al resumen de nuestra segunda edición del año:

No podía faltar en nuestra primera nota el impacto en la región de la visita del Presidente Electo José Kast a Perú, sumando en su comitiva al gobernador regional Diego Paco. Uno de los compromisos logrados fue replicar el encuentro que sostuvieron con empresarios en Lima ahora en junio próximo en Arica.

Esta semana abordamos también la preocupación por la ejecución del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas comprometido por el Presidente Gabriel Boric. La Subdere desestimó el rumor de que no se llevaría a cabo por el envío tardío desde el Gobierno Regional. La propuesta con 195 iniciativas está en revisión para ser oficializada.

En la tercera nota les contamos sobre la formalización que realizó la Fiscalía del Ministerio Público a un exfuncionario de la Municipalidad de Camarones por la falsificación de cinco decretos municipales para adjudicar o anular licitaciones a un proveedor pon un total de $ 33.322.558.

Y seguimos auscultando a los municipios rurales. Pese al complejo currículum que traen, el alcalde de Putre decidió contratar en el último semestre de 2025 a un exdirector regional del Sernac que debió renunciar por usar una licencia médica para salir al extranjero y a una exconsejera regional denunciada por el Gobierno Regional por declarar un título falso de periodista.

Cerramos esta edición con una invitación para este viernes a las 11.00 en el Campus Saucache de la Universidad de Tarapacá, donde se realizará el Congreso Futuro, el evento más relevante del país que pone a la ciencia como tema central del debate ciudadano.

Antes de comenzar la lectura, prepárese un juguito frozen de melón calameño del valle de Chaca para partir la mañana con una dosis de frescura y energía.

1

Reunión cumbre Kast-Jerí: relevan importancia de la frontera Arica-Tacna

La frontera de Arica y Tacna volvió a tomar relevancia en un sorpresivo hecho de política exterior en Lima, quedando atrás los mensajes crípticos del Presidente de Perú interino, José Jerí, alzando en noviembre una Inca Kola en el hito 1 de la frontera sur de su país como respuesta al entonces candidato presidencial José Kast por su promesa de expulsar a los inmigrantes ilegales.

El miércoles pasado, el mandatario peruano recibió a Kast en el Palacio de Gobierno, ubicado en el centro histórico limeño, donde comprometieron acciones para impulsar el desarrollo integrado de esta zona limítrofe con el objetivo de frenar la migración y fortalecer la seguridad pública.

Pero la cita cumbre tuvo un llamativo aditivo: Kast se hizo acompañar por el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco, quien de su propio bolsillo financió su viaje a Lima, para de esta manera evitar cuestionamientos, dado que aún Kast no es un Jefe de Estado en ejercicio. A la diestra del futuro Presidente se ubicó Paco en cada encuentro de la agenda, como un gesto de devolverle la mano por el arrojo que tuvo el líder regional cuando decidió dejar atrás a Evelyn Matthei y ponerse detrás de él en un polémico abrazo en la cima del Morro de Arica el 2 de octubre.

Junto al futuro mandatario viajaron también los actuales diputados y senadores electos Enrique Lee Flores (independiente) y Renzo Trisotti Martínez (Partido Republicano). El primero, de Arica y Parinacota, y el segundo, de Tarapacá, lo que revela que la zona norte será efectivamente un tema esencial en la agenda presidencial. De hecho, la frontera norte fue el asunto en el que Kast puso foco en la reunión con el Presidente Jerí, especialmente en la instalación de un corredor temporal para facilitar el eventual éxodo de venezolanos, que hasta hoy no se ve, después de la caída del Presidente Nicolás Maduro.

Una ausente en esta delegación fue la diputada electa republicana Stephanie Jéldrez, cuya participación fue desechada debido a que aún no está en ejercicio.

Reunión con empresarios en Arica

La promesa de Kast se tradujo en un compromiso concreto, previo a la reunión con Jerí. Ante una treintena de los empresarios más acaudalados del Perú, el mandatario electo comprometió un encuentro para junio próximo en Chile. Sin embargo, el detalle vino de inmediato: anunció que dicha reunión se realizaría en Arica y que en ella se abordarían las condiciones para facilitar inversiones peruanas en el país.

La decisión respondió a las quejas expresadas por los empresarios, quienes le plantearon los cambios de reglas del juego y una excesiva permisología que, a su juicio, han afectado la inversión durante los últimos cuatro años en Chile.

El anuncio es de una gran relevancia para Arica y Parinacota, si se considera que en la cita en Lima participaron empresarios de los sectores minero, agroindustrial, energía y comercio. Dentro de ese grupo -que fue convocado por la Cancillería peruana y el grupo Comex- estuvieron José Picasso Salinas del consorcio minero «Volcán»; Alex Fort Brescia, del Grupo Brescia, también del sector minero; y Emilio Rodríguez Larraín, presidente del directorio de la filial peruana de LATAM.

En todo caso, el intento de fijar la mirada de empresarios peruanos en Arica no es el primero en los últimos 30 años de la región. A fines de los noventa ya lo hicieron los gobiernos de los presidentes Eduardo Frei-Ruiz Tagle y Ricardo Lagos Escobar, a través de la batería de incentivos que se crearon con las leyes Arica 1 y 2. Sin embargo, los resultados fueron magros, pese a que se dispusieron recursos para financiar estudios de preinversión a través de la Corfo para que capitales de los países vecinos prospectaran negocios en la región.

Según lo que los propios empresarios peruanos le plantearon a Kast, los desafíos para instalarse en Chile serían dos: estabilizar las normas -ya que le plantearon que hubo un cambio de condiciones y criterios que entrabaron la inversión extranjera- y bajar los tiempos de la permisología.

Difusión discreta

Aunque el gobernador Diego Paco no se demoró ni un segundo en subirse al avión junto a Kast, lo cierto es que en la región la difusión de este hito fue discreta. Y no es para menos, considerando que el año pasado la autoridad tuvo un tiro fallido al confiar en el Gobierno del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, al dar por seguro que la aerolínea estatal del vecino país iniciaría vuelos directos entre La Paz y Arica.

Pese a las advertencias de conocedores de las relaciones diplomáticas chileno-bolivianas, la autoridad desoyó los consejos de que debía ser prudente, ya que la oposición política boliviana que era de derecha -sector afín a la autoridad regional- indicaba que ese anuncio no tenía sustento económico y técnico y, más bien, era una estrategia de campaña del Gobierno de Luis Arce para dar señales de normalidad y posicionar su candidatura.

Es más, el Gore cayó en la trampa del lanzamiento del llamado «vuelo exploratorio» de BoA, que aterrizó en el aeropuerto Chacalluta de Arica el 23 de junio del año pasado. El avión vino cargado de periodistas, mas no de empresarios ligados al sector turismo que son los que finalmente venden los programas turísticos.

¿El resultado? Hasta hoy BoA no ha conseguido el permiso para operar este itinerario en Chile. Y lo peor: al asumir el Gobierno del Presidente Rodrigo Paz denunció que la aerolínea estaba en un deplorable estado financiero y también su equipamiento, y que arrastraba múltiples cancelaciones y vuelos suspendidos y la existencia de solo 8 aviones de 13 que decía tener, además de un itinerario a La Habana que nunca se sostuvo económicamente.

En su resumen de la visita, el gobernador valoró que Kast tuviese foco en la región, diciendo «que me haya invitado, significa que las regiones van a tener un rol muy importante en el gobierno al momento de tomar decisiones”.

Claro que esta vez se cuidó de no levantar demasiadas expectativas, pensando en evitar un traspié en caso de que el encuentro empresarial prometido no se concrete en junio. Sin embargo, en parte dependerá de él que la agenda no decaiga. Tal como en diciembre pasado logró que el Gobierno del Presidente Boric dispusiera el envío de dos subsecretarios a la región para atender la falsa “estampida” de venezolanos que supuestamente llegaría a Arica para abandonar el país tras el llamado de Kast, ahora, con un próximo Gobierno afín a su tendencia política, esta nueva tarea podría resultarle de más fácil resolución.

2

Gore envía al límite propuesta del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas

Una alarmante alerta se difundió por redes sociales al término de 2025. Arica y Parinacota se queda sin Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), rezaba el mensaje que llegó por WhatsApp y por redes sociales. En el texto culpaban al Gobierno Regional (Gore) de haber despachado tardíamente la propuesta de obras que se acogerán a esta política de Estado comprometida el 2022 por el Presidente Gabriel Boric y que, por esa razón, la Subsecretaría de Desarrollo (Subdere) no había podido cumplir con la emisión de la resolución el 31 de diciembre que cerraría este proceso.

Aquí Arica tomó contacto con la Subdere para verificar si esta información era cierta. Si bien el organismo reconoció que efectivamente su plazo inicial para este procedimiento era el 31 de diciembre, también señaló que no era categórico.

«Si bien el instructivo determina el 31 de diciembre la oficialización del PEDZE, es un tentativo porque no hay ningún tipo de contraindicación asociada a que se oficialice después, considerando que el plan se extiende dos años. Ahora la Subdere está en la revisión y el proceso sigue su curso normal», señalaron desde esa entidad.

Aclarado este punto, la Subdere dijo que la revisión del listado podría extenderse por 60 días. Dicho plazo empezó a correr desde el 24 de diciembre, cuando el Gore oficializó la entrega de la nómina. Y lo que se sabe es que el interés del actual Gobierno es cerrar el proceso antes de que culmine su mandato.

«PEDZE sigue avanzando»

Desde el Gore confirmaron que el PEDZE «sigue avanzando con normalidad, conforme a los plazos y etapas establecidos en el Decreto Supremo N° 43 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo»

Respecto de la fecha de entrega a la Subdere aseguraron que lo hicieron el 24 de diciembre pasado, adjuntando los antecedentes técnicos, administrativos y financieros en el Oficio N° 4303.

«Actualmente, el plan se encuentra en evaluación en Subdere, a través de su Unidad de Convergencia y Equidad Territorial, etapa que contempla revisión de diagnóstico, objetivos, cartera de iniciativas y compromisos financieros», expusieron.

Asimismo, descartaron que exista caducidad o pérdida de recursos por la presentación recién en diciembre. «El Gobierno Regional y el Consejo Regional han cumplido íntegramente con las etapas de formulación, aprobación regional y presentación del plan, manteniendo coordinación institucional permanente», puntualizaron.

No obstante, lo cierto es que el Gore de Arica y Parinacota fue el último en llegar con su propuesta, luego de que el gobernador Diego Paco decidiera hacer una revisión de la nómina de US$ 3 billones que le había dejado su antecesor Jorge Díaz Ibarra (DC). Esta situación generó una crítica permanente de algunos consejeros regionales de oposición a Paco, quienes señalaron en varias sesiones del Consejo Regional que el proceso iba demasiado lento y que corría el riesgo de no poder iniciar su ejecución este año por el envío tardío.

Lo cierto es que la Región de Magallanes, esta vez, decidió correr más rápido y presentó con bastante antelación su propuesta de obras de alto impacto. Prueba de ello es que el 14 de noviembre pasado, el Presidente de la República Gabriel Boric junto a la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales, firmó el nuevo Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PDZE) 2025-2035 para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

195 proyectos

El listado que envió el gobernador Paco a la Subdere contiene 195 proyectos por un monto de más de $ 2,4 billones, los cuales fueron aprobados el 20 de noviembre en el Consejo Regional (Core). La nómina considera iniciativas que permitirán avanzar en infraestructura habilitante, desarrollo productivo y calidad de vida para las cuatro comunas de la región.

La priorización fue elaborada con 28 instituciones. Dentro de las iniciativas figuran proyectos como el Centro Oncológico y el hospital de mediana complejidad, con el objetivo de reducir derivaciones a otras regiones y acortar los tiempos de espera de la población. También fueron incluidos proyectos de seguridad hídrica, para la gestión de residuos sólidos como rellenos sanitarios y soluciones para las comunas rurales. Asimismo, fueron incorporadas la diversificación productiva con foco en turismo sustentable, agro con valor agregado, logística y servicios. Y fueron agregados algunos edificios para instituciones, línea que la administración del exgobernador Díaz había desechado.

3

Alcalde de Putre recluta a exdirector Sernac involucrado en caso licencias médicas y a excore denunciada por presentar título falso

Aunque un tanto alejada de la periferia de la capital regional, la Municipalidad de Putre está dando que hablar a nivel político. Pese a conocer que dos funcionarios traían cuestionamientos por conductas reñidas con la probidad administrativa, el alcalde Javier Tito Huayllas (independiente pro-UDI) decidió contratar al exdirector regional del Servicio Nacional del Consumidor de Valparaíso, Erick Orellana Jorquera, y a la exconsejera regional Ximena Valcarce Becerra.

En el caso del abogado Orellana, su llegada fue el 1 de noviembre del año pasado como abogado del Programa de Asistencia Jurídica Municipal bajo la modalidad a honorarios con un sueldo mensual de $ 2.807.018. Debido a la renuncia del director de Desarrollo Comunitario (Dideco), Cristián Santos, tras ser acusado por cometer violencia intrafamiliar en contra de su pareja, el profesional asumió como subrogante en la Dideco.

El exdirectivo retornó a la región tras durar solo cinco meses como director regional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en Valparaíso. Si bien había ganado el cargo por el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), el profesional debió renunciar intempestivamente porque apareció en el listado de funcionarios que había usado una licencia médica para viajar fuera del país.

Sin trabajo estable, Orellana fijó sus ojos en Arica, donde había trabajado también como director regional del Sernac hasta 2024. Fue así que el directivo contactó al alcalde Tito para que le abriera una opción y logró aterrizar en noviembre como abogado en el municipio de Putre.

Sobre su decisión de nombrar al directivo cuestionado por el uso de una licencia médica para viajar a Tacna, el alcalde Tito señaló a Aquí Arica que «no emitiré comentarios, toda vez que el caso lo lleva la Contraloría General de la República (CGR) y el funcionario no está sancionado para ejercer cargos públicos. En cuanto a su desempeño laboral , está realizando un trabajo profesional, responsable y con dedicación, situación que al menos como alcalde me tiene sumamente contento por el trabajo realizado en este corto tiempo».

Exconsejera cuestionada en Turismo

Otro nombramiento que ha desatado cuestionamientos es la contratación de la exdiputada y exconsejera regional, Ximena Valcarce Becerra. Y lo ha sido aún más porque el año pasado el Gobierno Regional decidió denunciarla a la Fiscalía del Ministerio Público por haber declarado falsamente que tenía el título de periodista, y resulta que nunca lo acreditó mientras se desempeñó como asesora de la gobernadora regional Romina Cifuentes González (Partido Republicano). Esta última asumió el 21 de noviembre de 2024 por casi dos meses en esa función, debido a que el gobernador titular Jorge Díaz Ibarra (DC) renunció para quedar habilitado como candidato a diputado el 2025 (ver nota).

Con cuarto medio rendido y sin título profesional, Valcarce está desde el 1 de septiembre como «experta en cultura» en el Programa de Turismo del municipio, sin que hasta ahora se conozca su sueldo. Lo mismo ocurre con su hija Catalina, quien estando en la misma condición, es decir, con licencia de enseñanza media, fue reclutada en la Oficina de la Mujer y Equidad de Género de la Municipalidad de Arica desde el 1 de mayo con un sueldo a honorarios de $ 946.784.

El paso de Valcarce tuvo una controversia hace pocas semanas, durante el evento del municipio denominado «Primer Encuentro Comunal de Camélidos de Caquena». La funcionaria se enfrentó con el administrador municipal Juan Carlos Flores (PPD) acusándolo de «maltratador», posteando incluso en sus redes sociales esta situación.

En cuanto a esta contratación, el alcalde Tito la defendió señalando que «Ximena es una funcionaria de apoyo administrativo. Ella no está en ninguna línea de dirección, bajo ninguna jefatura. Ella hace ciertas actividades que realiza el equipo de Desarrollo Comunitario. Llega como cualquier persona solicitando una oportunidad laboral. Ella llega desde la experiencia en los cargos públicos que ha ostentado anteriormente. En ningún momento ha sido impuesta por un partido político. Yo tomé la decisión personalmente. Ella se ha desempeñado bastante bien el tiempo que lleva y nos ha aportado, por ejemplo, su experiencia como consejera regional, experiencia que necesitaba un equipo joven como el de municipio».

El jefe comunal confirmó que la funcionaria estará a cargo de todos los eventos municipales, tales como la Anata de Carnaval y la Feria Regional Andina (Feran).

Sobre el conflicto público que evidenció Valcarce por sus redes sociales con el administrador municipal, la autoridad señaló que «eso lo hace posteando fuera del horario laboral. Yo conversé con ella y le solicité que estos procesos los lleve a los procedimientos administrativos que corresponden. Eso, entonces, se tiene que hacer en base a la Ley Karin, ingresando todos los antecedentes que ella pueda aportar. Mi lineamiento como administración nunca ha sido andar funando a nadie, aunque yo sí he sido víctima de funas. Ya lo conversamos con ella y ante nuevas situaciones es posible que tomemos otras medidas».

4

Fiscalía formaliza a exfuncionario por falsificación de decretos en Municipalidad de Camarones

Tras fallidos intentos durante el 2025, finalmente casi al terminar el año, la Fiscalía del Ministerio Público de Arica y Parinacota logró formalizar al exanalista contable de la Dirección de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Camarones, Joel Viza Challapa, por la falsificación de cinco decretos durante el 2024 para cursar el pago de servicios de un proveedor por un total de $ 33.322.558.

El exfuncionario trabajó desde el 2 de marzo de 2023 en esa entidad y fue despedido tras ser pesquisadas las irregularidades que cometió. Pese a ello, fue reclutado desde julio hasta diciembre de 2024 por la Municipalidad de Putre, donde fue contratado bajo la modalidad a honorarios como «Apoyo en adquisiciones» por un sueldo de $ 1.159.420.

El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en esta causa, presentando una querella criminal por el delito de falsificación de instrumento público cometido en la localidad de Camarones con

fechas 15 de abril, 22 de abril, 7 de mayo y 4 de junio de 2024.

Según el libelo, Joel Viza falsificó dos decretos que tenían una supuesta firma del alcalde,

y lo mismo hizo con la firma del administrador municipal y de la Secretaría Municipal en otros tres decretos. En la acción judicial se señala que el exfuncionario «procedió en estos documentos a superponer las firmas por los funcionarios autorizantes (alcalde y administrador municipal), como además del secretario municipal, mediante la adición de las firmas, las cuales fueron añadidas digitalmente al documento y luego fueron impresas, verificándose que nunca fueron firmados por el alcalde, administrador municipal y secretario municipal«.

Los decretos corresponden a la adjudicación de tres licitaciones, otro referido a un trato directo y otro que revocó una proceso licitatorio. Todos ellos con la Comercializadora y Servicios Daniel Sosa Soluciones para la adquisición de materiales de aseo para stock de bodega, compra de suministro y tóner de impresora, entre otros elementos.

5

Congreso Futuro llega con debate sobre ciencia este viernes a la UTA

Como cada año desde su creación en 2011, el evento Congreso Futuro se hará presente en Arica este viernes 16 de enero, con dos charlas magistrales y dos paneles, a partir de las 11.00 horas, en el Auditorio Dr. Arturo Flores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tarapacá (UTA), ubicado en calle 18 de Septiembre.

El Congreso Futuro es la principal plataforma latinoamericana que promueve la divulgación científica y el diálogo ciudadano, bajo principios como la democratización del conocimiento y la reflexión interdisciplinaria sobre los desafíos del presente y el futuro. El espacio es impulsado por el Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados y la Fundación Encuentros del Futuro.

La asistencia es gratuita al evento. Para Arica está confirmada la participación del futurista estadounidense Zoltan Itsvan, quien explorará el transhumanismo, planteando cómo la biotecnología y la Inteligencia artificial podrían acelerar la evolución humana.

UN JEDI DE SEREMI DE CULTURA EXPRÉS. En el Gobierno le dieron varias vueltas al asunto, con una lluvia de nombres que debieron ser evaluados para asumir como secretario regional ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y aunque restan apenas dos meses para el término del mandato del Presidente Gabriel Boric, el miércoles pasado finalmente se concretó la designación. El elegido fue -ni más ni menos- que un Jedi. Sí, porque aunque en el currículum difundido del abogado Claudio Fredes Álvarez se consigna que ha sido director de una compañía de teatro, lo que más se le conoce públicamente es su pertenencia a una organización dedicada a recrear la estética del universo Star Wars. Así las cosas, solo queda decir: ¡Que la fuerza te acompañe, seremi!

