Gobierno asume costo millonario por frenar obras del GAM y deberá pagar $6.274 millones

El Gobierno reconoció que deberá desembolsar $6.274 millones por cancelar de forma anticipada el contrato de las obras de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral, en una decisión que vuelve a tensionar el debate por el costo fiscal de frenar proyectos ya adjudicados. La cifra fue expuesta por el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, durante su presentación en la comisión de Hacienda del Senado.

Según reportó Radio Bío Bío, la autoridad detalló que el monto corresponde a tres conceptos: $720 millones por indemnización derivada de la paralización de las obras, $709 millones por dos estados de pago pendientes y $4.800 millones por el término anticipado del contrato. Balmaceda sostuvo que ese cálculo responde estrictamente a lo que establece el Reglamento para Contratos de Obras Públicas y afirmó que el Fisco pagará “ni un peso más ni un peso menos”.

Balmaceda explicó ante los senadores que la insuficiencia de financiamiento ya había sido advertida durante la administración anterior por el MOP al Ministerio de las Culturas, mediante oficios que, según dijo, no fueron respondidos. Añadió que la Ley de Presupuestos 2026 finalmente aseguró recursos, pero distribuidos en cuatro años: $11 mil millones para 2026, $55 mil millones para 2027, $60 mil millones para 2028 y $2 mil millones para 2029. A juicio del subsecretario, ese esquema hacía inviable un contrato cuya ejecución debía completarse en dos años y dos meses.

La autoridad agregó que, de acuerdo con el cronograma comprometido, el proyecto requería pagos por $46 mil millones en 2026, $65 mil millones en 2027 y $2 mil millones en 2028. A eso se sumaba la posibilidad de que la empresa solicitara un anticipo del 20% del contrato, equivalente a $22.800 millones, recursos que tampoco estaban autorizados en la Ley de Presupuestos.

En ese contexto, el Ejecutivo comenzó a explorar alternativas para retomar la iniciativa bajo otro formato. Balmaceda indicó que una de las opciones en análisis es desarrollar las obras del GAM vía concesión y aseguró que ya han recibido manifestaciones informales de interés por parte de privados.