Puerto de Arica creció un 10,18% en 2025

¡Entramos en la cuenta regresiva! Solo faltan 10 días para celebrar una nueva versión del «Carnaval con la Fuerza del Sol», el evento multicultural más grande de todo Chile que reunirá a unos 30 mil bailarines de danzas andinas. Pero, siempre y cuando la Municipalidad de Arica logre cumplir con todos los requerimientos que exige la Ley N° 21.659 de Seguridad Privada, especialmente con las medidas para espectáculos que congregan a más de tres mil personas y que están vigentes desde el 28 de noviembre del año pasado.

Como es habitual, en Arica la solidaridad fluye rápido cuando una calamidad afecta a otros compatriotas. Desde el mismo domingo han surgido varios grupos de personas que están recolectando ayuda para ir en apoyo de los damnificados por los incendios ocurridos en la Región del Bíobío. ¡Chile ayuda a Chile!

En la primerísima nota, llevamos el ¡Última hora! infaltable: la firma de un memorándum de entendimiento entre Chile y Bolivia el jueves pasado, en el que se incluyen acuerdos sobre el oleoducto que cruza subterráneamente Arica y que ni siquiera han sido informados a los parlamentarios de la región.

En la primerísima nota, llevamos el ¡Última hora! infaltable: la firma de un memorándum de entendimiento entre Chile y Bolivia el jueves pasado, en el que se incluyen acuerdos sobre el oleoducto que cruza subterráneamente Arica y que ni siquiera han sido informados a los parlamentarios de la región.

Y si se trata de buenas noticias, aquí le damos una: el Puerto de Arica logró un crecimiento de un 10,58% en su tonelaje anual durante el 2025, pese a la crisis por ausencia de dólares y de combustible que registró Bolivia, su principal cliente.

En la tercera nota, nos ocupamos de las dos víctimas por inmersión en la playa Las Machas y las deficiencias en seguridad marítima que exhibe el sistema de rescate a cargo de la Municipalidad de Arica.

Tal como lo han solicitado nuestros lectores, estamos siguiendo paso a paso la tramitación del permiso que deberá otorgar la Delegación Presidencial Regional al «Carnaval con la Fuerza del Sol». Aquí les contamos que la piedra de tope ha sido la advertencia tardía desde el municipio sobre las regulaciones para espectáculos para más de tres mil personas que rigen desde el 28 de noviembre del año pasado.

Y cerramos este nuevo capítulo con la invitación de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y los Patrimonios para la celebración del Día del Patrimonio en Verano que se realizará el 31 de enero, justo cuando sea la segunda jornada del carnaval andino.

Antes de comenzar la lectura, vamos a calmarnos con un tecito de melisa, mire que están todos nerviosos con el permiso para autorizar el carnaval y hoy será tema obligado en la sesión del Concejo Municipal.

1

Bolivia arremete con acuerdo por terreno y ampliación del oleoducto en Arica al término del Gobierno de Boric

Un pie en el acelerador puso el Gobierno del Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, a la agenda bilateral con Chile iniciada en 2023, en la antesala del término del mandato de Gabriel Boric, previsto para marzo próximo. En ese contexto, el jueves pasado estuvo en Santiago el ministro de Relaciones Exteriores del vecino país, Fernando Aramayo, quien sostuvo una reunión con su homólogo chileno, Alberto Van Klaveren, para suscribir un acuerdo sobre materias que ya venían siendo trabajadas durante la administración del expresidente boliviano Luis Arce.

La cita incluyó la firma de un memorándum en el que aparecieron dos asuntos de alta relevancia para Arica: la devolución del terreno de 3,5 hectáreas concedido por el Estado chileno a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicado en la intersección de Diego Portales con Azolas, y la ampliación del oleoducto Sica Sica, que atraviesa subterráneamente la ciudad. Y pese al alto interés existente en la región por la reactivación del Ferrocarril de Arica a La Paz (FCALP), el documento no incluyó ninguna referencia al respecto..

Tras la reunión bilateral, el tema de la restitución del predio en comodato al YPFB fue tratado con redacciones muy distintas en los comunicados oficiales emitidos por ambos países. La versión boliviana era la más preocupante, ya que señalaba que fue pactada «la devolución a Bolivia del terreno denominado El Lastre, ubicado en la ciudad de Arica«; mientras que la versión chilena mencionaba este compromiso como «la devolución del terreno denominado El Lastre, ubicado en la ciudad de Arica«.

Sin embargo, tras consultas realizadas por Aquí Arica a la Cancillería chilena, la redacción del texto boliviano fue modificada señalando que habían conversado «sobre la devolución del terreno denominado El Lastre a Chile, ubicado en la ciudad de Arica». Al parecer, un antichileno redactó el primer texto, afirmando la manipulada versión que se difundió en el vecino país en 2019, cuando acusaron a Chile de «expropiar» ese sitio, a raíz de que el Concejo Municipal, encabezado por el exalcalde Gerardo Espíndola (PL), decidió el cambio del uso suelo en la propuesta del Plan Regulador. De esta manera, el municipio pretendía hacer inviable el uso de ese terreno, transformando una antigua zona industrial y de infraestructura energética en mixta para áreas verdes y viviendas.

Ninguno de los comunicados especificó dónde quedaba ese sitio. Sin embargo, en una revisión documental de acuerdos o discusiones bilaterales, Aquí Arica confirmó que se trataba del predio de las 3,5 hectáreas, ubicado en la intersección de Diego Portales y Azolas. Estas fueron cedidas en concesión de uso gratuito en agosto de 1957 a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para instalar una piscina de emergencia para del oleoducto Sica Sica que pasa subterráneamente por la ciudad.

Restitución del predio

En estas últimas dos décadas, el predio llamado «El Lastre» ha sido blanco de críticas por parte de distintos lideres políticos y gremiales, dado que ya no está al servicio del ducto, a raíz de que fue eliminada la conexión hacia este. Pese a que el tema fue puesto en la agenda bilateral durante el Gobierno del Presidente Boric en 2023, las conversaciones sobre su restitución han sido reservadas y solo ha trascendido que el vecino país estaría pidiendo compensaciones por su devolución. Bajo este marco, Bolivia habría solicitado terrenos contiguos al trazado del oleoducto, para instalar zonas de bombeo en caso de que materialice el proyecto que busca la reversa de este ducto, es decir, para la importación de combustible.

De hecho el memorándum suscrito, según las notas oficiales de ambos países, considera «la modernización del oleoducto Sica Sica, particularmente sobre la importancia de la pronta implementación del proyecto Reversa Ossa II Arica Charaña». Esto significará la construcción de obras para aumentar la capacidad del oleoducto, que parte en la costa ariqueña y termina en Charaña, con el fin de facilitar la importación de gasolina, diésel y crudo, específicamente en Pampa Ossa y Estación Central, al nororiente de Arica.

Cambio de uso de suelo

El terreno fue «blanco» de la gestión del exalcalde Gerardo Espíndola, quien logró que la propuesta del Plan Regulador -hoy en revisión en el municipio porque tiene deficiencias legales y técnicas- dispusiera un cambio de uso de suelo en este polígono, argumentando que el predio no estaba cumpliendo con el objeto para el que fue dado en concesión.

Posteriormente, y luego de una investigación exhaustiva a las tratativas chileno-bolivianas, el exdiputado Luis Rocafull (PS) confirmó que el terreno no estaba conectado al ducto. En 2020, el exparlamentario pidió al Gobierno que iniciara las gestiones para su restitución al Estado chileno.

Políticos regionales molestos

Ante lo inusitado de la suscripción del memorándum con Bolivia, algunos líderes políticos decidieron dar su opinión a este medio. Uno de ellos fue el senador José Durana (UDI), quien anunció que oficiará a la Cancillería para obtener más antecedentes. Además, dijo que avanzar en mejorar las relaciones bilaterales es un camino que «tiene que recorrerse con total transparencia y nunca a espaldas de la ciudadanía ni de las autoridades regionales, que se ven directamente afectadas por estos acuerdos. Este memorándum de entendimiento abre temas sensibles para nuestra región y particularmente para la ciudad de Arica, como la Ruta 11-CH, el tránsito de camiones bolivianos, los riesgos asociados a volcamientos, y proyectos de infraestructura crítica como el oleoducto… Si se quiere avanzar hacia una relación más formal y abierta con Bolivia, lo mínimo es que el Estado informe previamente a las autoridades locales, a los parlamentarios de la zona y a la comunidad».

En tanto, el diputado Luis Malla (PL) opinó que el memorándum entre ambos países «es un acercamiento, no se menciona ningún avance real más allá de buenas intenciones. El drama de Chungará y los camioneros bolivianos requiere medidas urgentes, tal como lo he propuesto a través de transportes de cargas peligrosas por ferrocarril, con un puerto seco en Visviri o directamente desde Bolivia. De la misma manera, le pido al Ejecutivo mayor transparencia en materias como la ampliación del oleoducto, algo que nos afecta directamente acá en Arica y que se maneja de manera hermética por parte de la Cancillería. No podemos seguir hipotecando nuestro patrimonio medioambiental y a nuestra gente por una agenda que no se está haciendo cargo de los problemas reales de la región».

Y por último, la diputada electa Stephanie Jéldrez (Partido Republicano) reaccionó señalando que valoraba el intento por mejorar la infraestructura del oleoducto, especialmente su eficiencia y el resguardo ambiental. Sin embargo, cuestionó la oportunidad en la firma de este acuerdo, ya que podría «comprometer decisiones estratégicas que corresponden ser evaluadas por el próximo gobierno. Los memorándums de entendimiento pueden ser instrumentos útiles, pero no deben transformarse en mecanismos que amarren políticas públicas, ni menos decisiones de soberanía territorial, sin un debate amplio, transparente y con legitimidad política suficiente».

2

Puerto de Arica supera las tres millones de toneladas pese a crisis económica de Bolivia

Si bien las expectativas eran bastante conservadoras debido a la crisis económica de Bolivia, cuya carga es la que mayor peso tiene en el tonelaje anual, el Puerto de Arica alcanzó un crecimiento de un 10,18% con respecto a 2024 en la transferencia de mercancías durante el 2025. Así, en total, el concesionario Terminal Puerto Arica (TPA) S.A. logró movilizar 3.215.194 toneladas.

El gerente general de TPA S.A., Camilo Jobet, señaló que si bien los pronósticos eran reservados en el primer semestre, dada la falta de dólares en el vecino país y la crisis por la falta de combustible, el panorama comenzó a mejorar durante el segundo semestre y, en especial, en noviembre, coincidentemente con la definición de la segunda vuelta electoral, la cual instaló como Presidente de la República a Rodrigo Paz.

«En una primera proyección del año notamos que había una tendencia parecida a la del año 2024. A partir de la mitad del año, comenzó a verse un aumento de carga, principalmente en el negocio de contenedores y que fue subiendo sostenidamente los últimos meses con un peak relevante en noviembre, que llegamos a movilizar 360 mil toneladas. Este es un número bastante alto para el promedio mensual de lo que transferimos normalmente, que son unas 250 mil toneladas por mes. Esto tiene que ver con una estacionalidad navideña donde los importadores buscan tener mercaderías en stock para Navidad y también para la temporada escolar«, indicó el máximo ejecutivo portuario.

Jobet dijo que este escenario de repentino repunte en Bolivia se relaciona con las medidas adoptadas por el Gobierno del Presidente Paz, tales como la liberación de cuotas de producción, el fin de la subvención del diésel, la estabilización del tipo de cambio y la aparición de las divisas en el mercado. «Nuevamente comienza a haber un motor económico y se comienzan a dar certezas a los empresarios. Este escenario es mucho más amistoso para hacer logística con los clientes exportadores e importadores«, expuso.

Asimismo, detalló que este panorama obligó a hacer ajustes en la dotación de trabajadores portuarios, para responder de manera eficiente a los clientes y evitar prolongadas esperas en el despacho de la carga. En concreto, esto se tradujo en la contratación de unos 100 trabajadores más, bajo distintas modalidades contractuales. Para ello, debieron cumplir con los requisitos que establece la autoridad marítima en la habilitación de un trabajador portuario y los cursos de capacitación en seguridad que el concesionario tiene dentro de su protocolo de contratación.

También arrendaron maquinaria, efectuaron la compra de dos portacontenedores y aumentaron el parque de tractocamiones y grúas horquilla a cinco unidades en cada modalidad. Y como medida para el primer trimestre de 2027, el concesionario cerró la compra de dos grúas de muelle para reemplazar las más antiguas. Todo ello supuso una inversión aproximada de US$ 15 millones.

El peso de Bolivia

En el desglose del tonelaje anual, la carga boliviana significó un 73%, la carga nacional un 20% y la de origen peruano un 7%. Jobet señaló que estos porcentajes revelan un cambio paulatino de la tendencia histórica del puerto, donde las mercancías bolivianas alcanzaban un 80% del total.

«Hoy Bolivia está en un 73%, y Perú ha ido subiendo año a año, tomando una participación cada vez más grande. Hoy está en un 7%. Eso demuestra que Arica es un puerto competitivo para el sur peruano. Chile mantiene su 20% y la carga que se genera y llega a la región, uno supone que debe entrar por el puerto. Por tanto, el panorama para el 2026 es que Bolivia pueda aumentar, que Chile pueda seguir con su crecimiento orgánico y Perú podría seguir aumentando«, señaló el máximo ejecutivo portuario.

Respecto del tipo de cargas, las que más crecieron fueron las de contenedores, con 150 mil toneladas más que el año 2024 y, en segundo término se incrementó el movimiento de los graneles, específicamente, los minerales como el zinc, la plata, el plomo y el estaño.

Y en cuanto a las cargas nuevas capturadas por TPA, Jobet afirmó que resultaron relevantes los insumos para la fabricación de parques fotovoltaicos para el sur peruano y las baterías BESS (Battery Energy Storage Systems) de acumulación de energía solar con destino a distintos proyectos de energías renovables en la región.

Conexión directa con Chancay y Asia

El gerente general de TPA expuso que uno de los factores que influyó en el crecimiento del tonelaje portuario fue la habilitación de un servicio marítimo directo a Asia y otro al puerto de Chancay. «El servicio directo a Asia logra conectar con esta costa oeste donde está Arica. Esto ha impactado en la solución logística que le das al cliente, porque se reduce en una semana el tiempo de tránsito, beneficio que se traspasa directo al cliente. Además, eso involucra menos costos de trasbordo por la manipulación de la carga a través de servicios intermedios. Hasta mediados de 2025, toda la carga de Arica requería un servicio de trasbordo, lo que significaba el envío a un puerto hub como lo es Callao, se descargaba y luego se subía a otro buque que fuese a su destino final«, explicó el ejecutivo.

3

Temporada de playas: dos fallecidos en sector costero norte y deficiencias en sistema de rescate

Desde hace más de una semana se encuentra tensionado el sistema de rescate marítimo dispuesto en el sector costero norte, a raíz de dos muertes por inmersión ocurridas en la playa Las Machas. Pese a ello, el área se ha ido poblando de carpas, con cientos de familias acampando, muchas de ellas desconociendo que se trata de una zona no apta para el baño y donde, además, está prohibida la instalación de campamentos por varios días.

Si bien este sector no está habilitado oficialmente para actividades de baño, como ocurre todos los veranos existe una torre de salvavidas ubicada en el límite norte de la playa Chinchorro, colindante con esta zona. Dicha infraestructura permite, en teoría, llegar en pocos minutos al rescate de bañistas que acampan en el lugar y que se internan en las turbulentas aguas de un sector expresamente señalado como peligroso.

La primera emergencia se produjo el sábado 10 de enero, cuando la estudiante de 12 años, Yasmín Guarachi Tellería, fue arrastrada por la corriente a la altura del Grupo de Formación Policial de Carabineros pasadas las 13.00 horas. La niña fue rescatada agónica por un bañista brasileño y luego entregada a los salvavidas municipales que llegaron al lugar, tras ser alertados por un particular. También concurrió personal de la Armada desde el centro de la ciudad y se ignora por qué la institución no alertó a los salvavidas municipales de la emergencia.

Yasmín estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Juan Noé hasta el miércoles pasado. Sin embargo, no pudo resistir el haber estado varios minutos sumergida en el agua.

La segunda emergencia en el mar se registró cerca del mediodía el viernes pasado. Finalmente, un joven de 29 años fue hallado sin vida en las cercanías del humedal del río Lluta, próximo a la playa Las Machas. Por redes sociales hubo críticas de salvavidas experimentados, acusando la falta de equipamiento y la excesiva tardanza para el retiro del cuerpo, ya que pasadas las 19.00 horas aún no era levantado del sector donde fue encontrado.

El ruido sobre la tardía habilitación de las tres playas a cargo de la Municipalidad de Arica ha cobrado fuerza, acusando a la Dirección de Turismo de no haber licitado las compras que permitieran tener un cuerpo de salvavidas con equipamiento suficiente para atender emergencias en las tres playas habilitadas: La Lisera, El Laucho y Chinchorro. Y si bien estas zonas están bajo la tuición municipal, existe una cuarta, la playa Las Machas, que no es de su responsabilidad administrativa y sí de la Armada, la que tradicionalmente ha sido atendida por el cuerpo de salvavidas municipal, dado que está contigua al balneario Chinchorro.

En la sesión del Concejo Municipal realizada el martes pasado, el concejal republicano Víctor Sepúlveda solicitó al alcalde que informara fehacientemente sobre el equipamiento disponible para atender emergencias en las playas. Ante ello el jefe comunal explicó: «Las tres motos de agua que estaban en mal estado, las tres las reparamos en junio y las dejamos impecables. Además, el bote zodiac que también estaba malo el motor, también lo reparamos y está operativo. Aquí el gran tema pasó porque aquí nosotros tenemos salvavidas en La Lisera, El Laucho y Chinchorro, pero Las Machas es una playa que no está habilitada. Ahora la Marina tiene el resguardo de toda la costa de Arica, pero a veces no están».

Pese a la información categórica del alcalde respecto de que el municipio dispuso todos los medios para que el cuerpo de salvavidas ejecutara eficazmente sus tareas, Aquí Arica recibió abundante material gráfico que revela que parte de la flota de vehículos de tierra y mar están abandonados y en mal estado en la Piscina Municipal.

Sobre este punto, el municipio aseguró que esos artefactos «corresponden a elementos fuera de servicio, en proceso de mantención o evaluación técnica, y no a una ausencia de recursos operativos».

Municipio responde

Ante las críticas que sectores políticos y ligados a los deportes náuticos han deslizado sobre la apertura tardía y deficiente de las playas el 23 de diciembre, la Municipalidad de Arica respondió que cuenta en las tres playas habilitadas con 29 salvavidas y 18 radios nuevas y 2 estaciones base, que permiten la coordinación permanente.

En cuanto a los vehículos disponibles, contrariamente a lo que el alcalde expresó en la sesión del Concejo Municipal, la gestión edilicia informó a este medio que tiene «una cuadrimoto y un buggy Can-Am, ambos en mantención». También detalló que dispone de «un bote zodiac, dos motos acuáticas (una operativa y una en mantención)» y una camioneta Toyota Hilux para monitoreo preventivo en tierra. Sobre la indumentaria de rescate, confirmaron que los salvavidas cuentan «con tablas, aletas, tubos de rescate, kayaks operativos y 20 binoculares nuevos».

En su defensa, pese a que ya ha pasado más de un año del cierre de la gestión del exalcalde Espíndola, el municipio responsabilizó a la exautoridad del deterioro del equipamiento de los salvavidas. «Al asumir esta administración, se constató que una parte significativa del equipamiento heredado de la gestión anterior del exacalde Espíndola se encontraba en mal estado, sin mantención o derechamente inutilizable. La actual administración ha debido recuperar equipamiento deteriorado, ordenar procesos y proyectar inversiones que no se realizaron oportunamente en el pasado. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo el sistema de salvataje, con responsabilidad, transparencia y foco en la seguridad de la comunidad«, expresaron.

En su declaración, lo que sí no reconoció es que tiene en curso una licitación pública para la compra tardía de cuatro cuatrimotos que serán destinadas al patrullaje del borde costero, operación que dispone de un presupuesto de $ 32 millones.

Sobre la compra tardía de ropa institucional para los salvavidas, el municipio admitió que esto ocurrió porque «durante este proceso existieron observaciones administrativas en la solicitud inicial y en la licitación, las que fueron oportunamente corregidas en coordinación con el área de Compras Municipales. Uno de los factores que generó un retraso fue la necesidad de que el proveedor regularizara la emisión del documento que acredita el cumplimiento de obligaciones previsionales, requisito indispensable

para continuar con el proceso».

Asimismo, confirmaron que el plazo máximo para la entrega de esta indumentaria es el 22 de enero, lo que revela que la gestión edilicia inauguró la temporada playera el 23 de diciembre, pese a que en gestiones pasadas este proceso se hacía a mediados de octubre, dado el buen clima que tiene la ciudad. Aún así, expresaron que los salvavidas «cuentan con ropa institucional, correspondiente a la utilizada durante la temporada pasada, la cual se encuentra en óptimas condiciones y en uso, por lo que no es efectivo que el personal no disponga de vestimenta para el cumplimiento de sus funciones».

Lo que se ha conocido extraoficialmente es que este retraso sería atribuible a la mala gestión de la directora de Turismo, la administradora pública Josefa Herrera, funcionaria de confianza y muy cercana al alcalde, quien no habría realizado las compras públicas de todo el equipamiento para el cuerpo de salvavidas. La profesional fue removida y trasladada con el mismo sueldo de $ 3 millones a la Dirección de Tránsito, sin funciones directivas.

De hecho, la municipalidad optó por inaugurar la temporada playera en El Laucho -un sitio más cuidado que está bajo la administración de la Corporación Municipal «Costa Chinchorro»- con el fin de no evidenciar las falencias de la playa Chinchorro, el sector costero de mayor extensión y demanda. Atrás quedaron las revistas playeras de fines de los noventa, cuando el cuerpo de salvavidas se lucía con un simulacro de rescate en la misma playa Chinchorro, maniobra que atraía la atención de los medios de comunicación nacionales por su prestancia y eficiencia.

4

Carnaval con la Fuerza del Sol vive horas de agobio por permisos pendientes y licitaciones tardías

¿Es cierto que no habrá carnaval andino o que se modificará el recorrido por el centro de la ciudad? La pregunta se repite con fuerza en redes sociales, a solo diez días de la realización del Carnaval con la Fuerza del Sol, el evento veraniego más importante y masivo del norte de Chile, programado para los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero.

La inquietud no es antojadiza. Ello porque aún se encuentran pendientes los permisos exigidos por la normativa que regula los espectáculos masivos que congregan a más de 3 mil personas, así como las licitaciones vinculadas a aspectos claves de la logística del evento. Esta situación ha encendido las alertas entre comparsas, músicos, bailarines y en el público en general, ante la incertidumbre sobre la viabilidad del carnaval tal como ha sido planificado.

Lo cierto es que los ensayos de las distintas agrupaciones continúan a toda máquina, pese a la sensación de incertidumbre. Lo mismo ocurre con las reservas en hoteles, hostales y residenciales, donde los números son más que azules, porque este evento se ha convertido en un verdadero atractivo turístico.

¿La causa del retraso en los permisos? Al parecer, serían las medidas implementadas desde el 28 de noviembre, a través de la Ley N°21.59 de Seguridad Privada, las cuales no fueron previstas a tiempo por el municipio. Ello pese a que el Gobierno difundió hasta el cansancio la entrada en vigencia de esta norma, cuya finalidad es mejorar la seguridad y gestión de estos eventos y fijar obligaciones para los organizadores, incluyendo la presentación de un plan de seguridad detallado y un procedimiento de autorización ante la Delegación Presidencial Regional.

Pese a que el alcalde Orlando Vargas afirmó que tenía todos los permisos tramitados en el lanzamiento del evento, realizado el 10 de enero, desde la Delegación Presidencial Regional (DPR) aclararon que aún este espectáculo no estaba autorizado porque le faltaban varias exigencias que cumplir. La última fue informada el jueves al municipio: incumplimientos en la certificación OS-10 de Carabineros de la empresa de seguridad que contrató vía trato directo.

La Municipalidad admitió a Aquí Arica que «la empresa de seguridad no contaba inicialmente con la totalidad de la documentación exigida, motivo por el cual se procederá a reingresar toda la documentación este lunes 19, ajustándose a los nuevos estándares establecidos por la ley».

También reconocieron que durante el proceso han contado con el apoyo y acompañamiento de Carabineros y de la DPR, «de manera coordinada y continua, complementando oportunamente todos los antecedentes necesarios para cumplir íntegramente con la normativa vigente. Entendemos la inquietud de la comunidad; sin embargo, queremos transmitir tranquilidad: el proceso se encuentra en curso regular, dentro de los plazos administrativos correspondientes».

Al cierre de esta edición, se conoció que el municipio ingresó una carpeta que incluía a otra empresa que sí tenía certificación OS-10. Sin embargo, ahora la piedra de tope estaría en que no todos los guardias de seguridad que acreditó para custodiar el perímetro del carnaval, contarían con la certificación del curso OS-10 que exige la norma actual para el ejercicio de esa función.

Iglesia católica al ruedo

Otro actor relevante que salió a la palestra fue la Iglesia católica, que exigió mayores resguardos para la Catedral San Marcos durante las jornadas del carnaval. El párroco Mauricio Valenzuela presentó el lunes pasado una carta en la Municipalidad de Arica, en la que solicita la implementación de un plan específico de protección para este monumento histórico y para el resguardo de su dignidad.

La preocupación radica en que la catedral forma parte de uno de los últimos tramos del recorrido de las comparsas y que sus gradas de acceso -también protegidas por su condición patrimonial- suelen ser utilizadas como asientos por el público, a raíz de la instalación de uno de los escenarios frente al templo.

A la comunidad parroquial le preocupa el estado en que queda el entorno del monumento histórico, el cual es usado como baño público y depósito de basura. Es por esta razón que se requirió la disposición de guardias para evitar incivilidades y que el municipio se haga cargo de la limpieza. Pero eso no es todo. El párroco decidió hacer un requerimiento más global, pidiendo una planificación de los eventos autorizados por el municipio en ese sector, para evitar que colisionen con las ceremonias religiosas.

De no ser atendidas sus peticiones, ha trascendido que la comunidad parroquial estudia la presentación de un recurso de protección, el cual podría frenar el permiso al carnaval si logra conseguir una orden de no innovar.

Consejo de Monumentos

Dado que el «Carnaval con la Fuerza del Sol» impactará a dos monumentos históricos -el Morro y la Catedral San Marcos-, Aquí Arica consultó a la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales (OTR CMN) de Arica y Parinacota sobre su rol en el cuidado de estas dos unidades protegidas por ley.

La entidad respondió esto: «Estamos atentos a denuncias o informaciones sobre eventuales afectaciones que puedan ocurrir en Monumentos Históricos de la región. En ese marco, el rol del CMN es velar por la protección, resguardo y correcta aplicación de la normativa vigente, entregando orientaciones técnicas cuando corresponde, siempre en coordinación con las instituciones responsables de la actividad, entregando indicaciones técnicas siempre en coordinación con los organismos involucrados».

En cuanto a la propuesta de cambio de recorrido del evento anunciada por el alcalde para el 2027, el Consejo señaló que solo analiza «aquellos antecedentes que sean formalmente ingresados, evaluando si estos cumplen con la normativa de protección patrimonial vigente. Cualquier pronunciamiento del CMN se realiza desde una perspectiva técnica, considerando el resguardo de los Monumentos Históricos involucrados, sin emitir opiniones sobre definiciones organizativas o decisiones que corresponden a otras instituciones».

Licitaciones

El 16 de enero, la Corporación Municipal de Fomento Productivo «Costa Chinchorro» se adjudicó la licitación, denominada «Producción de evento Carnaval Andino con la Fuerza del Sol 2026», al único oferente que se presentó al proceso. Se trata de la productora The Noria Film con un presupuesto de $ 143.200.000.

La propuesta pública considera la contratación de 10 servicios: streaming escenario principal, circuito cerrado de tv escenario principal, circuito cerrado de tv escenario Catedral San Marcos, set de televisión escenario Catedral San Marcos, sistema de votación jurado, sistema de evaluación de comparsas, producción carnaval fest 17 y 18 de enero, producción programa satélite carnaval andino 2026, highlights carnaval 2026 y espacios fotográficos e intervenciones urbanas.

Asimismo, otra licitación a cargo del municipio, que considera el arriendo de estructuras y graderías metálicas, se cerró el 13 de enero considerando un presupuesto de $ 115 millones. A esta propuesta se presentaron tres empresas, pudiendo ofertar partidas específicas y no la totalidad que considera el contrato. Hasta el cierre de esta edición, la propuesta aún no era adjudicada.

5

El verano trae el Día de los Patrimonios este 31 de enero

Una invitación a celebrar junto a las organizaciones culturales y la comunidad está realizando la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en el marco del “Día de los Patrimonios en verano”, que se desarrollará el sábado 31 de enero.

Si bien la fecha coincidirá con la segunda jornada del Carnaval con la Fuerza del Sol, desde la repartición esperan igualmente contar con la participación de diversas organizaciones e iniciativas patrimoniales.

El lanzamiento de esta actividad fue encabezado por el recientemente nombrado seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Claudio Fredes, junto a la directora regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Lenina Barrios.

Hasta el próximo 28 de enero, los interesados en publicitar sus actividades culturales podrán inscribirse en https://www.diadelospatrimonios.cl/user/login?destination=/node/add/actividad para promocionar sus actividades.

Panorama para niños

Otro panorama pensado especialmente para el público infantil es el que tiene programado la Municipalidad de Arica, a través de la Escuela Patrimonial de Verano, dirigida a niños y niñas de 6 a 15 años.

La iniciativa contempla jornadas los días 23 y 28 de enero, entre las 09.30 y las 13.30 horas, con punto de partida desde el ex-Cine Colón.

Durante ambas jornadas, los participantes podrán ver películas, visitar el Museo Colón 10, donde se exhiben cuerpos momificados in situ, y participar en un taller de réplicas de Momias Chinchorro.

Las inscripciones se realizan vía WhatsApp al +56 9 9746 2200. Se recomienda que los inscritos asistan con gorro, agua para hidratarse y, de manera opcional, colación de refuerzo.

ASESOR IRACUNDO. Perdió los estribos el asesor comunicacional de la Municipalidad de Arica, Roberto Puente, durante una actividad realizada en la Delegación Presidencial Regional, en el marco de una conferencia de prensa destinada a informar sobre el avance de los permisos para el Carnaval con la Fuerza del Sol. El episodio se produjo luego de que varios reporteros manifestaran su molestia por los cuestionamientos del asesor, quien los conminó a no seguir publicando notas relacionadas con el fallido show pirotécnico de Año Nuevo. En ese contexto, Puente acusó presuntas faltas a la verdad en las informaciones difundidas por la prensa, pese a que estas daban cuenta de los múltiples incumplimientos legales que impidieron al municipio obtener la autorización correspondiente por parte de Carabineros de Chile. Ojalá este tipo de episodios no se repita. Menos aún en la cuenta regresiva del carnaval, cuyo convite oficial se realizará este sábado, en un intento por volver a entusiasmar a la ciudadanía con esta iniciativa.

