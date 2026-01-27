Concurso para director SLEP Chinchorro corre como un Ferrari

¡Modo Carnaval con la Fuerza del Sol! Se nos vino la semana más intensa del verano en Arica. Desde este viernes hasta la madrugada del lunes desfilarán 78 comparsas de bailes andinos durante tres días por el centro de Arica, llenando la ciudad de fiesta, música y colores.

Quiéranlo o no, algunos más u otros menos, estarán en medio de esta atmósfera carnavalera. Por lo mismo, habrá que armarse de paciencia, porque día y noche costará llegar al casco histórico, debido a que se cerrarán las calles del perímetro céntrico para dar el paso a los bailarines y las bandas de bronces.

Sin más preámbulo, y esperando que las visitas que llegan cumplan con sus expectativas frente a esta fiesta multicultural, pasamos al resumen de esta edición:

En la primerísima nota les contamos la trastienda del «Carnaval con la Fuerza del Sol». Aquí se revelan sus números gruesos, datos y lo que significará este evento que, por primera vez, se somete a los requerimientos de la Ley de Seguridad Privada.

Como siempre, hacemos seguimiento a los casos judiciales, y aquí les contamos sobre la segunda formalización de otros cinco imputados y la reformalización que realizó la Fiscalía del Ministerio Publico sobre el Caso de Corrupción en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales.

Es verano y aunque no hay clases, el Servicio Local de Educación Pública «Chinchorro» funciona con harto apremio, al punto que el concurso para proveer el cargo de director ejecutivo titular está corriendo con «turbo» para ser resuelto, probablemente, antes que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast arribe a La Moneda.

En la búsqueda de los tesoros humanos locales, Aquí Arica encontró a uno bien particular: el vendedor de flotadores en las playas del sector sur costero. Aquí incluimos una entrevista que nos concedió Cristian Arévalo desde su «autocasa».

Y en la infaltable sección cultural, les detallamos las actividades previstas para el «Día de los Patrimonios en verano».

Antes de comenzar la lectura, bien nos viene comenzar con un juguito de «maracumango», la combinación perfecta e irresistible de maracuyá y mango que a nadie deja indiferente.

1

Carnaval con la Fuerza del Sol arriba con 20 mil bailarines y bajo nueva Ley de Seguridad Privada

Costó un mes exacto la tramitación del permiso de la Delegación Presidencial Regional. Finalmente el 23 de enero, la Municipalidad de Arica, junto a la Confraternidad de Bailes Andinos «Inti Ch’amampi» y la Federación de Artes Indígenas «Kimsa Suyu», consiguieron la autorización bajo las normas de la Ley de Seguridad Privada N° 21.659, para realizar la vigésima cuarta versión del Carnaval con la Fuerza del Sol en el casco histórico de Arica, durante este 30 y 31 de enero y el 1 de febrero.

Setenta y ocho comparsas de danzas andinas con unos 20 mil bailarines y músicos desfilarán por un recorrido de 1.337 metros que considera cinco escenarios. Este evento multicultural atrae a danzantes de Perú y Bolivia y del resto del país.

El negocio es redondo cada año para Arica y esta no será la excepción: las reservas en hoteles y residenciales están copadas. Los arriendos informales ya entraron a suplir la demanda, que no pudo ser satisfecha con los establecimientos formales. Se espera que lleguen unas 150 mil personas a ver este espectáculo de tres días, que invade completamente a la ciudad.

Tras haber nacido en 2001 bajo la administración del exalcalde Carlos Valcarce, hoy el evento ha alcanzado una potencia cultural y económica de grandes proporciones. Hace 25 años se tomó la decisión estratégica de separar la presentación andina, que estaba deslucida en el antiguo carnaval (llamado «Ginga») y que era una imitación popular del Carnaval de Río de Janeiro, con comparsas temáticas que organizaban las distintas juntas vecinales. Cultores andinos pujaron por tener un sitial distinto, algo más parecido al Carnaval de Oruro de Bolivia, y lo lograron.

Las cifras detrás del carnaval

Dada la consolidación que ha tenido este evento multicultural, la Municipalidad de Arica posee cifras que reflejan su impacto:

$ 1.100 millones de inversión municipal en compras de bienes y servicios logísticos para el montaje del evento.

en compras de bienes y servicios logísticos para el montaje del evento. 800 funcionarios municipales trabajarán en esta actividad.

trabajarán en esta actividad. 10 millones de visualizaciones en todas las plataformas del municipio , siendo las más populares: Facebook con 5,7millones e Instagram con 1,9 millones.

, siendo las más populares: Facebook con 5,7millones e Instagram con 1,9 millones. 2.250 butacas disponibles en los cinco escenarios disponibles.

en los cinco escenarios disponibles. 350 permisos municipales otorgados a emprendedores locales.

otorgados a emprendedores locales. $200 millones aportados por empresas instaladas en la región

El agobio del permiso

No fue fácil conseguir el permiso de la Delegación Presidencial Regional (DPR), a raíz de que el evento tuvo que ajustarse a la Ley de Seguridad Privada N° 21.659 -que prevé el cumplimiento de una «Directiva de funcionamiento» ante Carabineros de Chile- y también a las recomendaciones de un informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) sobre posibles derrumbes al pie del Morro, por las vibraciones ocasionadas por las bandas de bronces que tocan junto a los bailarines.

Si bien el municipio presentó un Plan de Seguridad el 22 de diciembre ante la DPR, este instrumento no fue suficiente, ya que debió someterse a varias correcciones pedidas por la policía uniformada. El principal escollo fue la presentación de una empresa de seguridad con guardias de seguridad con certificación OS-10 de Carabineros. La primera empresa presentada no cumplía con este requerimiento, en tanto que la segunda que postuló, el municipio tuvo que hacer ajustes en la plana de guardias, ya que no todos tenían el curso OS-10.

Al final, la administración edilicia debió comprometer 13 medidas que serán fiscalizadas por la DPR y la policía uniformada para garantizar la seguridad de los asistentes y de los bailarines. También fijó un cerco previo al pie del Morro, para evitar que las bandas y bailarines lleguen a la zona de riesgo de derrumbes.

Tras obtener el permiso el viernes pasado, el alcalde cuestionó a la institucionalidad, señalando que “aquí hubo obstáculos reales. A pesar de cumplir con cada requisito, el proceso se dilató innecesariamente y se intentó poner en riesgo la realización de un evento que es patrimonio cultural de la ciudad”. Ese día hizo una vigilia desde temprano en la DPR junto a directivos municipales, para «presionar» la última milla. Al recibir la autorización, hubo un intento de destapar un espumante para celebrar. La intención fue rápidamente apagada por el propio delegado presidencial Nicolás González, quien les recordó que era una sede gubernamental y que, más encima, se había decretado un duelo nacional por los fallecidos los incendios del sur que merecía respeto.

El convite y las rejas

La primera prueba de fuego ya la tuvo el carnaval el fin de semana pasado, con el desarrollo del «Convite del Carnaval». La actividad forma parte de la estrategia de promoción, con un preestreno de las comparsas y con la participación de un grupo más reducido de bailarines que no visten sus trajes de gala.

El evento partió temprano el sábado y culminó en la madrugada del domingo. En el recorrido hubo un aspecto que llamó la atención de los asistentes: las nuevas barreras homologadas (rejas de contención) que facilitó Carabineros de Chile al municipio y que fueron adquiridas con fondos del Gobierno Regional. Recién llegadas, las 500 barreras cumplen con las normas para eventos de gran convocatoria.

El público en redes sociales no se mostró muy conforme con los aparatos de acero galvanizado, ya que miden 1,70 metros de alto y 2,00 metros de ancho. Atrás quedaron las vallas papales que se instalaban año a año en las calles y que eran fácilmente vulneradas por los asistentes. La altura de estos nuevos elementos fue lo más criticado, porque efectivamente quedan por encima de la altura promedio de muchas personas. Sin embargo, la medida fue aplaudida por las cofradías, ya que durante los últimos años el recorrido de los bailarines se había tornado complejo en las noches, con robos furtivos y acoso a las bailarinas.

2

Caso Bienes Nacionales: Fiscalía suma otros cinco imputados por corrupción pública

Un nuevo capítulo se produjo en el Caso de Corrupción en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, en el Juzgado de Garantía de Arica. Al estrado fueron llevados otros cuatro exfuncionarios de la repartición y un abogado de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Patrimonio, por delitos de corrupción pública en el arriendo y venta de terrenos fiscales el pasado 12 de enero.

En una audiencia que se extendió por casi cinco horas, la fiscal del Ministerio Público, Paulina Brito, notificó de los cargos a la exencargada de arriendos y a la exencargada de Planificación y Presupuesto, C.R.V. y C.O.B,, respectivamente; al exfuncionario, gestor de terrenos y primer vicepresidente regional de Renovación Nacional (RN), J.R.T; y a la exsecretaria de la repartición, L.C.A. El quinto formalizado fue el abogado P.L.V., quien hoy es jefe jurídico del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en Arica y Parinacota y profesor de la Universidad de Tarapacá.

La Fiscalía decidió imputar ilícitos como cohecho, soborno, violación de secreto y tráfico de influencias. Ninguno de los formalizados quedó en prisión preventiva, a raíz de que la fiscal Paulina Brito definió a este grupo de imputados como «colaboradores de tercera línea» en las irregularidades detectadas.

«Estos imputados son de un eslabón menor, pero algunos tenían participación dentro de lo que es Bienes Nacionales. Algunos son funcionarios actuales y otros son exfuncionarios. Todos ellos, de alguna manera, tienen participación en lo que es la violación de secreto, otorgando información reservada a terceros interesados en terrenos fiscales y otros desde afuera, introduciéndose con claves de los funcionarios para obtener la información que era de carácter reservada», expresó la persecutora.

En la misma audiencia, la fiscal decidió reformalizar a algunos de los 10 imputados que fueron detenidos en septiembre pasado, precisando los hechos, los delitos y la oportunidad en que se cometieron.

En cuanto a nuevas denuncias sobre el desempeño de esta red en torno a la entrega irregular de suelo fiscal, el Ministerio Público señaló que no ha recibido otros casos. Sin embargo, en el transcurso de la investigación se ha ido indagando sobre los acontecimientos que sustentaron la primera formalización, con el fin de acotar los hechos.

«Hay mucha gente que tiene temor de denunciar esto. Es más, han ido al seremi de Bienes Nacionales a reclamar, pero cuando él los ha derivado a la Fiscalía, no llegan finalmente por temor a las personas imputadas. También hemos sabido que los imputados han hablado con ellos para persuadirlos. Entonces, no hemos tenido nuevas denuncias de las que ya teníamos. Lo que sí tenemos es el deseo de personas de contribuir en forma anónima en esta causa», planteó.

El tribunal decidió aumentar por 45 días el plazo de investigación. Durante ese lapso, el órgano persecutor deberá realizar los peritajes que faltan a los teléfonos, computadores y discos duros incautados en los distintos allanamientos que realizó la PDI en septiembre del año pasado.

Sobre cuál será la estrategia con las personas que solicitaron los servicios de los imputados para asirse de suelo fiscal de manera irregular, la fiscal Brito dijo que «habría que formalizarlas si así corresponde. En cuanto a los actuales imputados, hasta ahora no ha habido una colaboración que pudiera considerarse sustancial en un eventual juicio».

3

Concurso para nombrar director del SLEP Chinchorro corre a toda máquina ante cambio de Gobierno

Contrarreloj y a velocidad de un Ferrari. Así está corriendo el concurso para designar al director ejecutivo del Servicio Local de Educación (SLEP) «Chinchorro», a través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), cargo que es ocupado desde septiembre por el director suplente, el profesor de Historia, Julio Verdejo Aqueveque (PS).

El pasado 22 de diciembre se cerró la convocatoria y, al parecer, la Dirección de Educación Pública (DEP) tendría apuro por resolver este llamado antes de que culmine el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. A diferencia de otros concursos para director de este organismo, que se han extendido por hasta seis meses, el proceso ahora ha avanzado muy rápido. Sobre el avance del proceso, Aquí Arica requirió una versión de la Dirección de Educación Pública, pero no hubo respuesta.

En total se presentaron 193 candidatos, de los cuales 190 quedaron aptos para seguir en el concurso, cumpliendo los requisitos de admisibilidad. Entre el 24 de diciembre y el 16 de enero una empresa externa realizó el análisis curricular, seleccionando finalmente a 35 postulantes para continuar en carrera. Desde el 17 de enero, los seleccionados están siendo evaluados de acuerdo a sus competencias directivas.

El cargo resulta una plaza interesante, especialmente para profesores que han ejercido cargos directivos. El sueldo líquido mensual es de $ 5.737.000 y, dada la cantidad de postulantes que hay, no será fácil la selección. Lo que aún falta del proceso es una entrevista de competencias, luego viene el análisis del Consejo de Alta Dirección Pública y finalmente la nominación al Comité Directivo, que deberá decidir el nombre. En esa última instancia, Verdejo juega a ganador, ya que el Comité está integrado por las representantes del Gobierno Regional, Yennifer Álvarez y Layleen González; de los apoderados, Alma Castillo y Karen Sepúlveda; y de los alcaldes de la región, Carla Ortiz y Gabriel Fernández.

Y lo es, porque una de sus integrantes, Layleen González (PS), es su amiga y ejerce desde el año pasado como directora regional subrogante de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Verdejo busca quedarse

Aunque en el concurso anterior el actual director suplente (Julio Verdejo) no pasó el test sicológico, en el proceso actualmente en curso él estaría avanzando, porque la intención del Gobierno, o mejor dicho del PS regional, sería dejarlo en el cargo a como dé lugar.

Es más: desde su llegada y al concluir el 2025, aplicó algunos ajustes en la plana administrativa y directiva, reclutando a algunas personas de su confianza política. Primero trajo a la antropóloga Gabriela Muñoz, quien estaba trabajando en asuntos relacionados con la minería y a la que encargó la agenda y supervisión de temas comunicacionales. También nombró como encargado de Participación a Sergio Arévalo; como encargada de Comunicaciones a la periodista Vania Durán; como subdirector subrogante de Infraestructura y Mantenimiento al ingeniero Diego Sotomayor; y como subdirector subrogante de Gestión y Desarrollo de Personas, a Roberto Fuentes. Y reclutó a la sicóloga, exgobernadora provincial y exconsejera regional Andrea Murillo (DC) en la Unidad de Ambientes Saludables, quien es muy cercana al diputado electo Jorge Díaz (DC).

Uno de los casos más llamativos en las recientes contrataciones es el reclutamiento de la periodista e «influencer» Vania Durán, quien no vivía en la región y sería una profesional recomendada por la periodista Francisca Verdejo (FA), hija del director suplente, actual presidenta de la directiva regional del Colegio de Periodistas y asesora comunicacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y a la Adolescencia en la región. La dirigente habría avalado que su padre removiera a la periodista Verónica Acosta, que ejercía ese puesto desde 2024 hasta diciembre pasado, a raíz de que se conocía desde la Universidad Católica del Norte (UCN) con Durán, donde ambas estudiaron.

Entre las acciones llamativas de la influencer -dedicada antes a la promoción de maquillajes de reconocidas marcas y de festivales de música santiaguinos- se cuenta el llamado a cambiar la frase identitaria del SLEP «Chinchorro» por una retórica bastante frenteamplista, desconociendo los tiempos que se avecinan en la conducción de la educación pública del Gobierno de José Antonio Kast. El actual lema es «La Nueva Educación Pública Avanza» y corresponde al eslogan de la DEP. La propuesta que se está impulsando a nivel interno del servicio, contiene tres alternativas que están siendo votadas a través de una encuesta, usando la palabra territorio como centro.

Hasta ahora se conoce que junto a Verdejo estarían en carrera el actual secretario regional ministerial de Educación, Francisco Valcarce (FA); la exseremi de Educación en el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, Giulia Olivera (DC); y el director del Liceo Agrícola de Azapa, Pablo Valenzuela.

El SLEP es considerado en la región como un empleador de alto impacto, dado que administra 75 colegios con una matrícula de 18 mil estudiantes y 3.400 maestros y asistentes de la educación.

4

Cristian Arévalo: el hombre de los coloridos flotadores que vive en su Hyundai

¿Lo han visto por El Laucho y por La Lisera? Cristian Arévalo Cubillos es inconfundible. Tiene el pelo rizado, su cara colorada y lacerada por el sol, y camina con un atado de flotadores de distintos modelos y colores que hacen imposible no distinguirlo.

Pero eso no es todo. Este hombre, que se empina por los 52 años y dice haber estudiado hasta cuarto año de Medicina, vive en su auto Hyundai Elantra del año 1999, donde dice sentirse muy cómodo. Declara que no le gusta habitar una casa común y corriente, porque, según él, le gusta ser libre.

El hombre trabaja duro porque debe pagar las pensiones de alimentos de sus hijos más pequeños. Tiene cinco retoños en total, algunos en edad adulta eso sí. Siempre ha sido vendedor ambulante, y cuando empeoró la situación en el centro de la ciudad, se mudó a la playa. En verano su fuerte es el sector costero sur, aunque dice que hoy los veraneantes llegan muy tarde y la hora de venta de sus flotadores se ha ido acortando. En invierno vende palomitas dulces de maíz en el carro que instala en Antártica con Linderos, en la población Los Industriales. En un principio se mostró sorprendido por la invitación de Aquí Arica para que contara su historia, pero finalmente aceptó ser entrevistado.

―¿Ariqueño nacido y criado al pie del Morro?

―No, yo nací en Valparaíso, vengo de la República Independiente de Playa Ancha. Llevo 30 años en el norte. Primero estuve en Iquique y luego, el 2012, me vine a Arica.

―¿Y por qué se vino a Arica?

―Mi señora y mi hija que tengo acá. Mi mujer trabaja acá. Tiene su pega, tiene su casa, tiene todo acá. Tiene toda su familia ariqueña acá.

―¿Es cierto que vive en su auto?

―Vivo en el auto porque me gusta. Soy medio gitano. Mi mujer tiene su departamento, pero mejor vivo feliz en el auto. Yo veo tele, duermo, pongo música y soy muy feliz porque hasta me tomo un vaso de vino y ahí me quedo. No soy borracho, pero me tomo un vasito de vino porque me limpia la sangre. Son muy buenos esos autos, carne de perro le dicen. Es volante original, me costó 200 lucas.

―¿Por qué se estaciona siempre en General Velásquez con Juan Noé?

―Ah, porque en la mañana voy a dejar a mi mujer, que trabaja en un colegio cerca de allí. Luego descanso después de las 8 y más tarde voy al centro a visitar los locales de algunos amigos.

―¿Y cómo llegó a ser vendedor de flotadores?

―Antes vendía artículos luminosos en el centro por 21 de Mayo. Vendía pelotas luminosas, espadas luminosas, vendía las muñecas «Frozen», las «Pepas». Iba a todos los espectáculos masivos en Azapa o Lluta. El centro, después que inauguraron el mall, se puso malo. De a poco me di cuenta que no había venta de flotadores en la playa y comencé a vender. Me gustan los colores y los flotadores aportan eso.

―Cuando apareció el crimen organizado, ¿alguna vez lo intentaron asaltar o sacarle algo del auto?

―Mis amigos que viven en Los Industriales, todos me abrazan. Entonces, nunca nadie se ha atrevido a asaltarme. A quien lo ha intentado, todos salen a decirle que no lo haga porque es de un amigo. Yo no soy una persona miserable y si me me piden un pan, se los entrego de corazón. Si veo que están asaltando a un wey, lo defiendo.

―¿Cuántos meses trabaja en la playa?

―Desde octubre hasta febrero. Y aunque pueda parecer difícil, uno se acostumbra a cargar los flotadores, aunque sea peso. Yo hasta me tiro un piquero en la playa para refrescarme. Si se trata de usar un baño, uso algunos públicos. Y si me quiero duchar, lo hago con las mangueras que riegan los jardines, porque me gusta andar limpio.

―¿Y en el invierno qué hace?

―Vendo palomitas en un carro en la calle Antártica, cerca de mi casa.

―¿Y rinde el negocio?

―Bueno, yo soy bien ahorrativo, y lo primero que aseguro son las pensiones de alimentos de mis hijos. Igual la playa ha cambiado, pues antes uno vendía desde la mañana, pero ahora las ventas se hacen después de las 2 de la tarde.

―¿Algún famoso en su bitácora playera?

―Conocí a ese empresario de apellido Nazar que siempre dona en la Teletón.

―¿Y qué piensa para el futuro?, ¿cambiará de rubro?

―Lo que pasa es que la economía está baja, porque están parados los proyectos de inversión con este gobierno. Yo no creo en los políticos, porque para mí son todos iguales, es decir, de izquierda y derecha, pero prefiero la derecha porque son empresarios, tienen plata y eso mueve a las empresas, la industria, las fábricas. Esas personas tienen plata, tienen trabajo y es la misma gente que compra. Pero si no tienen pega, no tienen trabajo, ¿quién va a comprar? Porque esto es una cadena. Así es que espero que esto cambie ahora en marzo.

5

Las seis actividades que marcarán el Día de los Patrimonios en verano

Aunque bien carnavaleada, la región tendrá también la celebración nacional del «Día de los Patrimonios en verano». El evento es organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y se llevará a cabo este sábado 31 de enero.

En esta edición 2026 destacan seis panoramas, disponibles en el siguiente link: https://www.diadelospatrimonios.cl/, por lo que quienes lo deseen, podrán participar de manera gratuita en ellos.

El listado incluye lo siguiente:

Recorrido virtual de asentamientos y momificación artificial de la Cultura Chinchorro del Programa Red Digital de Espacios Patrimoniales BiblioRedes. Este recorrido virtual permitirá descubrir uno de los siete lugares de Chile que Unesco ha incorporado a su Lista de Patrimonio Mundial, en reconocimiento de su valor universal excepcional. Este Sitio de Patrimonio Mundial fue declarado en 2021.

Diorama ancestral Chinchorro: una ventana al pasado de la Corporación Cultural Chinchorro Marka. Se realizará en la Sala Museográfica, ubicada en 18 de Septiembre 295, entre las 11.30 y las 14.00 hrs., con 50 cupos disponibles. Formulario de inscripción en https://forms.gle/a8aPvKrvht8U24d4A. Mediante la creación manual de un diorama de un cuerpo momificado de la Cultura Chinchorro, se compartirán conocimientos básicos sobre esta milenaria cultura y el sitio de patrimonio mundial que la contiene.

Rutas patrimoniales en el Carnaval de Arica de la Municipalidad de Arica. Se efectuará entre las 15.00 y las 19.00 hrs. con punto de partida en la plaza Colón. Contacto: Ignacio Carrasco Meza +56954128978 o en el correo igancio.carrasco@municipalidadarica.cl. Considera recorridos por rutas patrimoniales relacionadas con la historia de la ciudad, que consideran edificaciones emblemáticas situadas en su centro histórico.

Celebra con La fuerza de los Patrimonios de la Dirección Regional Arica y Parinacota del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat). Se realizará entre las 10.30 y las 14.30 hrs. en el Parque Vicuña Mackenna. Es una invitación para niñas, niños y familias a disfrutar de cuentacuentos, talleres creativos y entretenidas experiencias para descubrir el patrimonio de Arica. La idea es jugar, crear y celebrar juntos bajo el sol del verano. Contacto: Rodrigo Novoa Campos, correo rodrigo.novoa@patrimoniocultural.gob.cl.

Charla «Nuestra historia y charla de la Guerra del Pacífico» de Los Viejos Estandartes de Arica. Se desarrollará en el Museo Histórico del Morro de Arica, ubicado en la cima del Morro de Arica, entre las 10.00 y las 15.00 hrs. En el lugar serán exhibidos implementos y uniformes utilizados durante la Guerra del Pacífico.

Muestra Expo Odima de las emprendedoras Jiwasanaka Ch’amampi. Feria gastronómica y de artesanía andina con patio de comida común, que estará instalada en la Plaza Colón. Horario continuado de 11 a 24 horas.

Llegamos al final de nuestra edición carnavalera. Nos vemos en el festival de bandas este jueves y luego durante los tres días de carnaval.

DESCARGO DE DIDECO DE PUTRE. No le gustó al director de Desarrollo Comunitario suplente del municipio de Putre, Erick Orellana Jorquera, haber sido mencionado en la nota de Aquí Arica. En esta se exponía que Orellana pese a haber renunciado a su cargo como director regional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en Valparaíso -por el uso de una licencia médica para salir al extranjero-, fue contratado por el alcalde de Putre, Javier Tito. Aunque no nos contactó, reproducimos a continuación sus descargos por redes sociales, en lo que alude a una reciente resolución administrativa que solo le aplicó la sanción de censura por viajar fuera del país estando con reposo médico.

